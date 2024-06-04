Перевірка унікальності контенту

У світі онлайн-контенту, де конкуренція стає дедалі жорсткішою, створення унікального контенту стає найважливішим завданням для кожного вебмайстра і контент-мейкера.

Підвищення рівня унікальності вашого тексту не тільки сприяє поліпшенню рейтингів пошукових систем, а й приваблює аудиторію, зміцнюючи ваш авторитет у мережі. У цій статті я розберу, чому перевірка унікальності — це ключовий крок до успіху у світі SEO.

Чому контент має бути унікальним

Унікальність контенту — це не просто вимога пошукових систем, а й фактор, який оцінюють ваші користувачі.

Пошукові системи, такі як Google, приділяють велику увагу унікальності. Унікальний текст має більший шанс піднятися у видачі та залучити більше відвідувачів на ваш сайт. Але й відвідувачі цінують оригінальність. Унікальні текст, зображення, відео зазвичай цікавіші та корисніші, що сприяє збільшенню кількості відвідувачів і підвищенню рівня залученості.

Тому кожному фахівцеві у сфері формування контенту важливо знати деталі створення та захисту його унікальності. Це дасть змогу убезпечити сайт від санкцій пошукових систем.

Якщо пошукова система відзначить, що контент вашого сайту неунікальний, то є висока ймовірність застосування санкцій, а саме:

зниження рейтингу в пошуковій видачі;

індексування тільки унікальних сторінок, ігнорування дублів;

блокування сайту і виключення з індексу, у разі системних порушень.

Отже, про конкурентну боротьбу за потенційних відвідувачів/клієнтів в інтернеті можна буде забути.

Процес розгляду і зняття санкцій може зайняти багато сил і часу. За цей період ви втратите чимало можливостей. Тому краще докласти зусиль для запобігання подібних ситуацій.

Що таке унікальність тексту

Унікальність тексту — це міра того, наскільки конкретний текст або контент відрізняється від інших матеріалів, що вже існують у мережі або в інших джерелах.

Основні критерії унікальності тексту:

Відсутність дублікатів. Це найбазовіший аспект унікальності. Текст вважається унікальним, якщо він не є буквальною копією інших текстів, опублікованих в інтернеті. Інструменти перевірки плагіату використовуються для виявлення таких дублікатів. Про них розповім далі. Оригінальність і креативність. Унікальність також означає, що текст — оригінальне творіння автора. Він може містити нові ідеї, точки зору, структури речень, стиль написання тощо. Унікальні дані та дослідження. Якщо текст містить дані, статистику, дослідження або експертну думку, які не можна знайти в інших джерелах, це також сприяє його унікальності. Адаптація під цільову аудиторію. Унікальність тексту також може бути пов’язана з його відповідністю інтересам і потребам конкретної аудиторії. Контент, створений з урахуванням потреб читачів, може вважатися унікальним, навіть якщо схожий контент уже існує.

Сторінки з унікальним контентом мають більше шансів на кращі позиції в результатах пошуку і привертають більше уваги аудиторії.

Де взяти унікальний контент

Існує кілька способів отримання унікального контенту, який приверне увагу аудиторії і буде виділятися серед конкурентів. Ось деякі з них:

Власне дослідження та аналіз. З власних досліджень, опитувань, інтерв’ю або аналізу даних можна створити унікальний контент, який не можна знайти в інших джерелах. Це може бути статистика, діаграми, дослідницькі звіти та інші дані. Ексклюзивні інтерв’ю та експертні думки. Проведення інтерв’ю з експертами у вашій ніші або отримання їхніх експертних думок може додати унікальності вашому контенту. Експертні точки зору та поради можуть бути цінними для вашої аудиторії. Особистий досвід та історії. Розповідайте про власний досвід, успіхи та невдачі. Особисті історії та приклади можуть зробити ваш контент більш індивідуальним. Креативні підходи до наявних тем. Навіть якщо тема вже обговорюється, ви можете вигадати нові куточки зору, підходи або формати для її представлення. Інтерактивні елементи. Додавання опитувань, вікторин, калькуляторів або відеоуроків, може надати вашому контенту унікальність і зробити його більш привабливим для користувачів. Художні та креативні прийоми. Якщо ваш контент містить елементи мистецтва, як-от ілюстрація, графіка, анімація або фотографія, це також може надати йому унікального характеру. Адаптація та переклад. Переклад статей або контенту з інших мов вашою мовою або адаптація контенту для різної аудиторії може створити унікальний зміст. Розшифровка і створення контенту з подкастів, доповідей, відео інтерв’ю. Наприклад:

Рерайт контенту. Переписування статті своїми словами, роблячи їх унікальними для пошукових систем і для користувачів.

Поєднання різних підходів і креативне мислення допоможуть вам створити оригінальний контент, який приваблюватиме аудиторію.

Що таке рерайт

Зазвичай «рерайтинг» означає роботу з текстом, точніше — його обробку зі збереженням вихідного сенсу. «Рерайт» — це кінцевий результат цієї роботи, тобто повністю переписаний і унікальний текст.

Попри те, що рерайтинг вважається недорогою і менш творчою роботою, ніж копірайтинг (тобто написання унікальних, авторських текстів), тут теж є правила, які потрібно неухильно виконувати.

Слід зробити невеликий відступ і сказати про причини, через які рерайт обирають як метод створення унікального контенту. Уся справа в розмаїтті тематик і неможливості написання однією людиною статей на будь-яку тему.

Якщо ваш сайт призначений для реклами та продажу специфічного обладнання (наприклад, техніки для лісозаготівлі), то статті в інформаційному розділі не обов’язково будуть написані професіоналом у справі лісозаготівлі.

Професійний копірайтер під час написання подібного тексту найімовірніше скористається рерайтом спеціалізованих статей на цю тематику. Але це не означає, що в тексті тільки деякі слова будуть замінені синонімами або переставлені місцями.

До речі, прочитайте, як грамотно скласти технічне завдання для копірайтера — тут докладний чекліст для ТЗ.

Процес рерайтингу має чимало правил, відступ від яких загрожує порушенням логіки в поданні матеріалу або повною втратою сенсу.

Головне правило рерайту: спочатку визначте наявні в тексті факти, фіксуйте стиль і зміст, і вже на їхній базі створюйте нову статтю.

Приклад рерайту

Тут я буду використовувати прийом трансформації прямої мови в непряму — один із найпоширеніших прийомів у рерайті:

Оригінальний текст: «Я не можу, коли в домі немає чоловіка, — говорила Едіт Піаф. — Це гірше, ніж день без сонячного світла. Без нього, зрештою, можна обійтися — є електрика. Але будинок, у якому не висить десь чоловіча сорочка чи краватка... просто вбиває!»

Правильний рерайт: «Велика співачка Едіт Піаф стверджувала, що відсутність чоловіка в домі переносити важче, ніж день без єдиного промінчика сонця. Адже сонце можна замінити електрикою. А в будинку, де немає ні краватки, ні сорочки коханого чоловіка — не хочеться жити»

Неправильний рерайт: «Якщо в оселі немає чоловіка, то це наштовхує на смуток, який можна порівняти лише з відсутністю денного світла. Так говорила актриса Едіт Піаф про свого чоловіка. Адже світло можна замінити! Неможливо жити в будинку, де немає чоловічих речей»

Які помилки є в другому варіанті рерайту

Відсутність у домі чоловіка порівнюють із відсутністю світла, хоча в оригінальному повідомленні було сказано: відсутність чоловіка гірша за день без світла.

У неправильному тексті також ідеться про те, що можна замінити світло. Едіт Піаф уточнювала: сонце можна замінити електрикою. Також із цього тексту випливає, що Едіт Піаф була актрисою, і це — фактична помилка. І хто сказав, що вона так говорила про свого чоловіка?

Тут дві фактичні і дві тонші помилки, яких часто припускаються під час написання рерайту недосвідчені копірайтери.

Робимо якісний рерайт. Поради та хитрощі

Далі, постараюся розглянути процес рерайту більш системно і виділити основні етапи роботи з ним.

Вибираємо вихідний текст

Тут важливі такі речі:

Обсяг. Розмір вихідного тексту має приблизно відповідати розміру того тексту, який має вийти. Відповідність заявленій темі. Дуже часто рерайтери намагаються віддати замовнику статті, які притягнуті до замовлених тем «за вуха». Це відбувається не через те, що рерайт поганий, а через те, що неправильно обрано вихідний матеріал.



Не шкодуйте часу — не так багато його піде на те, щоб вникнути в тему , на яку Ви зібралися писати. Зверніть увагу, успішні рерайтери, здебільшого, спеціалізуються на вельми обмеженому колі «улюблених» тем. Повірте, це не тому, що вони не можуть писати на інші. Це тому, що вони борються за якість рерайту.



Погодьтеся, не хочеться отримувати погані відгуки за непогані, загалом-то, матеріали.

Термінологія. Цей пункт прямо випливає з попереднього. Перш ніж писати на нову тему — в’їжджайте в неї, розбирайтеся в термінах.

З’ясуйте, що холодильна ванна — це «боннета», а не «боннет» або «бонетт», що потужність двигуна вимірюють у кінських силах, а електричну потужність — у джоулях. Це допоможе уникнути зовсім уже дурних помилок, які можуть згубити всю вашу роботу.

Сформулюйте також основні питання, на які має відповісти ваша стаття.

Змінюємо вихідний текст

Суть рерайту в тому, що його творіння не схоже на оригінал. Відповідно, для початку слід перекрутити те, з чого ви робитимете свій шедевр.

Найпростіше, що можна зробити — безжально відрізати вступ і розв’язку. Важливо розділити вихідний текст на смислові абзаци і поміняти їх місцями.

Так само як тасують карти. До хаотичності.

До речі. Рекомендую вихідний текст зберегти окремо, на випадок, якщо ви все-таки заплутаєтеся у власному тексті або з нього куди-небудь змиються сенс і логіка.

Тепер, беріться до рерайту. Рерайту підлягають ті самі смислові абзаци. Так-так, кожен із них зараз для вас має стати окремим текстом. Зі своєю логікою, що не суперечить загальній. Думаю, кілька рядків тексту кожен зможе переказати своїми словами. Ось деякі підказки:

Використовуйте синоніми. Змінюйте конструкції речень. Розбийте довгі речення на кілька. Збільште або об’єднайте короткі. Можна і порядок речень поміняти.

Комбінуйте методи. Не забувайте про те, що перетворення фрази «Хліб — усьому голова» на фразу «Булка — усьому вежа!» — це не зовсім рерайт. Вони, як ідеться в законі про захист прав споживача, «схожі до ступеня змішування».

Замінюючи слова синонімами, не втратьте сенс.

«Варильна поверхня» і «електроплита» — не завжди тотожні, а те, що всі кільки є рибами, — зовсім не означає, що всі риби — кільки. Крім того, буде прикро зовсім втратити всі розумні слова. Та й «пластикові вікна» на «пластикові віконця» міняти, як мінімум, не оригінально.

Вступ і розв’язка

Пам’ятаєте, у попередньому пункті ви безжально відрубали початок і кінець? Чим же текст буде думати? Для кращого рерайту ці дві речі — вступ і післямову пишемо заново. Самі.

Коли все буде готово, про всяк випадок, перевіряємо — чи не вийшло між вашими думками і думками авторів початкового тексту небезпечної близькості. Якщо одне болісно схоже на інше — переписуємо! Тепер у нашого рерайту з’явилося хоч щось унікальне.

У яких випадках унікальність контенту не враховується

Унікальність контенту зазвичай вважається ключовим фактором при створенні та публікації матеріалів в онлайн-середовищі, але є деякі виняткові випадки, коли унікальність може не відігравати такої важливої ролі:

Цитування та джерела. У деяких випадках, коли ви цитуєте або посилаєтеся на офіційні та авторитетні джерела, оригінальність контенту може бути менш значущою. Важливо дотримуватися правил цитування і посилатися на джерела правильно. Особисті думки та аналіз. Якщо ваш контент ґрунтується на вашій власній думці, аналізі або досвіді, то він може бути унікальним, навіть якщо деякі загальні факти вже присутні в мережі. Важливо надати читачам інформацію, яку вони не могли знайти в іншому місці. Закриті спільноти. У разі створення контенту для закритих спільнот або корпоративних інтернет-порталів, де доступ обмежений певній групі користувачів, вимога до високої унікальності може бути менш суворою. Умови використання. Деякі платформи та ресурси можуть дозволяти публікацію контенту, який вже існує в інших джерелах, за умови, що це не порушує авторські права і не суперечить їхнім політикам. Архіви та довідники. У разі створення архівів, довідників або каталогів, де основна мета — надати користувачеві доступ до узагальнених або фактичних даних, акцент може бути зроблено на точності та актуальності інформації, а не на її унікальності. Сторінки з картками товарів. На інтернет-магазинах і комерційних вебсайтах, де представлено товари з описами та характеристиками, унікальність контенту може бути менш суворою в деяких випадках.

Останнє особливо вірно для товарів, які мають однакові характеристики і загальні описи (наприклад, електроніка або стандартні товари). У таких ситуаціях акцент може бути зроблено на інших факторах, таких як ціна, обслуговування клієнтів і доставка.

Однак важливо зазначити, що унікальний та інформативний контент на сторінках товарів може значно поліпшити досвід користувачів і підвищити конверсію.

Унікальними можуть бути фотографії товарів, призначені для користувача огляди, рекомендації щодо використання та інші додаткові відомості, які допоможуть покупцям ухвалювати більш обґрунтовані рішення.

Як перевірити унікальність контенту

Використовуйте такі сервіси:

Copyscape. Цей популярний онлайн-сервіс дає вам змогу перевірити, чи не був ваш контент скопійований з інших джерел. Plagscan. Надає детальний аналіз тексту на предмет схожості з іншими матеріалами в мережі. Duplichecker. Виконує таку саму функцію, як і попередні сервіси. Grammarly. Цей інструмент допомагає не тільки перевірити правопис і граматику, а й виявити схожість вашого тексту з іншими джерелами. Candy Content. Перевіряє на унікальність текст і URL, а також має бота для SEO-завдань.

Цими сервісами користуються, напевно, всі копірайтери, які пишуть тексти на замовлення. Важливо розуміти, якщо текст добре оптимізовано під певні ключові слова, вони повторюватимуться, і домогтися унікальності в 100% практично не можна. Оптимальна унікальність тексту — 90–95%.

Як захистити свій контент

Захист унікальності контенту — це складне завдання, яке вимагає розумного підходу вебмайстра, фахівця, який керує і обслуговує сайт. У той час як пошукові системи покликані підтримувати сайти в їхньому розвитку, ситуації з масовим копіюванням інформації можуть негативно позначитися на авторах унікального контенту.

Перш за все, слід врахувати значущість довіри, яку сайти мають в очах пошукових систем. Наприклад, великі новинні портали часто публікують контент, який потім копіюється на різні сайти в мережі.

Чому ж такі портали зберігають свою репутацію в очах пошукових систем?

Тут ключову роль відіграють зворотні посилання. Якщо вебмайстер менш авторитетного ресурсу розміщує посилання на великий новинний портал після публікації контенту, це допомагає сприймати вихідне джерело контенту більш довірливо пошуковими системами.

Однак не кожен вебмайстер буде сумлінним і шанобливим щодо авторських прав новинного порталу, з якого він узяв контент.

Як бути в такій ситуації? Рішення здається очевидним — розміщувати такий самий контент на менш авторитетних сайтах, з явним зазначенням посилання на оригінальне джерело. Що більше таких посилань буде на джерелі, то менше сумнівів у пошукової системи в його авторстві.

Сьогодні не важко розміщувати статті на різних ресурсах за гроші, і такий підхід оптимальний для багатьох новинних порталів.

До того ж така система дає змогу власникам новинних порталів не хвилюватися за збереження своєї репутації через менш відповідальні ресурси, і власники менш авторитетних сайтів мають шанс заробити на платних публікаціях статей із посиланнями на першоджерело контенту.

Існують й інші програмні методи захисту контенту від копіювання. Наприклад, налаштування скриптів, що блокують виділення тексту на сторінці або забороняють використання правої кнопки миші. Але слід пам’ятати, що такий підхід може викликати розчарування у користувачів, які бажають скопіювати контент для особистого користування.

Висновок

На завершення хочеться підкреслити, що робота з контентом на вашому сайті — це не тільки його створення, а й постійний моніторинг і захист від копіювання. Без цієї турботи ваш сайт може залишитися непоміченим для потенційних клієнтів і піддатися санкціям пошукових систем.

Як забезпечити унікальність контенту на сайті: