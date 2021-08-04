SEO

Нестандартное SEO — гроусхаки для бизнеса
Нуард Погосян
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В высококонкурентной среде ecommerce нельзя просто выкатить сайт и попасть в топ выдачи. Ниша укомплектована, информационные запросы перегреты. Поэтому настоящим must have должен стать SEO growth hacking, считают кофаундеры rankUP Игорь Шулежко и Виталий Цимбалюк. О реальных кейсах и цикле внедрения точек кратного роста они рассказали на конференции .

SEO growth hacking (поиск точек кратного роста) — это действия, которые помогут сайту значительно вырасти при минимальных усилиях.

Цифры зависят от того, на каком этапе бизнес. Если ему 2-4 года, нормально расти на 20%. Когда бизнесу 20 лет, рост в 2% — уже взрывной результат.

В основе growth hacking лежит принцип Парето, согласно которому 20% усилий дают 80% результата.

Поиск таких точек эффективнее глобальной оптимизации, считают спикеры. Бизнес не готов делать то, что не понимает. Поэтому клиенты реализуют далеко не все рекомендации по SEO. Задачи из SEO-аудитов внедряют в общий план работ, ради них не бросают все остальное. А до конца доводят лишь те, которые принесут прибыль здесь и сейчас.

Виталий Цимбалюк

Поэтому мы считаем, что нужно отойти от глобальных SEO-аудитов и смотреть в сторону точек роста. Они понятны бизнесу, их можно измерить и качественно внедрить.
Виталий Цимбалюк, сооснователь rankUP.

Цикл точек роста

Конечно, четких формул и алгоритмов по поиску точек роста нет. Это всегда гипотеза и ее реализация.

Важно быть в инфополе, чтобы слышать идеи, примерять их на свой бизнес и пробовать.

А еще нужно планировать поиск точек роста. Поставить повторяющуюся задачу в планировщике, каждые две недели возвращаться к ней — продумывать, искать идеи. Только при таком подходе они всегда находятся и лучше всего срабатывают.

цикл поиска точек роста

На что обратить внимание?

  1. Расставьте приоритеты. Например, за задачу, уже сработавшую с другими клиентами, в другой компании, за «почти верняк» стоит браться сразу. А новую идею, которую еще ни разу не внедряли, оставить на потом.
  2. Определите цель. Что выполненная задача даст бизнесу.
  3. Определите результат. Конкретные ожидания по оптимизации.
  4. Сформируйте подробный чек-лист. Не всегда задачей занимаются тимлиды, нужно, чтобы она была понятна каждому SEO-специалисту.
  5. Определите временные рамки и поставьте реалистичный дедлайн.
  6. Определите метрики и KPI для контроля.

А еще важно не забывать о ретроспективе. Иногда нужно остановиться и задуматься над эффективностью своих действий. Действительно ли все, что было внедрено, принесло ценность бизнесу.

цикл с ретроспективой

Как искать точки роста

Вот несколько идей от rankUP по поиску точек роста. Они касаются линкбилдинга и улучшения структуры сайта, оптимизации посадочных страниц.

Growth hacking при оптимизации структуры сайта и посадочных страниц

1. Продвижение с помощью мультирегиональных и многоязычных сайтов.
Интернет-магазин «Агромеханика» занимается продажей сельхозтехники по всей Украине. У компании было огромное количество геозависимых запросов, поэтому для них создали страницы под города с населением свыше 50 тысяч человек. Чтобы запросы «мототракторы в украине в харькове» или «мототракторы в украине в броварах» вели на соответсвующие страницы на сайте. И получили прирост трафика более чем в три раза. А клиент за два года стал лидером в нише.

агромеханика размножили сайт

Увеличить трафик можно и с помощью, скажем, украиноязычной версии сайта. Все зависит от потребностей бизнеса.

2. Используйте featured snippets.
Featured snippets — это выделенные описания, отдельные кусочки информации с сайта. Они размещаются в топе поисковой выдачи над ссылкой на их источник. После рекламных объявлений, но до органической выдачи. В такое описание попадает один из сайтов из топ-10.

What are featured snippets..jpg

Среди SEO-специалистов нет единого мнения, насколько полезны выделенные описания. Пользователь найдет в них все нужное и уже не перейдет на сайт. Но если короткий текст не дает полного ответа на запрос, именно ресурс из featured snippets обратит на себя внимание в первую очередь.

3. Массовое создание страниц.
Особенно подходит для больших ecommerce-проектов. Речь идет о дополнительных страницах «лучшие холодильники», «рейтинг телевизоров 4К», «отзывы о смартфонах», «микроволновки до 1000 гривен» и так далее. Все они дадут трафик.

Игорь Шулежко

Вы можете проанализировать семантику в вашей нише, найти максимально повторяющиеся ключевые слова и понять, как их имплементировать на сайте. Просто вытянуть что-то из своей базы данных и «переупаковать» этот контент.
Игорь Шулежко, сооснователь rankUP.

Growth hacking при линкбилдинге

1. Интересные для СМИ инфоповоды.
Онлайн-стор iLounge обратился с запросом распространить пресс-релиз об открытии нового офлайн магазина. Событие решили обернуть в некий скандал, родилась идея дарить двенадцатый айфон за татуировку. Нашелся смельчак, набивший ее прямо на лице, и об этом написали топовые издания в Украине и за рубежом. Итог — более 300 ссылок с 200+ доменов.

айфон за тату

2. Контент, который будет первоисточником для журналистов.
Медиа часто нужна статистика, и ищут они ее в Google. SEO-специалисты обычно не прорабатывают такие запросы, хотя они дают много возможностей для линкбилдинга.

Например, по ключу «statistics» в нише медицина в Ahrefs можно увидеть более 150 запросов с частотностью 4000+ суммарно. Все они с difficulty scale до 20. То есть это не сложно продвигаемые запросы.

медицина статистика

Если у вас, скажем, медицинский стартап или агрегатор медучреждений, вы можете создать обновляемую статистику, журналисты будут ее находить, публиковать и давать ссылку на ваш ресурс.

3. Виджеты для сайта.
Такие продукты в первую очередь интересны веб-мастерам. Скажем, кто-то захочет разместить на своем сайте виджет погоды. Или школе виндсерфинга понадобится виджет силы и направления ветра. Курсы валют, криптовалют, мировое время — разработчик заберет нужный код себе на сайт вместе с вашей ссылкой.

Страницу с виджетом, кстати, не обязательно продвигать в топ. Можно купить рекламу по данному запросу. Они, как правило, низкоконкурентные. Достаточно загуглить запрос «виджет», посмотреть в Ahrefs статистику и выбрать то, что подходит вам.

виджеты для сайтов

Запомнить

Кратный рост в высококонкурентной среде поможет вашему сайту попасть в ТОП. Чтобы добиться этого, нужно отойти от привычных требований по SEO, рекомендаций Google, думать целями бизнеса, почему важно выполнить ту или иную задачу.

Исправить все и сразу невозможно, особенно когда речь идет о большом сайте. Поэтому полезнее концентрироваться не на глобальном SEO-аудите, а на отдельных, но прорывных улучшениях.

Чтобы находить идеи для точек роста, важно их искать. Всегда быть в инфополе и ставить задачи по поиску идей.

Внедрите цикл «поиск — контроль — анализ эффективности». Все, что нельзя измерить, нельзя улучшить.

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SEO для бизнеса
Нуард Погосян

12 лет в журналистике. Работала шеф-редактором телеканала, редактором прямых эфиров и многих проектов. В том числе детской познавательной программы. Поэтому мой главный навык — рассказывать доступно и увлекательно о чем угодно.

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