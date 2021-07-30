От «рубить бабло» до «спасти планету». Влад Ноздрачев об инфобизнесе и успехе

Футуролог Томас Фрей считает, что к 2030 году самой большой компанией в интернете станет образовательная, которую еще никто не знает. Инфобизнес активно развивается, обещает рост в два раза за шесть лет и масштабную цифровизацию. О либерализации знаний, инфоцыганах и трансформации понятия «успех» в своем подкасте рассказал сооснователь SUPERLUDI Влад Ноздрачев. C интересом послушала и предлагаю вам вольный пересказ.

Для начала стоит определиться с терминами.

Инфоцыгане — относительно новый. Так называют коучей, бизнес-гуру, выступления которых не несут ценности. Людей без реальных знаний, умеющих подать в красивой обертке «пустышку», пользующихся желанием быстро и легко найти ответ на вопрос «Как стать успешным?».

Инфобизнес в целом — продажа любой информации. Часто два понятия смешивают и к инфобизнесу относятся негативно.

В странах бывшего СССР так же с недоверием смотрят на капитализм в целом. Любой человек, заработавший денег, украл их. Многие этапы развития рынка приходится перепрыгивать, чтобы нагнать западные, да и восточные страны. Ведь самый старый отель в мире Нисияма Онсэн Кэюнкан открыли в Японии еще в 705 году, а первая в мире компания — Английская Ост-Индийская — со всеми признаками современной корпорации появилась в 1600.

А вот к успеху негатива нет. Более того, сегодня это самая быстрорастущая религия в мире, способная конкурировать с католицизмом, например.

Успех — это тоже идеология. Как прийти к хорошей жизни, купить машину, квартиру, дом, путешествовать по миру, получить признание и любовь.

В это слово вложены миллиарды долларов. Оно стало настоящей маркетинговой платформой. Чтобы люди все время хотели быть лучше. Имели телефон поновее, путешествия разнообразнее, квартиру побольше и машину статуснее.

Как началась продажа знаний

До ХХ века инфобизнеса не было. Как и многих других бизнесов для большинства людей. Ведь долгое время образование было уделом знати. Люди не умели хорошо читать, красиво говорить, как зарабатывать деньги они тоже понятия не имели. Это знание передавалось из поколения в поколение в семьях аристократов.

Проходили сотни лет, а бедные никак не могли попасть к богачу и узнать, как он деньги заработал.

Все изменилось с индустриализацией. Тысячи пришли на заводы и оказались среди тех, кто имел нужные знания. Руководители стали обучать людей, как работать.

Яркий пример — США. Там все и «прорвало». Произошла тотальная либерализация знаний, в том числе о бизнесе. Стали пересказывать кейсы, описывать случаи, изучать инструменты, которыми пользовались.

Тогда же написали и первые книги. Прорывная — «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» Дейла Карнеги, вышла в 1936 году.

Все это подогрело слово успех на сковородке. Оно напиталось новым смыслом. Простые люди увидели в другом человеке проводника к понимаю, что такое зарабатывать, как строить социальные связи. Потому что до этого люди из разных социальных классов не могли друг друга понять, просто найти. И каким бы ты не был талантливым, без доступа к знаниям, к людям, к граммотности, в тебе не было никакого смысла.

Дальше — больше. Наполеон Хилл, Роберт Кийосаки, Джим Коллинз. Знания о бизнесе стали передаваться, появились большие методологии управления им.

Wild Wild Web

Потом началась эпоха интернета, а с ней — «дикий запад». Огромные деньги появились у людей, не унаследовавших, а заработавших их впервые. Теперь к этому самому успеху могли прикоснуться тысячи. Возникали инструменты, как к нему двигаться. А знания об этом структурировались.

Появилась Coursera, и уникальные, закрытые раньше, стоящие кучу денег знания стали за секунду в разы доступнее.

Хоть они не всегда фундаментальные, люди все больше выбирают именно тренинги и курсы. Почему?

В быстром мире учиться нужно быстро

Потому что начать бизнес стало проще. И знания, как это сделать, нужно тоже получить быстро. Вокруг идеологии инфобизнесменов нет «забора», который бы отпугивал ультрасерьезностью, 500-летней наработкой учености.

Один мой знакомый в 2006 через объявления в турецких журналах по почте покупал цветные носки. Его мама дома вышивала инициалы покупателей, а он фотографировал эти носки и продавал их в чатах, зарабатывая пару десятков тысяч долларов в год.

Слово успех превратилось в «бабла нарубить». Доступ к деньгам стал проще, возможностей их заработать больше. Как и тех, кто продавал путь к успеху. Плодилось все больше бизнес-гуру.

В бизнес-литературе, например, в какой-то момент причиной покупки стало то, что книга входит в ТОП или по ней учился сам Билл Гейтс, а не содержание. А результатом — инстаотчет о новинке, а не чтение.

Но постепенно количество перерастает в качество. Начался «тест на правду». Потребитель стал задавать вопросы, и даже сомнительному инфобизнесу пришлось поднимать авторитет, обрастать знаниями, партнерами. Усиливать свои позиции.

Но академичнее он от этого не стал. Ведь как раз к этому моменту подоспели новые технологии, ускорившие мир.

Мне финансист, скорее, нужен на работе с базовыми навыками после трехмесячных курсов, чем он мне нужен через 5 лет с какими-то номинальными номенклатурными бреднями из университета, с которыми он вообще ничего не может сделать. Ключевое — скорость начала, скорость ошибки и ее исправления. Нет времени ждать. Погнали в драку, а там посмотрим. Такой теперь мир.

Большие дяди больше не звонят с поручениями, а пишут в чатике

Онлайн-обучение занимает 3% от общего объема мирового образования. Но если в 2016 это было 160 миллиардов долларов, в 2023 будет 300. Рост в два раза за шесть лет.

Банки лишились отделений, фотоаппараты — пленок, образование — уйдет из аудиторий. В первую очередь, бизнес-сфера, гуманитарная, виртуальные навыки (программисты, дизайнеры). Дольше придется ждать тем, кому надо быть в группах и учиться руками. Например, медикам.

Кстати, инновации быстрее внедряют в менее развитых странах. Нет фундамента, который надо переделать, традиций, от которых нужно отказаться. Так рынок онлайн-образования прекрасно развивается в Африке — 300 миллионов долларов объем, 20% роста в год.

Более того, теперь классический инфобизнес (академические знания) «хочет в долю». Ведь у курсов больше рекламы и узнаваемости.

У нас, например, есть симулятор, где люди в качестве финансового директора решают проблемы бизнеса. Скажем, починить кассовый разрыв, используя определенные документы. К нам присоединились Киево-Могилянская академия и Университет банковского дела (Львов). Чтобы переключать студентов с теории на практику.

Кроме технологий свою роль сыграла и пандемия. Коронавирус резко научил решать любые вопросы онлайн. В том числе и бизнес-менеджмент.

И этот новый быстрый инициативный мир снова изменил отношение к слову успех. Он стал более экологичным. Планету надо защищать, беречь, бизнес делать такой, который будет хорошо влиять на жизни людей.

«Успешный успех стал крутым. Думать созидательно, делать бизнес и ради людей, и ради своей выгоды — вот новая норма, как я думаю».

Влад Ноздрачев, сооснователь бизнес-школы новой экономики SUPERLUDI.