Карточка товара — важнейший элемент интернет-магазина. Именно она предоставляет всю информацию о продукте, дает его детальное описание и рассказывает о том, как товар/услугу можно приобрести. При создании такой карточки следует учесть множество нюансов. Вначале мы в WordFactory думали, что все возможные фишки уже описаны в статье «Оформляем товарную страницу: пять фишек для интернет-магазинов» , но внимательные комментаторы напомнили, что это еще не предел. В этот раз поговорим не о дизайне, SEO и юзабилити страниц интернет-магазина, а о маленьких и больших секретах создания действительно крутых текстов для карточек товаров.

Карточка товара — что и как писать

Карточка товара для интернет-магазина — лучший способ для автора продемонстрировать свой талант:

сказать все необходимое, чтобы сподвигнуть посетителя на покупку;

уложиться в крошечный объем;

выделиться на фоне конкурентов.

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

Объем

Принято считать, что для карточки товара нужно 500–1000 символов. Для меня до сих пор загадка, почему именно столько, и откуда взялась такая уверенность, что это правильное количество тысячезнаков. Но факт остается фактом: в большинстве случаев для карточек товаров заказывают предельно допустимый минимальный текст. Я могу понять в этом логику владельца интернет-магазина духов с 500 000 позиций. И могу согласиться, что для интернет-магазина гвоздей, анкеров, болтов и шурупов нужно ну очень постараться выдать действительно полезные обстоятельные тексты больше полстранички А4. Но в других случаях такое ограничение не оправдано. Вы и сами могли заметить красивые, предметные, содержательные, исчерпывающие описания некоторых товаров:

дорогих гаджетов. Например, технику Apple описывают, сравнивают, фотографируют, снимают на видео, учат пользоваться, знакомят с отзывами);

эксклюзивных товаров — гигантские мягкие игрушки, нестандартная мебель;

товаров на сайтах, в ассортименте которых всего несколько наименований (косметические средства одного бренда, элитные чаи одного производителя).

Посмотрите, сколько подробностей можно написать только об одном танке Space Marine Stalker-Hunter из вселенной Warhammer 40 000.

Содержательность

Если вы пишете тексты не под конкретную торговую площадку, у которой есть строгие требования к объему, стоит отталкиваться от содержания. Хорошая карточка товара — та, которая дает исчерпывающие ответы на все вопросы покупателя. У вашего потенциального покупателя не должно возникать желание идти еще куда-то за дополнительной информацией. Поэтому, если для детальной презентации iPhone вам нужно 15 000 символов + фотосессия + видеообзор + 200 отзывов + мнение экспертов + историческая справка о том, с чего начинался Apple, пишите много. Ну а когда о гвозде можно сказать только три слова, и этих трех слов достаточно для покупателя — значит ограничивайтесь ими. Что может быть написано в карточке товара?

правильное название товара/модели/бренда/серии;

спецификация (цвет, вес, размер, объем памяти);

данные об акциях/скидках/спецпредложениях;

наличие дополнительных товары=ов, например, чехла к телефону;

общее описание товара;

фотогалерея;

видео;

отзывы;

особенности покупки именно здесь и сейчас;

время работы магазина;

детали доставки;

подписка (на новую модель, уведомление о поступлении в продажу, уведомление о лучшей цене).

Краткость — не значит мало информации

Всегда пытайтесь наполнить карточку товара данными до отказа. Сократить объем можно, передав часть данных (например, время работы, срок доставки) картинками, значками, инфографикой.

Главное — почему купить здесь и сейчас

В 90% случаев главная ошибка — это отсутствие информации о том, почему нужно купить именно здесь. Как правило, в карточке товара дают понять, чем хороша та или иная модель товара, но не то, почему здесь — лучше. А лучше может быть за счет цены, срока доставки, гарантии качества, лицензионного товара, вплоть до чувства юмора курьеров. Эти факторы обычно уже существуют, и именно из-за них вас выбирают клиенты. Нужно только правильно сформулировать свои конкурентные преимущества в тексте.

Перекликающиеся страницы

Информация, которую вы указываете на страницах «Контакты», «Доставка», «Гарантии», «Время работы», может быть важна для читателя настолько, что ее следует указать и в карточке товара. Скажем, у вас круглосуточная линия поддержки. Детально распишите это на отдельной странице, а в карточках товаров проставьте значок «24/7». У вас самая длительная гарантия — об этом может быть детально написано в описании компании или условиях доставки товара, а в карточках — значок «Гарантия 2 года».

Нетекстовый контент

Фотогалерея, например, также должна быть правильно подана. Как минимум надо сделать подписи к фото — по статистике, фотографии с подписями привлекают больше внимания читателей, чем без них. В идеале — с мотивирующим текстом, поясняющим, почему есть смысл купить именно здесь и сейчас. Например, если вы привезли самую первую партию телефонов: «В нашем интернет-магазине iPhone новой модели уже в продаже!»

No bullshit

Карточка товара — это один из самых недооцененных типов страниц интернет-магазина. К нам иногда обращаются клиенты и просят сделать крутейшую главную, описание компании, а карточки отдают «50-центовым копирайтерам». Если у вас не интернет-магазин с 1 000 000 страниц, заказывайте качественные карточки. Ведь это иногда первая и последняя страница, которую видит ваш потенциальный покупатель. Шикарной главной он может и не увидеть, закрыв «такое себе» описание товара.

Расставляйте приоритеты

Если у вас интернет-магазин с миллионом видов гвоздей, расставьте приоритеты. Бюджета, ресурса и времени для создания идеального текста для всех 1 000 000 страниц может не хватить, для начала приведите в порядок:

главные;

категории;

самые дорогие/ходовые/маржинальные товары.

И продолжайте постепенно дорабатывать оставшийся почти миллион страниц ☺

Чувство юмора

Если ваш товар ничем не примечателен, а конкурентов тысячи, отличиться помогут объективные факторы: лучшая цена, оперативнейшая доставка. Когда и возможности конкурировать фактами нет, будьте оригинальны! Мне не раз поднимали настроение на весь день креативные описания самых разных товаров: мягких игрушек, алюминиевых ведер и даже черенков для лопат ☺

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