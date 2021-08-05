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Карточка товара — как создать действительно крутой текст
Наталья Кирик
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Карточка товара — важнейший элемент интернет-магазина. Именно она предоставляет всю информацию о продукте, дает его детальное описание и рассказывает о том, как товар/услугу можно приобрести. При создании такой карточки следует учесть множество нюансов. Вначале мы в WordFactory думали, что все возможные фишки уже описаны в статье «Оформляем товарную страницу: пять фишек для интернет-магазинов», но внимательные комментаторы напомнили, что это еще не предел. В этот раз поговорим не о дизайне, SEO и юзабилити страниц интернет-магазина, а о маленьких и больших секретах создания действительно крутых текстов для карточек товаров.

Карточка товара — что и как писать 

Карточка товара для интернет-магазина — лучший способ для автора продемонстрировать свой талант:

  • сказать все необходимое, чтобы сподвигнуть посетителя на покупку;
  • уложиться в крошечный объем;
  • выделиться на фоне конкурентов.

Истории бизнеса и полезные фишки

Объем

Принято считать, что для карточки товара нужно 500–1000 символов. Для меня до сих пор загадка, почему именно столько, и откуда взялась такая уверенность, что это правильное количество тысячезнаков. Но факт остается фактом: в большинстве случаев для карточек товаров заказывают предельно допустимый минимальный текст. Я могу понять в этом логику владельца интернет-магазина духов с 500 000 позиций. И могу согласиться, что для интернет-магазина гвоздей, анкеров, болтов и шурупов нужно ну очень постараться выдать действительно полезные обстоятельные тексты больше полстранички А4. Но в других случаях такое ограничение не оправдано. Вы и сами могли заметить красивые, предметные, содержательные, исчерпывающие описания некоторых товаров:

  • дорогих гаджетов. Например, технику Apple описывают, сравнивают, фотографируют, снимают на видео, учат пользоваться, знакомят с отзывами);
  • эксклюзивных товаров — гигантские мягкие игрушки, нестандартная мебель;
  • товаров на сайтах, в ассортименте которых всего несколько наименований (косметические средства одного бренда, элитные чаи одного производителя).
Посмотрите, сколько подробностей можно написать только об одном танке Space Marine Stalker-Hunter из вселенной Warhammer 40 000.

Содержательность

Если вы пишете тексты не под конкретную торговую площадку, у которой есть строгие требования к объему, стоит отталкиваться от содержания. Хорошая карточка товара — та, которая дает исчерпывающие ответы на все вопросы покупателя. У вашего потенциального покупателя не должно возникать желание идти еще куда-то за дополнительной информацией. Поэтому, если для детальной презентации iPhone вам нужно 15 000 символов + фотосессия + видеообзор + 200 отзывов + мнение экспертов + историческая справка о том, с чего начинался Apple, пишите много. Ну а когда о гвозде можно сказать только три слова, и этих трех слов достаточно для покупателя — значит ограничивайтесь ими. Что может быть написано в карточке товара?

  • правильное название товара/модели/бренда/серии;
  • спецификация (цвет, вес, размер, объем памяти);
  • данные об акциях/скидках/спецпредложениях;
  • наличие дополнительных товары=ов, например, чехла к телефону;
  • общее описание товара;
  • фотогалерея;
  • видео;
  • отзывы;
  • особенности покупки именно здесь и сейчас;
  • время работы магазина;
  • детали доставки;
  • подписка (на новую модель, уведомление о поступлении в продажу, уведомление о лучшей цене).

Краткость — не значит мало информации

Всегда пытайтесь наполнить карточку товара данными до отказа. Сократить объем можно, передав часть данных (например, время работы, срок доставки) картинками, значками, инфографикой. Всегда пытайтесь наполнить карточку товара данными до отказа

Главное — почему купить здесь и сейчас

В 90% случаев главная ошибка — это отсутствие информации о том, почему нужно купить именно здесь. Как правило, в карточке товара дают понять, чем хороша та или иная модель товара, но не то, почему здесь — лучше. А лучше может быть за счет цены, срока доставки, гарантии качества, лицензионного товара, вплоть до чувства юмора курьеров. Эти факторы обычно уже существуют, и именно из-за них вас выбирают клиенты. Нужно только правильно сформулировать свои конкурентные преимущества в тексте.

Перекликающиеся страницы

Информация, которую вы указываете на страницах «Контакты», «Доставка», «Гарантии», «Время работы», может быть важна для читателя настолько, что ее следует указать и в карточке товара. Скажем, у вас круглосуточная линия поддержки. Детально распишите это на отдельной странице, а в карточках товаров проставьте значок «24/7». У вас самая длительная гарантия — об этом может быть детально написано в описании компании или условиях доставки товара, а в карточках — значок «Гарантия 2 года». Перекликающиеся страницы в карточке товара

Нетекстовый контент

Фотогалерея, например, также должна быть правильно подана. Как минимум надо сделать подписи к фото — по статистике, фотографии с подписями привлекают больше внимания читателей, чем без них. В идеале — с мотивирующим текстом, поясняющим, почему есть смысл купить именно здесь и сейчас. Например, если вы привезли самую первую партию телефонов: «В нашем интернет-магазине iPhone новой модели уже в продаже!» 

No bullshit

Карточка товара — это один из самых недооцененных типов страниц интернет-магазина. К нам иногда обращаются клиенты и просят сделать крутейшую главную, описание компании, а карточки отдают «50-центовым копирайтерам». Если у вас не интернет-магазин с 1 000 000 страниц, заказывайте качественные карточки. Ведь это иногда первая и последняя страница, которую видит ваш потенциальный покупатель. Шикарной главной он может и не увидеть, закрыв «такое себе» описание товара. Здесь не обойтись без карточек Ali :)

Расставляйте приоритеты

Если у вас интернет-магазин с миллионом видов гвоздей, расставьте приоритеты. Бюджета, ресурса и времени для создания идеального текста для всех 1 000 000 страниц может не хватить, для начала приведите в порядок:

  • главные;
  • категории;
  • самые дорогие/ходовые/маржинальные товары.

И продолжайте постепенно дорабатывать оставшийся почти миллион страниц ☺

Чувство юмора

Если ваш товар ничем не примечателен, а конкурентов тысячи, отличиться помогут объективные факторы: лучшая цена, оперативнейшая доставка. Когда и возможности конкурировать фактами нет, будьте оригинальны! Мне не раз поднимали настроение на весь день креативные описания самых разных товаров: мягких игрушек, алюминиевых ведер и даже черенков для лопат ☺ Включите чувство юмора :)

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.

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Наталья Кирик

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