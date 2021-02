Год онлайна (позвольте так называть 2020) закончился и начался ещё один такой же — с локдаунами и уже привычной удаленкой. Чуда не случилось и приходится либо исключить, либо минимизировать присутствие в офлайне. Смена форматов обучения, общения, продвижения трансформируется. Так, за последний квартал уходящего года мы провели две онлайн конференции, выкатили рубрику спецпроектов и песочницу контента. Что ещё — в традиционной подборке.

Кредит на рекламу для бизнеса

В начале ноября Дмитрий Пискарев, CEO агентства, рассказал, что Netpeak начинает оказывать услугу кредитования рекламных кампаний. Это не постоплата, а кредит до $10 000 на продвижение через Google Ads, Facebook и Instagram.

Почему это удобно? Потому что агентство берет на себя все риски, дополнительные расходы в виде стоимости привлечения денег и комиссий по совершению сделок, страховку, оформление документов.

SEO: стратегия продвижения для ниши «Доставка еды и продуктов»

Ещё одна стратегия, которая сформировалась из долгого опыта работы в тематике. Ранее писали о таких стратегиях:

Стратегия «Доставки еды и продуктов» подойдет нишевым онлайн-магазинам продуктов, сетям супермаркетов, сайтам доставки еды и агрегаторам еды.

Что делают наши специалисты в рамках услуги:

Создают и оптимизируют региональные страницы. Дело в том, что пользователи ищут и заказывают еду и продукты в своем регионе (городе, поселке), то есть с геопривязкой. Иногда от дальности офлайн точки зависит стоимость доставки. Отсюда необходимость проработать все региональные страницы. Настраивают дополнительную перелинковку. Для предложения релевантных товаров, услуг, похожих товаров и так далее — чтобы вырастить средний чек и повысить лояльность клиентов. Регистрируют компанию в сервисе Google My Business и оптимизируют аккаунт. Это инструмент, который помогает управлять демонстрацией данных о компании в Картах, Поиске и в других сервисах Google. GMB поможет пользователям легче находить компанию, а также отзывы пользователей о ней. Мотивируют пользователей оставлять отзывы — благодаря удобной навигации, специальному функционалу и комплексному продвижению сайта. Отзывы «оживляют» Расширяют базу покупателей: создают и настраивают функционал, направленный на сбор контактов: ниша еды и продуктов — это ниша с повторяющимися покупками и очень важно напоминать о себе своим клиентам.

Это, пожалуй, самая сложная для продвижения ниша — конкурентная, с колоссальными возможностями поймать негативную обратную связь от клиентов.

Мы рассказывали о таком риске в посте о нишевой стратегии по контекстной рекламе: «Не злите голодных людей» . Клиенты не любят долго ждать доставку или свыше оговоренного/обозначенного времени (даже 10 минут имеют значение). Также люди не прощают сложную навигацию и товары на сайте, которых нет в наличии.

Оптимизируйте свой сайт и привлекайте трафик, клиентов.

Посмотрите, как сработали эти стратегии, например, для одного из крупнейших агрегаторов еды — «SEO-продвижение сайта eda.ua» и для доставки Pizza House.

Netpeak Blog стал медиа — Netpeak Journal

Немногие читатели знают, что у Netpeak есть свой корпоративный блог — вот он.

Это место, где публикуются материалы сугубо для сотрудников и всех желающих ими стать. Онлайн-издание, которое вы сейчас читаете, уже давно переросло формат корпоративного медиа компании. И теперь мы называемся Netpeak Journal.

У нас есть своя Академия, исследовательский центр, YouTube-хаб.

Всё это и немного больше вы найдёте на вкладке «Хаб»:

У нас появились новые форматы постов и сотрудничества с авторами и бизнесами в целом. Например, мы уже писали об историях бизнеса. Кстати, обновили презентацию. Вот она:

О трансформации блога рассказал Георгий Рябой, шеф-редактор нового медиа.

Netpeak Journal: песочница контента со строгими правилами

Раньше мы регулярно публиковали гостевые посты. Ещё несколько таких материалов вышли в конце 2020 в виде исключения и в рамках более ранних договоренностей. Но теперь для всех гостевых статей есть отдельная площадка.

Такие статьи были не в приоритете редакции: много собственного контента, который готовили наши специалисты с учетом наших требований и редполитики. Увы, внешние райтеры нечасто соблюдали правила и приходилось тратить уйму времени, чтобы вычитать, дополнить, сверстать и отправить в паблик такие статьи.

Как сейчас: выделенный редактор для модерации материалов от внешних авторов, отдельная страница с FAQ и детальной информацией о подготовке статей для публикации постов в нашей песочнице.

Кстати, в NJ есть пост о том, что такое песочницы контента и как с ними работать.

Netpeak Group: Артем Бородатюк, сооснователь агентства дал интервью для BigMoney

Пожалуй, ещё никогда Артем не рассказывал так подробно о всех продуктах и проектах компании, как в интервью Евгению Черняку и Александру Конотопскому .

После того, как выпуск появился на канале Евгения некоторые клиенты агентства удивились: используя, например, Academy Ocean, Serpstat, Ringostat, они не знали, что всё это — Netpeak.

Также в этом выпуске впервые рассказали о самой секретной компании в группе — Tonti Laguna. Признаемся, далеко не все нетпиковцы знали, чем занимается эта компания.

Ликбез по Netpeak Group, фишки наших продуктов, миссия компании, социальные проекты — со слов того, кто это всё начал и придумал:

Netpeak Journal: новая услуга — спецпроекты в журнале на движке Tilda

Продает ли контент напрямую? Из опыта работы с постами блога, могу точно сказать, что продает. Как правило, это кейсы. Но иногда продают экспертные статьи — мануалы, примеры использования новых инструментов, детальное раскрытие в посте ценности услуги.

Главное, чтобы с текстом работал профессионал. Редакция Netpeak Journal — команда таких профи. Поэтому мы создали услугу в рамках NJ: подготовка спецпроектов.

Это платная история — статья, написанная в сотрудничестве заказчика и редакции. Конечно, концепция материала, написание, вёрстка на нашей стороне. Но, как и прежде, чтобы получить максимальную отдачу, необходимо участие со стороны бизнеса .

Все подробности о работе над спецпроектами, стоимость услуги, алгоритм сотрудничества — на сайте.

Пример спецпроекта — пост о Prom.ua и почему это крутая площадка для роста продаж.

Marketing Department: создали и провели две онлайн конференции

В декабре 2020 состоялись бесплатные конференции по видеомаркетингу и email-маркетингу: Диви Конф и Mail Me Conf.

Первой провели конференцию по видеомаркетингу ДиВи Конф 2020. Среди спикеров — Юлия Коляда, Head of Digital в Fedoriv; Олег Сухомлин, Agency Development Manager UA в ​​Google; Юлия Колесниченко, Partner Manager, Facebook; Иван Ляшенко, CMO в Parimatch; Валентин Гриценко, СМО и Стас Горленко, Head of Internet Marketing в Ajax Systems; Никита Сойма, Head of Digital Marketing в Comfy; Андрей Шатырко, основатель Shatyrko и Семён Кременюк, COO AIR Media-Tech.

Что было и почему мы об этом рассказываем: кейсы, возможность задать вопросы спикерам во время эфира, связь с организаторами в Telegram-чате конференции. Сюда же приходят сообщения о новостях конференции, уведомления о том, что на почту участникам прилетели презентации спикеров, записи выступлений.

Подписывайтесь и вы — следите за новостями.

Кстати, новая ДиВи Конф 2021 состоится 16 апреля, также онлайн и бесплатно. А пока мы собираем новых крутых спикеров и обновляем программу, можете уже зарегистрироваться, чтобы не пропустить.

Докладчики ДиВи Конф 2020

Вторая конференция, посвященная email-маркетингу, собрала экспертов

из ЦИТРУС, METRO Cash & Carry Ukraine, eSputnik, BlaBlaCar, Zlato.ua, EmailСonsulting, SendPulse, Netpeak, Цифрус. Спикеры делились кейсами, отвечали на вопросы зрителей и палили фишки своих кейсов.

У этой конференции также есть телеграм-чат, в котором помимо спикеров и программы обсуждают вопросы емейл-маркетинга, участники помогают друг другу с решением бизнес-задач. Также уже известна дата новой MailMeConf 2021 — 26 марта, онлайн и бесплатно. Регистрация открыта!