Семь улучшений Netpeak: тематические стратегии продвижения одежды, ремонта, еды и финансовых услуг

Раз в квартал мы публикуем семь значимых (на наш взгляд) новостей, которые могут быть полезны всем будущим и существующим клиентам, потенциальным сотрудникам компании. Так, в прошлый раз я рассказывала о запуске специализированных услуг по SEO, продвижении мобильных приложений .

Департамент SEO и PPC

В прошлом квартале появилось одновременно две стратегии продвижения: поисковые и контекстные. Использование стратегий совместно помогает комплексной раскрутке бизнеса в интернете.

Продвижение в нише одежды, обуви и аксессуаров

При поисковом и контекстном продвижении в данной нише необходимо учитывать сценарии поведения пользователей, которые сильно изменились и за период карантина, и в целом, за три-пять лет.

Важнейшая деталь с точки зрения SEO — постоянная доработка, оптимизация семантического ядра, контроль и регулярное наблюдение за трендами. Так, мало описать модель кроссовок, важно помочь модницам и модникам найти их по запросу «баленсиага».

В нашей новой стратегии по SEO специалисты агентства учитывают сотню таких нюансов, актуальных именно для ниши одежды и обуви.

Заказать продвижение для интернет-магазина одежды или обуви, можно, заполнив форму:

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Имя","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230091466","ls":"20","loff":"","li_type":"ph","li_name":"phone","li_req":"y","li_masktype":"a","li_nm":"phone"},"2":{"lid":"1573567927671","ls":"30","loff":"y","li_type":"in","li_name":"surname","li_ph":"Фамилия","li_req":"y","li_nm":"surname"},"3":{"lid":"1531306540094","ls":"40","loff":"","li_type":"in","li_name":"domains","li_ph":"Адрес сайта","li_rule":"url","li_req":"y","li_nm":"domains"},"4":{"lid":"1573230077755","ls":"50","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"5":{"lid":"1575903646714","ls":"60","loff":"","li_type":"hd","li_name":"comment","li_value":"Автоматический коммент: заявка из блога, без пользовательского комментария","li_nm":"comment"},"6":{"lid":"1575903664523","ls":"70","loff":"","li_type":"hd","li_name":"lead_channel_id","li_value":"24","li_nm":"lead_channel_id"},"7":{"lid":"1584374224865","ls":"80","loff":"","li_type":"hd","li_name":"ip","li_nm":"ip"}} Помогите клиентам найти ваш сайт

Узнать больше о стратегии — в статье о том, какие особенности поискового продвижения существуют в нише продаж одежды и обуви .

В контекстном продвижении, казалось бы, трудности с настройкой рекламы вряд ли знакомыми крупным брендам со своими командами и экспертами, но бывает и так:

К слову, скриншот сделан с рекламной кампании крупного украинского ритейлера женской одежды. У таких клиентов существует трудность — отдел маркетинга решает бизнес-задачи. Например, нужно распродать залежи непопулярного товара. Или рекламируется популярный товар, который остался в наличии в самых не востребованных размерах. По сути, это слив бюджета.

Конечно, идеально настроенные рекламные кампании, стратегия не помогут продать то, что людям не нужно, однако можно найти тех пользователей, которые ищут именно этот товар, откорректировать объявления, найти точки соприкосновения с потенциальным клиентом.

Заказать персональную стратегию можно здесь:

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Имя","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230091466","ls":"20","loff":"","li_type":"ph","li_name":"phone","li_req":"y","li_masktype":"a","li_nm":"phone"},"2":{"lid":"1573567927671","ls":"30","loff":"y","li_type":"in","li_name":"surname","li_ph":"Фамилия","li_req":"y","li_nm":"surname"},"3":{"lid":"1531306540094","ls":"40","loff":"","li_type":"in","li_name":"domains","li_ph":"Адрес сайта","li_rule":"url","li_req":"y","li_nm":"domains"},"4":{"lid":"1573230077755","ls":"50","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"5":{"lid":"1575903646714","ls":"60","loff":"","li_type":"hd","li_name":"comment","li_value":"Автоматический коммент: заявка из блога, без пользовательского комментария","li_nm":"comment"},"6":{"lid":"1575903664523","ls":"70","loff":"","li_type":"hd","li_name":"lead_channel_id","li_value":"24","li_nm":"lead_channel_id"},"7":{"lid":"1584374224865","ls":"80","loff":"","li_type":"hd","li_name":"ip","li_nm":"ip"}} Персональная стратегия онлайн-продвижения

Почитать наши кейсы в этой нише здесь:

Продвижение услуг и товаров ниши строительства и ремонта

Услуги ремонта и строительства непросто продвигать — как правило, люди до сих пор ищут мастеров по знакомым. Впрочем, не потому что больше доверяют сарафанному радио. В нише много не оптимизированных сайтов, а среди владельцев ресурсов низкий уровень доверия контекстной рекламе. В результате — потенциальные клиенты просто не находят нужную услугу, товары.

Например, пользователи хотят сэкономить и ищут в интернете, как сделать ремонт своими силами, но им никто не предлагает поберечь свое время и деньги. А именно — объяснить, что конкретно эту работу сложно выполнить самостоятельно и гораздо дешевле, в итоге, заказать ее у профессионалов. Как это сделать? Привести на сайт или лендинг, в блог.

В нише редко случаются прямые конверсии — люди принимают решение долго, просматривают форумы, видео с демонстрацией в духе «до и после», читают статьи, изучают отзывы. То есть с ними надо контактировать на разных площадках, выстраивать отношения: от медийной рекламы до коллтрекинга и email-маркетинга.

В рамках новых стратегий по поисковому продвижению и контекстной рекламы мы помогаем выстроить такие отношения с пользователем и как можно быстрее сформировать у него желание обратиться за услугой именно к вам.

Оставить заявку напродвижение можно в форме:

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Имя","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230091466","ls":"20","loff":"","li_type":"ph","li_name":"phone","li_req":"y","li_masktype":"a","li_nm":"phone"},"2":{"lid":"1573567927671","ls":"30","loff":"y","li_type":"in","li_name":"surname","li_ph":"Фамилия","li_req":"y","li_nm":"surname"},"3":{"lid":"1531306540094","ls":"40","loff":"","li_type":"in","li_name":"domains","li_ph":"Адрес сайта","li_rule":"url","li_req":"y","li_nm":"domains"},"4":{"lid":"1573230077755","ls":"50","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"5":{"lid":"1575903646714","ls":"60","loff":"","li_type":"hd","li_name":"comment","li_value":"Автоматический коммент: заявка из блога, без пользовательского комментария","li_nm":"comment"},"6":{"lid":"1575903664523","ls":"70","loff":"","li_type":"hd","li_name":"lead_channel_id","li_value":"24","li_nm":"lead_channel_id"},"7":{"lid":"1584374224865","ls":"80","loff":"","li_type":"hd","li_name":"ip","li_nm":"ip"}} Поможем обогнать конкурентов

Прочитать больше о контекст-стратегиях — в статье «Что такое PPC-стратегия» .

Узнать больше о поисковом продвижении в нише — на сайте.

Читать SEO-кейсы в нише:

Департамент SEO

Продвижение ниши производства и продажи мебели

Стратегия разработана для производителей/фабрик; интернет-магазинов; гипермаркетов. И в этом году ниша была одной из тех, которая не просела в период жёсткого карантина. Во всяком случае, на проектах наших клиентов (пример из Украины):

На скриншотах показаны периоды с 28 февраля по 10 марта и с 11 по 22 марта 2020. Да, падение трафика составило почти 7%. При этом рост транзакций произошел почти на 10%, а коэффициент конверсии вырос на более чем 17%.

При этом важно понимать — люди покупают не только благодаря корректно настроенной рекламе, но и потому что им удобно и комфортно выбирать товары на том или ином сайте.

Что для этого нужно? В зависимости от степени оптимизации интернет-магазина или маркет-плейса, наши специалисты составляют индивидуальный план действий. Однако, ориентируясь на наш опыт и экспертизу в этой нише , для проектов в Украине, России, Казахстане, следует:

Отдельно создавать страницы товаров по стилям дизайна, сериям, оттенкам мебели, материалам изготовления. Давать развернутую информацию на карточках товаров, повышать их релевантность. Оптимизировать изображения — их должно быть много, с разных ракурсов, качественные фото с возможностью рассмотреть детали. Проработать запросы с геопривязкой — люди стремятся покупать мебель в своем городе, населённом пункте, иначе придётся переплачивать за доставку. Оптимизировать наименования товаров (так, названия товаров по сериям затрудняет поиск).

Что ещё необходимо — читайте на лендинге.

Департамент контекстной рекламы

Стратегия продвижения доставки еды и продуктов питания

Это уже шестая стратегия от нашего департамента по контекстной рекламе, заточенная под определенную нишу бизнеса. Напомню, заказать продвижение можно для:

продажи/аренды домов, квартир — недвижимости;

продажи семян;

клиник красоты;

интернет-магазина косметики;

продажи автомобильных шин.

Больше об особенностях каждой из них — в статье Анастасии Кундельской, заместителя руководителя департамента. Читайте о продвижении этих пяти ниш в блоге.

Теперь к этому списку добавилась стратегия продвижения доставки еды и продуктов. Если кратко: в нише высокая конкуренция, но игроки, как правило, допускают грубые и в то же время элементарные ошибки, исправив которые, можно уже сейчас генерировать больше заказов. Например, достаточно перестать показываться клиентам по запросу «круглосуточно», если вы даже заказы ночью не принимаете. Это снизит показатель отказов на вашем сайте и поможет избежать негатива со стороны пользователей. Помните, что в данной нише очень легко получить низкую оценку или гневный отзыв.

Больше о стратегии — в нашем посте о нише доставки еды и продуктов .

Стратегия для продвижения в нише «Деловые и финансовые услуги»

Одна из самых проблемных ниш, по типу продвижения медицинской тематики. Здесь действует множество ограничений. Например, в Google Украины и России запрещена реклама бинарных опционов, криптовалюты, криптобирж, кредитов под залог авто/квартиры, краткосрочных кредитов до зарплаты, кредитов с высокой годовой процентной ставкой.

Как правило, приходится полностью исключать Facebook — увы, социальная сеть не пропустит даже самое невинное объявление этой сферы услуг. Зато остаются другие инструменты: поисковые кампании по категориям, динамические поисковые объявления, поисковый ремаркетинг, медийные объявления, ремаркетинг в КМС, поисковые брендовые объявления и другие инструменты — все зависит конкретно от типа услуг, бизнеса (банк, юридическая фирма).

Оставить заявку на услугу можно в форме:

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Имя","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230091466","ls":"20","loff":"","li_type":"ph","li_name":"phone","li_req":"y","li_masktype":"a","li_nm":"phone"},"2":{"lid":"1573567927671","ls":"30","loff":"y","li_type":"in","li_name":"surname","li_ph":"Фамилия","li_req":"y","li_nm":"surname"},"3":{"lid":"1531306540094","ls":"40","loff":"","li_type":"in","li_name":"domains","li_ph":"Адрес сайта","li_rule":"url","li_req":"y","li_nm":"domains"},"4":{"lid":"1573230077755","ls":"50","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"5":{"lid":"1575903646714","ls":"60","loff":"","li_type":"hd","li_name":"comment","li_value":"Автоматический коммент: заявка из блога, без пользовательского комментария","li_nm":"comment"},"6":{"lid":"1575903664523","ls":"70","loff":"","li_type":"hd","li_name":"lead_channel_id","li_value":"24","li_nm":"lead_channel_id"},"7":{"lid":"1584374224865","ls":"80","loff":"","li_type":"hd","li_name":"ip","li_nm":"ip"}} Оставьте вторую страницу выдачи конкурентам

Netpeak стал маркетинг- и премиум-партнером Facebook

Что это значит для наших специалистов и, соответственно, для клиентов агентства:

доступ к ресурсам Facebook: практики и материалы по отчетности, аукционам, креативам, инструменты для создания мокапов и креативов, клиентские дашборды, апдейты по продуктам и решениям и многое другое;

премиум саппорт — выделенная служба поддержки, индивидуальные консультации, техническая поддержка API и тому подобное;

доступы к ивентам Facebook. Например, Аgency summits — как премиум-партнер, можем совместно с Facebook провести саммит на месте для наших текущих или потенциальных клиентов;

новые инструменты (в том числе дополнительные рекомендации и более детальные отчеты);

всё необходимое для обучения и развития наших специалистов (уже получили сертификаты Blueprint).

Кстати, почитайте кейс о продвижении интернет-магазина матрасов на Facebook в нашем блоге.

Напомню, что специалисты агентства теперь предоставляют услугу по SMM .

Выкатили услугу по настройке и ведению рекламных кампаний в Apple Search Ads

В прошлом квартале агентство Netpeak выкупило часть акций компании RadAso, которая специализируется на продвижении мобильных приложений.

И в течение прошлого квартала мы выделили ASA (Apple Search Ads) в отдельную услугу — для тех, кто хочет оптимизировать/подключить/настроить конкретно этот рекламный инструмент.

Важно — вы платите только за рост количества установок приложения. Мы пока единственные, кто предлагает клиентам платить исключительно за результат.

Узнать больше об услуге ASA можно на сайте.

Вместо выводов: ещё три новости

Запустили услугу по созданию лендингов на Тильде

Для своих ивентов и услуг мы уже давно используем сайты, которые делаем с помощью этого конструктора. В частности, оцените, как смотрится спецпроект в блоге.

Одностраничники — простое решение для проектов, когда, например, основной сайт ещё нужно долго и кропотливо дорабатывать, оптимизировать отдельные страницы, а продавать те или иные категории товаров необходимо уже сейчас.

Существует уйма других причин создавать лендинги и делать это качественно. Почитайте, почему для этих целей стоит использовать Tilda .

А здесь находится сайт, на котором вы можете заказать создание лендинга на Тильде.

Создали YouTube-хаб знаний

У группы компаний Netpeak существует свой канал на YouTube. Сюда мы загружаем все записи наших вебинаров, офлайн выступлений спикеров конференции 8P (а также интервью с гостями-инфлюенсерами, бизнесменами), доклады наших специалистов на различных внешних и внутренних ивентах. Ко всему открыли доступ: заполняйте форму на сайте — и смотрите, слушайте в фоновом режиме кейсы, фишки, лайфхаки интернет-маркетинга, SEO, PPC, веб-аналитики в нашем YouTube-хабе.

Netpeak Cluster стал инструментом

Летом произошел ребрендинг Netpeak Cluster. Напомню, с момента создания в 2018 году это был закрытый клуб для предпринимателей, в котором наши специалисты помогали/обучали представителей малого бизнеса создавать и настраивать рекламные кампании. Чтобы автоматизировать процесс проверки рекламных кампаний, эксперты агентства создали специальный сервис, который в течение двух минут проводит масштабную проверку кампаний.

Мы писали об этом инструменте в начале года .

Предлагаем воспользоваться им всем желающим и присоединиться к сообществу предпринимателей, которое все так же продолжает развиваться и растить свой бизнес в рамках Netpeak Cluster.

Узнать больше об инструменте можно на сайте.