Бизнес

Как бизнесу подключить оплату частями без привязки к конкретному банку
Светлана Рудева
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Каждое второе намерение что-то купить в интернете сегодня заканчивается ничем. По данным Fresh Relevance, в 2020 году доля брошенных корзин в e-commerce составила 57,60%. Другие исследования говорят, что этот показатель колеблется в диапазоне от 55% до 80%. Есть разные причины такого поведения покупателей. Одна из них напрямую связана с предметом этой статьи — отсутствием в интернет-магазинах удобного способа оплаты.

Институт Baymard подсчитал, что 8% пользователей бросают корзины из-за того, что не нашли в интернет-магазине предпочтительный для себя способ оплаты. Еще 18% — из-за нежелания оставлять на сайте данные банковской карты.

А сколько покупателей даже не берут в руки корзины, после того, как узнали цену? Точных данных нет. Ведь причиной отказа от покупки может быть не только высокая цена, но и банальное отсутствие денег на карте в нужную минуту.

Как показали исследования, самые высокие темпы роста в 2020 году в сегменте цифровых покупок были у платформ Buy Now, Pay Later («Купи сейчас, плати позже»). За год количество установок приложений для рассрочки платежей увеличилось на 136%, а их среднегодовой трафик вырос на 46,5%:

приложения для рассрочки показали рост в США

Так, например, распределился рынок в сегменте отложенных платежей в США:

приложения для рассрочки показали рост в США

Эти приложения и сайты предлагают пользователям покупать товары и услуги не мгновенно одним платежом, а с возможностью оплаты частями. Выигрывают от такой сделки все игроки. 

В Украине оплату частями для бизнеса кроме банков предоставляет сервис Frisbee. Это не рассрочка и не кредит. Это — уникальная возможность для бизнеса получить оплату своей услуги или товара сразу, в полном объеме и без привязки к конкретному банку. А риски, связанные с невыплатами, и общение с покупателями берет на себя сервис. 

Как это работает для покупателя

Если бизнес подключил оплату частями на сервисе Frisbee, тогда у покупателя во время оформления заказа в способах оплаты появится сервис отложенных платежей. Выбрав его, покупатель перенаправляется в кабинет Frisbee

Там нужно будет зарегистрироваться или авторизоваться. При регистрации сервис попросит ввести набор персональных данных, необходимых для подписания договора.

Для оформления покупки с Frisbee от покупателя не требуется наличие банковской карты. И проведение первого платежа тоже не нужно. 

После подтверждения данных, покупатель выбирает один из двух планов погашения оплаты:

  • В течение 45 дней, 15 из которых — беспроцентный период, остальные — 0,5% в день от неоплаченной суммы, которую можно погашать любыми частями.
  • В течение 3 месяцев с оплатой каждые 30 дней. Комиссия — 0,3% в день от неоплаченной суммы. Досрочное погашение — без комиссий.

Затем подписывает договор с Frisbee, получает подтверждение о покупке и оформляет ее доставку. Вся процедура занимает до 20 минут времени, если происходит в рабочее время: с 8 до 21:00 (без выходных). 

Так у покупателей появляется возможность приобрести услугу или товар по самой выгодной цене — во время акций или по тарифу «ранних пташек» (популярного в образовательном бизнесе).

Затем клиент получает уведомления от Frisbee о запланированных выплатах. Кроме того, он всегда может ознакомиться с календарем платежей в личном кабинете.

Условия для бизнеса

Сначала нужно подключить оплату частями на сайте Frisbee.

К сервису отложенных платежей можно подключить любой бизнес. Его размер или сфера деятельности не имеют значения.

В личном кабинете бизнес получает инструменты для интеграции оплат со своими каналами продаж. А также — удобный сервис отчетов и аналитики с информацией о платежах.

Как только покупатель оформил покупку через сервис Frisbee, продавец получает за нее оплату. Все последующие коммуникации с покупателем — забота сервиса отложенных платежей.

За проведение онлайн-платежей сервис снимает комиссию — 2,7%. Действует она до тех пор, пока ежемесячный объем покупок не превысит 200 000 гривен. При бòльших объемах — комиссия уменьшается.

Для первой покупки устанавливается стартовый лимит — 15 000 грн. Со временем он увеличивается пропорционально росту проведенных через сервис онлайн-платежей.

Для сайтов, оформленных на физических лиц (без статуса ФЛП), предусмотрен месячный лимит по оплатам — 150 тыс. грн.

Как подключить оплату частями

Стать партнером сервиса оплаты частями для бизнеса просто. Для регистрации на сайте вам понадобятся электронные копии документов мерчанта (интернет-магазина). Подготовьте их заранее.

Шаг 1. Создайте бизнес-аккаунт. 

Сделать это можно по ссылке двумя способами:

  • с помощью аккаунтов Google или LinkedIn;
  • через e-mail:

вход в бизнес-аккаунт Frisbee

При регистрации через e-mail система попросит его подтвердить:

подтверждение имейла

Шаг 2. Начало работы. 

На эту страницу вы попадете сразу после входа в кабинет. Для старта нажмите зеленую кнопку «Предоставить информацию о компании»:

начало работы в Frisbee

Заполните поочередно все поля:

  • страну, где зарегистрирован ваш бизнес (пока доступна только Украина);
  • «тип мерчанта»: ФЛП, Юридическое лицо или Индивидуальный аккаунт:

заполнить поля формы

Нажмите кнопку «Продолжить»

Шаг 3. Добавьте финансовые реквизиты.

добавьте финансовые реквизиты

Последовательно заполните все поля:

последовательно заполните поля

И нажмите кнопку «Сохранить изменения».

Шаг 4. Загрузите регистрационные документы вашего бизнеса.

Для перехода в нужное окно нажмите кнопку «Загрузить документы»:

загрузите регистрационные документы

Если вы ФЛП, потребуются сканкопии таких документов:

документы для фопа

Список документов для Юридического лица:

документы для юридического лица

Владельцам Индивидуальных аккаунтов вместо финансовых документов нужно будет ввести данные банковской карты, а вместо регистрационных документов бизнеса загрузить сканкопии паспорта и ИНН.

К одному бизнес-аккаунту можно привязать несколько магазинов разной формы собственности.

Шаг 5. Дождитесь подтверждения и настройте платежи.

Когда все документы загружены, команда Frisbee берет один день на их проверку и активацию аккаунта мерчанта:

дождитесь подтверждения

Цель Frisbee, чтобы все формальности были решены максимально быстро. Максимум через 48 часов вы сможете принимать первые платежи. А для этого останется настроить платежные системы. Инструкция, как это делать придет на ваш e-mail:

инструкция как настроить платежи

Настроить платежи можно также в окне «Технические» вкладки «Настройки мерчанта»:

настройки платежной страницы мерчанта

На всех этапах работы с сервисом Frisbee вас будут сопровождать менеджеры службы поддержки. При необходимости, они помогут с настройками.

Запомнить

  1. Отсутствие удобных для покупателей способов оплаты, — одна из причин отказа от покупок в интернет-магазинах.
  2. Платформы Buy Now, Pay Later («Купи сейчас, плати позже») в 2020 году показали самые высокие темпы роста в сегменте цифровых покупок. За год количество установок приложений для рассрочки платежей увеличилось на 136%, а их среднегодовой трафик вырос на 46,5%.
  3. Благодаря сервисам оплаты частями у покупателей появляется возможность покупать товары и услуги по выгодным ценам. А у бизнеса — увеличивать объем продаж.
  4. Регистрация, проверка и активация бизнес-аккаунта на сайте Frisbee занимает не больше 48 часов.
  5. К одному бизнес-аккаунту можно привязать несколько магазинов разной формы собственности: ФЛП, юридические лица, индивидуальные собственники.

Материал опубликован на правах рекламы

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Светлана Рудева

Закончила журфак. В СМИ прошла путь от наборщицы до главного редактора. В общей сложности в журналистике 15 лет. В последнее время работаю в PR и маркетинге.

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