Оформляем товарную страницу: пять фишек для интернет-магазинов

Карточка товара — важная и, пожалуй, самая недооцененная с точки зрения SEO, часть любого интернет-магазина. При оптимизации сайта больше внимания уделяется главной, разделам, категориям и подкатегориям. Но наша основная цель не просто привлечь органический трафик на сайт, а конвертировать его в продажи. Рассказываю, как сделать товарную страницу интернет-магазина привлекательной, удобной и продающей.

1. Создаем ЧПУ: содержание страницы должно быть понятно из URL

Следует указывать полное наименование, а не номер продукта: Вот как выглядит полная вложенность (когда в URL карточки товара содержатся все категории и подкатегории, к которым относится этот товар):

Конечно, может возникнуть проблема, когда один товар доступен по разным URL. Из-за этого появляются дубли страниц:

Как решить эту проблему? В URL карточки товара следует оставить только неизменную для данного товара часть, присутствующую во всех указанных выше URL. Так для каждого товара остается только один URL:

2. Общий вид

«Первое впечатление: только доля секунды, чтобы понравиться»

Потенциальный покупатель может попасть на карточку товару сразу из поисковой выдачи и всего за несколько секунд составить свое впечатление о вашем сайте. Первое на что стоит обратить внимание — дизайн и оформление ресурса. Важно, чтобы все карточки товаров были оформлены в едином стиле. Выберите определенные цвета, шрифты и стили и используйте их на всех страницах сайта одного уровня. Следует заранее продумать структуру расположения основных блоков на странице. Так как мы читаем слева направо и сверху вниз, то следует располагать информацию следующим образом:

слева — расположить фото товара;

справа — цену, краткое описание, кнопку «Купить»;

внизу — описание, характеристики, отзывы, «Просмотренные ранее» и «Рекомендованные товары».

Вся основная информация о товаре должна помещаться на первом экране просмотра.

3. Ключевые элементы карточки товара

Чтобы сделать карточки товаров красивыми, запоминающимися, а главное, максимально удобными для покупателей, постарайтесь внедрить на сайте все пункты нашего чек-листа:

Фото товара — изображения должны быть качественными и в едином стиле. Возможность увеличить фото (или другие микро UX приемы ). Фотографии с нескольких ракурсов: предоставьте покупателю возможность рассмотреть детально материал, качество, дополнительные элементы товара. Если в комплект товара входят аксессуары, необходимо также разместить их фото. Присутствует функционал «покрутить в 3D» — для многих товаров важна возможность просмотра со всех ракурсов. Название товара представлено полностью — если это не конкретные модели, а размытые понятия вроде «платье 197» необходимо заменить на названия, содержащие «длинный хвост запросов» (например, «Красное вечернее платье с вырезом»). Таким образом мы сможем увеличить видимость сайта по низкочастотным запросам. Данный пункт специфичен, но помогает увеличить товарный трафик в некоторых тематиках (например, в нише «Одежда» ). Товар находится в подходящей категории. Кнопка «Купить» хорошо выделена и находится в поле зрения пользователя. Если страница с товаром больше одного экрана, кнопка «Купить» дублируется или «прилипает» к окну. Скидки/акции на видном месте: указывая информацию об акциях и специальных предложениях, мы значительно повышаем вероятность покупки. Эта информация должна быть заметной и располагаться на всех соответствующих страницах. Присутствует описание товара. Здесь необходимо указывать основные преимущества товара перед другими подобными. По ней пользователь сможет проще сделать выбор в пользу той или иной товарной позиции. Сделан акцент на уникальных характеристиках товара. Для опытных пользователей важно, чтобы в описании было легко найти особенности товара. Есть опция выбора цвета, размера, формы или упаковки товара. Когда можно изменить расцветку, модель товара, об этом нужно явно указать на карточке товара. Так пользователь сможет выбрать наиболее подходящий вариант. Дана ссылка на таблицу размеров или моделей. Блок с отзывами покупателей и рейтингом, чтобы не доставлять неудобств пользователям при добавлении отзывов, необходимо добавить возможность оставить отзыв через авторизацию в социальных сетях. Предоставьте пользователям возможность загрузки изображений. Такие отзывы могут дать вирусный эффект за счет репостов другими пользователями социальных сетей. Указаны сопутствующие или похожие товары. Указаны рекомендованные товары. Страницей можно поделиться с друзьями в социальных сетях. Товар можно добавить в «Избранное» — если у пользователя нет возможности совершить заказ прямо сейчас, он может добавить товар в список желаний. Позже, зайдя на сайт, пользователь не будет вновь искать нужный товар, а сделает заказ из уже готового списка желаний. Присутствует информация о возможности покупки товара в кредит (если такое возможно), кнопка для такой покупки. Реализован функционал сравнения товаров. Чтобы помочь пользователю сделать правильный выбор, следует предоставить ему возможность сравнить товары. Так можно уменьшить количество возвратов. Качественно оформлены хлебные крошки. Существует быстрый поиск по сайту. Указан способ доставки. Чтобы не заставлять пользователей искать информацию о доставке по сайту, необходимо кратко отображать её на всех карточках товаров. Таким образом, посетитель сможет принять решение о покупке прямо на странице товара, не совершая лишних переходов. Способы оплаты. Условия гарантии. Сертификаты качества на этот товар и так далее. Видеообзор товара. Указание информации о наличии/количестве товара. На карточках товаров должно быть видно, есть ли товар в наличии, чтобы пользователь не совершал лишних действий, которые могут отвлечь его от покупки. Реализована функция «Сообщить когда появится в наличии». Следует предусмотреть соответствующие кнопки, сообщающие о появлении товаров в наличии или о том, что товар заканчивается. Возможность подписаться на изменение цены. Пользователя в данный момент может не устраивать стоимость. Чтобы избежать большого количества безвозвратных уходов с сайта, на карточке следует добавить опцию «Отслеживать изменение цены». Добавлена надпись «Осталось только N штук». Если осталось менее 10 единиц товара, сообщите, что он вот-вот закончится. Это создает у покупателя чувство, что он может упустить выгодную покупку и нет времени долго думать, сравнивать цены. Важно выводить актуальные данные и не обманывать пользователей.

Вот пример качественно проработанной карточки товара:

Мы составили максимально широкий и подробный список. Возможно, для вашего сайта какой-то из пунктов не актуален. На данный момент нет обязательных требований к карточкам товаров. Главное помните, ничего не должно отвлекать вашего покупателя от совершения покупки. Подумайте, какая информация понадобится пользователю и постарайтесь компактно разместить её на первом экране просмотра товара.

4. Проработка страниц «мигающих товаров»

«Мигающей» называется страница товара, который по тем или иным причинам отсутствует в продаже.

Страницу с товаром, которого нет в наличии, следует сделать максимально привлекательной. Оставлять ее в таком виде нельзя:

На странице с «мигающим» товаром нужно дать пользователю возможность перейти на альтернативную страницу каталога, к примеру:

похожие товары;

лидеры продаж;

акции.

5. SEO-оптимизация карточек товаров

Оптимизация мета-данных title, description и заголовков h1.

Для карточек товара чаще всего используются шаблоны генерации метаданных title и description, если это позволяет CMS. Однако не стоит ими пренебрегать, грамотно заполнив метаданные, можно выйти в топ-10 по низкочастотным запросам.

Подробнее про составление мета-тегов можно прочитать в статье.

Метаданные для изображений.

В официальной справке Google рекомендуется заполнение атрибутов alt и title для изображений.

Google получает информацию о теме изображений из другого контента на странице, включая заголовки картинок и подписи к ним.

А вот как именно Google рекомендует это делать:





Микроразметка карточек товара.

Чтобы ваши товары показывались в расширенных результатах поиска, необходимо использовать специальную разметку Product на карточках товара.

Например, если у вас есть интернет-магазин и разметка страниц с описанием товаров, нам будет проще понять, какой товар представлен на странице, какова его цена, что говорят о нем покупатели и т. д. Мы можем показать эту информацию в результатах поиска по релевантным запросам. Такие результаты поиска называются расширенными

Справка Google

На продуктовых страницах помимо микроразметки Product, стоит использовать микроразметку:

хлебных крошек,

профилей в социальных сетях;

логотипа компании;

отзывов и рейтинга.

В последнее время Google достаточно часто сообщает о новых типах микроразметки. К примеру, недавно был анонсирован shippingDetails с помощью которого можно разметить информацию о доставке товаров.

Мобильная версия.

С каждым годом количество пользователей мобильных устройств растет, а с переходом Google к Mobile-First Indexing, оптимизация сайта под мобильные устройства стала одним из важных факторов ранжирования сайта.

Для оптимизации мобильной версии карточек товаров необходимо:

проверить удобство просмотра страниц на устройствах с небольшим экраном,

оптимизировать скорость загрузки мобильной версии страниц;

убедиться, что в основной и мобильной версии сайта отображается одинаковый контент.

Добавляем дополнительную ценность товарной странице

Для того, чтобы карточка товара ранжировалась лучше, продуктовой странице стоит добавить дополнительные ценности. Рассмотрим, как это сделать в сфере цифровой техники.

Проект: интернет-магазин по продаже видеорегистраторов.

Проблема:

Плохо ранжируются карточки товаров. Переписывание текстов вручную результатов не дало. Получать ссылки на все карточки — дорого.

Гипотеза:

Текст — не самый оптимальный вид контента для данной тематики. Пользователям важно увидеть результат, то есть реальные видео, снятые моделью видеорегистратора. Так можно увеличить продолжительность сессии.

Возможное решение:

Разместить на карточках товаров примеры видео. Взять видео с сайтов производителей и YouTube.

Результат (после добавления видео к карточкам товаров):

Это обновленный пост, подготовленной на основании кейсов конференции «Online Advertising: Контекстная реклама и SEO для бизнеса 2014». Автор оригинала — Анастасия Здорикова, по докладу Алексея Рылко (на момент выступления — технического директора подразделения поискового маркетинга в «Студии Борового»).