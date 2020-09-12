Более 90% разрабатываемых сайтов делаются под видение заказчика, а SEO-специалисты привлекаются уже на стадии «готового продукта», который нужно править, исправлять, тратить на это время и, что самое главное, убивать потенциал продвижения сайта в поисковых системах на ранней стадии. Данная статья ориентирована исключительно на менеджеров проектов и на клиентов, в зону ответственности которых входит стратегическое планирование работ по запуску сайта и, в том числе, по поисковой оптимизации сайта.
Как предотвратить ошибки продвижения?
При
- дизайнеры — разработка внешнего вида и юзабилити;
- разработчики — верстка страниц и подключение необходимого функционала;
- проджект менеджеры — расчет, соблюдение бюджета и дедлайнов по работе над проектом.
В итоге, клиент получает удобный и визуально приятный сайт. Однако для поисковых систем страницы и функционал этого ресурса могут оказаться намного менее привлекательными и понятными, чем для собственника бизнеса и для пользователей. Результат — при прочих равных, позиции проекта в выдаче хуже, чем у конкурентов.
Внедрять SEO-рекомендации на уже готовом проекте дольше и дороже:
- при внедрении необходимых изменений возможна частичная потеря трафика с уже работающих категорий;
- если изначально не был заложен нужный функционал, расширять структуру на уже готовом проекте гораздо сложнее;
- увеличивается срок окупаемости проекта, так как уходит дополнительное время на создание и внедрение SEO рекомендаций;
при устаревшем или недостаточном функционале может понадобиться
переезд сайта на новый движок, а это равносильно созданию нового сайта.
SEO на этапе разработки — стратегический шаг. Тщательно разработанная оптимизация для поисковых систем позволяет предотвратить ошибки, которые негативно скажутся на дальнейшем продвижении и учесть поисковый спрос. Это поможет увеличить охват аудитории на старте работы ресурса, а значит получить желаемую окупаемость и прибыль в более короткие сроки.
Минута теории
Основная цель SEO — стабильный и долгосрочный рост прибыли. Например, повышение прибыльности интернет-магазина, зависит от динамики роста входящего трафика и динамики роста его качества (конверсионности).
У каждого ресурса эта динамика может быть ограничена размером рынка и конкурентоспособностью продукта. Первое практически никогда не входит в зону ответственности SEO-специалиста, а вот второе входит.
У конкурентоспособности сайта существуют четкие «SEO KPI» — рост видимости в поисковых системах.
Время, потраченное на исправление ошибок, допущенных на этапе подготовки и создания сайта, убивает потенциал такого роста. Потеря времени уменьшает динамику, а значит и перспективу получения заветного ROMI (возврат маркетинговых инвестиций).
Две минуты практики
Распространенная ситуация, когда SEO оптимизация после запуска проекта основана лишь на базовых аспектах:
- генерация шаблонных названий и описаний страниц и все то, что автоматически генерируется CMS системой.
В итоге, не учитывается поисковый спрос и в индекс не попадают страницы, которые должны быть проиндексированы. В это же время технические бесполезные для продвижения страницы открыты для индексации.
SEO на разработке предполагает комплексный подход, как в технической, так и в контентной оптимизации, что позволяет запустить уже оптимизированный проект.
Этапы работ
Подготовительный: получаем вводные данные от заказчика и делаем анализ ниши
Первым делом необходимо узнать всю базовую информацию, а именно:
- выяснить у клиента тематику, гео, тип проекта, цели и планы по его развитию, УТП и основную идею;
- технические моменты реализации: текущий этап разработки, на каком движке (CMS, фреймворке) планируется разработка, есть ли ТЗ для программистов, плановая дата релиза, есть ли готовый макет сайта или его наброски;
- выяснить детали по направленности проекта: запросить каталоги, прайсы, расспросить про текущий и планируемый ассортимент, список предоставляемых услуг;
- запросить основных конкурентов и провести анализ ниши;
- запросить данные по наличию уже существующего сайта и планируемым изменениям (если они есть).
Этап 1. Разработка структуры
Разработка и расширение структуры проводится в разрезе таких направлений:
Анализ конкурентов ниши
При таком анализе необходимо обращать внимание как на структуру, так и на различные УТП и технические аспекты реализации страниц.
Также не стоит акцентировать своё внимание только на лидерах рынка. Менее крупные, локальные площадки могут использовать интересные идеи и структурные решения.
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Анализ поискового спроса
Критически важно учитывать поисковый спрос при создании иерархии разделов на сайте. Например, спрос на «ноутбуки». Под этот товар имеет смысл делать категорию:
А вот для ультрабуков — нет. Частотность запросов куда меньше и для таких запросов лучше сделать подкатегорию или фильтр:
Такой подход важен для максимального охвата аудитории и ранжирования по релевантным поисковым запросам.
Текущий и планируемый ассортимент товаров/услуг
При разработке структуры сайта необходимо понимать ассортимент товаров или услуг как на момент разработки и запуска, так и в перспективе. Чтобы создать страницы под все важные направления и не создавать лишние, пустые разделы и заложить фундамент для легкого масштабирования структуры в будущем.
Изучение макетов сайта
При наличии уже готовых макетов или набросков, их необходимо сопоставить с будущей структурой. Чтобы все блоки, категории и подкатегории располагались гармонично и логично сочетались друг с другом и другими элементами сайта.
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Структура старого сайта
Если у старого сайта была полноценная структура, которая содержала все разделы в логичном порядке, резонно перенести её на новый проект. Но важно учитывать вероятность будущего расширения количества товаров/услуг, чтобы правильно скорректировать старую структуру.
Если старый сайт создан давно, некоторые категории могли потерять свой вес и частотность. Поэтому не следует выполнять такую задачу бездумно: надо проанализировать, какие категории все еще актуальны, а какие нет.
Этап 2. Разработка рекомендаций по технической оптимизации
Какие базовые технические аспекты важно проработать:
Для лучшего ранжирования и удобства пользователей, необходимо учитывать
правила формирования URL для страниц. Все URL следует прописывать для максимально простого понимания поисковыми системами и пользователями. Перелинковку на сайте, реализованную с помощью хлебных крошек, фильтров, логотипа и страниц пагинации. Это позволит пользователям удобно перемещаться по сайту, а ботам лучше сканировать страницы и понимать их контекст.
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Оптимизировать
мобильную версию сайта— это важный критерий ранжирования у поисковых систем. Без корректно настроенной мобильной версии позиции могут быть ниже, чем у конкурентов, чьи сайты явно проигрывают вашему ресурсу по SEO-оптимизации.
Устранить возможное
дублирование страницсайта — пусть роботы индексируют только актуальный контент.
- Обеспечить правильную индексацию страниц — чтобы в индекс поисковых систем не попадали технические страницы (кабинет пользователя или административная панель), а нужные были открыты.
- Настроить кеширование данных сайта, чтобы увеличить скорость загрузки страниц. Здесь необходимо подготовить рекомендации по оптимизации кода сайта и скорости работы при загрузке изображений и стилей.
- Настроить интеграцию с поисковыми системами и социальными сетями.
Использование микроразметки позволяет попасть размеченной информации в расширенные сниппеты поисковой выдачи.
Пример отображения информации в поисковой выдаче:
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Этап 4. Подготовка рекомендаций по контентной оптимизации
Контент на странице важен не меньше технической оптимизации. Поэтому, на основе поискового спроса, запланированной структуры разрабатываются
Кроме этого стоит позаботится:
о подготовке
технического задания копирайтерамдля написания текстов на важные страницы сайта. Таким образом, пока сайт будет разрабатываться, на момент выхода в паблик у вас будет готовый контент;
- о формировании структуры и иерархии заголовков h2-h6 на страницах;
- об оптимизации изображений — прописав для них атрибуты, с помощью которых поисковые боты смогу понимать контекст изображений и показывать их по релевантным запросам.
Этап 5. Установка систем аналитики
Какой толк от хорошего сайта, если мы не отслеживаем на нем поведение пользователя? Исходя из данных в системах аналитики, мы можем выяснить, на какой стадии покупки наибольший процент отказов, какие категории самые популярные, откуда к нам приходят пользователи.
Чтобы получить данные о посещениях и продажах на сайте, необходимо внедрить метрики отслеживания.
На этапе разработки можно сгенерировать код отслеживания необходимого сервиса аналитики и внедрить его, чтобы получать корректные данные о поведении пользователей на сайте.
Под каждый проект вручную разрабатывается система отслеживания целей и событий с различными методами внедрения.
На этапе разработки под проект создаются все необходимые аккаунты:
- Google Tag Manager;
- Google Analytics;
- Google Search Console;
- Яндекс.Метрика.
Они связываются и настраиваются заранее. При внедрении нашего технического задания, аналитика начнет работать с первого дня функционирования проекта, позволяя получать полную картину поведения пользователей. Это особенно важно, когда ресурс переезжает, чтобы сразу видеть изменения в динамике на новом сайте.
Этап 6. Сопоставление информации на новом и старом сайте (если он есть)
Необходимо учесть наличие старого сайта, потому что поисковики могут посчитать их дублями, а это ухудшит ранжирование нового проекта.
В большинстве случаев лучше перенести всю информацию на новый сайт, а одинаковые страницы склеить между собой — настроить постраничные редиректы. Так ссылочный вес, накопленный на старом сайте, перейдет на новый и все вложенные усилия в продвижение старого сайта не потеряются.
Пример, когда на работы по продвижению попал новый сайт, который только-только собирался в паблик —
Когда и в чем следует брать в расчет старый сайт:
- Создание структуры. Должны учитываться сильные стороны старой структуры, чтобы передать их новому сайту. Слабые необходимо исправить, улучшить, ликвидировать.
- Мета-теги. Если существовали качественные мета-теги, их можно сохранить и перенести на аналогичные страницы нового сайта. Это обеспечит более «плавный» перенос.
- Сбор всех нереализованных задач. Их оказалось невозможно внедрить на старом сайте и теперь можно заложить функционал под такие задачи на новом.
- Таблица редиректов. Важно учесть не только редиректы для текущих страниц на новый сайт, но и старые, которые настроены ранее, иначе они могут отдавать 404 ошибку. Как результат, сайт теряет часть реферального трафика. Особенно, если старые страницы продвигались и на них размещались ссылки.
- Перенос контента со страниц. Важно перенести:
- тексты со страниц разделов, категорий;
- тексты со страниц оптимизированных фильтров;
- контент с карточек товаров: тексты-описания, отзывы, видео, характеристики;
- информацию со служебных страниц, страниц статей, страниц услуг или блога.
- Синхронизация текущей базы товаров. Это нужно, чтобы все описания, цены и информация о наличии была актуальной.
Этап 7. Индивидуальные особенности проекта
Разные типы проектов требуют разного подхода. Нельзя сделать только базовую оптимизацию и рассчитывать на высокие позиции в выдаче.
Нужно обращать внимание на тип, специфику, тематику и региональность проекта. Так для интернет-магазинов следует делать упор на проработку страниц фильтрации, для мультирегиональных сайтов — на разработку задания для корректной реализации всех версий сайта. Для информационных ресурсов — проработка контента, страниц тегов и YMYL рекомендации (Your Money or Your Life, «Кошелёк или жизнь»).
Что важно проработать для:
- E-commerce проектов.
Для большинства таких проектов фильтры — необходимый инструмент в листинге товаров. Страницы фильтрации являются важным источником трафика. Именно поэтому, уже на стадии разработки, для таких страниц необходимы рекомендации по внедрению и оптимизации.
- Мультиязычных проектов/сайтов с несколькими региональными версиями.
Если сайт нацелен на несколько регионов и/или языков, необходимо сформировать правила адаптации таких страниц под поисковые системы. Если этого не сделать, в разных регионах могут ранжироваться неправильные региональные версии.
- Проектов, реализованных на JavaScript/SPA (Single-page application).
Поисковые системы воспринимают их, как одну страницу и не отличат контент на страницах без правильной настройки. Если не внедрить рекомендации по оптимизации, в выдачу страницы могут вовсе не попасть.
- Крупных порталов.
Для ресурсов с десятками тысяч страниц важно правильно настроить связь между страницами сайта. Таким образом поисковым системам будет легче находить каждую и показывать в выдаче.
- Информационных проектов.
Для информационных ресурсов важная составляющая — теги. Это аналог фильтров для E-commerce сайтов. При правильной реализации тегов, проект получает больший охват поискового спроса и, как следствие, больше релевантных страниц в поисковой выдаче.
- YMYL сайтов.
Это сайты финансовых, медицинских, законодательных, социальных и других тематик, которые могут так или иначе повлиять на здоровье, финансовое состояние или жизнь пользователя. Оценке таких сайтов Google уделяет много внимания, поэтому важно еще на этапе разработки позаботиться о соответствии сайта E-A-T факторам.
E‑A-T (expertise, authoritativeness and trustworthiness) — экспертность, авторитетность и достоверность.
О чем еще стоит позаботится перед запуском проекта?
Сайт создается для пользователей. Поэтому необходимо поработать над качественным наполнением ресурса и контентом на его страницах. Отсюда пожелания:
- Соберите качественный материал для сайта — полезный, уникальный, интересный людям: будь то товары или информационный контент. Важно, чтобы материалы отвечали на основные вопросы потенциальных клиентов.
Выберите чёткое доменное имя.Домен должен легко запоминаться, при этом отображать либо бренд, либо идею проекта.
- Продумайте УТП своего проекта и различные фишки, отличающие его от конкурентов.
- Выберите качественный и производительный хостинг для сайта.
- Подберите макет, удобный и понятный для людей (это не всегда красивый и стильный вариант).
- Организуйте команды технического и пользовательского саппорта.
Учитывая эти факторы, вы сделаете сотрудничество с SEO-специалистами более эффективным и получите максимальный профит от SEO на этапе разработки.
Полминуты итогов
Если выполнить все рекомендации и внедрить необходимые доработки, технические задания, после запуска проекта SEO-специалист будет заниматься:
- Аналитикой — для более глубокого погружения в тематику и понимания специфики поведения пользователей именно в этой нише.
- Проработкой новых разделов в случае расширения сайта.
- Юзабилити — для регулярного повышения конверсионности страниц и контента.
- Регулярным мониторингом технического состояния сайта, чтобы фиксировать и устранять ошибки.
- Оптимизацией внешней ссылочной массы сайта и формированием стратегии увеличения количества качественных доноров.
Себестоимость пула работ по предварительной оптимизации обходится дешевле, чем пост-оптимизация такого же масштаба. К тому же, своевременное выполнение работ позволяет выжимать весь потенциал из ресурса сразу же после выхода в паблик. А это увеличивает ROMI (возврат маркетинговых инвестиций).
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Важно: если вы пренебрегаете планированием SEO работ на старте проекта, то автоматически уменьшаете зону ответственности SEO-специалиста.
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Автор первой версии статьи 2014 года — Дмитрий Пелымский.
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