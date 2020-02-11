Что такое логическая структура сайта и зачем она нужна

Фундамент сайта — правильно созданная структура. При этом нет ответа на вопрос, какой она должна быть. Ясно только, что для каждого проекта подбирать ее необходимо строго индивидуально. Также существуют определённые требования поисковых систем , которым нужно следовать в любом случае. Об этом и поговорим.

Что такое логическая структура сайта

Логическая структура сайта — это совокупность всех страниц на сайте, расположенных с учётом иерархии . То есть, взаимосвязь страниц, в которых прослеживается их принадлежность к разделам, категориям, подкатегориям и другим типам страниц (карточкам товара, тегам, фильтрам и прочее).

Структуру сайта надо построить таким образом, чтобы упростить пользователям переход от общих тем к конкретной информации, за которой они пришли. От этого зависит удобство пользователя, время, которое он проведет на вашем сайте, целевые действия, которые он совершит. Запутанная система навигации и чрезмерное структурирование контента ни к чему хорошему не приведёт.

Важность правильной структуры сайта для поисковых систем

У каждой поисковой системы свои требования к структуре. Я опишу самые основные из них.

Рекомендации Google по структуре сайта

Используйте логическую иерархию. У пользователя должна быть возможность легко попасть на любую страницу вашего сайта. Для этого используйте строки навигации, так называемые «хлебные крошки». Они помогут пользователю найти нужный раздел и не заблудиться на сайте. Выглядят они следующим образом:

Используйте текстовые, а не баннерные (в виде изображения) ссылки. Это даст поисковым роботам возможность четче оценить релевантность ссылки, то есть упростит сканирование и анализ контента страниц вашего сайта. Для посетителей создайте страницу навигации ( HTML-карту сайта ) и файл Sitemap.xml, в котором укажите целевые URL и даты последних изменений, чтобы Googlebot быстрее нашел новые и измененные страницы вашей структуры. Создайте информативные 404 страницы . На странице разместите ссылки на главную страницу и популярные разделы сайта, чтобы при переходе на несуществующую страницу пользователь не покинул ваш сайт, а продолжил поиск необходимой информации. Используйте человекопонятные адреса страниц (ЧПУ) вместо идентификаторов. Они более понятны для посетителя, легче запоминаются и показывают, на какой странице оказался пользователь.

Например, вместо https://site.com/index.php?cat=10&subcat=2&id=41 используйте https://site.com/product/phone/samsung/.

Создайте простую структуру каталогов, чтобы она позволяла легко ориентироваться на сайте, а URL страницы отражали её содержание. Для разных документов используйте разные URL. На сайте должен существовать лишь один уникальный адрес.

Подробнее о рекомендациях Google можно почитать в справке.

Рекомендации от Яндекс

Придерживайтесь четкой иерархии страниц. У каждого документа должен быть свой раздел. Используйте карту сайта. Создайте файл Sitemap и загрузите его в Яндекс.Вебмастер или укажите ссылку на файл в Robots.txt. Поисковый робот будет быстрее индексировать и анализировать нужные документы. Ограничивайте индексирование служебной информации с помощью файла Robots.txt, чтобы не тратить ресурсы на ненужные для пользователя страницы. Используйте уникальные URL-адреса страниц. Каждая страница должна быть доступна только по одному адресу. Делайте текстовые ссылки на другие разделы сайта, чтобы робот мог понять их содержимое. Проверяйте корректность symlink-ов, чтобы при переходе на другие страницы сайта не создавался бесконечно растущий URL. Например, example.com/vasya/vasya/vasya/vasya/.

Больше рекомендаций по структуре сайта от Яндекс ищите в справке.

Для чего нужна правильная структура сайта

Правильная структура важна как для пользователя, так и для поисковых систем. Коротко об основных преимуществах правильно организованной структуры:

Повышение юзабилити. Простая и удобная навигация дает возможность пользователю быстрее найти необходимую ему информацию. Это позволит задержать его на сайте и улучшить поведенческие факторы ранжирования. Ускорение индексации страниц. Логическая структура сайта помогает поисковым роботам понять, какие страницы важны для веб-мастера и конечного пользователя. Оптимизаторы придерживаются правила трёх кликов, где самые важные страницы не должны находиться дальше 3-х кликов от главной. В противном случае, поисковики могут не проиндексировать страницу, сделать это позже или её приоритет будет очень мал. Уменьшение количества технических ошибок. Правильная структура позволит избежать большого количества дублей страниц, что позволит сэкономить время и деньги на продвижение. Распределение внутреннего ссылочного веса. Ссылочный вес распределяется в соответствии с важностью страниц. Необходимо, чтобы на продвигаемые страницы вело достаточное количество внутренних ссылок. Чем больше ссылок ведет на приоритетные страницы, тем они важнее для поисковых систем. Охват большого количества запросов. Создание дополнительных разделов, категорий и посадочных страниц под узкие группы запросов дает возможность ранжироваться по большому количеству ключевых слов. Такие страницы будут более релевантны подобранной узкой группе запросов, что позволит привлечь больше органического трафика.

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

Виды структур сайта

Чтобы понять, какую структуру использовать, необходимо понимать преимущества и недостатки каждой из них. Существуют такие виды структур:

Линейная — схема расположения страниц в виде цепочки. Пользователь попадает на главную страницу, а все последующие листает, как книгу. В данной структуре нет иерархии и все страницы равноправны. Они просматриваются друг за другом, начиная с первой и заканчивая последней. Важно, чтобы на страницах стояли ссылки друг на друга.

Для привлечения пользователей такая структура не очень подходит, так как продвигать можно только главную страницу. Ссылочный вес перетекает от главной страницы, передавая его всем последующим и заканчивая последней страницей.

Линейную структуру лучше всего использовать для сайтов-визиток, сайтов-презентаций, лендингов и других.

Линейная структура с ответвлениями. Тот же принцип, что и у линейной, только здесь присутствуют ответвления в пределах цепочки.

Такая структура, как правило, у небольших корпоративных сайтов, авторских блогов, онлайн-книг, у лендингов, сайтов-визиток и других.





Блочная (решетчатая) структура сайта. В данной структуре все страницы равноправны, за исключением главной. Все блоки расположены рядом друг с другом и ссылаются на несколько других. Ссылочный вес распределяется равномерно. Такой вариант расположения страниц хорошо влияет на индексацию сайта.

Блочную структуру обычно используют для конкретной услуги или продукта, где каждая страница описывает характеристики или вид услуги.

Эту схему не часто можно увидеть, так как она подходит не для каждого сайта и сложна в реализации.

Древовидная (иерархическая) структура сайта. Самый популярный и оптимальный вариант для большинства сайтов. Каждая последующая страница — часть предыдущей.

Это лучший вариант для SEO, так как многоуровневая структура позволяет выделить более важные страницы для продвижения.

Универсальность древовидной структуры позволяет применять её для сайтов разных типов. Она используется для интернет-магазинов, информационных ресурсов, коммерческих сайтов, порталов и так далее.

Ошибки при создании структуры сайта

Важно не допускать ошибок при создании структуры сайта. Владельцу сайта они могут создать много проблем. Давайте рассмотрим типичные ошибки, которые допускают веб-мастера:

Страница оптимизирована под разный интент (смысл, который вкладывает пользователь в запрос в поисковике). Например, используя Serpstat, проверяем частотность по запросу «тумбы и комоды». Видим, что пользователи не часто вводят в поиске такое словосочетание:

Будет намного эффективнее, если вы создадите отдельно страницу «Тумбы» и страницу «Комоды»:

Таким образом, у вас будут две релевантные страницы на сайте и возможность получить значительно больше трафика.

Дубли страниц . Возьмем для примера сайт рыболовной тематики. Вебмастер создал раздел «Катушки», в котором присутствует категория «Мультипликаторные катушки»:

Также создал фильтр «Тип» со значением «Мультипликаторная катушка»:

Таким образом, на сайте существуют две одинаковые страницы, которые начинают конкурировать между собой в поисковой выдаче по целевым запросам. Это приводит к ухудшению ранжирования сайта, потере естественной ссылочной массы и изменению релевантной страницы в выдаче, так как поисковая система не понимает, какую из страниц показывать по конкретному запросу.

Нечеткие дубли. Ещё одна распространенная ошибка, так называемая, «каннибализация страниц». Когда специалисты под схожие группы запросов создают разные страницы на сайте.

Например, на сайте доставки цветов присутствуют разные страницы: недорогие цветы, дешевые цветы, бюджетные цветы.

Такие страницы приводят к проблемам с индексацией сайта. Об этом необходимо позаботиться на этапе сбора семантического ядра и кластеризации.

Страницы с большим уровнем вложенности. Веб-страницы с четвёртым и более высоким уровнем вложенности зачастую плохо индексируются поисковыми системами. Структуру сайта необходимо продумать так, чтобы важные страницы находились максимум в трех кликах от главной. В случаях с крупными сайтами и интернет-магазинами этого не избежать. Для таких проектов создаются карты сайта и настраивается грамотная внутренняя перелинковка, чтобы показать пользователям и роботам приоритетные страницы.

Отсутствие карты сайта. Ошибка также влияет на скорость индексации страниц. Для крупных проектов необходимо создавать две карты сайта:

для поисковых роботов — файл Sitemap.xml, который располагается в корне сайта. Он показывает краулеру все страницы, необходимые для индексации и сообщает о появлении новых страниц;

для пользователей — отдельную страницу с перечнем всех важных страниц сайта, расположенных в иерархическом порядке. Задача такой страницы — упростить навигацию по сайту.

Для небольших веб-ресурсов отсутствие карт сайта — не критическая ошибка.

Неправильное распределение страниц. Важно создавать новые страницы на сайте таким образом, чтобы они соответствовали смысловой нагрузке предыдущим страницам. То есть, правильно распределялись по соответствующим разделам и категориям. Холодильники должны находиться в разделе крупная бытовая техника, а не в разделе сантехники. Но не всегда такие решения очевидны, например, кондиционеры должны находиться в климатической технике или в бытовой?

Запомнить

Логическая структура сайта — это основа вашего веб-ресурса. От того, насколько правильно и качественно будет проработана структура, зависит успех дальнейшего взаимодействия пользователей и поисковых роботов с сайтом. При создании правильной структуры сайта необходимо придерживаться рекомендаций поисковых систем. Преимущества логической структуры:

повышение юзабилити;

ускорение индексации страниц;

уменьшение количества технических ошибок;

распределение внутреннего ссылочного веса;

охват большого количества запросов.

Вид структуры зависит от типа вашего сайта:

линейная структура сайта;

линейная с ответвлениями;

блочная структура;

древовидная структура.

Типичные ошибки при создании правильной структуры: