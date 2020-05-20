Обзор трех новых типов микроразметки schema.org

После продвижения по результатам выдачи наступает «борьба за CTR». Ведь какой смысл занимать высокие позиции в топе без соответствующего количества посещений? Здесь SEO-оптимизаторы стараются по максимуму, используют все возможные инструменты и методы для роста органического трафика. Например, микроразметку schema.org. В этом обзоре я расскажу о трёх новых типах такой микроразметки, которые могут повлиять на расширенный сниппет.

Читайте подробнее о технических особенностях внедрения микроразметки в статье нашего SEO-специалиста.

Микроразметка: что к чему

Микроразметка — эффективный инструмент структурирования данных, который позволяет выделить главную информацию на странице и донести её до поисковых роботов. Это могут быть контакты компании, логотип, ссылки на соцсети, разметка товаров на странице листинга и другое.

Уместная микроразметка улучшает внешний вид сайта в поисковой выдаче и привлекает больше посетителей за счет красивого расширенного сниппета. Иногда расширенный сниппет получается объемным и пользователь с мобильного телефона видит только его и максимум ещё два ресурса из топа.

Новейшие на момент написания статьи типы микроразметки schema.org, которые выводятся в выдаче Google:

FAQ (frequently asked questions) — для страниц с вопросами по определенной теме и ответами на них;

HowTo — для страниц с пошаговой инструкцией;

Q&A (questions and answers) — для страниц, на которых отвечают на вопросы пользователи ресурса.

Чтобы проверить, поддерживается ли микроразметка того или иного типа можно использовать инструмент Results Testing Tool от Google. Он позволяет увидеть, как будет выглядеть ваша страница с микроразметкой в результатах поисковой выдачи.

Микроразметка FAQ

В результатах выдачи FAQ выглядит, как вопрос, при нажатии на который, выводится ответ.

Такой тип микроразметки оптимален для страниц, на которых ответы на популярные вопросы от пользователей размещены авторами, модераторами сайта, операторами службы поддержки. То есть, пользователи не могут самостоятельно добавлять ответы на вопросы.

Кому не подходит FAQ-разметка:

страницам с ответом на один вопрос;

страницам, на которых пользователи могут добавлять свои ответы на вопросы;

для страниц товаров и услуг, на которых пользователи задают вопросы и получают ответы от службы поддержки, операторов.

Особенности FAQ

В рамках микроразметки FAQ Google позволяет ссылаться на другие страницы сайта и сторонние ресурсы — это помогает привлечь трафик из поисковой выдачи сразу на несколько целевых страниц.

Страница в результатах выдачи, на которой реализована микроразметка FAQ

Пример выдачи с мобильного девайса

Обратите внимание, микроразметку FAQ можно использовать не только на страницах с аналогичным названием, но и на любых страницах, где есть вопросы и короткие однозначные ответы на них.

Микроразметка HowTo

HowTo — новый и пока не самый популярный тип микроразметки schema.org. Он сообщает Google, что на вашем сайте приведены инструкции. HowTo подходит страницам, на которых толково описаны шаги по выполнению какой-то задачи.

Кому не подойдет HowTo: страницам с рецептами блюд и напитков — для них необходимо использовать структурирование данных «для рецептов».

Если для визуализации каждого шага применяется изображение, его нельзя дублировать (одно изображение — один этап) и следует размечать соответствующим образом.

При просмотре в выдаче поисковой системы есть два типа сниппетов с использованием микроразметки HowTo:

превью изображений с кратким описанием шага и якорной ссылкой на странице с контентом;

аккордеон с раскрывающимися описаниями для каждого шага.

Пример микроразметки HowTo с картинками для этапов (источник — developers.google.com):

Пример выдачи с перечислением всех шагов, каждый из которых можно открыть и прочитать более подробно на сайте.

Ещё один пример из developers.google.com:

Ознакомиться со всеми доступными атрибутами можно в документации разметки «HowTo».

Особенности HowTo

нельзя использовать ссылки на другие страницы, зато можно — якорные ссылки, которые помогут анализировать переходы из поисковой выдачи и вести статистику посещаемости;

такую микроразметку сложно реализовать на стороне CRM. Если сайт небольшой, можно выполнять ее вручную с помощью Google Tag Manager. Но если сайт — крупный агрегатор, состоящий, например, из контента разного типа, необходима реализация соответствующего функционала в CRM. Например, это можно реализовать созданием специального типа контента с соответствующими полями, которые будут заполняться при создании статьи и при публикации материал автоматически получит микроразметку HowTo.

Микроразметка Q&A

Микроразметка Q&A полезна для форумов, порталов и других сайтов, на которых одни пользователи могут задавать вопрос, а другие на них отвечать.

Q&A допустимо использовать только для страниц, которые содержат ответы на один конкретный вопрос. При этом у пользователей обязательно должна быть возможность оставлять ответы на этот вопрос, в ином случае Google рекомендует использовать FAQ микроразметку. Также не допускается микроразметка Q&A, если это страница товара, на которой пользователи могут оставлять комментарии о нем.

Кому подойдет такой тип микроразметки — страницам форума или сервисов службы поддержки с ответами пользователей на один вопрос.

Кому не подойдет?

страницам товаров и услуг, на которых пользователи задают вопросы или просто добавляют комментарии о товаре;

страницам, на которых авторы сайта отвечают на часто задаваемые вопросы, а пользователи не могут добавлять комментарии к ним;

практическое руководство, запись в блоге, эссе и другие формы, в которых авторы сайта дают ответы на какой-то конкретный вопрос.

При внедрении микроразметки:

используйте только страницы, рекомендуемые к микроразметке такого типа — вряд ли все страницы сайта соответствуют этим параметрам;

используйте страницы с одним вопросом и ответами на него исключительно от пользователей;

помните, что разметка типа «Question» должна содержать вопрос полностью, а «Answer» — ответ на него;

используйте тип «Answer» только для ответов на вопросы — комментарии к ответам к ним не относятся.

Пример выдачи в поисковой системе Google:

Ознакомиться со всеми доступными атрибутами можно в документации разметки «Q&A».

Особенности Q&A

Здесь можно использовать только якорные ссылки, переходы по которым затем отображаются в Google Search Console.

Google рекомендует включать в микроразметку URL станицы, который ведет на конкретный вопрос.

Что ещё нужно знать о FAQ, HowTo и Q&A

Полезные с точки зрения оптимизации типы микроразметки — не панацея. Так, всегда существует риск удовлетворить интерес пользователя еще на странице поиска и остаться без перехода на сайт. Поэтому пишите, упуская некоторые детали, чтобы человеку стало понятно: все подробности можно обнаружить только на сайте.

FAQ, HowTo и Q&A нельзя комбинировать между собой, но можно — с другими типами микроразметки, которые поддерживаются поисковой системой Google. Поисковая система настоятельно рекомендует размечать все возможные данные, ведь так роботы лучше понимают содержание страницы. При этом поисковая система не гарантирует расширенного сниппета в соответствии с каждой используемой микроразметкой. Скорее всего она предпочтет какой-то один или два из них, которые сочтет наиболее релевантными.

В микроразметке запрещено использовать рекламу — это исключительно информационная разметка.

Важно: микроразметка не применима для серых тематик и сайтов. Не стоит оптимизировать с ее помощью дискриминационный, грубый, непристойный контент и все, что нарушает морально-этические нормы общественности. Иначе прилетят санкции от поисковых систем.

Санкции можно получить также за использование в микроразметке данных, которых нет на странице. Не надо так.

Выводы