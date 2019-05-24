Этот пост — для начинающих SEO-специалистов. А также для предпринимателей, которым для работы с подрядчиками нужно понимать, почему одни сайты занимают топ выдачи, а другие никогда там не окажутся.

Главная задача любой поисковой системы (далее ПС) — максимально быстро дать правильный ответ на поисковый запрос пользователя.

Но как определить, ответ какого из миллиардов сайтов будет лучшим? У ПС есть сложный алгоритм, который собирает информацию о сайте, анализирует ее, «ставит» оценку качества, и на ее основе назначает позицию в топ.

Если хотите попасть в топ, сайт должен быть для начала «правильным» для поисковых систем. Вот здесь и заключается работа оптимизатора — сделать сайт привлекательным одновременно и для пользователя, и для поисковых систем.

Поисковые системы реагируют на своеобразные «сигналы» — внешние и внутренние факторы ранжирования.

На внешние факторы ранжирования нельзя повлиять прямо — только после доработок на сайте постепенно улучшатся показатели внешних сигналов.

Внешние факторы ранжирования:

внешние ссылки;

социальные сигналы;

поведение пользователей (RankBrain).

Внутренние факторы ранжирования — это показатели качества сайта, которые вебмастеры (или SEO-специалисты) могут непосредственно контролировать. Их можно разделить на оптимизацию отдельно взятой страницы и оптимизацию показателей, которые затрагивают сайт в целом.

Внутренние факторы ранжирования:

структура сайта;

внутренняя перелинковка;

usability (удобно ли пользоваться сайтом);

контент — текст, фото, видео;

оптимизация тегов и заголовков;

HTTPS;

скорость загрузки сайта.

mobile friendly.

Что влияет на оптимизацию страницы

Изображения

К оптимизации изображений на странице относится «правильное» имя файла — оно должно включать ключевые слова. Также «ключи» нужно использовать при заполнении атрибута Alt.

Учитывайте качество фото и его размер. Некачественные фото могут отпугнуть пользователя, а подходящее к тексту изображение, наоборот, хорошо влияет на поведенческие факторы.

Будьте внимательны: фотоконтент может «утяжелять» страницу и негативно влиять на скорость загрузки. Нужно найти золотую середину между качеством изображения и его размером.

URL

URL — это веб-адрес страницы. Он должен отражать, что находится на странице, чтобы ПС смогли понять, к какой тематике отнести контент. И главное, пользователю важно знать, куда он попадет, нажав на ссылку.

Сравним два примера:

https://site.com/tehnika-dlya-doma/pylesos

https://site.com/cat1458/gtxks-548652.html

Очевидно, что по второму адресу кликать хочется меньше и для ПС такой URL абсолютно не информативен .

Чтобы сделать URL привлекательным в выдаче, нужна микроразметка . Когда SEO-специалист добавил разметку «хлебных крошек», в сниппете сайта вместо адреса в большинстве случаев покажется привлекательная цепочка. Например:

Заголовок H1

Заголовок H1 — заголовок контента на странице. Вот так просто. Обычно это одна из самых высокочастотных фраз, и она должна по-настоящему описывать содержание страницы.

Тег Title

Тег Title — это заголовок вашей страницы. Требования к заголовку очень просты: он должен включать ключевые слова/фразы и быть привлекательным для пользователя. Первое, что увидит пользователь в выдаче — это именно заголовок, и отчасти от него будет зависеть решение — переходить на страницу или нет.

Контент

Контент — это собственно причина, почему пользователь зашел на страницу. Контент должен быть полностью релевантным поисковому запросу пользователя.

Контент может быть разным — он целиком зависит от запроса. Например, на запрос «купить пылесос» пользователь, вероятнее всего, ожидает увидеть товар или листинг товаров, а на запрос «как украсить праздничный стол к Пасхе» — статью с советами и фотоидеями сервировки.

Что влияет на оптимизацию всего сайта (Global Website SEO)

Структура

Структура сайта — это логическая иерархия страниц сайта. Структура влияет на:

Usability сайта. Логичным сайтом удобно пользоваться, и он понятен большинству посетителей. Распределение внутреннего ссылочного веса страниц. Минимизация технических проблем. Продуманная структура позволяет избежать множества проблем — дублей, пустых страниц и так далее. Ускорение индексации и грамотный расход краулингового бюджета. Сайты с понятной структурой будут быстрее индексироваться, так как ПС будет проще проанализировать их.

Одним словом, структура — наше все.

Перелинковка

Перелинковка — это соединение ссылками страниц между собой. Внутренние ссылки активно используются для распределения ссылочного веса. Это отдельная очень обширная тема по оптимизации.

Оптимально использовать 2-3 ссылки на 1500-2000 символов контента на странице.

Usability

Usability — это показатель удобства и простоты использования сайта. Сложный и непонятный интерфейс никому не нужен, особенно если есть аналоги — сайты без заморочек с интуитивно понятным интерфейсом.

Юзабилити влияет на время, которое проводит пользователь на сайте. А также на то, вернется ли пользователь к поиску после посещения вашего ресурса.

Есть множество кейсов , когда только решив проблемы по юзабилити, сайт получал гораздо больше конверсий, а позиции с охватом начинали уверенно расти.

HTTPS

Протокол HTTPS — безопасный протокол передачи данных в сети, поддерживающий шифрование через криптографические протоколы SSL и TLS.

Google в своем браузере Google Chrome отмечает сайты, у которых используется HTTP , потенциально небезопасными. Если вы все еще используете HTTP, срочно планируйте переезд для своего ресурса.

Скорость загрузки

Скорость загрузки — это время загрузки вашего сайта. От момента клика на ссылку до момента отображения страницы.

Не нужно дополнительно объяснять, что медленные сайты в топ выдачи никогда не попадут — они раздражают пользователей. Из-за этого люди покидают сайт, ухудшая тем самым поведенческие факторы. А поисковым роботам требуется слишком много времени для сканирования подобного сайта. Перечислять потенциальные проблемы связанные с долгой загрузкой страницы можно бесконечно.

Mobile friendly

Mobile friendly — это дизайн сайта, который одинаково корректно отображается на десктопах и на мобильных устройствах.

Трафик с мобильных устройств давно преобладает, поэтому первый шаг — это адаптация сайта к мобильным устройствам (если этого еще не сделано).

Запомнить

Охватить все внутренние факторы, по которым ранжируется сайт, невозможно — точного списка никто не знает. Сконцентрируйтесь на основных, сделайте их лучше, чем у топ выдачи в вашей нише, — и трафик не заставит себя долго ждать.

Сохраните подсказку, как правильно сделать внутреннюю оптимизацию, чтобы ваш сайт понравился поисковым системам:

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