Алгоритм EAT — за квалифицированный контент. Что это значит для SEO

EAT «Экспертиза, авторитет и доверие» — три фактора, которые Google использует для измерения степени доверия к бренду или веб-сайту. Google хочет предоставить своим пользователям поисковых систем наилучшие возможности, поэтому он хочет продвигать только те веб-сайты, которым полностью доверяет.

Концепция EAT означает, что контент в публичном доступе должен быть создан экспертом в своей нише: медицинская статья — врачом или автором с медицинским образованием, а инструкция по сборке компьютера — инженером. Google оставляет за собой право запрашивать подтверждение квалификации автора.

Компании, которые наиболее полно демонстрируют свои экспертные знания, авторитет и доверие, должны повышать доверие своей целевой аудитории.

Владельцы бизнесов могут улучшить отображение EAT на своих сайтах с помощью различных методов, описанных в этой статье, а также на других авторитетных сайтах вроде Google My Business или TripAdvisor. Те, кто работает в Мексике, США или Канаде, должны иметь хорошие отзывы на bbb.org.

Как алгоритм EAT поможет вашему бизнесу и его важность для SEO?

В этой статье я дам ответы на следующие вопросы:

Что означает аббревиатура EAT ? Откуда происходит? Насколько опасно игнорирование EAT для вашего бизнеса ? Как произошло несколько разрушительных обновлений из-за алгоритма EAT ? Как улучшить EAT вашего сайта для SEO?

Что означает аббревиатура EAT?

EAT — это аббревиатура, которая расшифровывается как экспертность, авторитетность и достоверность (с англ. — expertise, authoritativeness, and trustworthiness). Каждое из этих трех слов отражает право компании считаться лидером в своей области, независимо от того, в какую отрасль или нишу он может попасть.

Google использует каждый из этих трех показателей для измерения опыта, авторитетности или надежности сайта, содержания отдельной страницы веб-сайта (на основе URL-адресов) и самого контента.

Опыт

В Оксфордском словаре английского языка опыт определяется как «экспертные навыки или знания в определенной области». Если вы предлагаете услугу или продукт, о которых у вас есть глубокие познания, то можете быть классифицированы как эксперт в этой области, особенно если вы можете продемонстрировать, что ваши знания соответствуют уровню ваших конкурентов или превышают его.

Независимо от тематики, если вы продемонстрируете, что ваш уровень знаний выше, чем у другого человека, вас выберут в качестве эксперта. Ваш сайт подвергается такой же проверке.

Google проверяет ваш сайт и его страницы и смотрит, демонстрирует ли он или находящиеся на нем страницы более высокий уровень знаний, чем другие сайты, которые он находит в Интернете.

Авторитетность

Так же авторитет — или «авторитетность» — это сайт, которому можно доверять, он является правдивым и надежным. Поскольку «опыт» является мерой уровня знаний или навыков, авторитет измеряется для того, чтобы увидеть, насколько ваш бренд или бизнес, или ваш сайт и его контент отличаются от других.

Если у вас есть вопрос о еде, возможно, вы обратитесь за советом к другу-гурману. Если вы не знаете, как удалить воздух из радиаторов в вашей новой квартире, возможно, у вас есть друг, увлекающийся этим, и вы попросите совета.

Когда люди ищут в интернете, они ищут авторитета, того, кто даст ответы, которым можно доверять. Они не только хотят доверять опыту этих людей или брендов, но также — быть уверены в том, что они лучшие эксперты, к которым можно обратиться.

Google внимательно изучает ваш бренд, ваш веб-сайт и ваш контент, чтобы определить, является ли это не только профессионально написанным контентом, но и ведущим авторитетом или доступным авторитетным контентом.

Надежность

Надежность или «способность полагаться на честность или правдивость» — это показатель доверия к вашему бренду, веб-сайту или контенту. Одно дело — создавать много контента в интернете, а другое — заслужить доверие.

Если кто-то предлагает нам сделку, которая кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, мы сразу же теряем доверие к человеку, который ее предлагает. Если я предложу вам пару билетов на Мальдивы по цене 75% ниже рыночной, вы сразу же подумаете, что есть загвоздка — и будете правы, поскольку это действительно слишком хорошо, чтобы быть правдой. Из-за этого вы потеряете доверие не только к этому предложению, но и к любому будущему предложению, которое я вам сделаю.

Утраченное доверие редко восстанавливается

Google измеряет доверие к веб-сайту на основе обратных ссылок, которые он обнаруживает с других доменов. Чем выше доверие к домену, к которому ведет ссылка, тем больше доверия он вызывает к домену, к которому привязан. Google измеряет надежность бренда или веб-сайта, используя те же типы факторов, что и реальный человек; кто-то вроде вас, который будет доверять кому-то только в том случае, если он неоднократно показывал, что заслуживает доверия.

Откуда произошло EAT?

Аббревиатура EAT происходит из набора общедоступных руководящих принципов, опубликованных Google для образовательных целей по обеспечению качества.

Оценщики качества поиска

Роль специалистов по оценке качества поиска аналогична роли группы обеспечения качества в любой компании, большой или маленькой. Их задача — проверять качество результатов поиска после любых изменений, которые может внести группа инженеров по компьютерным наукам в группу разработчиков поисковых систем и алгоритмов.

Например, алгоритм Google развернут по всему миру и доступен почти на 150 различных языках. Каждый из них будет использовать механику основного алгоритма для работы, но у каждого будут отдельные требования к своей пользовательской базе. Из-за этого у каждого языка будет команда, которая экспериментирует с изменениями, специфичными для их потребностей, которые они захотят протестировать независимо от основного алгоритма. Между тем, у основной группы алгоритмов также будут свои собственные изменения для тестирования, некоторые из которых будут переданы другим командам, занимающимся языком поисковых систем. В целом, ежедневно может происходить от полдюжины до двух десятков изменений.

Существуют специалисты по оценке качества поиска, которые проверяют, работает ли изменение кода должным образом. Они обращают внимание на то, как результаты улучшаются или ухудшаются после каждого изменения. Если качество результатов действительно ухудшится, они сообщат об этом программистам, которые внесут некоторые изменения и улучшения.

Это непрерывный и циклический процесс. Отправляйте, просматривайте, редактируйте, отправляйте, проверяйте, редактируйте, отправляйте и просматривайте.

Чтобы обучить оценщиков качества, Google предлагает обучение и руководство для них, которое называется «Рекомендации для оценщиков качества поиска» (они также называются «Правилами для оценщиков качества поиска»).

Рекомендации для оценщика качества поиска

Руководство для оценщиков качества поиска — это общедоступный PDF-файл, состоящий из 164 страниц, что соответствует примерно пятичасовому чтению.

В руководстве подробно объясняются все требования и задачи оценщика качества поиска, в том числе:

Что требуется для оценки результатов поиска? Наиболее важные определения (EAT для экспертизы, авторитетности и доверия и т. д.) Как перемещаться по сайту? Как определить автора контента или кто может быть владельцем домена веб-сайта? Как исследовать EAT создателей контента с помощью поиска Google и других веб-сайтов Как оценить качество страницы и ее содержания? Что такое качественный и некачественный контент? Для каких типов доменов или страниц требуется высокий уровень EAT (сайты YMYL, о которых мы вскоре поговорим, требуют высокого уровня EAT)? Какие типы, дизайн или удобство использования страниц могут быть определены как вредные для пользователя? Как сравнить возможности веб-сайта на мобильных устройствах и на компьютерах?

Чтение длится несколько часов, но стоит выделить воскресный вечер, чтобы прочитать его и сделать заметки.

Почему EAT так важен для SEO?

Если вашему бухгалтеру не хватает опыта, авторитета и доверия, вы, вероятно, будете искать альтернативу. Пользователи Google такие же. Когда они находят домен или страницу, которым не хватает опыта, авторитета и доверия, они будут искать альтернативу в виде другой страницы.

Google обучает алгоритм смотреть на эти измерения и использовать их в качестве сигналов, чтобы определить, следует ли доверять домену или веб-странице компании для удовлетворения потребностей пользователей. Если мы не сможем удовлетворить эти потребности, Google выберет для этого кого-то другого.

Проще говоря, если Google обнаружит, что другой домен или страница обеспечивают лучшее обслуживание клиентов, чем ваша, то он будет продвигать их. Речь идет о потере рейтинга, потере трафика и упущенной прибыли.

В некоторых отраслях эти требования многократно увеличиваются для предоставления высокого уровня контента и взаимодействия с пользователем. Google использует аббревиатуру YMYL для классификации этих типов отраслей и связанных с ними поисковых запросов.

Что означает аббревиатура YMYL?

YMYL расшифровывается как Your Money, Your Life. Это классифицирует отрасли и поисковые запросы, которые могут привести к тому, что поисковик доверит вам свои деньги или свою жизнь, то есть свое здоровье и благополучие.

Какие типичные сайты и отрасли YMYL?

Google классифицирует следующие страницы как YMYL-страницы:

● Страницы покупок и финансовых транзакций — на которых совершается покупка или деньги переходят из рук в руки.

● Страницы с финансовой информацией — на которых могут быть предложены финансовые советы в форме статей или руководств по банковскому делу, инвестициям, ипотеке, сбережениям и т. д.

● Страницы медицинской информации — на которых медицинские советы могут быть предложены в форме статей или руководств по физическому и психическому здоровью, состояниям здоровья, опасным для жизни заболеваниям и т. д.

● Страницы с юридической информацией — на которых могут быть предложены юридические консультации в форме статей или руководств по вашим личным законным правам, законным правам вашей семьи, вашим правам как владельцу бизнеса и т. д.

● Новости и публичные / официальные информационные страницы — которые могут подробно описывать местные или мировые текущие события, а также советы и услуги местных и национальных правительств.

● Другие страницы — на которых передается важная информация, связанная с высоким риском, такая как «усыновление детей, информация о безопасности автомобиля».

Плохой совет или информация о финансовом, физическом или психическом здоровье могут привести к серьезным последствиям, поэтому Google хочет защитить людей от плохих советов и дать им идеальный опыт работы с клиентами, чтобы люди возвращались в его поисковую систему. Когда дело доходит до ваших финансов и благополучия, Google не хочет рисковать.

Если у вас грыжа межпозвоночного диска и вы прочитали плохие советы о типах физических упражнений, ситуация со здоровьем может ухудшиться. Это способно привести к немедленной необходимости в операции на спине, в которой вы могли не нуждаться, если бы получили совет специалиста, который может изучить ваш конкретный случай.

Так же, если вам дадут плохой совет по ипотеке из онлайн-руководств и статей, в которых не исследуются ваши личные финансы, вы можете оказаться не только в крайне тяжелом финансовом положении, но и рискуете потерять дом.

Почему рекомендации YMYL применимы к вам, даже если вы думаете, что это не так?

Если вы считаете, что вашему небольшому сайту не нужно работать с YMYL или EAT, или, если ваш бизнес использует простой одностраничный веб-сайт, то каждый домен должен показывать, что ему можно доверять и со стороны Google.

EAT и YMYL присутствуют во всем, поэтому лучше их оптимизировать, улучшить качество обслуживания и ранжирования. Цифровой маркетолог Ари Финкельштейн указал, что в одном из приведенных примеров высококачественной страницы не перечисляются дорогие товары — это страница категорий дешевых школьных рюкзаков, — но она должна соответствовать требованиям YMYL и EAT.

Как EAT влияет на обновления алгоритмов?

В марте 2018 года программисты Google внесли в основной алгоритм «broad core algorithm update». Это привело к тому, что веб-мастера начали отчаянно спрашивать, почему их веб-сайты либо взлетели в рейтинге, либо потеряли позиции. Обновление было подтверждено специалистом по поисковой системе Google Дэнни Салливаном, который пояснил, что команда поисковых инженеров «регулярно выполняет обновления несколько раз в год».

Также обновление было исследовано рядом самых ярких SEO-сообществ, включая Мэри Хейнс. Согласно ее мнению, Google очень хорошо понимает, какие ссылки учитывать, поэтому стоит сосредоточиться на качественных ссылках в первую очередь.

Также Барри Шварц. Дженнифер Слегг и Гленн Гейб, которые исследовали и кратко изложили обновления «Brackets», продемонстрировали домены, в которых отсутствовали ключевые сигналы EAT или был представлен недостоверный пользовательский опыт.

Как EAT повлияло на обновление «Medic»?

В августе 2018 года произошло второе по величине обновление «Medic», в котором многие сайты потеряли или подняли свои позиции в выдаче из-за оценки EAT и факторов ранжирования.

Было проведено исследование, что одним из основных факторов являлось то, насколько хорошо оценен бизнес с точки зрения уровня знаний, авторитета и надежности, а также на качество входящих ссылок и их общее количество. Это и повлияло на изменение рейтингов, огромным потерям доходов, чей рейтинг упал.

Типы сайтов, которые больше всего пострадали:

Если на веб-сайте был устаревший контент. Если его содержание было написано неквалифицированными авторами. Если у бренда плохая репутация. Если было сложно раскрыть личность, стоящую за брендом, найти контактную информацию или раскрыть детали возврата продукта или возмещения.

Что происходит, когда вы игнорируете EAT?

Компании игнорирующие EAT, получили огромные убытки с точки зрения посетителей и доходов. Например, Prevention.com потерял около 5 миллионов ежемесячных посещений, а DrAxe.com потерял около 10 миллионов ежемесячных посещений.

Но эти компании не просто потеряли рейтинг и трафик — они потеряли доход. Посетители исчезли в один миг, и все это независимо от их бизнес-моделей. Подумайте, что случится с вашим бизнесом, если сегодня вечером ваши продажи резко упадут. Сможете ли вы завтра утром заплатить своему персоналу? Могли бы вы позволить себе оплатить помещение, товары и тд.? Все финансовое планирование на год может обратиться массовыми увольнениями и неоплатой счетов. Это пугающее допущение, но компании действительно пострадали от этого из-за того, что они игнорировали EAT.

Есть еще сотни бизнесов, пострадавших от обновления «Medic», после чего отчаянно пытались понять, что такое EAT и что им нужно делать дальше, чтобы все исправить, поэтому ниже мы разберем как улучшить и продемонстрировать EAT.

Как улучшить и продемонстрировать EAT?

EAT — это не магия!

Если вы пострадали от обновления Brackets или Medic, к сожалению, волшебной палочки нет. Чтобы восстановить позиции, вы всегда можете внести улучшения и необходимые изменения, чтобы обеспечить хорошую окупаемость ваших затрат и времени. Небольшие, постепенные изменения приведут к улучшениям на ежедневной основе и к значительным изменениям в будущем. Кроме того, вы увидите лучшую рентабельность инвестиций примерно через 12 месяцев.

Арифметика улучшения

Если вы будете ежедневно улучшать свой сайт на 1% в течение года, вы увидите улучшения в 37 раз по сравнению с тем, где вы находитесь сейчас. Если же вы ничего не будете делать, то ситуация будет ухудшаться каждый день. Умножьте это ежедневное снижение на 1% на 365 дней, и через год вы можете быть на 97% хуже.

Например, у клиента был бизнес в сфере финансов, где он продавал услуги и столкнулся с проблемами потребительского доверия и надежности в своей нише. После анализа команда выявила проблемы и разработала стратегию повышения узнаваемости бренда, доверия к бренду и улучшения осведомленности клиентов путем обновления содержания сайта.

Постоянные и регулярные улучшения, привели к значительному росту узнаваемости бренда, рейтинга, трафика и, что наиболее важно, доходов.

Факторы, способствующие повышению уровня EAT сайта:

Положительные отзывы на сайте. Заполненная страница «О себе», где имеется вся информация о вас и вашей деятельности. Обратные ссылки на авторитетных ресурсах, которым доверяют пользователи. Высокие оценки и положительные отзывы на сторонних ресурсах.

1. Аудит бренда

Что говорят реальные люди о вашем бизнесе? Узнать мнение об интернет-площадке — первый этап в улучшении EAT.

Начать рекомендуется с опроса существующей клиентской базы. Его можно отправить по электронной почте или другим доступным контактам. Отличное решение — позвонить клиентам, даже если их всего несколько. При общении спросите об их опыте работы с вашей компанией, что им понравилось или не понравилось.

Главная страница

Здесь пользователи должны четко видеть следующую информацию:

Насколько понятно, что вы — эксперт в своей области и заслуживаете доверия? Есть ли у вас аккредитации профессиональных организаций? Имеются ли достижения, подчеркивающие опыт, профессионализм и то, что выделяет вас среди конкурентов?

Это могут быть достижения и награды за обслуживание клиентов, местного бизнеса и т. д. Другими словами, это все доказательства того, что вы — лучший в своем деле.

Страница «О Нас»

Кто вы и что предлагаете? Как давно существует ваш бренд? Каковы ценности вашего проекта? Эта веб-страница в полной мере отображает сведения о вас, вашем бизнесе и продукте. Здесь необходимо представить историю, миссию, ценности и принципы вашей компании.

Познакомьте пользователей со своей командой, чтобы вызвать доверие и лояльность. Укажите, кто стоит во главе фирмы, поделитесь информацией о квалификации сотрудников. Расскажите о генеральном директоре и других руководителях, их опыте. Важно прописать, с кем и каким образом можно связаться.

Чем больше личной составляющей, тем перед целевой аудиторией конкретнее прорисовывается реальный человек, с которым можно удачно и эффективно взаимодействовать.

Страница контактов

Убедитесь, что с вами очень просто связаться, а контактную информацию легко найти, независимо от того, на каком устройстве работает пользователь. Напишите ответы на распространенные вопросы, укажите все доступные для связи номера, адреса, электронные почты и пр.

Работайте с отзывами

Проанализируйте, что люди говорят о вашей интернет-площадке на сторонних ресурсах. Что пользователи пишут о вашем бизнесе в соцсетях? Какие данные о вас указывают на сайтах с отзывами? Интернет-репутация вашего бренда имеет огромное значение, поскольку это важно для улучшения EAT. Найдите и оцените обзоры, обсуждения, форумы, на которых идет речь о вашей организации.

Если кто-то написал что-то плохое о вашем бренде, услугах или продуктах, как можно скорее решите этот вопрос и примите это как урок. Спросите себя: «Что я могу сделать, чтобы предотвратить это в будущем?» Вы видите повторяющиеся проблемы? Перейдите к их первоисточнику и внесите изменения, чтобы они перестали происходить.

2. Аудит контента

Ваш контент — это самое первое, что посетители видят на сайте. Вам нужно просмотреть и проверить существующий контент и решить: «Если бы я был клиентом, соответствовало бы это моим потребностям?». Если ответ – решительное «Нет», у вас есть два варианта развития:

Изменить содержание в соответствии с ожиданиями пользователей. Полностью переписать контент.

Проверив содержимое страницы и согласовав ее, вы сможете переработать контент и повысить его достоверность для вашей целевой аудитории и Google.

3. Структура для создания контента

После анализа перейдите к формированию структуры или списка задач для будущего создания контента. Независимо от того, пишете ли вы контент самостоятельно или у вас есть группа сотрудников по наполнению вашего веб-сайта, необходимо следовать определенной схеме, чтобы обеспечить перспективу своей работы для EAT.

Ваш контент должен быть основательно исследован, грамотно написан, включать ссылки на другие страницы вашего сайта или домены, которые подтверждают ваши утверждения или статистику.

Как и в случае с аудитом контента, содержимое категорий должно создаваться в соответствии с конкретными потребностями клиентов, а не подбираться исключительно для целей «ранжирования». Если наполнение площадки не соответствует вашей воронке продаж, оно не подходит для вашего сайта.

4. Наймите экспертов

Нет времени писать контент и проводить аудит? Грамотное решение в таком случае — воспользоваться услугами опытных экспертов и копирайтеров. Вы можете нанять отдельных фрилансеров или обратиться в агентство, но при любом варианте они должны быть сильными в обеих категориях. Контент, за который вы платите, на выходе должен получиться качественным и безошибочно профессиональным.

Чтобы убедиться, что полученный материал можно использовать в качестве «экспертного», вам нужно его самостоятельно подтвердить и подписать. Вы можете опубликовать этот контент от себя или под именем автора, а затем добавить рядом с ним пометку «Экспертно проверено…» в качестве видимого доказательства любых заявлений.

Если у вас нет времени на самостоятельную проверку и подпись созданного контента, рекомендуется найти внештатного редактора с необходимой квалификацией. Такой специалист сможет проверить работу от вашего имени. Например, американское издательство Healthline, специализирующееся на здоровье и профессионально демонстрирующее свой EAT, показало хорошие результаты во время обновления «Medic», потому что ссылалось на своих авторов в каждой статье в блоге.

5. Продвижение на сайте

Чем больше людей видят ваш бренд и чем выше уровень вашего опыта, тем больше у них доверия к вам. На странице «О Нас» или о команде продвигайте сотрудников компании. Важно указать должность, навыки и опыт, подтвердить их экспертность и др.

В качестве примеров можно использовать интернет-ресурсы VeryWellHealth и Healthline. Помимо продвижения авторов контента, руководителей, исследователей и других членов команды, они также размещают ссылки на их аккаунты в социальных сетях. Это простой способ, чтобы повысить уровень доверия и лояльность к бренду через людей, причастных к нему.

6. Продвижение вне сайта

Следующий шаг – распространение информации благодаря помощи клиентов. Попросите свою аудиторию написать отзыв о вашем сервисе, услугах или продукции и свяжите его со своей страницей в Google Мой бизнес, TrustPilot, Feefo или Reviews.co.uk. Как вариант – клиенты могут поделиться своим мнением в Facebook на страничке компании.

Помните, простое правило: каждый отзыв повышает доверие других пользователей к вам. Мощным инструментом продвижения станут ваши эксперты. Позвольте им комментировать от лица вашего проекта на других ресурсах, чтобы продемонстрировать авторитетность компании в целом и вашей команды в частности. Они также могут участвовать в подкастах или мероприятиях, выступать на конференциях, связанных с вашей нишей. Все это приведет к узнаваемости бренда.

7. Упоминания в Wikipedia

Google распознает все, что указывается в Wikipedia. Получить страницу в Википедии очень сложно. Но, сделав это, вы предоставляете пользователям гарантию, что все сведения о вашей организации достоверны. Кроме того, положительное влияние на EAT оказывают отзывы в Wikipedia о вашем сайте. Учтите важный момент: допускается самостоятельное редактирование страницы Википедии и упоминание о своей интернет-площадке, но если Wikipedia заметит, что вы занимаетесь саморекламой, ссылку сразу удалят.

8. Упоминания на авторитетных сайтах

Это особенно важная функция Google EAT. Если ваши упоминания в сети достоверны, уровень EAT станет выше. Можно разместить новостную статью, взятую с известного новостного канала. Также можно получать рекомендации экспертов и другие авторитетные сведения о сайте.

Асессоры смотрят их, когда изучают репутацию ресурса или автора. Как один из вариантов – использование HARO, чтобы связаться с журналистами.

Совет. Если вы получили ссылку с подозрительного или нерелевантного сайта, удалите ее с помощью Google Disavow. Также не забывайте проверять площадки, на которые ссылаетесь сами.

9. Адаптация сайта на мобильных устройствах

Мы живем в эпоху мобильных устройств. По состоянию на 2017 год, более 50% всего интернет-трафика поступает через смартфоны и другие гаджеты. По этой причине Google перешел на Mobile-first index для получения результатов. А это значит, что хорошее ранжирование сайту обеспечит его стабильная работа на мобильных устройствах.

Не смотря на то, чем пользуется посетитель, смартфон или компьютер, ваш контент должен удобно и просто читаться, а пользователь легко перемещаться по странице и не отвлекаться. Если вы используете агрессивную рекламу на своем интернет-ресурсе, я настоятельно рекомендую подумать о том, как она будет использоваться.

Слишком большое количество объявлений в Google может противоречить ложной рекламе. Такой как объявления, которые выглядят как ссылки на другие статьи на вашем сайте, а также типы рекламы, которые выглядят как кнопки «Загрузить», и объявления, имитирующие другие веб-площадки и платформы.

Кроме того, следует учитывать время загрузки страницы. Чем быстрее работает веб-сайт, тем оперативнее и проще людям найти ответы на свои вопросы, независимо от того, является ли это общим или более сложным вопросом.

Опять же, упростите доступ к вашим самым важным страничкам. Сделайте главное меню простым для использования на любом устройстве и включите ссылки на самые главные страницы.

10. Улучшайтесь на 1% ежедневно

Если вы не работаете над EAT ежедневно, то конкуренты легко вас обойдут. Вам может потребоваться немного больше времени, чтобы увидеть плоды ваших улучшений, но оно того стоит.

Стремитесь к тому, чтобы каждый день улучшать свой сайт минимум на 1%. Сегодня вы можете поработать над изменением своей страницы «О Нас». Завтра можно улучшить видимость своей контактной информации. Следующий день можно посвятить аудиту контента, а затем можно перейти к публикации улучшений.

Выводы

Повышение уровня EAT – важный процесс для бизнеса. Сейчас вы уже ознакомились с тем, как улучшить его и можете в ближайшее время повлиять на рейтинг вашего сайта. Если продвигаемый бизнес связан с тематиками YMYL, тогда у вас в обязательном порядке должен быть EAT. Только так он сможет рекомендовать вашу интернет-площадку поисковым системам.

Google тщательно проверяет сайты на достоверную и проверенную информацию и не допускает ложных новостей. Это особенно касается ресурсов, связанных со сферой здоровья и финансов. Если вы придерживаетесь структуры EAT – значит, вы следуете комплексному подходу к созданию и развитию.

В настоящее время не так просто попасть в ТОП выдачи Google. Поэтому рекомендуется действовать в соответствии с алгоритмом EAT и с положительной динамикой развивать свой бренд. При грамотном подходе и высоком уровне EAT вы с легкостью сможете претендовать на топовое место в результатах Google.