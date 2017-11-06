Какие фишки я беру у конкурентов — дневник оптимизатора

Прелесть анализа чужих сайтов: в процессе находятся как явные недочеты, так и фишки, которые стоит рассмотреть как упущенную возможность. Работающих идей не так много — поэтому не стоит бояться с умом перенимать лучшие наработки конкурентов и адаптировать их под свои нужды. Так как о методологии анализа конкурентов в блоге уже рассказывали, я просто перечислю ряд фишек, которые в разное время заимствовала для своих проектов.

Фишки в основном ориентированы на долгосрочный результат и их стоит внедрять только с учетом рекомендаций программистов и дизайнера заказчика. Да и то — от сайта к сайту этот положительный эффект может и не передаться. Только тестирование снимет все вопросы.

Фотографии городов пользователей как фон главной/целевой страницы

Кому подойдет: всем сайтам, у кого есть региональные версии по городам/странам.

Тематические фото городов доставки или дочерних компаний

Кому подойдет: для всех сайтов, у кого есть функциональная привязка к нескольким городам.

Виртуальный помощник — аналог «скрепки» в Microsoft Word

Кому подойдет: всем сайтам-сервисам, где у пользователя могут возникнуть затруднения при работе.

Возможные функции персонажа:

приветствие пользователя (в зависимости от времени суток) с предложением что-либо сделать;

помощь пользователю при поиске информации на сайте;

помощь с навигацией на сайте (экспресс-ознакомление нового пользователя с основным инструментарием);

Один из вариантов: настроить синхронизацию с данными о погоде в конкретном городе — помощник будет менять свой образ (от солнечных очков до теплой шапки и варежек).

Интерактивная строка при заполнении формы

Кому подойдет: всем сайтам, на которых необходимо заполнить максимум возможной информации в формах.

Например, на странице добавления объявления отображать процент заполнения всех полей объявления — мотивировать пользователей внести максимум данных.

3D-изображения товаров

Пример — на сайте:

Кому подойдет: всем проектам с продукцией, которую стоит рассмотреть со всех сторон.

Трехмерный обзор повышает конверсию, так как позволяет рассмотреть все детали, как если бы пользователь это делал вживую с обычным товаром на витрине/прилавке.

Сюда же можно отнести 3D-туры по заведению, особенно в тех случаях, когда пользователям важен интерьер или обустройство того места, куда они планируют попасть в офлайне. Пример — на сайте.

Цитаты/фразы развлекательного/обучающего характера, динамически меняющиеся при обновлении страницы

Кому подойдет: большинству сайтов.

Этот метод увеличивает время пребывания на сайте, что положительно сказывается на поведенческих факторах ранжирования.

Гарантии, которые придется выполнять :)

Кому подойдет: для всех сайтов, предоставляющих товары или услуги.

Инфографика — иллюстрация процесса оформления заказа

Кому подойдет: всем сайтам, на которых можно оформить заказ.

Блоки с интересной статистикой

Кому подойдет: всем сайтам, у которых KPI четко привязаны к цифрам и есть что показать.

Блоки топовых продуктов или услуг

Кому подойдет: сайтам, предоставляющим товары или услуги.

Блок «Основные преимущества»

Кому подойдет: большинству сайтов.

Блок «Похожие товары/услуги»

Кому подойдет: сайтам, предоставляющим товары или услуги.

Блок «Вы просматривали»

Кому подойдет: сайтам, предоставляющим товары или услуги.

Закрепить самую важную информацию вверху экрана при прокрутке страницы

Кому подойдет: большинству сайтов.

Рейтинги и информирование о высоком качестве товара/услуги. Использование «социального доказательства»

Кому подойдет: сайтам, предоставляющим товары или услуги.

Информирование о высоком спросе/качестве на товар/услугу, создание эффекта «психодефицита»

На поведение и мотивацию потребителя хорошо влияют упоминания о популярности товара. Информация стимулирует создание высокого спроса на определенные товары.

Кому подойдет: сайтам, предоставляющим товары или услуги.

Расширенный поиск по ключевым словам

Кому подойдет: сайтам, где поиск возможен сразу по нескольким параметрам.

Создать глоссарий

Кому подойдет: сайтам с большим количеством терминов и/или слов иностранного происхождения, которые не всегда понятны пользователям.

Чтобы находить значение любого термина на самом сайте, можно создать категорию по типу справочника. Помимо удобства пользователей, это позволит увеличить видимость сайта по низкочастотным информационным запросам, а также привлечь дополнительный трафик. К тому же это позволит оптимизировать на сайте внутреннюю перелинковку.

Доработать страницу контактов

Можно добавить данные о том, как добраться общественным транспортом, машиной (дать информацию о наличии парковки, GPS-координаты).

Кому подойдет: проектам, у которых есть офлайн-представительство.

Визуализировать всё, что может вызвать трудности восприятия

Пример — карта доставки пиццы:

Кому подойдет: большинству сайтов.

Создать отдельный раздел с акционным товаром

После этого можно:

выделить отдельные категории с акционным товаром, создать под них страницы и оптимизировать их под запросы вида «[название категории] недорого»;

каталог товаров разбавить блоками с акциями или новыми товарами.

Кому подойдет: всем сайтам, которые используют акции в маркетинговой стратегии.

Использовать данные пользователя

Если пользователь залогинен, в формы на сайте («заказать обратный звонок», «подписаться на рассылку» и другие) автоматически подтягивать доступную информацию в соответствующие поля (имя, фамилия, номер телефона, email), которая прописана в личных данных пользователя.

Пользователю остается лишь нажать кнопку Call to action.

Кому подойдет: сайтам, у которых есть личный кабинет пользователя.

Блок с кросс-продажами

Это не просто предложение купить сопутствующие товары из смежных категорий, а те товары, которые могут идти в комплект к купленному.

Кому подойдет: большинству сайтов, предоставляющих товары и услуги.

Подарить возможность отказаться от подтверждающего звонка

Кому подойдет: большинству сайтов, предоставляющих товары и услуги.

Вместо выводов

При заимствовании фишек у конкурентов я использую три важных правила.

1. Заимствовать лучшее. Страницы сайтов одной ниши в некоторой степени схожи между собой, на них присутствуют типичные блоки с приблизительно одинаковой информацией. Одинаковой по структуре, а не по своему наполнению. Кому-то воплощать свои идеи удается лучше, кому-то хуже. Первое правило — не бояться заимствовать, но заимствовать творчески.

2. Коллекционировать идеи. Сейчас у вас может не быть ресурсов на тестирование, внедрение чего-то помимо крайне необходимого. Но нужно всегда помнить, что конкуренты не дремлют.

Создайте документ, в котором любой человек, причастный к вашему бизнесу, сможет добавить примеры интересных решений. И не нужно что-то экстраординарное. Наоборот, часто максимально простое, но незамеченное ранее оказывается наиболее эффективным. Упростите себе жизнь — попросите пользователей поделиться идеями.

Например:

3. Не откладывать всё в долгий ящик. Часто складывается впечатление, что главное — исправить критические ошибки, все остальные рекомендации подождут. Но это неверный подход. Когда вы наравне с конкурентами, именно фишки позволяют вырваться вперед.