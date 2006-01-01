Ганна Романко

Ганна Романко

Автор NJ з 2023
Компанія:
Netpeak Agency Ukraine
Інформація про себе
Designer at Netpeak Agency Ukraine

Свіжі матеріали

App Marketing
2813 9
Навіщо потрібен мокап для просування мобільних застосунків в App Store і Google Play
App Marketing
Навіщо потрібен мокап для просування мобільних застосунків в App Store і Google Play
2813 9
App Marketing
2660 4
Visual ASO — як графіка додатку впливає на встановлення в App Store і Google Play
App Marketing
Visual ASO — як графіка додатку впливає на встановлення в App Store і Google Play
2660 4