Як ми створили для УАФ сайт, що говорить мовою футболу
Українська асоціація футболу — це не просто наш партнер. Це бренд, що уособлює голос нації та впливає на емоції мільйонів.
Старий сайт не передавав цієї сили: він губив ритм і характер футболу. Тому ми створили новий дизайн, що став продовженням ідеї, духу та енергії УАФ. Динамічний, яскравий, єднальний — такий, як сама гра.
У цьому кейсі показуємо, які рішення допомогли сайту заговорити мовою футболу.
Проєкт: Українська асоціація футболу.
Період: березень — травень 2025.
Регіон: Україна.
Послуга: UX/UI дизайн.
Хто наш партнер
Українська асоціація футболу (УАФ) — головна організація, що координує розвиток футболу в Україні: від національних збірних і клубів до масових проєктів.
Основні виклики
Попередній сайт втрачав цінність для бренду: виглядав шаблонно, не залучав користувача й не відповідав новим стандартам.
Ми мали:
- перевізуалізувати його за брендбуком;
- підкреслити айдентику через інтерфейс;
- забезпечити зручність на всіх пристроях;
- зробити дизайн, що відрізняється від масових рішень.
Стратегія роботи
Ще до старту ми визначили ключовий підхід:
дизайн має говорити мовою бренду, а не бути просто обгорткою.
Тому ми вирішили працювати з акцентом на айдентиці й емоційності, а не лише на функціональності.
Основна ідея — створити інтерфейс, який передає характер УАФ: сучасний, динамічний, спортивний.
Для цього ми одразу заклали кілька принципів: робота UX і UI в тандемі, синхронна адаптація під мобільні пристрої, мінімалістична візуальна мова з контрастною типографікою та емоційними візуалами.
Цей підхід визначив увесь подальший процес і став основою для рішень на кожному етапі редизайну:
Головна як вітрина бренду
Головна сторінка стала візуальним ядром сайту. Основна ідея — великі блоки з яскравими кольорами в стилістиці брендбуку, які через контраст і поєднання відтінків створюють живу, спортивну атмосферу.
Окрема увага — банерам. Тепер це не просто декор, а промоафіші, що працюють як постери: кожен задає тон і транслює меседж бренду. У поєднанні з великими блоками та ритмічними відступами вони формують відчуття динаміки й руху.
Живі картки товарів
Каталог товарів був одним із найпроблемніших блоків у старій версії сайту: сірі, невиразні картки без інтерактиву й підказок, що ускладнювали орієнтацію.
Ми змінили це кардинально. Картки стали «живими»:
- користувач може вибрати колір чи розмір товару прямо з каталогу;
- видно кількість відгуків і ключові дії;
- велика кнопка з кошиком чітко веде до покупки;
- на картці одразу є статус товару (новинка, акція, рекомендоване).
Структуру побудували інтуїтивно: зліва — фільтри та сортування, справа — три картки в ряд. Це дає змогу швидко знайти потрібне й не витрачати час на зайві переходи.
Візуальні меседжі УАФ
Банери ми перетворили на повноцінні візуальні меседжі. Вони задають тон усьому сайту:
«УАФ — це стиль і характер».
Ми зберегли стилістику брендбуку, але створили авторське втілення. Використали бруталістичні шрифти, контрастні кольори, великі CTA-кнопки та чіткий ритм із візуальними паузами.
Кожен банер — на кшталт афіші чи обкладинки журналу: він говорить ще до того, як ви прочитали текст. Вони не просто естетичні, а емоційні та заряджені ідеєю «ми разом».
Читайте, як ми
Мобільна версія сайту
Адаптацію під мобільні ми робили паралельно з десктопом — це дало змогу зберегти цілісність стилю і логіки. Ми не просто «стиснули» екрани, а переосмислили структуру, акценти й відступи для малого формату.
Зміни відчутні одразу:
- типографіка залишилася великою і виразною, але стала компактнішою;
- фільтри винесені в зручну кнопку;
- меню спрощене;
- всі CTA — у зоні великого пальця.
Фінальний результат — динамічний і функціональний мобайл, який дає ті ж враження, що й десктоп, але в компактнішому, швидшому форматі.
Що далі
Наразі сайт перебуває на етапі технічного впровадження, а дизайн-рішення планується масштабувати на інші напрями.
Для нас цей кейс ще раз довів:
дизайн — не декор, а мова бренду.
Айдентика має бути відчутною в кожному пікселі, а командна злагодженість — ключем до швидких і точних рішень.
Наступний крок після запуску сайту — підключення Retention Marketing, щоби посилити ефект від редизайну.
Команда проєкту: Данііл Сокольський, Web Designer; Валерія Іванова, UX Specialist; Андрій Гріневецький, Client Project Manager; Данило Мінін, Head of UX/UI Design; Наталія Ткаченко, Design Team Lead.
