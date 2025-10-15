Как мы создали для УАФ сайт, говорящий на языке футбола
Украинская ассоциация футбола — это не просто наш партнер. Это бренд, олицетворяющий голос нации и влияющий на эмоции миллионов.
Старый сайт не передавал этой силы: он терял ритм и характер футбола. Поэтому мы создали новый дизайн, который стал продолжением идеи, духа и энергии УАФ. Динамичный, яркий, объединяющий — такой же, как сама игра.
В этом кейсе показываем, какие решения помогли сайту заговорить на языке футбола.
Проект: официальный магазин Украинскрй ассоциации футбола.
Период: март — май 2025 года.
Регион: Украина.
Услуга: UX/UI дизайн.
Кто наш партнер
Украинская ассоциация футбола (УАФ) — главная организация, координирующая развитие футбола в Украине: от национальных сборных и клубов до массовых проектов.
Основные вызовы
Предыдущий сайт терял ценность для бренда: выглядел шаблонно, не привлекал пользователя и не соответствовал новым стандартам.
Мы должны были:
- перевизуализировать его по брендбуку;
- подчеркнуть айдентику через интерфейс;
- обеспечить удобство на всех устройствах;
- сделать дизайн, отличающийся от массовых решений.
Стратегия работы
Еще до старта мы определили ключевой подход:
дизайн должен говорить языком бренда, а не быть просто оберткой.
Поэтому мы решили работать с акцентом на айдентике и эмоциональности, а не только на функциональности.
Основная идея — создать интерфейс, который передает характер УАФ: современный, динамичный, спортивный.
Для этого мы сразу заложили несколько принципов: работа UX и UI в тандеме, синхронная адаптация под мобильные устройства, минималистичный визуальный язык с контрастной типографикой и эмоциональными визуалами.
Этот подход определил весь дальнейший процесс и стал основой для решений на каждом этапе редизайна:
Главная как витрина бренда
Главная страница стала визуальным ядром сайта. Основная идея — большие блоки с яркими цветами в стилистике брендбука, которые через контраст и сочетание оттенков создают живую, спортивную атмосферу.
Отдельное внимание — баннерам. Теперь это не просто декор, а промоафиши, работающие как постеры: каждый задает тон и транслирует месседж бренда. В сочетании с большими блоками и ритмичными отступами они формируют ощущение динамики и движения.
Живые карточки товаров
Каталог товаров был одним из самых проблемных блоков в старой версии сайта: серые, невыразительные карточки без интерактива и подсказок, что затрудняли ориентацию.
Мы изменили это кардинально. Карточки стали «живыми»:
- пользователь может выбрать цвет или размер товара прямо из каталога;
- видно количество отзывов и ключевые действия;
- большая кнопка с корзиной четко ведет к покупке;
- на карточке сразу есть статус товара (новинка, акция, рекомендованное).
Структуру построили интуитивно: слева — фильтры и сортировка, справа — три карточки в ряд. Это позволяет быстро найти нужное и не тратить время на лишние переходы.
Визуальные месседжи УАФ
Баннеры мы превратили в полноценные визуальные месседжи. Они задают тон всему сайту:
«УАФ — это стиль и характер».
Мы сохранили стилистику брендбука, но создали авторское воплощение. Использовали бруталистические шрифты, контрастные цвета, большие CTA-кнопки и четкий ритм с визуальными паузами.
Каждый баннер — вроде афиши или обложки журнала: он говорит еще до того, как вы прочитали текст. Они не просто эстетичны, а эмоциональны и заряжены идеей «мы вместе».
Читайте, как мы
Мобильная версия сайта
Адаптацию под мобильные мы делали параллельно с десктопом — это позволило сохранить целостность стиля и логики. Мы не просто «сжали» экраны, а переосмыслили структуру, акценты и отступы для малого формата.
Изменения ощутимы сразу:
- типографика осталась крупной и выразительной, но стала компактнее;
- фильтры вынесены в удобную кнопку;
- меню упрощено;
- все CTA — в зоне большого пальца.
Финальный результат — динамичный и функциональный мобайл, который дает те же впечатления, что и десктоп, но в более компактном, быстром формате.
Что дальше
Сейчас сайт находится на этапе технического внедрения, а дизайн-решение планируется масштабировать на другие направления.
Для нас этот кейс еще раз доказал:
дизайн — не декор, а язык бренда.
Айдентика должна быть ощутимой в каждом пикселе, а командная слаженность — ключом к быстрым и точным решениям.
Следующий шаг после запуска сайта — подключение Retention Marketing, чтобы усилить эффект от редизайна.
Команда проекта: Даниил Сокольский, Web Designer; Валерия Иванова, UX Specialist; Андрей Гриневецкий, Client Project Manager; Даниил Минин, Head of UX/UI Design; Наталья Ткаченко, Design Team Lead.
