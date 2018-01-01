Нестандартные форматы баннеров в DoubleClick

Рекламодатели все чаще сталкиваются с проблемой баннерной слепоты пользователей: статические рекламные объявления уже не работают так, как раньше. Они кажутся не интересными и от этого менее эффективны. Выход есть: на смену простым и часто скучным статическим креативам приходят интерактивные мультимедийные объявления.

Баннеры HTML5 — это интерактивные объявления, созданные с использованием JavaScript, CSS и HTML.

Баннер состоит из нескольких элементов, каждый из которых можно анимировать.

Баннер HTML5:

содержит изображение, текст, аудио или видеоматериалы;

адаптируется под любой размер устройства;

можно редактировать уже после размещения;

динамический, что помогает усилить взаимодействие с пользователем.

Для примера сравним статический баннер с баннером HTML5:

В этой статье я расскажу о динамических мультимедийных объявлениях: типах HTML5 баннеров, в которые можно добавить аудио, видео, игры и карты.

Что такое DoubleClick?

DoubleClick Digital Marketing — это рекламная платформа для агентств и рекламодателей, которая позволяет планировать и запускать маркетинговые кампании на цифровых площадках.

Для создания, размещения и отслеживания рекламных объявлений есть ряд продуктов DoubleClick , которые упрощают эти процессы.

DoubleClick Campaign Manager — платформа для работы с рекламой на сайтах и в мобильных приложениях. Она подходит для оптимизации рекламы, контроля медийных кампаний и создания отчетности.

DoubleClick Bid Manager — платформа для закупки рекламы в режиме реального времени. С ее помощью также можно размещать объявления простых стандартных форматов DoubleClick (например, HTML5 баннер).

DoubleClick Studio — инструмент для создания мультимедийных объявлений. Он состоит из двух частей: набора для разработки программного обеспечения (SDK) для создавния мультимедийных объявлений, а также веб-инструмента рабочего процесса для просмотра и тестирования объявлений.

Типы мультимедийных объявлений в DoubleClick

1. HTML5 Banner

Это основной формат объявления. Он отображается в пределах установленных границ на странице и не расширяется или не охватывает другое содержимое веб-страницы.

HTML5 баннеры могут включать видео или аудио, а также технологию polite download (вежливую загрузку) — это значит, что объявление загружается только после полной загрузки веб-страницы.

2. HTML5 Expanding banner

Другое название баннера — раскрывающийся. Это баннер с двумя размерами: первоначальный свернутый размер (А) и расширенный размер (В). Объявление, которое выходит за пределы его начальных границ и отображается поверх контента веб-страницы или содержимого приложения.

Расширение происходит после взаимодействия пользователя с баннером (наведение, клик) или автоматически при загрузке страницы. Баннер раскрывается в любом направлении и возвращается к первоначальному размеру при взаимодействии с ним, автоматически при выводе мыши или по таймеру.

А

В

3. HTML5 Interstitial banner

Такой тип баннера еще называют интерстициальный, или межстраничный. На сайтах виден поверх основного контента. В мобильных приложениях отображается как полноэкранное объявление во время точек перехода, например, во время запуска или загрузки видео.

Этот формат баннера обеспечивает гибкость: он может быть практически любой формы и размера, и вы можете разместить его где угодно над содержимым страницы.

4. HTML5 Banner with floating

Этот комбинированный формат позволяет одновременно размещать два объявления (HTML5 Banner и HTML5 Interstitial banner). Они загружаются вместе на странице, и пользователь может закрыть межстраничное объявление (interstitial banner), в то время как обычный HTML5 баннер будет отображаться на странице постоянно в рамках рекламного блока.

5. Multi-floating interstitial banner

Несколько межстраничных баннеров (HTML5 Interstitial banner), максимум четыре, которые работают как одно рекламное объявление. Обычно для того, чтобы «очертить» контент веб-страницы. Это объявление может перемещаться с содержимым или сохранять заблокированную позицию на странице, когда пользователь прокручивает.

6. HTML5 expanding pushdown

Этот тип объявления похож на расхлопывающийся баннер (HTML5 Expanding banner), он также бывает свернутым (А) и расширенным (В).

А

В

Разница в том, что при расширении креатив отображается не поверх контента, а «выталкивает» его вниз, заполняя верхнюю часть веб-страницы. Расширение баннера может происходить автоматически или при взаимодействии с пользователем.

7. VPAID (Video Player-Ad Interface Definition)

Это мультимедийное объявление (видео), которое отображается во встроенном видеопроигрывателе на странице (например, в проигрывателе YouTube). Видеореклама появляется автоматически до, между или после основного видеоконтента. Например, объявление такого типа может прервать мультипликацию издателя (publisher's cartoon), чтобы отобразить видеоролик.

Особенность формата VPAID — масштабируемость. Если пропорции вашего объявления не совпадают с форматом видеопроигрывателя издателя, то объявление VPAID масштабируется, сохраняя соотношение сторон. Ознакомиться с примерами объявлений этого типа можно в Rich Media Gallery.

Как создать нестандартные форматы баннеров

Мы рассмотрели одни из самых популярных форматов мультимедийных объявлений, каждый из которых уникален. Скорее всего, сейчас вы задались вопросом, как же создать такие баннеры? Очень просто.

Есть ряд программ, с помощью которых можно разрабатывать HTML5 баннеры: например, Adobe Animate и другие редакторы.

Я рекомендую сервис Google Web Designer, у которого ряд преимуществ:

бесплатное приложение;

удобный и интуитивно понятный интерфейс;

адаптация под систему DoubleClick;

содержит встроенные шаблоны объявлений;

не надо знать JavaScript, CSS и HTML, чтобы создать баннер;

встроенная библиотека компонентов, с помощью которой можно добавить видео или карту в креатив;

возможность бесплатно изучить инструмент и детали по всем нестандартным медийным форматам в Academy for Ads;

возможность использовать готовые шаблоны любого типа объявления из галереи Rich Media Gallery.

Выводы