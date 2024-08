Объекты и особенности Performance Max кампаний — подробный экскурс

Google Ads Performance Max (дальше PMax) — это современный тип кампаний платформы Google Ads, который работает на всех этапах маркетинговой воронки. Он определяет и отслеживает путь пользователя, сосредотачиваясь на конверсиях.

PMax работает на основе искусственного интеллекта, поэтому для запуска и эффективной работы этой кампании необходимо предоставить как можно больше вводных данных.

Из чего состоит объявление PMax

Кампании PMax работают по принципу черного ящика и машинного обучения. Кампания непрерывно тестирует разные комбинации объектов объявлений, а потом, на основе полученных данных, начинает показывать только наиболее эффективные объявления в наиболее релевантных местах: контекстный поиск, YouTube, контекстно-медийная сеть и прочее. Поэтому рекламодатели для успешного использования этой кампании должны предоставлять достаточно вариаций текстовых объектов, изображений и видео.

В настройках PMax для запуска кампании нужно заполнить Объекты (Assets) — это текст, изображения и видео. Эти объекты создают новый кластер — Группу объектов (Asset groups). Группы можно сформировать по разным принципам и на основании определенных тем, например, бренда, категории товара и целевой группы. Кампания смешивает и складывает объекты одной группы в объявления для эффективного показа в сети Google. Поэтому крайне важно предоставлять как можно больше данных для системы, чтобы ваша реклама получала показы в правильном формате, месте и нужной аудитории.

Google Ads разделяет объекты PMax на 4 типа:

Текст. Изображение. Видео. Расширения.

Текстовые объекты PMax

Текстовые объекты имеют 6 элементов:

Заголовки . В объект можно добавить минимум 3, а максимум 15 заголовков, длинной до 30 символов. Длинные заголовки . Таких свойств можно создать от 1 до 5, с максимальным ограничением 90 символов. Google рекомендует создавать максимальное количество длинных заголовков. Описания . Можно создать максимум 5 описаний с максимальной длинной в 90 символов. Рекомендованное количество — 4, минимальное — 2. Также у этого типа объектов есть условие, что одно из описаний должно быть до 60 символов. Название компании (Business name) . PMax дает возможность добавить одно название, максимальной длиной в 25 символов.

Призыв к действию . В PMax призыв (CTA) создается системой автоматически, однако из выпадающего списка можно выбрать призывы к разным конкретным действиям.

Путь отображаемого URL . Добавьте от одного до двух путей URL с максимальной длиной в 15 символов.

Объекты изображений в PMax

Объекты изображений в PMax имеют 5 свойств:

Количество для загрузки Необходимое соотношение Рекомендованый размер Максимальный размер файла Рекомендации Горизонтальные изображения от 1 до 20 (рек. минимум 3) 1,91:1 1200x628px (минимум 600x314px) 5120 КБ Используются только в режиме поиска изображений Квадратные изображения от 1 до 20 (рек. минимум 3) 1:1 1200x1200px (минимум 300x300px) 5120 КБ Только для кампаний с функцией Посещение магазина. Можно редактировать в интерфейсе. Портретные изображения от 1 до 20 (рек. минимум 3) 4:5 960x1200px (минимум 480x600px) нет ограничений Квадратный логотип от 1 до 5 (рек. минимум 1) 1:1 1200x1200px (минимум 128x128px) 5120 КБ Альбомный логотип от 1 до 5 (рек. минимум 1) 4:1 1200x300px (минимум 512x128px) 5120 КБ

Видеообъкты в PMax кампаниях

Эти элементы созданы специально для YouTube, однако иногда их использование уместно в Медийной сети. В одну группу можно добавить 5 видеообъектов разного формата соотношения сторон. Основными требованиями для этого типа объектов являются:

минимальная длительность 10 секунд;

горизонтальный, вертикальный или квадратный формат.

Важно. Google может самостоятельно изменить соотношение сторон видео с горизонтального формата на квадратный (1:1) или портретный (9:16), если соответствующие видеообъекты не заполнены или же не показывают низкую эффективность.

Если вы не добавили видео, оно может быть сгенерировано автоматически на основе объектов из соответствующей группы. Оно будет или в стандартном горизонтальном формате YouTube, или в вертикальном формате для показа в YouTube Shorts. К видеообъектам стоит добавить звук, ведь много пользователей используют YouTube для прослушивания, а не просмотра.

Создавая видео для рекламной кампании, обращайте внимание на рекомендации Google относительно размещения текста или графики в видео. Они помогут избежать попадания важной информации в поля, отведенные для служебных кнопок.

Расширения или дополнительные объекты для объявлений

Добавьте к компании PMax больше информации о вашей компании. Она поможет побудить пользователей к действию и улучшит эффективность объявления благодаря повышенной видимости и заметности на страницах поисковой выдачи. Расширения или дополнительные объекты — это предложения, цены, звонки, сноски, структурированные описания и формы для потенциальных клиентов. Помните, выбранные расширения должны быть максимально релевантны выбранным целям кампании.

Запомнить

PMax работает на основе принципа черного ящика и машинного обучения, поэтому для эффективной работы рекламной кампании необходимо предоставить достаточное количество вводных данных в корректном формате. Объявления PMax автоматически формируются из текстовых объектов, объектов изображений, видеообъектов и расширений. Заполнение всех возможных вариантов объектов в объявлении PMax позволит кампании создать наиболее эффективное объявление и дать лучшие результаты.

FAQ

Что такое объекты в Performance Max?

Объекты — это элементы, к которым относятся текст, изображения и видео. С помощью объектов PMax создает объявления в сети Google.

Какие объекты входят в Performance Max кампании?

В PMax различают такие объекты как Тексты, Изображения и Видео. Тексты делят на Заголовки, Длинные заголовки, Описания, Название компании, Призыв к действию и Путь отображаемого URL. Изображения делятся на: Горизонтальные изображения, Квадратные изображения, Портретные изображения, Квадратный логотип, Альбомным логотип.

Какое максимальное количество символов в заголовках и описаниях в PMax?

The maximum length of headlines is 30 characters, while long headlines are limited to 90 characters. Descriptions are limited to 90 characters, except for one description that can contain only up to 60 characters.

Какое количество заголовков и описаний можно добавить в PMax?

Заголовков можно добавить от 3 до 15. Длинных заголовков может быть от 1 до 5. Описаний компании может быть от 2 до 5.

Какие требования к изображениям в PMax?

Каждое изображение должно весить не более 5120КБ.

Рекомендованный размер горизонтального (1,91:1) изображения — 1200x628px.

Рекомендованный размер квадратного (1:1) изображения — 1200x1200px.

Рекомендованный размер портретного (4:5) изображения — 960x1200px.

Рекомендованный размер квадратного (4:5) логотипа — 1200x1200px.

Рекомендованный размер альбомного (4:5) логотипа — 1200x300px.

Какие требования к видеообъектам в PMax?

Минимальная длительность 10 секунд, горизонтальный, квадратный (1:1) или вертикальный (9:16) формат.

Нужно ли добавлять расширения для объявлений в PMax?

Да, нужно. Хотя для запуска кампании заполнение расширений является необязательным, благодаря им ваши объявления будут иметь повышенную видимость и заметность на страницах поисковой выдачи. Расширения придают дополнительную интерактивность для респондентов.