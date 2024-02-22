Ampere Business Bank: як релевантні ключові запити збільшили покази та встановлення новому застосунку — на 1615% та 770% відповідно

Ampere Business Bank: як релевантні ключові запити збільшили покази та встановлення новому застосунку — на 1615% та 770% відповідно

Застосункам-новачкам доводиться конкурувати з уже відомими брендами. Особливо у фінансовій сфері, де користувачі надають перевагу перевіреним відомим брендам. Команда RadASO підготувала гайд, як новий застосунок може отримати та збільшити довіру користувачів сторів завдяки текстовому ASO.

Послуга: App Store Optimization Ніша: банки/фінанси Команда: Ірина Кузнєцова (ASO-спеціаліст), Максим Мельник (Team Lead), Катерина Бухарова (Project Manager).

Хто клієнт

Ampere Business Bank — це зручний онлайн-банкінг для бізнесу. Універсальний сервіс, в якому можна моментально під'єднати бізнес-акаунт та керувати мультивалютними рахунками в межах одного застосунку. Дозволяє швидко відправляти та отримувати гроші по всьому світу, здійснювати обмін валют за вигідними курсами та користуватися безкоштовною корпоративною карткою.

Ціль просування

Розширити географію застосунку, покращити його видимість та збільшити кількість встановлень.

Головний виклик

Застосунок з'явився в App Store у вересні 2022 року і був невідомим для користувачів. Тож йому довелось конкурувати із відомими брендами, які мали значно більшу довіру. Це важливий аспект у фінансовій ніші. Серед конкурентів було майже 100 відомих банківських застосунків.

Дії команди

Примітка. На всіх етапах роботи команда використовує власний унікальний автоматизований інструмент RadASO Tech Boosted Solution. Це незамінний інструмент для автоматизованого збору даних про конкурентів, пошукові запити (ключові слова), позиції, аналіз популярності тощо.

Крок 1. Збір конкурентів застосунку. Команда орієнтувалась на застосунки з однаковим функціоналом.

Крок 2. Аналіз конкурентів. Виявили основних конкурентів застосунку та з'ясували наступне:

в яких країнах вони просуваються;

які країни-лідери за кількістю інсталів в цій ніші.

Крок 3. Обрали пріоритетні локалізації, тобто ті, з яких конкуренти отримують найбільшу кількість інсталів: English (U.K.), English (Canada), French (Canada), French, German, Danish, Dutch, Italian, Norwegian, Portuguese (Portugal), Spanish (Spain), Swedish, Catalan.

До цього застосунок використовував лише одну локаль English (U.K.) із 39 доступних в App Store.

Крок 4. Збір семантичного ядра застосунку. RadASO Tech Boosted Solution дозволяє опрацювати дані більш якісно та швидко в напівавтоматизованому режимі. В семантичне ядро потрапляють усі ключові запити, за якими ранжуються конкуренти, їх тайтли та сабтайтли, а також пошукові підказки зі стору:

До співпраці з RadASO застосунок мав нерелевантні ключові запити у полі Keywords: «small», «company». Ці ключові слова дають нерелевантну видачу і не несуть користі для застосунку клієнта:

Крок 5. Підготовка метаданих для затверджених локалей з використанням крослокалей. Наприклад, в Іспанії діє одночасно дві локалізації: Spanish (Spain) та Catalan, а в Канаді — English (Canada) та French (Canada). Детальніше з переліком можна ознайомитись за посиланням.

Під час формування метаданих використали власний інструмент Metadata Wizard, який є частиною RadASO Tech Boost Solution. Він дає змогу фільтрувати ключові запити за різними параметрами:

популярність запиту;

поточна позиція застосунку за цим запитом;

найкраща позиція застосунку за запитом протягом всього часу;

кількість конкурентів у першій десятці;

загальна кількість застосунків у видачі;

конверсія (якщо цей показник доступний з Apple Search Ads) тощо.

На основі цих параметрів команда RadASO робила висновки щодо пріоритизації включення у метадані того чи іншого ключового запиту.

Результати просування

Зростання кількості позицій в першій трійці:

Динаміка в топі, позиції 4-10:

Динаміка в топі, позиції 11-50:

В результаті нових позицій бачимо зростання видимості застосунку в країнах з оновленими метаданими:

Також зросла і кількість встановлень у деяких країнах:

Окрім країн, в яких опрацювали метадані, видимість застосунку зросла і в інших (внаслідок того, що локаль English U.K. діє майже у всіх країнах):

Порівнюючи кількість показів та встановлень в цільових країнах протягом 30 днів до та після релізу, спостерігається збільшення цих показників:

Висновок

Завдяки текстовому ASO вдалось збільшити кількість показів та встановлень застосунку у цільових країнах. Надалі команда RadASO рекомендувала клієнту два не менш важливих кроки.

По-перше, працювати над графічним АSО, оскільки це підвищить конверсію та збільшить кількість інсталів.

По-друге, варто запустити рекламу ASA (Apple Search Ads) або використати інші маркетингові стратегії (реклама на Facebook, Instagram, в інших мобільних застосунках, на вебсайті, на радіо тощо) для збільшення популярності власного бренду.