Ampere Business Bank: как релевантные ключевые запросы увеличили показы и установки в новом приложении — на 1615% и 770% соответственно

Ampere Business Bank: как релевантные ключевые запросы увеличили показы и установки в новом приложении — на 1615% и 770% соответственно

Приложениям-новичкам приходится конкурировать с уже известными брендами. Особенно в финансовой сфере, где пользователи предпочитают проверенные известные бренды. Команда RadASO подготовила гайд, как новое приложение может получить и увеличить доверие пользователей сторов благодаря текстовому ASO.

Услуга: App Store Optimization. Ниша: банки/финансы. Команда: Ирина Кузнецова (ASO-специалист), Максим Мельник (Team Lead), Екатерина Бухарова (Project Manager).

Кто клиент

Ampere Business Bank — это удобный онлайн-банкинг для бизнеса. Универсальный сервис, в котором можно моментально подключить бизнес-аккаунт и управлять мультивалютными счетами в рамках одного приложения. Позволяет быстро отправлять и получать деньги по всему миру, осуществлять обмен валют по выгодным курсам и пользоваться бесплатной корпоративной картой.

Цель продвижения

Расширить географию приложения, улучшить его видимость и увеличить количество установок.

Главный вызов

Приложение появилось в App Store в сентябре 2022 года и было неизвестным для пользователей. Поэтому ему пришлось конкурировать с известными брендами, которые имели значительно большее доверие. Это важный аспект в финансовой нише. Среди конкурентов было почти 100 известных банковских приложений.

Действия команды

Примечание. На всех этапах работы команда использует собственный уникальный автоматизированный инструмент RadASO Tech Boosted Solution. Это незаменимый инструмент для автоматизированного сбора данных о конкурентах, поисковых запросах (ключевых словах), позициях, анализе популярности и т.д.

Шаг 1. Сбор конкурентов приложения. Команда ориентировалась на приложения с одинаковым функционалом.

Шаг 2. Анализ конкурентов. Выявили основных конкурентов приложения и выяснили следующее:

в каких странах они продвигаются;

какие страны-лидеры по количеству инсталляций в этой нише.

Шаг 3. Выбрали приоритетные локализации, то есть те, из которых конкуренты получают наибольшее количество инсталляций: English (U.K.), English (Canada), French (Canada), French, German, Danish, Dutch, Italian, Norwegian, Portuguese (Portugal), Spanish (Spain), Swedish, Catalan.

До этого приложение использовало только одну локаль English (U.K.) из 39 доступных в App Store.

Шаг 4. Сбор семантического ядра приложения. RadASO Tech Boosted Solution позволяет обработать данные более качественно и быстро в полуавтоматизированном режиме. В семантическое ядро попадают все ключевые запросы, по которым ранжируются конкуренты, их тайтлы и сабтайтлы, а также поисковые подсказки из стора:

До сотрудничества с RadASO приложение имело нерелевантные ключевые запросы в поле Keywords: «small», «company». Эти ключевые слова имеют нерелевантную выдачу и не несут пользы для приложения клиента:

Шаг 5. Подготовка метаданных для утвержденных локалей с использованием кросс-локалей. Например, в Испании действует одновременно две локализации: Spanish (Spain) и Catalan, а в Канаде - English (Canada) и French (Canada). Подробнее с перечнем можно ознакомиться по ссылке.

При формировании метаданных использовали собственный инструмент Metadata Wizard, который является частью RadASO Tech Boost Solution. Он позволяет фильтровать ключевые запросы по различным параметрам:

популярность запроса;

текущая позиция приложения по этому запросу;

лучшая позиция приложения по запросу в течение всего времени;

количество конкурентов в первой десятке;

общее количество приложений в выдаче;

конверсия (если этот показатель доступен с Apple Search Ads) и т.д.

На основе этих параметров команда RadASO делала выводы о приоритизации включения в метаданные того или иного ключевого запроса.

Результаты продвижения

Рост количества позиций в первой тройке:

Динамика в топе, позиции 4-10:

Динамика в топе, позиции 11-50:

В результате новых позиций видим рост видимости приложения в странах с обновленными метаданными:

Также возросло и количество установок в некоторых странах:

Кроме стран, в которых обработали метаданные, видимость приложения выросла и в других странах (вследствие того, что локаль English U.K. действует почти во всех странах):

Сравнивая количество показов и установок в целевых странах в течение 30 дней до и после релиза, наблюдается увеличение этих показателей:

Вывод

Благодаря текстовому ASO удалось увеличить количество показов и установок приложения в целевых странах. В дальнейшем команда RadASO рекомендовала клиенту два не менее важных шага.

Во-первых, рекомендуется работать над графическим АЅО, поскольку это повысит конверсию и увеличит количество инсталляций.

Во-вторых, стоит запустить рекламу ASA (Apple Search Ads) или использовать другие маркетинговые стратегии (реклама на Facebook, Instagram, в других мобильных приложениях, на вебсайте, на радио и т.д.) для увеличения популярности собственного бренда.