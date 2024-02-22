Ampere Business Bank: как релевантные ключевые запросы увеличили показы и установки в новом приложении — на 1615% и 770% соответственно
Приложениям-новичкам приходится конкурировать с уже известными брендами. Особенно в финансовой сфере, где пользователи предпочитают проверенные известные бренды. Команда RadASO подготовила гайд, как новое приложение может получить и увеличить доверие пользователей сторов благодаря текстовому ASO.
Ниша: банки/финансы.
Команда: Ирина Кузнецова (ASO-специалист), Максим Мельник (Team Lead), Екатерина Бухарова (Project Manager).
Кто клиент
Ampere Business Bank — это удобный онлайн-банкинг для бизнеса. Универсальный сервис, в котором можно моментально подключить бизнес-аккаунт и управлять мультивалютными счетами в рамках одного приложения. Позволяет быстро отправлять и получать деньги по всему миру, осуществлять обмен валют по выгодным курсам и пользоваться бесплатной корпоративной картой.
Цель продвижения
Расширить географию приложения, улучшить его видимость и увеличить количество установок.
Главный вызов
Приложение появилось в App Store в сентябре 2022 года и было неизвестным для пользователей. Поэтому ему пришлось конкурировать с известными брендами, которые имели значительно большее доверие. Это важный аспект в финансовой нише. Среди конкурентов было почти 100 известных банковских приложений.
Действия команды
Шаг 1. Сбор конкурентов приложения. Команда ориентировалась на приложения с одинаковым функционалом.
Шаг 2. Анализ конкурентов. Выявили основных конкурентов приложения и выяснили следующее:
- в каких странах они продвигаются;
- какие страны-лидеры по количеству инсталляций в этой нише.
Шаг 3. Выбрали приоритетные локализации, то есть те, из которых конкуренты получают наибольшее количество инсталляций: English (U.K.), English (Canada), French (Canada), French, German, Danish, Dutch, Italian, Norwegian, Portuguese (Portugal), Spanish (Spain), Swedish, Catalan.
До этого приложение использовало только одну локаль English (U.K.) из 39 доступных в App Store.
Шаг 4. Сбор семантического ядра приложения. RadASO Tech Boosted Solution позволяет обработать данные более качественно и быстро в полуавтоматизированном режиме. В семантическое ядро попадают все ключевые запросы, по которым ранжируются конкуренты, их тайтлы и сабтайтлы, а также поисковые подсказки из стора:
До сотрудничества с RadASO приложение имело нерелевантные ключевые запросы в поле Keywords: «small», «company». Эти ключевые слова имеют нерелевантную выдачу и не несут пользы для приложения клиента:
Шаг 5. Подготовка метаданных для утвержденных локалей с использованием кросс-локалей. Например, в Испании действует одновременно две локализации: Spanish (Spain) и Catalan, а в Канаде - English (Canada) и French (Canada). Подробнее с перечнем можно ознакомиться по ссылке.
При формировании метаданных использовали собственный инструмент Metadata Wizard, который является частью RadASO Tech Boost Solution. Он позволяет фильтровать ключевые запросы по различным параметрам:
- популярность запроса;
- текущая позиция приложения по этому запросу;
- лучшая позиция приложения по запросу в течение всего времени;
- количество конкурентов в первой десятке;
- общее количество приложений в выдаче;
- конверсия (если этот показатель доступен с Apple Search Ads) и т.д.
На основе этих параметров команда RadASO делала выводы о приоритизации включения в метаданные того или иного ключевого запроса.
Результаты продвижения
Рост количества позиций в первой тройке:
Динамика в топе, позиции 4-10:
Динамика в топе, позиции 11-50:
В результате новых позиций видим рост видимости приложения в странах с обновленными метаданными:
Также возросло и количество установок в некоторых странах:
Кроме стран, в которых обработали метаданные, видимость приложения выросла и в других странах (вследствие того, что локаль English U.K. действует почти во всех странах):
Сравнивая количество показов и установок в целевых странах в течение 30 дней до и после релиза, наблюдается увеличение этих показателей:
Вывод
Благодаря текстовому ASO удалось увеличить количество показов и установок приложения в целевых странах. В дальнейшем команда RadASO рекомендовала клиенту два не менее важных шага.
Во-первых, рекомендуется работать над графическим АЅО, поскольку это повысит конверсию и увеличит количество инсталляций.
Во-вторых, стоит запустить рекламу ASA (Apple Search Ads) или использовать другие маркетинговые стратегии (реклама на Facebook, Instagram, в других мобильных приложениях, на вебсайте, на радио и т.д.) для увеличения популярности собственного бренда.
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