Запуск застосунку в Indus Appstore: що треба знати розробникам та ASO-спеціалістам

Запуск застосунку в Indus Appstore: що треба знати розробникам та ASO-спеціалістам

Нещодавно кампанія PhonePe оголосила запуск нової платформи Indus Appstore, яка може скласти гідну конкуренцію Google Play завдяки вигідним умовам для розробників. Для користувачів нова платформа поки що недоступна, проте розробники вже можуть завантажувати свої застосунки. Команда RadASO розбиралась, яка різниця між Google Play та Indus Appstore для розробників та які головні переваги й недоліки нового стору.

Топ-8 головних особливостей Indus Appstore

Доступність. Створений в Індії для індійських розробників. Проте зареєструватись та розмістити свій застосунок на платформі можна з будь-якої країни. Безкоштовно. Реєстрація на платформі абсолютно безкоштовна. Будь-який розробник Android-застосунку індивідуально або у складі організації може зареєструватись та розмістити у сторі будь-яку кількість мобільних застосунків. Вигідні умови. Комісія за покупки в застосунку станом на жовтень 2023 року відсутня, тобто весь прибуток від покупок залишається у розробників. Для порівняння, комісія Google становить 15-30%. Рентабельно. З розробників не стягуватиметься лістингова плата протягом першого року. Лише згодом буде «номінальна» щорічна вартість. Не потребує додаткових розробок. Девелопери можуть завантажити той самий файл застосунку на Indus Appstore, який вказано і в інших сторах. Підтримуються поширені формати файлів APK, AAB і APKS. Без мовних бар'єрів в межах Індії. Для розробників доступні безкоштовні послуги перекладу на 12 індійських мов: Hindi, Marathi, Gujarati, Telugu, Tamil, Punjabi, Malayalam, Oriya, Kannada, Bengali, Assamese, and Urdu. Користувачі зможуть користуватись новим магазином застосунком на зручній для них індійській мові із 12 доступних. Не лише скриншоти. Для розробників доступні інструменти для просування свого мобільного застосунку за допомогою відео. Допомога. Локальна індійська служба підтримки працює 24/7.

Ще більше цікавих фактів про Indus Appstore дізнайтесь в нашій статті ТОП-6 важливих фактів про новий PhonePe Indus Appstore.

Як додати застосунок на Indus Appstore

1. Реєстрація.

1.1 Створіть акаунт. Для цього слід заповнити необхідні поля:

1.2 Підтвердьте свою електронну пошту за посиланням у листі, що прийде на вказаний email.

1.3. Увійдіть у свій акаунт розробника.

2. Завантаження застосунку в Indus Appstore складається з таких етапів:

2.1 В кабінеті оберіть List New App:

2.2 Введіть назву застосунку, завантажте іконку, виберіть тип застосунку, категорію та вік користувачів:

В Indus Appstore доступно 37 категорій для застосунків (для порівняння — в Google Play їх 32). Нові, яких немає в Google Play, такі категорії:

augmented reality;

family;

kids;

watch apps;

watch faces.

Ігрові категорії в обох сторах не відрізняються, їх 17.

2.3 Введіть короткий опис, повний опис застосунку та завантажте скриншоти:

2.4 Локалізація. На цьому етапі можна для кожної окремої із 12 доступних англійських мов окремо прописати тайтл, короткий та повний опис застосунку, та завантажити локалізовані скриншоти. За допомогою кнопки “Indus Localization Support” можна запросити безплатний переклад:

2.5 Заповніть інформацію про розробника та безпеку даних:

3. Завантажте застосунок.

4. Додайте відео.

5. Верифікуйте застосунок (після цього він з’явиться у сторі).

Основні відмінності Indus Appstore від Google Play (важливе для ASO-спеціалістів)

Нижче розглянемо вимоги Indus Appstore щодо метаданих та графіки, та чим вони відрізняються від вимог Google Play.

Метадані

У Title використовуйте найбільш релевантні для застосунку ключові запити. Назва повинна відображати суть застосунку, описувати його можливості та функції.

Short description (короткий опис) — розмістіть основні переваги, вигоди та можливості вашого застосунку.

Description (повний опис) — створіть максимально повний опис застосунку, передаючи користувачам його основну суть. Опис має бути зрозумілим, чітким і коректним щодо функцій застосунку.

У Google Play ці три поля індексуються. Як це в Indus Appstore і які поля мають найбільший вплив на ранжування — ще необхідно з'ясувати.

Порівняння доступної кількості символів у всіх полях в обох сторах:

Вимоги до метаданних Кількість доступних символів Indus Appstore Google play Title До 100 символів До 30 символів Short description До 100 символів До 80 символів Description До 4 000 символів До 4 000 символів

Графіка

Окрім текстового опису застосунку, необхідно завантажити і графічні елементи, до яких відносяться іконка та скриншоти.

Іконка

Для іконки обирайте зображення, яке одразу розкриває основну суть застосунку. Вона має максимальний вплив на конверсію.

Вимоги до іконкиs Indus Appstore Google Play Формат PNG or JPEG PNG or JPEG Розмір Max size of 2MB up to 1 MB Співвідношення сторін Aspect Ratio 1x1 512 px by 512 px

Скриншоти

Скриншоти — один із факторів, які впливають на конверсію застосунку. Вони мають бути якісними, інформативними та відображати основні функції та інтерфейс застосунку.

Вимоги до скріншотів Indus Appstore Google Play Кількість від 2 до 8 штук від 2 до 8 штук Формат PNG або JPEG PNG або JPEG Стандартний розмір 1920*1080 або 1080*1920, мінімальною шириною 640 px і максимальною довжиною 1920 px 16:9 або 9:16 співвідношення сторін між ними 320 px та 3,840 px Максимальний розмір кожного скріншота 2 Мб 8 Mб

Як бачимо, вимоги сторів до мобільних застосунків відрізняються несуттєво, при цьому Indus Appstore пропонує більш лояльні умови для розробників. Чи справді стане новий стор гідним конкурентом для Google Play, принаймні для інді-розробників — поки важко спрогнозувати. Команда RadASO й надалі спостерігатиме, аналізуватиме та робитиме висновки щодо нового стору.