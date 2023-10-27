ТОП-6 важливих фактів про новий PhonePe Indus Appstore

Нещодавній запуск нового магазину застосунків, який позиціюють як конкурент Google Play Market, привернув увагу розробників Android-застосунків з усього світу. Амбіційний проєкт індійської компанії PhonePe має на меті збагатити місцевий ринок мобільних застосунків. Сьогодні, разом з експертами агентства маркетингу застосунків RadASO, розглянемо, що пропонує ця нова платформа та як її використовувати.

Що таке Indus Appstore

Indus Appstore — це нова платформа розповсюдження застосунків для Android. Цей магазин створено індійською компанією PhonePe у відповідь на монополію Google на місцевому ринку застосунків. Основне джерело суперечок між Google і розробниками криється у величезних комісіях, що стягуються за покупки в застосунках. Конфлікт дійшов до того рівня, що в нього втрутилася Комісія з конкуренції Індії. Проте проблема залишається невирішеною вже багато років.

Це основна причина, чому PhonePe вирішила взятися за створення альтернативного магазину програм. За словами Акаша Донгре, одного зі співзасновників компанії, головна мета полягає в тому, щоб «надати розробникам застосунків надійну альтернативу Google Play Store — таку, яка є більш локалізованою, пропонує кращі умови для застосунків і залучає користувачів».

Хто такі PhonePe

PhonePe — індійська компанія, відома переважно розробкою популярного застосунку для цифрових платежів на основі єдиного платіжного інтерфейсу (UPI). Застосунок PhonePe може робити все, що може робити традиційний мобільний банківський застосунок, і навіть більше. Їхні користувачі можуть переказувати гроші, оплачувати товари, комунальні послуги, оренду, страхування та інше, а також інвестувати у фонди економії податків, взаємні фонди та навіть цифрове золото. Сьогодні PhonePe — дійсний спосіб оплати у понад 350 мільйонів торгових точок, як онлайн, так і офлайн.

Чим відрізняється від Google Play Store

На відміну від Google Play Store, який спрямований на глобалізацію, магазин застосунків PhonePe подається як ультралокалізоване рішення, яке в першу чергу задовольняє потреби індійських користувачів. Магазин пропонує цілодобову підтримку в чаті дванадцятьма мовами Індії. Те саме стосується списків застосунків, оскільки розробники можуть вибирати, щоб представити застосунок англійською та згаданими вище мовами.

Ще одна головна відмінність Indus Appstore полягає в тому, що він не стягує плату з розробників за перший рік розміщення застосунків. Крім того, платформа не стягуватиме жодних комісій за покупки в програмі.

Плюси та мінуси Indus Appstore

Як і будь-який інший новачок, магазин застосунків PhonePe має свої переваги та недоліки. Ось що експерти вважають його плюсами:

відсутність плати за платформу;

відсутність комісій за платежі в застосунку;

новий колосальний ринок із понад мільярдом користувачів смартфонів;

проста реєстрація програми на офіційному сайті;

24/7 технічна підтримка;

безкоштовні засоби просування;

AI-таргетинг.

Основні проблеми, які можуть завадити розробнику розмістити програму в Indus Appstore:

Гіперфокус на індійському ринку. Переважна більшість платних користувачів цього застосунку знаходяться в Індії, і їх не цікавлять іноземні сервісні застосунки, як-от таксі, доставка чи банкінг. Обмеження платіжної системи. Улюблений спосіб онлайн-платежів в Індії PhonePe рідко приймається іноземними компаніями. Це може створити додаткові труднощі для розробника, коли прийде час отримати свої прибутки від Indus Appstore. Наразі лише Nokia та Lava продають смартфони з попередньо встановленим Indus Appstore.

Однак багато розробників настільки прагнуть досліджувати нові ринки, що будь-які яскраві перспективи легко переважають недоліки.

Стартова панель для нових розробників

Indus Appstore пропонує функцію Launch Pad насамперед новим розробникам, які вперше заходять на платформу. За допомогою цього інструменту можна отримати професійну допомогу з локалізацією програми всіма дванадцятьма індійськими мовами. Таким чином нова програма отримує миттєве підвищення видимості, що призведе до кращої оплати користувачам і експоненціального зростання доходу.

Разом із текстовими даними, вони також допоможуть перекласти короткі промовідео, щоб розмістити їх у спеціальних відеослотах. Зробивши це, розробники отримають ще одну можливість вивести застосунок в топ. Також пропонують додаткові інструменти, для створення коротких відео та мультимедійних оголошень індійськими мовами.

Чому розробникам не варто ігнорувати Indus Appstore

Якщо ви все ще не впевнені, чи варто вам виходити на цей новий ринок, ось кілька аргументів:

Індійський ринок продовжує стрімко розвиватися і не має жодних ознак протилежної думки. Як ми вже згадували вище, Indus Appstore робить все можливе, щоб залучити нових розробників. Жоден інший магазин застосунків не може запропонувати таких вигідних умов. Високоякісне залучення користувачів ніколи не було таким швидким і легким завдяки багатомовним функціям пошуку програм. Додаткові безкоштовні акції для запуску нових програм і стартапів. «Стартовий майданчик» був спеціально створений для новачків, які хочуть знайти своїх клієнтів.

Крім того, Indus Appstore надасть індійським клієнтам усіх перерахованих програм безкоштовну технічну підтримку їхньою рідною мовою, тому розробникам не доведеться турбуватися про переклад або невідповідність робочого часу через різні часові пояси.

Висновок

Indus Appstore від PhonePe не є першою альтернативою Google App Store у світі. Ми вже були свідками того, як Paytm Mini App Store, Samsung Galaxy Store, GetApps і Aptoide робили спроби на майданчику Google без значного успіху. Однак, якщо ви вважаєте, що ваш застосунок може виграти від розширення на індійському ринку, Indus Appstore здається найбільш очевидним вибором. Зрештою, це безкоштовно, тому ви не ризикуєте втратити гроші, а час, витрачений на розробку, завжди є додатковою інвестицією.