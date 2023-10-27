ТОП-6 важных фактов о новом магазине приложений PhonePe Indus

Недавний запуск нового магазина приложений, позиционируемого как конкурент Google Play Market, привлек внимание разработчиков Android-приложений со всего мира. Амбициозный проект индийской компании PhonePe стремится обогатить местный рынок мобильных приложений. Сегодня вместе с экспертами агентства маркетинга приложений RadASO рассмотрим, что предлагает эта новая платформа и как ее использовать.

Что такое Indus Appstore

Indus Appstore — это новая платформа распространения приложений для Android. Магазин создан индийской компанией PhonePe в ответ на монополию Google на местном рынке приложений. Основной источник споров между Google и разработчиками кроется в огромных комиссиях, взимаемых за покупки в приложениях. Конфликт дошел до того уровня, что вмешалась Комиссия по конкуренции Индии. Однако проблема остается нерешенной уже много лет.

Это основная причина, почему PhonePe решила приступить к созданию альтернативного магазина программ. По словам Акаша Донгре, одного из соучредителей компании, главная цель состоит в том, чтобы «предоставить разработчикам приложений надежную альтернативу Google Play Store — более локальную, которая предлагает лучшие условия для приложений и привлекает пользователей».

Кто такие PhonePe

PhonePe — индийская компания, известная преимущественно разработкой популярного приложения для цифровых платежей на основе единого платежного интерфейса (UPI). Приложение PhonePe может делать все, что может делать традиционное мобильное банковское приложение, и даже больше. Пользователи могут переводить деньги, оплачивать товары, коммунальные услуги, аренду, страхование и прочее, а также инвестировать в фонды экономии налогов, взаимные фонды и даже цифровое золото. Сегодня PhonePe — действительный способ оплаты более 350 миллионов торговых точек, как онлайн, так и офлайн.

Чем отличается от Google Play Store

В отличие от Google Play Store, который направлен на глобализацию, магазин приложений PhonePe подается как ультра локализованное решение, в первую очередь удовлетворяющее потребности индийских пользователей. Магазин предлагает круглосуточную поддержку в чате на двенадцати языках Индии. То же самое касается списков приложений, поскольку разработчики могут выбирать, чтобы представить приложение на английском и упомянутых языках.

Еще одно главное отличие Indus Appstore состоит в том, что он не взимает плату с разработчиков за первый год размещения приложений. Кроме того, платформа не будет взимать никакие комиссии за покупки в программе.

Плюсы и минусы Indus Appstore

Как и любой другой новичок, магазин приложений PhonePe имеет свои преимущества и недостатки. Вот что эксперты считают его плюсами:

отсутствие платы за платформу;

отсутствие комиссий за платежи в приложении;

новый колоссальный рынок с более чем миллиардом пользователей смартфонов;

простая регистрация программы на официальном сайте;

24/7 техническая поддержка;

бесплатные средства продвижения;

AI-таргетинг.

Основные проблемы, которые могут помешать разработчику разместить приложение в Indus Appstore:

Гиперфокус на индийском рынке. Подавляющее большинство платных пользователей этого приложения находятся в Индии, и их не интересуют иностранные сервисные приложения, такие как такси, доставка или банкинг. Ограничение платежной системы. Любимый способ онлайн-платежей в Индии PhonePe редко принимается иностранными компаниями. Это может создать дополнительные трудности для разработчика, когда придет время получить доход от Indus Appstore. Пока только Nokia и Lava продают смартфоны с предустановленным магазином приложений Indus Appstore.

Однако многие разработчики настолько стремятся исследовать новые рынки, что любые яркие перспективы легко превосходят недостатки.

Стартовая панель для новых разработчиков

Indus Appstore предлагает функцию Launch Pad прежде всего новым разработчикам, впервые входящим на платформу. С помощью этого инструмента можно получить профессиональную помощь по локализации программы на всех двенадцати индийских языках. Таким образом, новая программа получает мгновенное повышение видимости, что приведет к лучшей оплате пользователям и экспоненциальному росту дохода.

Вместе с текстовыми данными, они также помогут перевести короткие промо видео, чтобы разместить их в специальных видеослотах. Сделав это, разработчики получат еще одну возможность вывести приложение в топ. Также предлагают дополнительные инструменты для создания коротких видео и мультимедийных объявлений на индийских языках.

Почему не стоит игнорировать Indus Appstore

Если вы все еще не уверены, стоит ли выходить на этот новый рынок, вот несколько аргументов:

Индийский рынок продолжает стремительно развиваться и не имеет никаких признаков противоположного мнения. Как мы уже упоминали выше, Indus Appstore делает все возможное, чтобы привлечь новых разработчиков. Ни один другой магазин приложений не может предложить такие выгодные условия. Высококачественное привлечение пользователей никогда не было столь быстрым и легким благодаря многоязычным функциям поиска программ. Дополнительные бесплатные акции для запуска новых приложений и стартапов. «Стартовая площадка» была специально создана для новичков, желающих найти своих клиентов.

Кроме того, Indus Appstore предоставит индийским клиентам всех перечисленных программ бесплатную техническую поддержку на их родном языке, поэтому разработчикам не придется беспокоиться о переводе или несоответствии рабочего времени через разные часовые пояса.

Вывод

Indus Appstore от PhonePe не является первой альтернативой Google App Store в мире. Мы уже были свидетелями того, как Paytm Mini App Store, Samsung Galaxy Store, GetApps и Aptoide предпринимали попытки на площадке Google без значительных успехов. Однако, если вы считаете, что ваше приложение может выиграть от расширения на индийском рынке, Indus Appstore кажется наиболее очевидным выбором. В конце концов это бесплатно, поэтому вы не рискуете потерять деньги, а время, потраченное на разработку, всегда является дополнительной инвестицией.