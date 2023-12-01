Запуск приложения в Indus Appstore — что нужно знать разработчикам и ASO-специалистам

Запуск приложения в Indus Appstore — что нужно знать разработчикам и ASO-специалистам

Недавно кампания PhonePe объявила запуск новой платформы Indus Appstore, которая может составить достойную конкуренцию Google Play благодаря выгодным условиям для разработчиков. Для пользователей новая платформа пока недоступна, однако разработчики уже могут загружать свои приложения. Команда RadASO разбиралась, какая разница между Google Play и Indus Appstore для разработчиков и какие главные преимущества и недостатки нового стора.

Топ-8 главных особенностей Indus Appstore

Доступность. Создан в Индии для индийских разработчиков. Однако зарегистрироваться и разместить свое приложение на платформе можно из любой страны. Бесплатно. Регистрация на платформе абсолютно бесплатная. Любой разработчик Android-приложения индивидуально или в составе организации может зарегистрироваться и разместить в сторе любое количество мобильных приложений. Выгодные условия. Комиссия за покупки в приложении по состоянию на октябрь 2023 года отсутствует, то есть вся прибыль от покупок остается у разработчиков. Для сравнения, комиссия Google составляет 15-30%. Рентабельно. С разработчиков не будет взиматься листинговая плата в течение первого года. Лишь впоследствии будет «номинальная» ежегодная стоимость. Не требует дополнительных разработок. Разработчики могут загрузить тот же файл приложения на Indus Appstore, который указан и в других сторах. Поддерживаются распространенные форматы файлов APK, AAB и APKS. Без языковых барьеров в пределах Индии. Для разработчиков доступны бесплатные услуги перевода на 12 индийских языков: Hindi, Marathi, Gujarati, Telugu, Tamil, Punjabi, Malayalam, Oriya, Kannada, Bengali, Assamese, and Urdu. Пользователи смогут пользоваться новым магазином приложением на удобном для них индийском языке из 12 доступных. Не только скриншоты. Для разработчиков доступны инструменты для продвижения своего мобильного приложения с помощью видео. Помощь. Локальная индийская служба поддержки работает 24/7.

Еще больше интересных фактов об Indus Appstore узнайте в нашей статье ТОП-6 важных фактов о новом PhonePe Indus Appstore.

Как добавить приложение на Indus Appstore

1. Регистрация в Indus Appstore

1.1 Создайте аккаунт. Для этого следует заполнить необходимые поля:

1.2 Подтвердите свою электронную почту по ссылке в письме, которое придет на указанный email.

1.3. Войдите в свой аккаунт разработчика.

2. Загрузка приложения в Indus Appstore состоит из следующих этапов:

2.1. В кабинете выберите List New App:



2.2. Введите название приложения, загрузите иконку, выберите тип приложения, категорию и возраст пользователей:

В Indus Appstore доступно 37 категорий для приложений (для сравнения - в Google Play их 32). Новые, которых нет в Google Play, следующие категории:

augmented reality;

family;

дети;

watch apps;

watch faces.

Игровые категории в обоих сторах не отличаются, их 17.

Ігрові категорії в обох сторах не відрізняються, їх 17.

2.3 Введите краткое описание, полное описание приложения и загрузите скриншоты:

2.4 Локализация. На этом этапе можно для каждого отдельного из 12 доступных английских языков отдельно прописать тайтл, краткое и полное описание приложения, и загрузить локализованные скриншоты. С помощью кнопки «Indus Localization Support» можно запросить бесплатный перевод:

2.5 Заполните информацию о разработчике и безопасности данных:

3. Загрузите приложение.

4. Добавьте видео.

5. Верифицируйте приложение (после этого оно появится в сторе).

Основные отличия Indus Appstore от Google Play (важное для ASO-специалистов)

Ниже рассмотрим требования Indus Appstore по метаданным и графике, и чем они отличаются от требований Google Play.

Метаданные в Indus Appstore

В Title используйте наиболее релевантные для приложения ключевые запросы. Название должно отражать суть приложения, описывать его возможности и функции.

Short description (краткое описание) — разместите основные преимущества, выгоды и возможности вашего приложения.

Description (полное описание) — создайте максимально полное описание приложения, передавая пользователям его основную суть. Описание должно быть понятным, четким и корректным относительно функций приложения.

В Google Play эти три поля индексируются. Как это в Indus Appstore и какие поля имеют наибольшее влияние на ранжирование — еще необходимо выяснить.

Сравнение доступного количества символов во всех полях в обоих сторах:

Требования к метаданным Количество доступных символов Indus Appstore Google play Title До 100 символов До 30 символов Краткое описание До 100 символов До 80 символов Описание До 4 000 символов До 4 000 символов

Графика в Indus Appstore

Кроме текстового описания приложения, необходимо загрузить и графические элементы, к которым относятся иконка и скриншоты.

Иконка

Для иконки выбирайте изображение, которое сразу раскрывает основную суть приложения. Она имеет максимальное влияние на конверсию.

Требования к иконке Indus Appstore Google Play Формат PNG or JPEG PNG or JPEG Размер Максимальный размер 2 МБ до 1 МБ Соотношение сторон Aspect Ratio 1x1 512 px на 512 px

Скриншоты

Скриншоты — один из факторов, влияющих на конверсию приложения. Они должны быть качественными, информативными и отображать основные функции и интерфейс приложения.

Требования к скриншотам Indus Appstore Google Play Количество от 2 до 8 штук от 2 до 8 штук Формат PNG или JPEG PNG или JPEG Стандартный размер 1920*1080 или 1080*1920, минимальной шириной 640 px и максимальной длиной 1920 px 16:9 or 9:16 соотношение сторон между ними 320 px и 3,840 px Максимальный размер каждого скриншота 2 Мб 8 Mб

Как видим, требования сторов к мобильным приложениям отличаются несущественно, при этом Indus Appstore предлагает более лояльные условия для разработчиков. Действительно ли станет новый стор достойным конкурентом для Google Play, по крайней мере для инди-разработчиков — пока трудно спрогнозировать. Команда RadASO и в дальнейшем будет наблюдать, анализировать и делать выводы относительно нового стора.