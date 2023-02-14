З 10 жовтня 2022 року росія вдалася до нового етапу війни — масованих ракетних та дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Наслідком цих дій стали аварійні відключення електроенергії, що призводять до критичних порушень у роботі переважної більшості вітчизняних бізнесів. Спеціалісти команди RadASO проаналізували, як саме вплинули ракетна навала та відсутність світла на трафік мобільних додатків категорії Shopping.

Зміна трафіку застосунків після ракетних обстрілів

На сьогодні росія здійснила більше десяти масованих атак вітчизняної енергетики. Однак для аналізу варто взяти п’ять наймасштабніших ударів. Саме вони спричинили найбільш негативний вплив на критичну інфраструктуру в різних областях України:

10.10.2022; 15.11.2022; 23.11.2022; 05.12.2022; 16.12.2022.

Наслідками ракетного терору стали, зокрема, короткочасне падіння швидкості інтернету до 35% та тривале скорочення кількості працюючих базових станцій стільникового зв’язку — до 30-90%, залежно від регіону.

Це безумовно позначилося на мобільних додатках категорії Shopping.

Ось зміни трафіку в застосунку продуктового супермаркету «Ашан»:

Зміни трафіку в застосунку гіпермаркету побутової техніки Comfy:

Зміни трафіку в застосунку магазину взуття і одягу Intertop:

Як свідчать графіки, після обвалу трафіку у застосунках через обстріли — він вирівнюється лише через кілька днів.

Причини такого суттєвого падіння в очевидні:

безпосередньо самі ракетні атаки;

панічний настрій людей;

відсутність електроенергії та зв’язку;

зниження маркетингової активності, що також відображається на органічному трафіку:



Зміни трафіку застосунків після обстрілів напередодні Black Friday

Окремо варто розглянути зміни трафіку категорії Shopping у період Black Friday (Чорна п’ятниця), яка цьогоріч припала на 25 листопада:

Як свідчить графік, стрімке зростання трафіку напередодні Чорної п’ятниці різко перервалося через обстріл України 23.11.

До речі, у 2021 році Black Friday була 26.11, і трафік тримався на високому рівні до 27.11 включно:

Вплив волонтерських зборів на трафік мобільних застосунків категорії Finance

Після першого масштабного обстрілу 10.10, а також 2.11 Сергій Притула відкривав збір грошей «на помсту»:

Графік наочно демонструє, як змінився трафік одного з українських банківських застосунків в ці періоди:

Вражає, що стрімке зростання трафіку спостерігалося саме у дні обстрілів, коли аналогічний показник застосунків категорії Shopping впав.

І це тільки один показовий приклад — варто враховувати, що волонтерських об’єднань в Україні значно більше.

Висновки

Спеціалісти команди RadASO фіксують безпосередню залежність масштабів обстрілів і трафіку мобільних додатків категорії Shopping. Атаки російських ракет та дронів по українській енергетиці спричиняють негативний, але відносно короткочасний вплив на їхню роботу, що не становить критичної загрози.

А ось коли йдеться про волонтерські збори за допомогою застосунків категорії Finance — тут все навпаки. Обстріли лише збільшують активність українських користувачів, які донатять «на помсту».

Залишається додати, що всі застосунки, про які йшлося, не мають жодного відношення до росії. Це ще один елемент національної безпеки.