С 10 октября 2022 года россия перешла к новому этапу войны — массированным ракетным и дроновым атакам на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Следствием этих действий стали аварийные отключения электроэнергии, вызвавшие критические нарушения в работе подавляющего большинства отечественных бизнесов. Специалисты команды RadASO проанализировали, как повлияли ракетное нашествие и отсутствие света на трафик мобильных приложений категории Shopping.

Изменение трафика приложений после ракетных обстрелов

На сегодняшний день россия совершила более десяти массированных атак отечественной энергетики. Однако для анализа стоит взять пять самых масштабных ударов. Именно они оказали наиболее негативное влияние на критическую инфраструктуру в разных областях Украины:

10.10.2022; 15.11.2022; 23.11.2022; 05.12.2022; 16.12.2022.

Последствиями ракетного террора стали, в частности, кратковременное падение скорости интернета до 35% и длительное сокращение количества работающих базовых станций сотовой связи — до 30-90, в зависимости от региона.

Это, безусловно, сказалось на мобильных приложениях категории Shopping.

Вот изменения трафика в приложении продуктового супермаркета «Ашан»:

Изменения трафика приложения гипермаркета бытовой техники Comfy:

Изменение трафика приложения магазина обуви и одежды INTERTOP:

Как свидетельствуют графики, после обвала трафика в приложениях из-за обстрелов — он выравнивается только через несколько дней.

Причины такого существенного падения очевидны:

непосредственно сами ракетные атаки;

паническое настроение людей;

отсутствие электроэнергии и связи;

снижение маркетинговой активности, что также отражается на органическом трафике:

Изменение трафика приложений после обстрелов накануне Black Friday

Отдельно стоит рассмотреть изменения трафика категории Shopping в период Black Friday (Черная пятница), которая в этом году пришлась на 25 ноября:

Как свидетельствует график, стремительный рост трафика накануне Черной пятницы резко прервался из-за обстрела Украины 23.11.

К слову, в 2021 году Black Friday была 26.11, и трафик держался на высоком уровне до 27.11 включительно:

Влияние волонтерских сборов на трафик мобильных приложений категории Finance

После первого масштабного обстрела 10.10, а также 2.11 Сергей Притула открывал сбор денег «на месть»:

График наглядно демонстрирует, как изменился трафик одного из украинских банковских приложений в эти периоды:

Впечатляет, что стремительный рост трафика наблюдался именно в дни обстрелов, когда аналогичный показатель приложений категории Shopping упал.

И это только один показательный пример — стоит учитывать, что волонтерских объединений в Украине значительно больше.

Выводы

Специалисты команды RadASO фиксируют непосредственную зависимость масштабов обстрелов и трафика мобильных приложений категории Shopping. Атаки российских ракет и дронов по украинской энергетике оказывают негативное, но относительно кратковременное влияние на их работу, что не представляет критической угрозы.

А вот когда речь идет о волонтерских сборах с помощью приложений категории Finance — здесь все наоборот. Обстрелы только увеличивают активность украинских пользователей, которые донатят «на месть».

Остается добавить, что все приложения, о которых шла речь, не имеют никакого отношения к россии. Это еще один элемент национальной безопасности.