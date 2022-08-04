Сім волонтерських об’єднань, що допомагають армії і не тільки

Згуртованість і мобілізація. В такому режимі українці живуть вже понад п’ять місяців. І хочуть допомагати армії, постраждалим від війни як не власноруч, то донатами. Тим більше, що благодійних фондів і волонтерських ініціатив дуже багато. Власне, вирішили зібрати їх невеликий топ.

Звичайно, назвати його об’єктивним важно, ну не знаємо ми в Netpeak Journal, на жаль, всі неймовірні українські фонди. Відбирали сімку за певними критеріями:

Експертність. Ці організації мають усталену сферу, працюють в ній не перший рік і визнані суспільством. Ну, за винятком одного новачка. Але ж і про них треба знати. За цими фондами не стоять політики чи олігархи. Вони почали діяти самостійно, щоб допомагати, і такими ж залишаються. Відкритість та доброчесність. Публічна звітність — обов’язкова складова їх роботи. Кожна з цих організацій, крім того, що дієва у своїй сфері, ще й виховує нове покоління волонтерів, активістів. Передає досвід іншим, аби зростали нові організації.

До речі, частину з топу порадив Сергій Лукачко, CEO платформи «Моє місто». Вона допомагає збирати кошти на соціальні проєкти, армію, для внутрішньо переміщених осіб через краудфандинг. Тож, якщо ви лише почали свій шлях у волонтерстві, можете вчитись разом із «Моє Місто».

Почала діяти з 2014 року, засновники і більшість команди — вихідці з Донецької та Луганської областей, які вісім років тому були змушені покинути свої домівки. З того часу працювали для підтримки переселенців:

гуманітарна допомога;

правова допомога;

психологічна адаптація;

освітянські проєкти для утвердження демократичних цінностей;

моніторинг ситуації вздовж лінії розмежування.

Після 24 лютого діяльність довелось масштабувати, в інтерв’ю представники фонду зізнаються, що навіть для них повномасштабне вторгнення стало шоком.

Команда переїхала з Донбасу, приймає запити на гуманітарну допомогу по країні, продовжує фіксувати воєнні злочини від свідків та займається евакуацією маломобільних груп зі сходу. А для цього їм потрібні «Богдани».

«Я відкрила Благодійний Фонд, який купуватиме труси», — пише засновниця «Рою» Діана Ільницька. Дійсно, невеличка і молода, за масштабами українського волонтерського руху, команда займається речовим забезпеченням сухопутних військ. В першу чергу тим, чого у відносно мирний час вистачало, а ось під час війни потрібно набагато більше — білизна і шкарпетки, продукти для польових кухонь, спальники і багато іншого. А ще вони звертають увагу на невідповідність армійського оснащення до потреб жінок, яких все більше в ЗСУ. І надсилають на фронт дитячі малюнки та листи.

Як і більшість фондів починався з ініціативи волонтерів, але з часом став однією з найвідоміших і найбільших українських організацій, що допомагає армії. Серед донаторів не лише мільйони українців, іноземців, але й великі бренди. Організація купує байрактари та разом з Київстар і гуртом «Океан Ельзи» обіцяє збирати кошти на пікапи, поки триватиме війна.

З 2014 року «Повернись живим» передає армії тепловізори, дрони та інше обладнання, в тому числі власної розробки, підтримує підприємництво і спортивну реабілітацію серед ветеранів, реалізує інструкторські програми. У Фонді кажуть, навчили 10 тисяч військових, в тому числі кожного другого снайпера на лінії зіткнення.

Від початку повномасштабного вторгнення «Повернись живим» зібрав на потреби армії майже в 15 разів більше, ніж за попередні вісім років.

Війна багато проблем зробила другорядними. Але є ті, для кого забуття небезпечне — самотні літні люди. Благодійний фонд «Старенькі» допомагає саме їм, готує та доставляє продуктові набори, організовує для підопічних дозвілля.

Починали з Києва, Дніпра, Львова, з часом розширили проєкт завдяки співпраці з Caritas Ukraine та Українською Волонтерською Службою.

А воєнний червень став для фонду рекордним. Тепер допомагають і літнім переселенцям, і тим пенсіонерам, що залишились в місті без родичів.

Ця масштабна медійна система не займається благодійністю. Скоріше, про неї розповідає — про благодійників та взагалі українців з унікальними історіями. У волонтерів, що об’єднались після Революції Гідності, своя мета — «доводити і показувати, що Україна — це круто, а проактивні українці й українки — головна причина не втрачати надію та оптимізм».

Вони випускають онлайн-журнал, книги, роблять подкасти, репортажі, інтерв’ю. І збирають спільноту навколо себе, щоб залишатись самостійними.

Цікаво, що цей фонд концентрується на тому, що «на часі». Серед напрямків медична допомога, ремонт та оснащення лікарень, підтримка випускників дитячих будинків, малозахищених українців. Але почали вони працювати в 2014, коли найбільше допомоги потребували переселенці зі сходу. Під час пандемії забезпечували людей кисневими концентраторами. А зараз збирають на армію. І хоч фонд з’явився в Одесі, допомогу надсилають звідти далеко по всій країні.

А ще у монстрів є свій замок, де вони мріють створити сучасний центр благодійності і соціальних проєктів.

Українські бізнесмени створили спеціальний хаб у польському Люблині, де приймають, сортують і відправляють далі гуманітарну допомогу для українців. З усього світу, до речі. А ще займаються фандрейзінгом, щоб самостійно купувати необхідне.

При цьому Help Ukraine Center не розподіляє допомогу, а відправляє її до ЗСУ, МОЗ, Міністерства реінтеграції та місцевих центрів гуманітарної допомоги. Головна їх мета — логістика. Рушійна сила — волонтери, які приходять туди, розвантажують, сортують і завантажують. Окрім складу в Люблині мають ще по одному в польському Хелмі та румунському Хуші.

Звичайно, постійні донати можуть виснажувати. Але ми ж всі вже зрозуміли, що ця війна — не спринт, а, скоріше, марафон. Тому важливо не припиняти підтримку фондів. Для зручності у більшості з них є опція щомісячного платежа. Оберіть той, що відгукується найбільше (і не обов'язково із цього списку), і допоможіть йому стабільно працювати. А ви зможете отримувати звіти та вірити в ЗСУ.

Не забувайте і про інформаційну війну. Якщо у вас є друзі за кордоном, кидайте їм список українських сервісів, які замінюють російські аналоги.

А також підтримуйте ініціативу #MetaStopBlockUkraine, що має на меті змінити політику санкцій з боку Meta до українських акаунтів та контенту. Для цього достатньо поширити цей пост у Facebook і LinkedIn та підписати петицію.