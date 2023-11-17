Текстове ASO збільшило покази на 96% та встановлення на 115% в ніші бібліотек романтичної літератури за місяць — як це зробити

Текстове ASO збільшило покази на 96% та встановлення на 115% в ніші бібліотек романтичної літератури за місяць — як це зробити

У 2023 році конкуренція серед мобільних розробників в деяких нішах досягла свого піка. Команда RadASO підготувала приклад, як завдяки текстовому ASO досягти нових результатів у висококонкурентній ніші застосунків-бібліотек романтичної літератури.

Поcлуга: App Store Optimization. Ніша: бібліотека романтичної літератури. Команда: Ірина Кузнєцова (ASO-спеціаліст), Ольга Грек (ASO-спеціаліст), Максим Мельник (ASO Team Lead), Катерина Бухарова (Project Manager).

Хто клієнт

Мобільний застосунок-бібліотека романтичної літератури в App Store з широким вибором книг на будь-який смак. Користувач може обрати будь-який з безкоштовних зразків, читати як онлайн, так і офлайн, налаштовувати інтерфейс застосунку за власними вподобаннями. Також можливо додавати улюблені книги до особистої бібліотеки та отримувати рекомендації щодо вибору нових книг.

Назва бренду — конфіденційна.

Ціль просування

Розширити географію застосунку, покращити його видимість та збільшити кількість встановлень.

Головний виклик

Висока конкуренція у ніші: виявили близько 200 конкурентів.

Дії команди

Примітка. Власне технічне рішення RadASO Tech Boosted Solution та експертиза команди дозволяє провести комплексний аналіз ніші клієнта більш повно та швидко.

Крок 1.

Підібрали релевантні ключові слова та на їх основі сформували основну базу конкурентів. Головний критерій відбору — однаковий функціонал. Інструмент дає можливість також сегментувати конкурентів за такими категоріями (для подальшого збору семантичного ядра):

100% competitor (дуже схожі застосунки);

Indirect (близько релевантні застосунки);

Maybe (на цьому етапі не вважаємо конкурентами, проте в подальшій роботі можуть знадобитись);

Not competitor (не конкуренти).

Крок 2.

Проаналізували конкурентів та їхні підходи для просування.

Найважливіше питання: з яких країн вони мають найбільшу кількість встановлень та прибуток. Це дасть розуміння, на які країни нам варто просуватись.

Ось перелік додаткових питань для оцінки:

Які саме застосунки в ніші отримують найбільше інсталів та прибутку? Які локалі вони використовують? Як заповнені метадані? Яка динаміка трафіку в ніші за останній рік?

Ось дані на основі зібраних конкурентів:

Крок 3.

Визначили локалізацію. Аналіз показав, що США займає найбільшу долю ринку в ніші — понад 70% прибутку. Зокрема, обрали наступні локалізації: English (U.S.), English (U.K.), Spanish (Mexico), Russian, Arabic, Chinese (Simplified). Останні чотири оптимізували на США. Окрім цього додали локаль English (U.K.), яка діє майже у всіх країнах (див. таблицю покриття локалей).

Крок 4.

Зібрали семантичне ядро за найбільш релевантними ключовими запитами. Команда припустила, за якими запитами користувачі потенційно можуть шукати наш застосунок і за якими варто ранжуватись. RadASO Tech Boosted Solution автоматично збирає такі категорії:

ключові запити конкурентів за якими вони ранжуються;

заголовки (Title) та підзаголовки (Subtitle) наших конкурентів (в яких є релевантні ключові запити);

пошукові підказки зі стору.

Крок 5.

Підготували метадані для затверджених локалізацій за допомогою RadASO Tech Boosted Solution. Ось стратегія, яку ми сформували:

обрали найбільш популярні релевантні ключові запити для Title;

покрили у полі ключових слів (Keywords) або в Subtitle цікаві для нас запити, які створюють зв'язки із запитами з Title. Наприклад, ключовий запит «Romance books online». При цьому «Romance» і «books» вже використали в Title. Тоді «online» покрили в одному із решти полів — Keywords або Subtitle;

далі всі запити із семантичного ядра посортували за популярністю і визначили найбільш релевантні, за якими б хотіли отримати позиції. Додали їх в метадані.

Примітка. RadASO Tech Boosted Solution дозволяє фільтрувати запити за різними параметрами: SAP (Search Ads Popularity — популярність запиту), EDI (Estimated Daily Impressions — прогнозована кількість показів на день), поточна позиція застосунку по конкретному запиту, найкраща позиція за весь час, кількість конкурентів у топ-10, загальна кількість застосунків у видачі, входження запиту в інших локалях, що діють в даній країні тощо.

Далі команда аналізує кожен запит та вирішує, які саме запити варто додати в метадані. Перш за все, додаємо загальні ключові запити. Наостанок — бренди конкурентів (адже за ними зазвичай низька конверсія).

Крок 6.

Заміна ключових запитів. Через кілька днів після релізу проаналізували позиції, які вдалось зайняти. Ключові запити, які не дали потрібних позицій (*або були низькі попри популярність запиту), замінили раніше не покритими. Так підготували другу ітерацію метаданих.

*Наприклад, шоста позиція із SАP 25 може принести застосунку покази та встановлення. Проте та сама шоста позиція із SАP 5 може не дати потрібного результату, тож команда RadASO замінює наявні іншими ключоввими запитами.

Результати просування

1. Зростання позицій в США ( запити із популярністю SAP>5):

2. Зростання органічного трафіку в США. Кількість показів:

3. Зростання позицій в усіх інших країнах (запити із популярністю SAP>5):

На EDI графіку нижче бачимо стрімке зростання видимості по новим позиціям в США, завдяки яким застосунок почав отримувати найбільшу кількість показів.

Примітка. Графік EDI є внутрішньою розробкою RadASO, що дозволяє зручно аналізувати та наглядно демонструвати кількість показів, отриманих мобільним застосунком по певному пошуковому запиту.

4. Зростання органічного трафіку в інших країнах. Окрім США, вдалося збільшити кількість показів у інших країнах, де діє локаль English U.K.:

5. Кількість встановлень в зазначених на графіку країнах також зросла:

Підсумовуючи, в таблиці нижче наведено кількість показів та встановлень за період 30 днів до релізу та після нього:

Висновок

Отже, в процесі роботи ми залучили додаткові локалізації та використали загальні популярні ключові запити під час формування метаданих. Ба більше, після першої ітерації прибрали із метаданих ключі, які не зайняли високих позицій та замінили їх новими.

Завдяки цьому, після ASO-оптимізації застосунок отримав нові позиції за релевантними пошуковими запитами. Надалі мали значний приріст органічних показів та встановлень після ітерацій у країнах з оновленими метаданими, а також у країнах, на які впливають English (UK) та English (US). Так, по всім країнам отримали зростання показів на 96% та зростання встановлень на 115% протягом 30 днів.