Текстовое ASO увеличивает показы на 96% и установок на 115% в нише электронных книг за месяц — как это сделать

Текстовое ASO увеличивает показы на 96% и установок на 115% в нише электронных книг за месяц — как это сделать

В 2023 году конкуренция среди мобильных разработчиков в некоторых нишах достигла своего пика. Команда RadASO подготовила пример, как с помощью текстового ASO достичь новых результатов в высококонкурентной нише приложений-библиотек романтической литературы.

Услуга: App Store Optimization. Ниша: библиотека романтической литературы. Команда: Ирина Кузнецова (ASO-специалист), Ольга Грек (ASO-специалист), Максим Мельник (ASO Team Lead), Екатерина Бухарова (Project Manager).

Кто клиент

Мобильное приложение-библиотека романтической литературы в App Store с широким выбором книг на любой вкус. Пользователь может выбрать любой из бесплатных образцов, читать как онлайн, так и офлайн, настраивать интерфейс приложения по собственным предпочтениям. Также возможно добавлять любимые книги в личную библиотеку и получать рекомендации по выбору новых книг.

Название бренда — конфиденциальное.

Цель продвижения

Расширить географию приложения, улучшить его видимость и увеличить количество установок.

Главный вызов

Высокая конкуренция в нише: обнаружили около 200 конкурентов.

Решение

Примечание. Собственное техническое решение RadASO Tech Boosted Solution и экспертиза команды позволяет провести комплексный анализ ниши клиента более полно и быстро.

Шаг 1. Подобрали релевантные ключевые слова и на их основе сформировали основную базу конкурентов. Главный критерий отбора — одинаковый функционал. Инструмент дает возможность также сегментировать конкурентов по следующим категориям (для дальнейшего сбора семантического ядра):

100% competitor (очень похожие приложения);

Indirect (близко релевантные приложения);

Maybe (на данном этапе не считаем конкурентами, однако в дальнейшей работе могут понадобиться);

Not competitor (не конкуренты).

Шаг 2. Проанализировали конкурентов и их подходы к продвижению. Самый важный вопрос: из каких стран они имеют наибольшее количество установок и прибыль. Это даст понимание, на какие страны нам стоит продвигаться.

Вот перечень дополнительных вопросов для оценки:

Какие именно приложения в нише получают больше всего инсталляций и прибыли? Какие локали они используют? Как заполнены метаданные? Какова динамика трафика в нише за последний год?

Вот данные на основе собранных конкурентов:

Шаг 3. Определили локализацию. Анализ показал, что США занимает наибольшую долю рынка в нише — более 70% прибыли. В частности, выбрали следующие локализации: English (U.S.), English (U.K.), Spanish (Mexico), Russian, Arabic, Chinese (Simplified). Последние четыре оптимизировали на США. Кроме этого добавили локаль English (U.K.), которая действует во многих странах (см. таблицу покрытия локалей).

Шаг 4. Собрали семантическое ядро по наиболее релевантным ключевым запросам. Команда предположила по каким запросам пользователи потенциально могут искать наше приложение и по которым стоит ранжироваться. RadASO Tech Boosted Solution автоматически собирает такие категории:

ключевые запросы конкурентов по которым они ранжируются;

заголовки (Title) и подзаголовки (Subtitle) наших конкурентов (в которых есть релевантные ключевые запросы);

поисковые подсказки из стора.

Шаг 5. Подготовили метаданные для утвержденных локализаций с помощью RadASO Tech Boosted Solution. Вот стратегия, которую мы сформировали:

Выбрали наиболее популярные релевантные ключевые запросы для Title. Покрыли в поле ключевых слов (Keywords) или в Subtitle интересные для нас запросы, которые создают связи с запросами из Title. Например, ключевой запрос "Romance books online". При этом "Romance" и "books" уже использовали в Title. Тогда "online" покрыли в одном из оставшихся полей — Keywords или Subtitle. Далее все запросы из семантического ядра отсортировали по популярности и определили наиболее релевантные, по которым бы хотели получить позиции. Добавили их в метаданные.

Примечание. RadASO Tech Boosted Solution позволяет фильтровать запросы по различным параметрам: SAP (Search Ads Popularity — популярность запроса), EDI (Estimated Daily Impressions — прогнозируемое количество показов в день), текущая позиция приложения по конкретному запросу, лучшая позиция за все время, количество конкурентов в топ-10, общее количество приложений в выдаче, вхождение запроса в других локализациях, действующих в данной стране и т. д.

Далее команда анализирует каждый запрос и решает, какие именно запросы стоит добавить в метаданные. Прежде всего, добавляем общие ключевые запросы. Напоследок — бренды конкурентов (ведь по ним обычно низкая конверсия).

Шаг 6. Замена ключевых запросов. Через несколько дней после релиза проанализировали позиции, которые удалось занять. Ключевые запросы, которые не дали нужных позиций (*или были низкие несмотря на популярность запроса), заменили ранее не покрытыми. Так подготовили вторую итерацию метаданных.

*Например, шестая позиция с SАP 25 может принести приложению показы и установки. Однако та же шестая позиция из SАP 5 может не дать нужного результата, поэтому команда RadASO заменяет имеющиеся другими ключевыми запросами.

Результаты продвижения

1. Рост позиций в США (запросы с популярностью SAP>5):

2. Рост органического трафика в США

3. Рост позиций во всех остальных странах (запросы с популярностью SAP>5)

На EDI графике ниже видим стремительный рост видимости по новым позициям в США, благодаря которым приложение начало получать наибольшее количество показов.

Примечание. График EDI является внутренней разработкой RadASO, что позволяет удобно анализировать и наглядно демонстрировать количество показов, полученных мобильным приложением по определенному поисковому запросу.

4. Рост органического трафика в других странах. Кроме США, удалось увеличить количество показов в других странах, где действует локаль English U.K.:

5. Количество установок в указанных на графике странах также выросло:

Подытоживая, в таблице ниже приведено количество показов и установок за период 30 дней до релиза и после него:

Вывод

Итак, в процессе работы мы привлекли дополнительные локализации и использовали общие популярные ключевые запросы при формировании метаданных. Более того, после первой итерации убрали из метаданных ключи, которые не заняли высоких позиций и заменили их новыми.

Благодаря этому, после ASO-оптимизации приложение получило новые позиции по релевантным поисковым запросам. В дальнейшем имели значительный прирост органических показов и установок после итераций в странах с обновленными метаданными, а также в странах, на которые влияют English (UK) и English (US). Так, по всем странам получили рост показов на 96% и рост установок на 115% в течение 30 дней.