25 крупнейших Telegram-каналов в Украине
После начала полномасштабного вторжения россии украинское медиапространство претерпело существенные изменения. Среди прочего, это касается популярности мессенджера Telegram. Его сегодня можно назвать удобной и общедоступной площадкой для получения информации, каналы в которой обошли по популярности классические СМИ. Неудивительно, что ведущие издания, в частности, Українська правда, Європейська правда, Дзеркало тижня, присутствуют в телеграме. Они популярны, но не топовые. Собственно, я решила собрать как раз самые популярные среди украинцев. Как и в подборке
По каким критериям анализировали, что на этих каналах публикуют и каких источников лучше избегать — читайте дальше.
Критерии анализа телеграм-каналов
Крупнейшие украинские телеграм-каналы анализировали по следующим критериям:
- Контент — направление и наполнение. Важен, чтобы найти релевантную ЦА.
- Средний охват за 24 часа. Благодаря этому критерию можно видеть, насколько активны подписчики, есть ли накрутка их количества.
- ER — процент привлечения подписчиков. Показывает интерес аудитории контентом и дает понимание, стоит ли рекламировать определенный продукт на определенном канале. Чтобы вычислить:
[объем просмотров / на количество подписчиков] * 100%
- Среднее количество постов в сутки. Чем больше постов, тем больше рекламных мест. Считаем, сколько рекламный пост может пробыть в топе благодаря последнему посту, чтобы собрать наибольшее количество охватов от потенциального подписчика.
- Присутствие рекламы. Если вы ищете эффективные площадки для рекламы, оставили для вас подсказки.
- Собрание на нужды военных. Показывает, насколько телеграм-канал активно работает для приближения победы Украины. Это повышает доверие к команде канала.
- Язык сообщений. Позволяет увидеть общую тенденцию и понять дальнейшую перспективу как для украиноязычных каналов, так и украиноязычных специалистов.
Если говорить исключительно о критериях количества и эффективности, в этот список теоретически попадают пророссийские каналы: «Легитимный», «Резидент», а также канал канал объявленного в розыск СБУ Анатолия Шария. Но мой совет как специалиста по Telegram Promotion — игнорировать их существование, потому что только так мы можем влиять на их популярность, заработок на украинцах и влияние на массовое сознание.
1. Труха⚡️Украина
Освещаются актуальные события Украины, украинские и российские инфоповоды, время от времени также международные. Присутствует личное мнение администраторов. Политические новости разбавляются контентом, не связанным с политической ситуацией.
Аудитория: 2 779 900.
Направление контента: политика, новости.
Средние охваты на канале за 24 часа: 1 009 900.
ER: 36,32%.
Среднее количество постов на канале в сутки: 40.
Реклама: есть.
Язык публикаций: украинский, русский.
2. Украина Сейчас: новости, война, Россия
Публикуют украинские и российские инфоповоды. Некоторые посты в сатирическом стиле. Большое количество постов ежедневно из-за сообщений о взрывах и тревогах, как в Украине, так и в рф.
Аудитория: 1 711 700.
Направление контента: политика, новости.
Средние охваты на канале за 24 часа: 473 100.
ER: 27,63%.
Среднее количество постов на канале в сутки: 70.
Реклама: есть.
Язык публикаций: преимущественно русский, изредка бывают публикации на украинском языке.
3. Україна Online
Инсайты, политика Украины, а также россии. В основном сохраняют публицистический стиль, но встречаются также и сатирические публикации — есть развлекательный контент.
Аудитория: 1 357 700.
Направление контента: новости, политика.
Средние охваты на канале за 24 часа: 328 000.
ER: 24,15%.
Среднее количество постов на канале в сутки: 40.
Реклама: есть.
Язык публикаций: украинский, российские цитаты языком оригинала.
4. Реальна Війна | Україна
Канал освещает последние события Украины и российской федерации. Частично сохраняют публицистический стиль, есть также публикации в сатирическом стиле. Кстати, я начала делать эту подборку в июне, и тогда название канала было еще на русском. На момент публикации они решили перевести свое название.
Аудитория: 1 300 100.
Направление контента: новости, политика.
Средние охваты на канале за 24 часа: 378 500.
ER: 29,11%.
Среднее количество постов на канале в сутки: 70.
Реклама: есть сборы на военные потребности, реклама других каналов.
Язык публикаций: украинский, цитаты на русском оставляют языком оригинала.
5. Инсайдер UA
На канале публикуют политические новости Украины и российской федерации. Стиль — публицистический и сатирический. Большое количество постов из-за сообщений о взрывах и тревогах.
Аудитория: 1 298 000.
Направление контент: новости, политика.
Средние охваты на канале за 24 часа: 450 600.
ER: 34,71%.
Среднее количество постов на канале в сутки: 60.
Реклама: есть.
Язык публикаций: русский.
6. Всевидящее ОКО Украина
Канал преимущественно освещает украинские и российские события. Есть сатирический контент, а также развлекательные новости.
Аудитория: 1 179 500.
Направление контента: новости, политика.
Средние охваты на канале за 24 часа: 377 100.
ER: 31,97%.
Среднее количество постов на канале в сутки: 19.
Реклама: есть.
Язык публикаций: русский.
7. Лачен пише
Здесь посты об украинской, российской и международной политике. Пишет сжато, короткими сообщениями. На канале присутствует субъективное мнение Игоря Лаченкова. Ведет канал как авторский блог.
Аудитория: 1 164 300.
Направление контента: новости, политика.
Средние охваты на канале за 24 часа: 619 300.
ER: 53,19%.
Среднее количество постов на канале в сутки: 35.
Реклама: нет.
Язык публикаций: украинский.
8. Телеграмна служба новин - Україна
Об Украине, российской федерации и мире. Кроме новостей есть развлекательный контент. Большое количество постов из-за сообщений о тревогах и взрывах.
Аудитория: 1 050 400.
Направление контента: новости, политика.
Средние охваты на канале за 24 часа: 329 600.
ER: 31,37%.
Среднее количество постов на канале в сутки: 50.
Реклама: есть.
Язык публикаций: украинский.
9. Батальон «Монако»
Об Украине, россии и мире. Посты в публицистическом и сатирическом стилях.
Аудитория: 1 005 700.
Направление контента: новости, политика.
Средние охваты на канале за 24 часа: 304 900.
ER: 30,31%.
Среднее количество постов на канале в сутки: 33.
Реклама: есть.
Язык публикаций: украинский.
10. Top News | (Війна, Україна, Новини)
Освещают новости Украины и российской федерации. Посты в публицистическом и сатирическом стилях. Много публикаций из-за сообщений о взрывах, ракетах, тревогах. Много постов ночью.
Аудитория: 1 005 000.
Направление контента: новости, политика.
Средние охваты на канале за 24 часа: 177 100.
ER: 17,62%.
Среднее количество постов на канале в сутки: 45.
Реклама: есть.
Язык публикаций: украинский.
11. Україна⚡️Новини⚡️Війна
Освещают новости Украины и российской федерации. Преимущественно канал ведут публицистическим стилем, однако есть и сатирические публикации. Встречаются посты, не связанные с общей тематикой канала.
Большое количество постов из-за сообщений о взрывах, ракетах, тревогах. Много постов ночью.
Аудитория: 995 200.
Направление контента: новости, политика.
Средние охваты на канале за 24 часа: 181 600.
ER: 18,24%.
Среднее количество постов на канале в сутки: 80.
Реклама: есть.
Язык публикаций: преимущественно украинский, встречаются публикации на русском.
12. Реальный Киев | Новости Украина
Пишет о событиях Украины и Киева. Преимущественно в публицистическом стиле. Также публикуют новости развлекательного характера в рамках общей тематики. Используют контент читателей. Большое количество постов из-за сообщений о взрывах, ракетах, тревогах. Значительное количество постов ночью.
Аудитория: 983 400.
Направление контента: новости, политика.
Средние охваты на канале за 24 часа: 487 700.
ER: 49,59%.
Среднее количество постов на канале в сутки: 105.
Реклама: есть.
Язык публикаций: украинский.
13. Український Телеграм
Освещают новости Украини и российской федерации. Преимущественно ведут канал в публицистическом стиле.
Аудитория: 976 100.
Направление контента: новости, политика.
Средние охваты на канале за 24 часа: 229 400.
ER: 23,50%.
Среднее количество постов на канале в сутки: 55.
Реклама: есть.
Язык публикаций: украинский.
14. ТСН новини / ТСН.ua
Публикуют программы ТСН от канала «1+1». Пишут по большей мере политические новости Украины и мира.
Аудитория: 959 900.
Направление контента: новости, политика.
Средние охваты на канале за 24 часа: 254 600.
ER: 26,52%.
Среднее количество постов на канале в сутки: 70.
Реклама: есть, также есть объявления о сборах на военные потребности.
Язык публикаций: украинский.
15. Zelenskiy / Official
Официальный канал Президента Украины, на котором выставляют посты с обращениями Президента, информацией о встречах, фотографии войны, реакции на атаки со стороны рф.
Аудитория: 927 900.
Направление контента: новости, политика.
Средние охваты на канале за 24 часа: 142 200.
ER: 15,32%.
Среднее количество постов на канале в сутки: 5.
Реклама: нет.
Язык публикаций: украинский, дублируется на английском.
16. Київ INFO | Новини Україна
Освещают события Украины и Киева в основном в публицистическом стиле. Новости разбавляют публикациями о Киеве развлекательного характера.
Аудитория: 809 500.
Напрям контенту: новости, политика.
Средние охваты на канале за 24 часа: 328 200.
ER: 40,54%.
Среднее количество постов на канале в сутки: 25.
Реклама: есть.
Язык публикаций: украинский.
17. Боже, яке кончене!
Сатирические посты о том, что происходит в российской федерации или в рядах вооруженных сил рф. Канал высмеивает страну-оккупанта.
Аудитория: 792 300.
Направление контента: новости, политика, развлечения.
Средние охваты на канале за 24 часа: 218 900.
ER: 27,62%.
Среднее количество постов на канале в сутки: 10.
Реклама: есть, в основном реклама внешних сайтов.
Язык публикаций: украинский.
18. ППО - News Новини
Новости Украины и российской федерации в публицистическом стиле, а также связанные с российско-украинской войной мировые новости.
Аудитория: 755 500.
Направление контента: новости, политика.
Средние охваты на канале за 24 часа: 228 700.
ER: 30,27%.
Среднее количество постов на канале в сутки: 25.
Реклама: есть.
Язык публикаций: украинский.
19. Николаевский Ванёк
Кроме постов на военно-политическую тему, есть информация о потребностях армии, новости о наличии или нехватке военной амуниции. Канал ведется как авторский блог.
Аудитория: 743 500.
Направление контента: новости, политика.
Средние охваты на канале за 24 часа: 433 200.
ER: 58,26%.
Среднее количество постов на канале в сутки: 20.
Реклама: есть сборы на нужды военных.
Язык публикаций: русский, украинский.
20. Ukraine NOW
Освещают политические события на просторах Украины и российской федерации, а также связанные с ними новости в мировом медиапространстве. Посты в публицистическом стиле.
Аудитория: 742 200.
Направление контента: новости, политика.
Средние охваты на канале за 24 часа: 150 900.
ER: 20,33%.
Среднее количество постов на канале в сутки: 40.
Реклама: нет.
Язык публикаций: украинский.
21. Україна 24/7
Политические события в границах территорий Украины и российской федерации. Сохраняется публицистический стиль, новости иногда разбавляют позитивным развлекательным контентом.
Аудитория: 715 600.
Направление контента: новости, политика.
Средние охваты на канале за 24 часа: 192 800.
ER: 26,94%.
Среднее количество постов на канале в сутки: 50.
Реклама: нет.
Язык публикаций: русский, делают репосты других каналов на украинском языке.
22. НОВИНА | Україна | Війна
Тут найдете информацию о политических событиях на территории Украины и российской федерации, а также о других странах в контексте войны. Посты в публицистическом стиле.
Аудитория: 691 000.
Направление контента: новости, политика.
Средние охваты на канале за 24 часа: 162 900.
ER: 23,57%.
Среднее количество постов на канале в сутки: 60.
Реклама: есть. Ориентировочная стоимость 33 300 в месяц.
Язык публикаций: украинский.
23. Карта повітряних тривог
Сообщения исключительно о началах и отбоях воздушных тревог в Украине. Также есть информация о ракетных атаках. Никакой другой информации в ленте телеграм-канала не существует.
Аудитория: 664 900.
Направление контента: новости, политика.
Средние охваты на канале за 24 часа: 229 400.
ER: 34,5%.
Среднее количество постов на канале в сутки: 145.
Реклама: нет.
Язык публикаций: украинский.
24. Хуdessa
Полное название канала немного экстравагантнее, о чем свидетельствуют изображения из канала. Тут сообщают новости Одессы преимущественно в сатирическом стиле. Есть развлекательный контент.
Аудитория: 664 100.
Направление контента: новости, политика.
Средние охваты на канале за 24 часа: 259 000.
ER: 39%.
Среднее количество постов на канале в сутки: 20.
Реклама: есть.
Язык публикаций: русский.
25. Віталій Кім / Миколаївська ОДА
Ключевые новости Николаева в публицистическом стиле. Попадаются сатирические сообщения на русском языке.
Аудитория: 644 180.
Направление контента: новости, политика.
Средние охваты на канале за 24 часа: 224 800.
ER: 34,89%.
Среднее количество постов на канале в сутки: 12.
Реклама: нет, есть размещение контактов спасательных организаций.
Язык публикаций: украинский, временами бывают сообщения на русском.
*информация о каналах актуальна на 05.06.2023.
Вместо выводов
Рынок Telegram в медиапространстве Украины только растет. На сегодняшний день около 10 каналов имеют более миллиона подписчиков. Еще 5 — более 900 тысяч.
Большинство каналов наращивает аудиторию благодаря рекламе у конкурентов. Лишь некоторые, например «Лачен пише» или «Zelenskiy / Official», привлекают аудиторию благодаря узнаваемому имени официального владельца канала. Другие украинские телеграм-каналы имеют схожие названия и используют популярные слова-ключи в медиапространстве: новости, Украина, онлайн, Киев. Они не обладают уникальностью, вокруг которой можно развивать канал.
Среди 25 самых популярных каналов:
- 16 ведут на украинском языке, два — оставляют цитаты на русском;
- 6 каналов ведут частично на украинском, частично на русском языке;
- 3 канала ведут на русском языке.
Таким образом, телеграм-каналы удовлетворяют языковые потребности наших сограждан, которые все чаще предпочитают украиноязычные источники информации.
В качестве примера украинизации онлайн — один из каналов решил изменить название на украинский, пока эта статья готовилась к публикации.
Креативные специалисты Netpeak из команды Telegram Promotion по ведению и продвижению телеграм-каналов будут предоставлять все более качественную аналитическую информацию об этом мессенджере. Если хотите получить анализ любой связанной с Telegram сферы, обращайтесь к команде.
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