25 крупнейших Telegram-каналов в Украине

После начала полномасштабного вторжения россии украинское медиапространство претерпело существенные изменения. Среди прочего, это касается популярности мессенджера Telegram. Его сегодня можно назвать удобной и общедоступной площадкой для получения информации, каналы в которой обошли по популярности классические СМИ. Неудивительно, что ведущие издания, в частности, Українська правда, Європейська правда, Дзеркало тижня, присутствуют в телеграме. Они популярны, но не топовые. Собственно, я решила собрать как раз самые популярные среди украинцев. Как и в подборке 30 топовых авторских бизнес блогов , это не субъективное мнение, а анализ важных для эффективности телеграм-канала метрик.

По каким критериям анализировали, что на этих каналах публикуют и каких источников лучше избегать — читайте дальше.

Критерии анализа телеграм-каналов

Крупнейшие украинские телеграм-каналы анализировали по следующим критериям:

Контент — направление и наполнение. Важен, чтобы найти релевантную ЦА. Средний охват за 24 часа. Благодаря этому критерию можно видеть, насколько активны подписчики, есть ли накрутка их количества. ER — процент привлечения подписчиков. Показывает интерес аудитории контентом и дает понимание, стоит ли рекламировать определенный продукт на определенном канале. Чтобы вычислить:

[объем просмотров / на количество подписчиков] * 100%

Среднее количество постов в сутки. Чем больше постов, тем больше рекламных мест. Считаем, сколько рекламный пост может пробыть в топе благодаря последнему посту, чтобы собрать наибольшее количество охватов от потенциального подписчика. Присутствие рекламы. Если вы ищете эффективные площадки для рекламы, оставили для вас подсказки. Собрание на нужды военных. Показывает, насколько телеграм-канал активно работает для приближения победы Украины. Это повышает доверие к команде канала. Язык сообщений. Позволяет увидеть общую тенденцию и понять дальнейшую перспективу как для украиноязычных каналов, так и украиноязычных специалистов.

Если говорить исключительно о критериях количества и эффективности, в этот список теоретически попадают пророссийские каналы: «Легитимный», «Резидент», а также канал канал объявленного в розыск СБУ Анатолия Шария. Но мой совет как специалиста по Telegram Promotion — игнорировать их существование, потому что только так мы можем влиять на их популярность, заработок на украинцах и влияние на массовое сознание.

Освещаются актуальные события Украины, украинские и российские инфоповоды, время от времени также международные. Присутствует личное мнение администраторов. Политические новости разбавляются контентом, не связанным с политической ситуацией.

Аудитория: 2 779 900.

Направление контента: политика, новости.

Средние охваты на канале за 24 часа: 1 009 900.

ER: 36,32%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 40.

Реклама: есть.

Язык публикаций: украинский, русский.

Публикуют украинские и российские инфоповоды. Некоторые посты в сатирическом стиле. Большое количество постов ежедневно из-за сообщений о взрывах и тревогах, как в Украине, так и в рф.

Аудитория: 1 711 700.

Направление контента: политика, новости.

Средние охваты на канале за 24 часа: 473 100.

ER: 27,63%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 70.

Реклама: есть.

Язык публикаций: преимущественно русский, изредка бывают публикации на украинском языке.

Инсайты, политика Украины, а также россии. В основном сохраняют публицистический стиль, но встречаются также и сатирические публикации — есть развлекательный контент.

Аудитория: 1 357 700.

Направление контента: новости, политика.

Средние охваты на канале за 24 часа: 328 000.

ER: 24,15%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 40.

Реклама: есть.

Язык публикаций: украинский, российские цитаты языком оригинала.

Канал освещает последние события Украины и российской федерации. Частично сохраняют публицистический стиль, есть также публикации в сатирическом стиле. Кстати, я начала делать эту подборку в июне, и тогда название канала было еще на русском. На момент публикации они решили перевести свое название.

Аудитория: 1 300 100.

Направление контента: новости, политика.

Средние охваты на канале за 24 часа: 378 500.

ER: 29,11%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 70.

Реклама: есть сборы на военные потребности, реклама других каналов.

Язык публикаций: украинский, цитаты на русском оставляют языком оригинала.

На канале публикуют политические новости Украины и российской федерации. Стиль — публицистический и сатирический. Большое количество постов из-за сообщений о взрывах и тревогах.

Аудитория: 1 298 000.

Направление контент: новости, политика.

Средние охваты на канале за 24 часа: 450 600.

ER: 34,71%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 60.

Реклама: есть.

Язык публикаций: русский.

Канал преимущественно освещает украинские и российские события. Есть сатирический контент, а также развлекательные новости.

Аудитория: 1 179 500.

Направление контента: новости, политика.

Средние охваты на канале за 24 часа: 377 100.

ER: 31,97%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 19.

Реклама: есть.

Язык публикаций: русский.

Здесь посты об украинской, российской и международной политике. Пишет сжато, короткими сообщениями. На канале присутствует субъективное мнение Игоря Лаченкова. Ведет канал как авторский блог.

Аудитория: 1 164 300.

Направление контента: новости, политика.

Средние охваты на канале за 24 часа: 619 300.

ER: 53,19%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 35.

Реклама: нет.

Язык публикаций: украинский.

Об Украине, российской федерации и мире. Кроме новостей есть развлекательный контент. Большое количество постов из-за сообщений о тревогах и взрывах.

Аудитория: 1 050 400.

Направление контента: новости, политика.

Средние охваты на канале за 24 часа: 329 600.

ER: 31,37%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 50.

Реклама: есть.

Язык публикаций: украинский.

Об Украине, россии и мире. Посты в публицистическом и сатирическом стилях.

Аудитория: 1 005 700.

Направление контента: новости, политика.

Средние охваты на канале за 24 часа: 304 900.

ER: 30,31%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 33.

Реклама: есть.

Язык публикаций: украинский.

Освещают новости Украины и российской федерации. Посты в публицистическом и сатирическом стилях. Много публикаций из-за сообщений о взрывах, ракетах, тревогах. Много постов ночью.

Аудитория: 1 005 000.

Направление контента: новости, политика.

Средние охваты на канале за 24 часа: 177 100.

ER: 17,62%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 45.

Реклама: есть.

Язык публикаций: украинский.

Освещают новости Украины и российской федерации. Преимущественно канал ведут публицистическим стилем, однако есть и сатирические публикации. Встречаются посты, не связанные с общей тематикой канала.

Большое количество постов из-за сообщений о взрывах, ракетах, тревогах. Много постов ночью.

Аудитория: 995 200.

Направление контента: новости, политика.

Средние охваты на канале за 24 часа: 181 600.

ER: 18,24%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 80.

Реклама: есть.

Язык публикаций: преимущественно украинский, встречаются публикации на русском.

Пишет о событиях Украины и Киева. Преимущественно в публицистическом стиле. Также публикуют новости развлекательного характера в рамках общей тематики. Используют контент читателей. Большое количество постов из-за сообщений о взрывах, ракетах, тревогах. Значительное количество постов ночью.

Аудитория: 983 400.

Направление контента: новости, политика.

Средние охваты на канале за 24 часа: 487 700.

ER: 49,59%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 105.

Реклама: есть.

Язык публикаций: украинский.

Освещают новости Украини и российской федерации. Преимущественно ведут канал в публицистическом стиле.

Аудитория: 976 100.

Направление контента: новости, политика.

Средние охваты на канале за 24 часа: 229 400.

ER: 23,50%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 55.

Реклама: есть.

Язык публикаций: украинский.

Публикуют программы ТСН от канала «1+1». Пишут по большей мере политические новости Украины и мира.

Аудитория: 959 900.

Направление контента: новости, политика.

Средние охваты на канале за 24 часа: 254 600.

ER: 26,52%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 70.

Реклама: есть, также есть объявления о сборах на военные потребности.

Язык публикаций: украинский.

Официальный канал Президента Украины, на котором выставляют посты с обращениями Президента, информацией о встречах, фотографии войны, реакции на атаки со стороны рф.

Аудитория: 927 900.

Направление контента: новости, политика.

Средние охваты на канале за 24 часа: 142 200.

ER: 15,32%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 5.

Реклама: нет.

Язык публикаций: украинский, дублируется на английском.

Освещают события Украины и Киева в основном в публицистическом стиле. Новости разбавляют публикациями о Киеве развлекательного характера.

Аудитория: 809 500.

Напрям контенту: новости, политика.

Средние охваты на канале за 24 часа: 328 200.

ER: 40,54%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 25.

Реклама: есть.

Язык публикаций: украинский.

Сатирические посты о том, что происходит в российской федерации или в рядах вооруженных сил рф. Канал высмеивает страну-оккупанта.

Аудитория: 792 300.

Направление контента: новости, политика, развлечения.

Средние охваты на канале за 24 часа: 218 900.

ER: 27,62%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 10.

Реклама: есть, в основном реклама внешних сайтов.

Язык публикаций: украинский.

Новости Украины и российской федерации в публицистическом стиле, а также связанные с российско-украинской войной мировые новости.

Аудитория: 755 500.

Направление контента: новости, политика.

Средние охваты на канале за 24 часа: 228 700.

ER: 30,27%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 25.

Реклама: есть.

Язык публикаций: украинский.

Кроме постов на военно-политическую тему, есть информация о потребностях армии, новости о наличии или нехватке военной амуниции. Канал ведется как авторский блог.

Аудитория: 743 500.

Направление контента: новости, политика.

Средние охваты на канале за 24 часа: 433 200.

ER: 58,26%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 20.

Реклама: есть сборы на нужды военных.

Язык публикаций: русский, украинский.

Освещают политические события на просторах Украины и российской федерации, а также связанные с ними новости в мировом медиапространстве. Посты в публицистическом стиле.

Аудитория: 742 200.

Направление контента: новости, политика.

Средние охваты на канале за 24 часа: 150 900.

ER: 20,33%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 40.

Реклама: нет.

Язык публикаций: украинский.

Политические события в границах территорий Украины и российской федерации. Сохраняется публицистический стиль, новости иногда разбавляют позитивным развлекательным контентом.

Аудитория: 715 600.

Направление контента: новости, политика.

Средние охваты на канале за 24 часа: 192 800.

ER: 26,94%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 50.

Реклама: нет.

Язык публикаций: русский, делают репосты других каналов на украинском языке.

Тут найдете информацию о политических событиях на территории Украины и российской федерации, а также о других странах в контексте войны. Посты в публицистическом стиле.

Аудитория: 691 000.

Направление контента: новости, политика.

Средние охваты на канале за 24 часа: 162 900.

ER: 23,57%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 60.

Реклама: есть. Ориентировочная стоимость 33 300 в месяц.

Язык публикаций: украинский.

Сообщения исключительно о началах и отбоях воздушных тревог в Украине. Также есть информация о ракетных атаках. Никакой другой информации в ленте телеграм-канала не существует.

Аудитория: 664 900.

Направление контента: новости, политика.

Средние охваты на канале за 24 часа: 229 400.

ER: 34,5%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 145.

Реклама: нет.

Язык публикаций: украинский.

Полное название канала немного экстравагантнее, о чем свидетельствуют изображения из канала. Тут сообщают новости Одессы преимущественно в сатирическом стиле. Есть развлекательный контент.

Аудитория: 664 100.

Направление контента: новости, политика.

Средние охваты на канале за 24 часа: 259 000.

ER: 39%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 20.

Реклама: есть.

Язык публикаций: русский.

Ключевые новости Николаева в публицистическом стиле. Попадаются сатирические сообщения на русском языке.

Аудитория: 644 180.

Направление контента: новости, политика.

Средние охваты на канале за 24 часа: 224 800.

ER: 34,89%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 12.

Реклама: нет, есть размещение контактов спасательных организаций.

Язык публикаций: украинский, временами бывают сообщения на русском.

*информация о каналах актуальна на 05.06.2023.

Вместо выводов

Рынок Telegram в медиапространстве Украины только растет. На сегодняшний день около 10 каналов имеют более миллиона подписчиков. Еще 5 — более 900 тысяч.

Большинство каналов наращивает аудиторию благодаря рекламе у конкурентов. Лишь некоторые, например «Лачен пише» или «Zelenskiy / Official», привлекают аудиторию благодаря узнаваемому имени официального владельца канала. Другие украинские телеграм-каналы имеют схожие названия и используют популярные слова-ключи в медиапространстве: новости, Украина, онлайн, Киев. Они не обладают уникальностью, вокруг которой можно развивать канал.

Среди 25 самых популярных каналов:

16 ведут на украинском языке, два — оставляют цитаты на русском;

6 каналов ведут частично на украинском, частично на русском языке;

3 канала ведут на русском языке.

Таким образом, телеграм-каналы удовлетворяют языковые потребности наших сограждан, которые все чаще предпочитают украиноязычные источники информации.

В качестве примера украинизации онлайн — один из каналов решил изменить название на украинский, пока эта статья готовилась к публикации.

Креативные специалисты Netpeak из команды Telegram Promotion по ведению и продвижению телеграм-каналов будут предоставлять все более качественную аналитическую информацию об этом мессенджере. Если хотите получить анализ любой связанной с Telegram сферы, обращайтесь к команде.