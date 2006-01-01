Альбина Федотова

Об авторе:

Создание текстов — ее детское увлечение, которое мастерица пера превратила в профессию.

В 2017 году прошла курс в «Школе молодого писателя» под руководством Сергея Жадана в старшей группе (16–22 года).

В декабре 2018 года сдала экзамен JLPT на уровень N4 — «Ниже среднего». На данный момент Альбина владеет японским языком на среднем уровне, хотя он не подтвержден сертификатом.

В 2019 году получила диплом магистра по специальности «Журналистика» на филологическом факультете ХНУ им. В. Н. Каразина.

Молодая журналистка, начавшая свой профессиональный путь в качестве контент-менеджера в период расцвета Telegram. В 2022 году присоединилась к Netpeak. Свободно владеет украинским, английским и японским языками. Сознательно перестала использовать русский с 2020 года.