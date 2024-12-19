10 самых дорогих рекламных мест в Telegram

От $900 до $4000 за одну (!) рекламную публикацию 😱

Телеграм сегодня предоставляет доступ к миллионам пользователей и является мощной платформой для размещения рекламы. Цена на нее зависит от размера аудитории, уровня вовлеченности и тематики канала.

Я решила узнать, сколько может стоить размещение одного рекламного поста. И составила для вас актуальный рейтинг украинских сообществ с самыми высокими ценами.

Интересно узнать, кто попал в десятку самых дорогих каналов? Тогда поехали!

Что учитывалось при составлении рейтинга каналов

Главный критерий — цена*.

Стоимость рекламы, о которой вы договариваетесь с площадкой, — открытая информация. Некоторые каналы публикуют ее в описании, в других случаях нужно обратиться к администратору канала и спросить. Что, собственно, я и сделала.

Также привожу следующие аспекты, поскольку они напрямую влияют на формирование стоимости рекламного места:

Тематика — основная тема, вокруг которой сосредоточен контент канала. Охват одного поста — среднее количество просмотров, которое получает публикация среди подписчиков. Суточный ER, % — процент вовлеченности подписчиков. Показывает заинтересованность аудитории в контенте и дает понимание того, стоит ли рекламировать продукт/услугу на канале. Рассчитывается по формуле:

[количество просмотров / количество подписчиков] * 100%.

CPM (Cost Per Mille) — цена за 1000 просмотров. Аудитория — количество людей, подписанных на канал. Цена ($) — стоимость рекламы в долларах. Цена (₴) — стоимость рекламного поста в гривнах.

* Цены актуальны на сентябрь-октябрь 2024 года и на момент публикации статьи могут измениться, однако в целом рейтинг останется актуальным еще долго.

Канал позиционирует себя как площадка 19-летнего блогера о заработке на криптовалютах. Иногда встречаются публикации на бытовые темы, не относящиеся к основной тематике канала.

Цена, $: 3900;

3900; цена, ₴: 160 953;

160 953; аудитория: 121 505;

121 505; тематика: криптовалюты;

криптовалюты; охват 1 поста: 82 450;

82 450; суточный ER: 67,86%;

67,86%; CPM: 1952 грн.

Канал про заработок на криптовалютах. Стиль публикации контента — от имени «простых парней из села». Помимо криптовалютных постов, иногда встречаются публикации на темы, связанные с другими видами заработка (например, фотографии с различных мероприятий).

Цена, $: 3000;

3000; цена, ₴: 123 810;

123 810; аудитория: 48 200;

48 200; тематика: криптовалюты;

криптовалюты; охват 1 поста 38 000;

38 000; суточный ER: 78,84%;

78,84%; CPM: 3258 грн.

Новостной канал. Освещает украинские, российские, а также время от времени международные события. Помимо новостей, публикуется контент, не имеющий отношения к войне или политике.

Цена, $: 2496;

2496; цена, ₴: 103 000;

103 000; аудитория: 2 594 888;

2 594 888; тематика: новости;

новости; охват 1 поста: 816 385;

816 385; суточный ER: 31,46%;

31,46%; CPM: 126 грн.

Канал информирует о различных способах заработка в сфере криптовалют.

Цена, $: 2300;

2300; цена, ₴: 94 921;

94 921; аудитория: 63 200;

63 200; тематика: криптовалюты;

криптовалюты; охват 1 поста: 27 500;

27 500; суточный ER: 43,51%;

43,51%; CPM: 3452 грн.

Публикует актуальные новости о военных действиях и политических событиях в Украине и российской федерации.

Цена, $: 2000;

2000; цена, ₴: 82 540;

82 540; аудитория: 1 402 720;

1 402 720; тематика: новости;

новости; охват 1 поста: 331 672;

331 672; суточный ER: 23,64%;

23,64%; CPM: 249 грн.

Канал об актуальных новостях Украины и российской федерации. Стиль подачи информации — официально-деловой, администраторы канала не дают личную оценку, а только факты. Изредка новости могут быть приправлены сатирическим комментарием.

Цена, $: 1890;

1890; цена, ₴: 78 000;

78 000; аудитория: 1 722 022;

1 722 022; тематика: новости;

новости; охват 1 поста: 444 023;

444 023; суточный ER: 25,78%;

25,78%; CPM: 176 грн.

Дает оперативные новости Украины, инсайдерскую информацию и обзор политических событий.

Цена, $: 1800;

1800; цена, ₴: 72 000;

72 000; аудитория: 1 114 390;

1 114 390; тематика: новости;

новости; охват 1 поста: 207 057;

207 057; суточный ER: 18,58%;

18,58%; CPM: 348 грн.

Авторский блог Богдана Тимощука, посвященный анализу криптовалют. Освещает заработок на криптовалютах инвестиционные стратегии и новости крипторынка.

Цена, $: 1400;

1400; цена, ₴: 57 778;

57 778; аудитория: 51 800;

51 800; тематика: криптовалюты;

криптовалюты; охват 1 поста: 12 000;

12 000; суточный ER: 23,17%;

23,17%; CPM: 4815 грн.

Круглосуточное информирование об оперативных новостях Украины и мира. Помимо новостей, также представлен развлекательный контент.

Цена, $: 897;

897; цена, ₴: 37 000;

37 000; аудитория: 1 032 170;

1 032 170; тематика: новости;

новости; охват 1 поста: 226 920;

226 920; суточный ER: 21,98%;

21,98%; CPM: 163 грн.

Освещает новости Украины и мира, часто есть публикации в ночное время. Кроме новостей присутствует и развлекательный контент.

Цена, $: 824;

824; цена, ₴: 34 000;

34 000; аудитория: 1 295 073;

1 295 073; тематика: новости;

новости; охват 1 поста: 403 709;

403 709; суточный ER: 31,17%;

31,17%; CPM: 84 грн.

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Вместо выводов

Анализ каналов из рейтинга показывает, что стоимость рекламы напрямую не зависит только от количества подписчиков на канале. Хотя сохраняется тенденция «больше подписчиков = более дорогая реклама», есть каналы с большим числом подписчиков, которые занимают более низкие места в рейтинге. Цена рекламы во многом зависит от направления контента, которое определяет ее эффективность. Среди десяти самых дорогих рекламных мест в Telegram:

пять каналов относятся к тематике криптовалют;

пять — к новостной тематике.

Криптовалютная тематика значительно дороже новостной: размещение рекламного поста на каналах о криптовалютах с 50 000–120 000 подписчиков стоит дороже, чем на новостных каналах с аудиторией более миллиона. Хотя количество подписчиков — важный критерий, ключевые факторы, определяющие цену рекламы:

охват;

ER (engagement rate, коэффициент вовлеченности).

Именно они показывают, насколько активна аудитория канала, и определяют стоимость рекламного размещения.