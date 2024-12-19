10 самых дорогих рекламных мест в Telegram
От $900 до $4000 за одну (!) рекламную публикацию 😱
Телеграм сегодня предоставляет доступ к миллионам пользователей и является мощной платформой для размещения рекламы. Цена на нее зависит от размера аудитории, уровня вовлеченности и тематики канала.
Я решила узнать, сколько может стоить размещение одного рекламного поста. И составила для вас актуальный рейтинг украинских сообществ с самыми высокими ценами.
Интересно узнать, кто попал в десятку самых дорогих каналов? Тогда поехали!
Что учитывалось при составлении рейтинга каналов
Главный критерий — цена*.
Стоимость рекламы, о которой вы договариваетесь с площадкой, — открытая информация. Некоторые каналы публикуют ее в описании, в других случаях нужно обратиться к администратору канала и спросить. Что, собственно, я и сделала.
Также привожу следующие аспекты, поскольку они напрямую влияют на формирование стоимости рекламного места:
- Тематика — основная тема, вокруг которой сосредоточен контент канала.
- Охват одного поста — среднее количество просмотров, которое получает публикация среди подписчиков.
- Суточный ER, % — процент вовлеченности подписчиков. Показывает заинтересованность аудитории в контенте и дает понимание того, стоит ли рекламировать продукт/услугу на канале. Рассчитывается по формуле:
[количество просмотров / количество подписчиков] * 100%.
- CPM (Cost Per Mille) — цена за 1000 просмотров.
- Аудитория — количество людей, подписанных на канал.
- Цена ($) — стоимость рекламы в долларах.
- Цена (₴) — стоимость рекламного поста в гривнах.
* Цены актуальны на сентябрь-октябрь 2024 года и на момент публикации статьи могут измениться, однако в целом рейтинг останется актуальным еще долго.
1. Канал Ростіка
Канал позиционирует себя как площадка 19-летнего блогера о заработке на криптовалютах. Иногда встречаются публикации на бытовые темы, не относящиеся к основной тематике канала.
- Цена, $: 3900;
- цена, ₴: 160 953;
- аудитория: 121 505;
- тематика: криптовалюты;
- охват 1 поста: 82 450;
- суточный ER: 67,86%;
- CPM: 1952 грн.
2. Crypto Selo
Канал про заработок на криптовалютах. Стиль публикации контента — от имени «простых парней из села». Помимо криптовалютных постов, иногда встречаются публикации на темы, связанные с другими видами заработка (например, фотографии с различных мероприятий).
- Цена, $: 3000;
- цена, ₴: 123 810;
- аудитория: 48 200;
- тематика: криптовалюты;
- охват 1 поста 38 000;
- суточный ER: 78,84%;
- CPM: 3258 грн.
3. Труха⚡️Україна
Новостной канал. Освещает украинские, российские, а также время от времени международные события. Помимо новостей, публикуется контент, не имеющий отношения к войне или политике.
- Цена, $: 2496;
- цена, ₴: 103 000;
- аудитория: 2 594 888;
- тематика: новости;
- охват 1 поста: 816 385;
- суточный ER: 31,46%;
- CPM: 126 грн.
4. Crypto Bulka
Канал информирует о различных способах заработка в сфере криптовалют.
- Цена, $: 2300;
- цена, ₴: 94 921;
- аудитория: 63 200;
- тематика: криптовалюты;
- охват 1 поста: 27 500;
- суточный ER: 43,51%;
- CPM: 3452 грн.
5. Реальна Війна | Україна | Новини
Публикует актуальные новости о военных действиях и политических событиях в Украине и российской федерации.
- Цена, $: 2000;
- цена, ₴: 82 540;
- аудитория: 1 402 720;
- тематика: новости;
- охват 1 поста: 331 672;
- суточный ER: 23,64%;
- CPM: 249 грн.
6. Times of Ukraine
Канал об актуальных новостях Украины и российской федерации. Стиль подачи информации — официально-деловой, администраторы канала не дают личную оценку, а только факты. Изредка новости могут быть приправлены сатирическим комментарием.
- Цена, $: 1890;
- цена, ₴: 78 000;
- аудитория: 1 722 022;
- тематика: новости;
- охват 1 поста: 444 023;
- суточный ER: 25,78%;
- CPM: 176 грн.
7. Україна Online: Новини | Політика
Дает оперативные новости Украины, инсайдерскую информацию и обзор политических событий.
- Цена, $: 1800;
- цена, ₴: 72 000;
- аудитория: 1 114 390;
- тематика: новости;
- охват 1 поста: 207 057;
- суточный ER: 18,58%;
- CPM: 348 грн.
8. TumoBog Crypto UA
Авторский блог Богдана Тимощука, посвященный анализу криптовалют. Освещает заработок на криптовалютах инвестиционные стратегии и новости крипторынка.
- Цена, $: 1400;
- цена, ₴: 57 778;
- аудитория: 51 800;
- тематика: криптовалюты;
- охват 1 поста: 12 000;
- суточный ER: 23,17%;
- CPM: 4815 грн.
9. Телеграмна служба новин — Україна
Круглосуточное информирование об оперативных новостях Украины и мира. Помимо новостей, также представлен развлекательный контент.
- Цена, $: 897;
- цена, ₴: 37 000;
- аудитория: 1 032 170;
- тематика: новости;
- охват 1 поста: 226 920;
- суточный ER: 21,98%;
- CPM: 163 грн.
10. Реальний Київ | Україна
Освещает новости Украины и мира, часто есть публикации в ночное время. Кроме новостей присутствует и развлекательный контент.
- Цена, $: 824;
- цена, ₴: 34 000;
- аудитория: 1 295 073;
- тематика: новости;
- охват 1 поста: 403 709;
- суточный ER: 31,17%;
- CPM: 84 грн.
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Вместо выводов
- Анализ каналов из рейтинга показывает, что стоимость рекламы напрямую не зависит только от количества подписчиков на канале.
- Хотя сохраняется тенденция «больше подписчиков = более дорогая реклама», есть каналы с большим числом подписчиков, которые занимают более низкие места в рейтинге.
- Цена рекламы во многом зависит от направления контента, которое определяет ее эффективность. Среди десяти самых дорогих рекламных мест в Telegram:
- пять каналов относятся к тематике криптовалют;
- пять — к новостной тематике.
- Криптовалютная тематика значительно дороже новостной: размещение рекламного поста на каналах о криптовалютах с 50 000–120 000 подписчиков стоит дороже, чем на новостных каналах с аудиторией более миллиона.
- Хотя количество подписчиков — важный критерий, ключевые факторы, определяющие цену рекламы:
- охват;
- ER (engagement rate, коэффициент вовлеченности).
Именно они показывают, насколько активна аудитория канала, и определяют стоимость рекламного размещения.
Креативные специалисты Netpeak из команды Telegram Promotion по ведению и продвижению телеграмм-каналов будут предоставлять все больше и больше качественной аналитической информации об этой платформе. Если хотите получить анализ любой сферы, которая имеет отношение к Telegram, обращайтесь к нашей команде.
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