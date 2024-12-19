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10 самых дорогих рекламных мест в Telegram
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Альбина Федотова

От $900 до $4000 за одну (!) рекламную публикацию 😱

Телеграм сегодня предоставляет доступ к миллионам пользователей и является мощной платформой для размещения рекламы. Цена на нее зависит от размера аудитории, уровня вовлеченности и тематики канала.

Я решила узнать, сколько может стоить размещение одного рекламного поста. И составила для вас актуальный рейтинг украинских сообществ с самыми высокими ценами.

Интересно узнать, кто попал в десятку самых дорогих каналов? Тогда поехали!

Что учитывалось при составлении рейтинга каналов

Главный критерий — цена*.

Стоимость рекламы, о которой вы договариваетесь с площадкой, — открытая информация. Некоторые каналы публикуют ее в описании, в других случаях нужно обратиться к администратору канала и спросить. Что, собственно, я и сделала.

Также привожу следующие аспекты, поскольку они напрямую влияют на формирование стоимости рекламного места:

  1. Тематика — основная тема, вокруг которой сосредоточен контент канала.
  2. Охват одного поста — среднее количество просмотров, которое получает публикация среди подписчиков.
  3. Суточный ER, % — процент вовлеченности подписчиков. Показывает заинтересованность аудитории в контенте и дает понимание того, стоит ли рекламировать продукт/услугу на канале. Рассчитывается по формуле:

[количество просмотров / количество подписчиков] * 100%.

  1. CPM (Cost Per Mille) — цена за 1000 просмотров.
  2. Аудитория — количество людей, подписанных на канал.
  3. Цена ($) — стоимость рекламы в долларах.
  4. Цена (₴) — стоимость рекламного поста в гривнах.

* Цены актуальны на сентябрь-октябрь 2024 года и на момент публикации статьи могут измениться, однако в целом рейтинг останется актуальным еще долго.

1. Канал Ростіка

Канал позиционирует себя как площадка 19-летнего блогера о заработке на криптовалютах. Иногда встречаются публикации на бытовые темы, не относящиеся к основной тематике канала.

Канал Ростика

  • Цена, $: 3900;
  • цена, ₴: 160 953;
  • аудитория: 121 505;
  • тематика: криптовалюты;
  • охват 1 поста: 82 450;
  • суточный ER: 67,86%;
  • CPM: 1952 грн.

2. Crypto Selo

Канал про заработок на криптовалютах. Стиль публикации контента — от имени «простых парней из села». Помимо криптовалютных постов, иногда встречаются публикации на темы, связанные с другими видами заработка (например, фотографии с различных мероприятий).

Crypto Selo

  • Цена, $: 3000;
  • цена, ₴: 123 810;
  • аудитория: 48 200;
  • тематика: криптовалюты;
  • охват 1 поста 38 000;
  • суточный ER: 78,84%;
  • CPM: 3258 грн.

3. Труха⚡️Україна

Новостной канал. Освещает украинские, российские, а также время от времени международные события. Помимо новостей, публикуется контент, не имеющий отношения к войне или политике.

Труха Украина

  • Цена, $: 2496;
  • цена, ₴: 103 000;
  • аудитория: 2 594 888;
  • тематика: новости;
  • охват 1 поста: 816 385;
  • суточный ER: 31,46%;
  • CPM: 126 грн.

4. Crypto Bulka

Канал информирует о различных способах заработка в сфере криптовалют.

Crypto Bulka

  • Цена, $: 2300;
  • цена, ₴: 94 921;
  • аудитория: 63 200;
  • тематика: криптовалюты;
  • охват 1 поста: 27 500;
  • суточный ER: 43,51%;
  • CPM: 3452 грн.

5. Реальна Війна | Україна | Новини

Публикует актуальные новости о военных действиях и политических событиях в Украине и российской федерации.

Реальная война

  • Цена, $: 2000;
  • цена, ₴: 82 540;
  • аудитория: 1 402 720;
  • тематика: новости;
  • охват 1 поста: 331 672;
  • суточный ER: 23,64%;
  • CPM: 249 грн.

6. Times of Ukraine

Канал об актуальных новостях Украины и российской федерации. Стиль подачи информации — официально-деловой, администраторы канала не дают личную оценку, а только факты. Изредка новости могут быть приправлены сатирическим комментарием. 

Times of Ukraine

  • Цена, $: 1890;
  • цена, ₴: 78 000;
  • аудитория: 1 722 022;
  • тематика: новости;
  • охват 1 поста: 444 023;
  • суточный ER: 25,78%;
  • CPM: 176 грн.

7. Україна Online: Новини | Політика

Дает оперативные новости Украины, инсайдерскую информацию и обзор политических событий. 

Украина Online

  • Цена, $: 1800;
  • цена, ₴: 72 000;
  • аудитория: 1 114 390;
  • тематика: новости;
  • охват 1 поста: 207 057;
  • суточный ER: 18,58%;
  • CPM: 348 грн.

8. TumoBog Crypto UA

Авторский блог Богдана Тимощука, посвященный анализу криптовалют. Освещает заработок на криптовалютах инвестиционные стратегии и новости крипторынка. 

TumoBog Crypto UA

  • Цена, $: 1400;
  • цена, ₴: 57 778;
  • аудитория: 51 800;
  • тематика: криптовалюты;
  • охват 1 поста: 12 000;
  • суточный ER: 23,17%;
  • CPM: 4815 грн.

9. Телеграмна служба новин — Україна

Круглосуточное информирование об оперативных новостях Украины и мира. Помимо новостей, также представлен развлекательный контент.

Телеграмная служба новостей

  • Цена, $: 897;
  • цена, ₴: 37 000;
  • аудитория: 1 032 170;
  • тематика: новости;
  • охват 1 поста: 226 920;
  • суточный ER: 21,98%;
  • CPM: 163 грн.

10. Реальний Київ | Україна

Освещает новости Украины и мира, часто есть публикации в ночное время. Кроме новостей присутствует и развлекательный контент. 

Реальный Киев

  • Цена, $: 824;
  • цена, ₴: 34 000;
  • аудитория: 1 295 073;
  • тематика: новости;
  • охват 1 поста: 403 709;
  • суточный ER: 31,17%;
  • CPM: 84 грн.

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Вместо выводов

  1. Анализ каналов из рейтинга показывает, что стоимость рекламы напрямую не зависит только от количества подписчиков на канале.
  2. Хотя сохраняется тенденция «больше подписчиков = более дорогая реклама», есть каналы с большим числом подписчиков, которые занимают более низкие места в рейтинге.
  3. Цена рекламы во многом зависит от направления контента, которое определяет ее эффективность. Среди десяти самых дорогих рекламных мест в Telegram:
  • пять каналов относятся к тематике криптовалют;
  • пять — к новостной тематике.
  1. Криптовалютная тематика значительно дороже новостной: размещение рекламного поста на каналах о криптовалютах с 50 000–120 000 подписчиков стоит дороже, чем на новостных каналах с аудиторией более миллиона.
  2. Хотя количество подписчиков — важный критерий, ключевые факторы, определяющие цену рекламы:
  • охват;
  • ER (engagement rate, коэффициент вовлеченности).

Именно они показывают, насколько активна аудитория канала, и определяют стоимость рекламного размещения.

Креативные специалисты Netpeak из команды Telegram Promotion по ведению и продвижению телеграмм-каналов будут предоставлять все больше и больше качественной аналитической информации об этой платформе. Если хотите получить анализ любой сферы, которая имеет отношение к Telegram, обращайтесь к нашей команде

Альбина Федотова

Создание текстов — ее детское увлечение, которое мастерица пера превратила в профессию.

  • В 2017 году прошла курс в «Школе молодого писателя» под руководством Сергея Жадана в старшей группе (16–22 года).
  • В декабре 2018 года сдала экзамен JLPT на уровень N4 — «Ниже среднего». На данный момент Альбина владеет японским языком на среднем уровне, хотя он не подтвержден сертификатом.
  • В 2019 году получила диплом магистра по специальности «Журналистика» на филологическом факультете ХНУ им. В. Н. Каразина.

Молодая журналистка, начавшая свой профессиональный путь в качестве контент-менеджера в период расцвета Telegram. В 2022 году присоединилась к Netpeak. Свободно владеет украинским, английским и японским языками. Сознательно перестала использовать русский с 2020 года.

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