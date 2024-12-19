Telegram
1736238600
RU

10 найдорожчих рекламних місць у Telegram
141
6
11
Альбіна Федотова

Від $900 до майже $4000 за одну (!) рекламну публікацію 😱

Телеграм сьогодні надає доступ до мільйонів користувачів і є потужною платформою для розміщення реклами. Ціна на неї залежить від розміру аудиторії, рівня залученості та тематики каналу.

Вирішила дізнатися, скільки може коштувати розміщення одного рекламного поста. І зібрала для вас актуальний рейтинг українських майданчиків із найвищими цінниками. 

Цікаво дізнатися, хто потрапив у десятку найдорожчих каналів? Тоді поїхали!

Що враховувалося під час складання рейтингу 

Головний критерій — ціна*.

Вартість реклами, про яку ви домовляєтеся з майданчиком, — відкрита інформація. Деякі канали публікують її в описі, а в деяких випадках треба звернутися до адміністратора і спитати. Що я, власне, і зробила. 

Також наводжу наступні аспекти, оскільки вони напряму впливають на формування вартості рекламного місця:

  1. Тематика — основна тема, навколо якої зосереджений контент каналу.
  2. Охоплення одного поста — середня кількість переглядів, яку отримує публікація серед підписників.
  3. Добовий ER, % — відсоток залучення підписників. Показує зацікавленість аудиторії в контенті й дає розуміння, чи варто рекламувати продукт / послугу. Розраховується за формулою:

[кількість переглядів / на кількість підписників] * 100%.

  1. CPM (Cost Per Mille) — ціна за 1000 переглядів.
  2. Аудиторія — кількість людей, підписана на канал.
  3. Ціна ($) — вартість реклами в доларах.
  4. Ціна (₴) — вартість рекламного допису у гривнях.

* Ціни актуальні на вересень-жовтень 2024 року і на момент публікації статті можуть змінитися, але загалом рейтинг залишатиметься релевантним ще протягом тривалого часу.

1. Канал Ростіка

Канал позиціонує себе як майданчик 19-річного блогера про заробіток на криптовалютах. Інколи трапляються дописи на побутові теми, не пов’язані напряму з головним напрямом каналу.

Канал Ростіка

  • Ціна, $: 3900;
  • ціна, ₴: 160 953;
  • аудиторія: 121 505;
  • тематика: криптовалюти;
  • охоплення 1 поста: 82 450;
  • добовий ER: 67,86%;
  • CPM: 1952 грн.

2. Crypto Selo

Канал про заробіток на криптовалютах. Стиль публікації контенту — від імені простих хлопців з села. Окрім криптовалютних дописів, інколи зустрічаються дописи на теми, пов’язані з іншими типами заробітку, наприклад, фотографії з різних заходів.

Crypto Selo

  • Ціна, $: 3000;
  • ціна, ₴: 123 810;
  • аудиторія: 48 200;
  • тематика: криптовалюти;
  • охоплення 1 поста: 38 000;
  • добовий ER: 78,84%;
  • CPM: 3258 грн.

3. Труха⚡️Україна

Канал новин, який висвітлює українські й російські політичні та інші інфоприводи, час від часу — міжнародні. Окрім новин, публікують контент, не пов’язаний із війною або політикою.

Труха Україна

  • Ціна, $: 2496;
  • ціна, ₴: 103 000;
  • аудиторія: 2 594 888;
  • тематика: новини;
  • охоплення 1 поста: 816 385;
  • добовий ER: 31,46%;
  • CPM: 126 грн.

4. Crypto Bulka

Канал висвітлює різні способи заробітку у сфері криптовалют.

Crypto Bulka

  • Ціна, $: 2300;
  • ціна, ₴: 94 921;
  • аудиторія: 63 200;
  • тематика: криптовалюти;
  • охоплення 1 поста: 27 500;
  • добовий ER: 43,51%;
  • CPM: 3452 грн.

5. Реальна Війна | Україна | Новини

Публікує актуальні новини про військові дії, політичні події України та російської федерації.

Реальна війна

  • Ціна, $: 2000;
  • ціна, ₴: 82 540;
  • аудиторія: 1 402 720;
  • тематика: новини;
  • охоплення 1 поста: 331 672;
  • добовий ER: 23,64%;
  • CPM: 249 грн.

6. Times of Ukraine

Про актуальні новини України й російської федерації. Тон інформації переважно офіційно-діловий, не висвітлюється власна думка власників каналу, а лише факти. Зрідка до новини надається сатиричний коментар.

Times of Ukraine

  • Ціна, $: 1890;
  • ціна, ₴: 78 000;
  • аудиторія: 1 722 022;
  • тематика: новини;
  • охоплення 1 поста: 444 023;
  • добовий ER: 25,78%;
  • CPM: 176 грн.

7. Україна Online: Новини | Політика

Висвітлює оперативні новини України, інсайдерську інформацію та огляд політичних подій.

Україна Online

  • Ціна, $: 1800;
  • ціна, ₴: 72 000;
  • аудиторія: 1 114 390;
  • тематика: новини;
  • охоплення 1 поста: 207 057;
  • добовий ER: 18,58%;
  • CPM: 348 грн.

8. TumoBog Crypto UA

Авторський блог Богдана Тимощука, присвячений аналізу криптовалют. Висвітлює заробіток на криптовалютах, інвестиційні стратегії та новини крипторинку. 

TumoBog Crypto UA

  • Ціна, $: 1400;
  • ціна, ₴: 57 778;
  • аудиторія: 51 800;
  • тематика: криптовалюти;
  • охоплення 1 поста: 12 000;
  • добовий ER: 23,17%;
  • CPM: 4815 грн.

9. Телеграмна служба новин — Україна

Цілодобове оперативне інформування про новини України та світу. Окрім новин також є розважальний контент.

Телеграмна служба новин Україна

  • Ціна, $: 897;
  • ціна, ₴: 37 000;
  • аудиторія: 1 032 170;
  • тематика: новини;
  • охоплення 1 поста: 226 920;
  • добовий ER: 21,98%;
  • CPM: 163 грн.

10. Реальний Київ | Україна

Публікують новини України та світу, часто є нічні публікації. Окрім новин також присутній розважальний контент.

Реальний Київ

  • Ціна, $: 824;
  • ціна, ₴: 34 000;
  • аудиторія: 1 295 073;
  • тематика: новини;
  • охоплення 1 поста: 403 709;
  • добовий ER: 31,17%;
  • CPM: 84 грн.

Цікаві підбірки на тему:

  1. Просування в Telegram. 15 способів розкрутки та інші поради
  2. 25 найбільших телеграм-каналів в Україні
  3. Як я набрав першу тисячу підписників у телеграм-каналі — огляд платних та безкоштовних методів
  4. В пошуках роботи. 30+ Telegram-каналів, які допоможуть
  5. 30 українських авторських блогів у Telegram, які точно варто мати в підписниках

Замість висновків

  1. Аналіз каналів з рейтингу демонструє, що співвідношення ціни за рекламу напряму не залежить від самої лише кількості підписників на каналі. 
  2. Хоча тенденція «більше підписників = дорожча реклама» зберігається, є канали, які з більшою кількістю підписників посідають нижче місце в рейтингу.
  3. Ціна значною мірою залежить від напряму контенту, який визначає ефективність реклами. Місця серед десяти найдорожчих рекламних місць у телеграмі посіли:
  • п’ять каналів за напрямом криптовалюти;
  • п’ять — за напрямом новин.
  1. Тематика криптовалют значно дорожча для реклами як порівняти з новинною: криптовалютні канали з 50 000–120 000 підписників коштують більше для рекламодавців, ніж новинні канали з понад мільйоном підписників.
  2. Хоча кількість підписників є важливим критерієм, визначальними для встановлення ціни на рекламу залишаються:
  • охоплення;
  • ER (engagement rate, коефіцієнт залученості).

Саме вони показують, яка аудиторія читає канал, і саме від них залежить ціна реклами.

Креативні спеціалісти Netpeak з команди Telegram Promotion із ведення та просування телеграм-каналів надаватимуть дедалі більше якісної аналітичної інформації про цей месенджер. Якщо бажаєте отримати аналіз будь-якої пов’язаної з Telegram сфери, звертайтеся до команди

Альбіна Федотова

Створення текстів — її хобі дитинства, яке мисткиня пера перетворила на професію.

  • У 2017 році проходила курс у «Школі молодого письменника» від Сергія Жадана у старшій групі (16–22 роки)
  • У грудні 2018 склала іспит JLPT на рівні N4 — рівень «Нижчий середній». Так, на сьогоднішній день Альбіна має середній, хоч і не підтверджений сертифікатом рівень володіння японською.
  • У 2019 отримала диплом магістра зі спеціальності «Журналістика» на філологічному факультеті ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Молода журналістка, яка почала свій професійний шлях контент-менеджера в розквіті популярності Telegram. У 2022 році приєдналася до Netpeak. Володіє українською, англійською та японською мовами. Російську свідомо перестала використовувати з 2020 року.

Інші пости цього автора
Дізнатися більше
Telegram
6
0
4

Свіжі

Усе, що потрібно знати про відмінності Google Analytics 4 і Google Analytics 360

У цій статті розгляну ключові відмінності між GA4 і GA360, щоби допомогти вам визначитися, який із цих інструментів буде кращим рішенням для вашого бізнесу

Відео на сайті: як видавцю створити міні-YouTube з найменшими витратами

У цій статті я розповім, як перетворити відео на справжній інструмент для монетизації й чому варто почати це робити — особливо якщо у вас новинний сайт

П’ять найкращих ідей використання ChatGPT у роботі SEO-фахівця

Порівняння двох моделей, поради щодо використання, розширення та аналоги