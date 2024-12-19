10 найдорожчих рекламних місць у Telegram
Від $900 до майже $4000 за одну (!) рекламну публікацію 😱
Телеграм сьогодні надає доступ до мільйонів користувачів і є потужною платформою для розміщення реклами. Ціна на неї залежить від розміру аудиторії, рівня залученості та тематики каналу.
Вирішила дізнатися, скільки може коштувати розміщення одного рекламного поста. І зібрала для вас актуальний рейтинг українських майданчиків із найвищими цінниками.
Цікаво дізнатися, хто потрапив у десятку найдорожчих каналів? Тоді поїхали!
Що враховувалося під час складання рейтингу
Головний критерій — ціна*.
Вартість реклами, про яку ви домовляєтеся з майданчиком, — відкрита інформація. Деякі канали публікують її в описі, а в деяких випадках треба звернутися до адміністратора і спитати. Що я, власне, і зробила.
Також наводжу наступні аспекти, оскільки вони напряму впливають на формування вартості рекламного місця:
- Тематика — основна тема, навколо якої зосереджений контент каналу.
- Охоплення одного поста — середня кількість переглядів, яку отримує публікація серед підписників.
- Добовий ER, % — відсоток залучення підписників. Показує зацікавленість аудиторії в контенті й дає розуміння, чи варто рекламувати продукт / послугу. Розраховується за формулою:
[кількість переглядів / на кількість підписників] * 100%.
- CPM (Cost Per Mille) — ціна за 1000 переглядів.
- Аудиторія — кількість людей, підписана на канал.
- Ціна ($) — вартість реклами в доларах.
- Ціна (₴) — вартість рекламного допису у гривнях.
* Ціни актуальні на вересень-жовтень 2024 року і на момент публікації статті можуть змінитися, але загалом рейтинг залишатиметься релевантним ще протягом тривалого часу.
1. Канал Ростіка
Канал позиціонує себе як майданчик 19-річного блогера про заробіток на криптовалютах. Інколи трапляються дописи на побутові теми, не пов’язані напряму з головним напрямом каналу.
- Ціна, $: 3900;
- ціна, ₴: 160 953;
- аудиторія: 121 505;
- тематика: криптовалюти;
- охоплення 1 поста: 82 450;
- добовий ER: 67,86%;
- CPM: 1952 грн.
2. Crypto Selo
Канал про заробіток на криптовалютах. Стиль публікації контенту — від імені простих хлопців з села. Окрім криптовалютних дописів, інколи зустрічаються дописи на теми, пов’язані з іншими типами заробітку, наприклад, фотографії з різних заходів.
- Ціна, $: 3000;
- ціна, ₴: 123 810;
- аудиторія: 48 200;
- тематика: криптовалюти;
- охоплення 1 поста: 38 000;
- добовий ER: 78,84%;
- CPM: 3258 грн.
3. Труха⚡️Україна
Канал новин, який висвітлює українські й російські політичні та інші інфоприводи, час від часу — міжнародні. Окрім новин, публікують контент, не пов’язаний із війною або політикою.
- Ціна, $: 2496;
- ціна, ₴: 103 000;
- аудиторія: 2 594 888;
- тематика: новини;
- охоплення 1 поста: 816 385;
- добовий ER: 31,46%;
- CPM: 126 грн.
4. Crypto Bulka
Канал висвітлює різні способи заробітку у сфері криптовалют.
- Ціна, $: 2300;
- ціна, ₴: 94 921;
- аудиторія: 63 200;
- тематика: криптовалюти;
- охоплення 1 поста: 27 500;
- добовий ER: 43,51%;
- CPM: 3452 грн.
5. Реальна Війна | Україна | Новини
Публікує актуальні новини про військові дії, політичні події України та російської федерації.
- Ціна, $: 2000;
- ціна, ₴: 82 540;
- аудиторія: 1 402 720;
- тематика: новини;
- охоплення 1 поста: 331 672;
- добовий ER: 23,64%;
- CPM: 249 грн.
6. Times of Ukraine
Про актуальні новини України й російської федерації. Тон інформації переважно офіційно-діловий, не висвітлюється власна думка власників каналу, а лише факти. Зрідка до новини надається сатиричний коментар.
- Ціна, $: 1890;
- ціна, ₴: 78 000;
- аудиторія: 1 722 022;
- тематика: новини;
- охоплення 1 поста: 444 023;
- добовий ER: 25,78%;
- CPM: 176 грн.
7. Україна Online: Новини | Політика
Висвітлює оперативні новини України, інсайдерську інформацію та огляд політичних подій.
- Ціна, $: 1800;
- ціна, ₴: 72 000;
- аудиторія: 1 114 390;
- тематика: новини;
- охоплення 1 поста: 207 057;
- добовий ER: 18,58%;
- CPM: 348 грн.
8. TumoBog Crypto UA
Авторський блог Богдана Тимощука, присвячений аналізу криптовалют. Висвітлює заробіток на криптовалютах, інвестиційні стратегії та новини крипторинку.
- Ціна, $: 1400;
- ціна, ₴: 57 778;
- аудиторія: 51 800;
- тематика: криптовалюти;
- охоплення 1 поста: 12 000;
- добовий ER: 23,17%;
- CPM: 4815 грн.
9. Телеграмна служба новин — Україна
Цілодобове оперативне інформування про новини України та світу. Окрім новин також є розважальний контент.
- Ціна, $: 897;
- ціна, ₴: 37 000;
- аудиторія: 1 032 170;
- тематика: новини;
- охоплення 1 поста: 226 920;
- добовий ER: 21,98%;
- CPM: 163 грн.
10. Реальний Київ | Україна
Публікують новини України та світу, часто є нічні публікації. Окрім новин також присутній розважальний контент.
- Ціна, $: 824;
- ціна, ₴: 34 000;
- аудиторія: 1 295 073;
- тематика: новини;
- охоплення 1 поста: 403 709;
- добовий ER: 31,17%;
- CPM: 84 грн.
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Замість висновків
- Аналіз каналів з рейтингу демонструє, що співвідношення ціни за рекламу напряму не залежить від самої лише кількості підписників на каналі.
- Хоча тенденція «більше підписників = дорожча реклама» зберігається, є канали, які з більшою кількістю підписників посідають нижче місце в рейтингу.
- Ціна значною мірою залежить від напряму контенту, який визначає ефективність реклами. Місця серед десяти найдорожчих рекламних місць у телеграмі посіли:
- п’ять каналів за напрямом криптовалюти;
- п’ять — за напрямом новин.
- Тематика криптовалют значно дорожча для реклами як порівняти з новинною: криптовалютні канали з 50 000–120 000 підписників коштують більше для рекламодавців, ніж новинні канали з понад мільйоном підписників.
- Хоча кількість підписників є важливим критерієм, визначальними для встановлення ціни на рекламу залишаються:
- охоплення;
- ER (engagement rate, коефіцієнт залученості).
Саме вони показують, яка аудиторія читає канал, і саме від них залежить ціна реклами.
Креативні спеціалісти Netpeak з команди Telegram Promotion із ведення та просування телеграм-каналів надаватимуть дедалі більше якісної аналітичної інформації про цей месенджер. Якщо бажаєте отримати аналіз будь-якої пов’язаної з Telegram сфери, звертайтеся до команди.
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