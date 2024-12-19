10 найдорожчих рекламних місць у Telegram

Від $900 до майже $4000 за одну (!) рекламну публікацію 😱

Телеграм сьогодні надає доступ до мільйонів користувачів і є потужною платформою для розміщення реклами. Ціна на неї залежить від розміру аудиторії, рівня залученості та тематики каналу.

Вирішила дізнатися, скільки може коштувати розміщення одного рекламного поста. І зібрала для вас актуальний рейтинг українських майданчиків із найвищими цінниками.

Цікаво дізнатися, хто потрапив у десятку найдорожчих каналів? Тоді поїхали!

Що враховувалося під час складання рейтингу

Головний критерій — ціна*.

Вартість реклами, про яку ви домовляєтеся з майданчиком, — відкрита інформація. Деякі канали публікують її в описі, а в деяких випадках треба звернутися до адміністратора і спитати. Що я, власне, і зробила.

Також наводжу наступні аспекти, оскільки вони напряму впливають на формування вартості рекламного місця:

Тематика — основна тема, навколо якої зосереджений контент каналу. Охоплення одного поста — середня кількість переглядів, яку отримує публікація серед підписників. Добовий ER, % — відсоток залучення підписників. Показує зацікавленість аудиторії в контенті й дає розуміння, чи варто рекламувати продукт / послугу. Розраховується за формулою:

[кількість переглядів / на кількість підписників] * 100%.

CPM (Cost Per Mille) — ціна за 1000 переглядів. Аудиторія — кількість людей, підписана на канал. Ціна ($) — вартість реклами в доларах. Ціна (₴) — вартість рекламного допису у гривнях.

* Ціни актуальні на вересень-жовтень 2024 року і на момент публікації статті можуть змінитися, але загалом рейтинг залишатиметься релевантним ще протягом тривалого часу.

Канал позиціонує себе як майданчик 19-річного блогера про заробіток на криптовалютах. Інколи трапляються дописи на побутові теми, не пов’язані напряму з головним напрямом каналу.

Ціна, $: 3900;

3900; ціна, ₴: 160 953;

160 953; аудиторія: 121 505;

121 505; тематика: криптовалюти;

криптовалюти; охоплення 1 поста: 82 450;

82 450; добовий ER: 67,86%;

67,86%; CPM: 1952 грн.

Канал про заробіток на криптовалютах. Стиль публікації контенту — від імені простих хлопців з села. Окрім криптовалютних дописів, інколи зустрічаються дописи на теми, пов’язані з іншими типами заробітку, наприклад, фотографії з різних заходів.

Ціна, $: 3000;

3000; ціна, ₴: 123 810;

123 810; аудиторія: 48 200;

48 200; тематика: криптовалюти;

криптовалюти; охоплення 1 поста: 38 000;

38 000; добовий ER: 78,84%;

78,84%; CPM: 3258 грн.

Канал новин, який висвітлює українські й російські політичні та інші інфоприводи, час від часу — міжнародні. Окрім новин, публікують контент, не пов’язаний із війною або політикою.

Ціна, $: 2496;

2496; ціна, ₴: 103 000;

103 000; аудиторія: 2 594 888;

2 594 888; тематика: новини;

новини; охоплення 1 поста: 816 385;

816 385; добовий ER: 31,46%;

31,46%; CPM: 126 грн.

Канал висвітлює різні способи заробітку у сфері криптовалют.







Ціна, $: 2300;

2300; ціна, ₴: 94 921;

94 921; аудиторія: 63 200;

63 200; тематика: криптовалюти;

криптовалюти; охоплення 1 поста: 27 500;

27 500; добовий ER: 43,51%;

43,51%; CPM: 3452 грн.

Публікує актуальні новини про військові дії, політичні події України та російської федерації.

Ціна, $: 2000;

2000; ціна, ₴: 82 540;

82 540; аудиторія: 1 402 720;

1 402 720; тематика: новини;

новини; охоплення 1 поста: 331 672;

331 672; добовий ER: 23,64%;

23,64%; CPM: 249 грн.

Про актуальні новини України й російської федерації. Тон інформації переважно офіційно-діловий, не висвітлюється власна думка власників каналу, а лише факти. Зрідка до новини надається сатиричний коментар.

Ціна, $: 1890;

1890; ціна, ₴: 78 000;

78 000; аудиторія: 1 722 022;

1 722 022; тематика: новини;

новини; охоплення 1 поста: 444 023;

444 023; добовий ER: 25,78%;

25,78%; CPM: 176 грн.

Висвітлює оперативні новини України, інсайдерську інформацію та огляд політичних подій.

Ціна, $: 1800;

1800; ціна, ₴: 72 000;

72 000; аудиторія: 1 114 390;

1 114 390; тематика: новини;

новини; охоплення 1 поста: 207 057;

207 057; добовий ER: 18,58%;

18,58%; CPM: 348 грн.

Авторський блог Богдана Тимощука, присвячений аналізу криптовалют. Висвітлює заробіток на криптовалютах, інвестиційні стратегії та новини крипторинку.

Ціна, $: 1400;

1400; ціна, ₴: 57 778;

57 778; аудиторія: 51 800;

51 800; тематика: криптовалюти;

криптовалюти; охоплення 1 поста: 12 000;

12 000; добовий ER: 23,17%;

23,17%; CPM: 4815 грн.

Цілодобове оперативне інформування про новини України та світу. Окрім новин також є розважальний контент.

Ціна, $: 897;

897; ціна, ₴: 37 000;

37 000; аудиторія: 1 032 170;

1 032 170; тематика: новини;

новини; охоплення 1 поста: 226 920;

226 920; добовий ER: 21,98%;

21,98%; CPM: 163 грн.

Публікують новини України та світу, часто є нічні публікації. Окрім новин також присутній розважальний контент.

Ціна, $: 824;

824; ціна, ₴: 34 000;

34 000; аудиторія: 1 295 073;

1 295 073; тематика: новини;

новини; охоплення 1 поста: 403 709;

403 709; добовий ER: 31,17%;

31,17%; CPM: 84 грн.

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Замість висновків

Аналіз каналів з рейтингу демонструє, що співвідношення ціни за рекламу напряму не залежить від самої лише кількості підписників на каналі. Хоча тенденція «більше підписників = дорожча реклама» зберігається, є канали, які з більшою кількістю підписників посідають нижче місце в рейтингу. Ціна значною мірою залежить від напряму контенту, який визначає ефективність реклами. Місця серед десяти найдорожчих рекламних місць у телеграмі посіли:

п’ять каналів за напрямом криптовалюти;

п’ять — за напрямом новин.

Тематика криптовалют значно дорожча для реклами як порівняти з новинною: криптовалютні канали з 50 000–120 000 підписників коштують більше для рекламодавців, ніж новинні канали з понад мільйоном підписників. Хоча кількість підписників є важливим критерієм, визначальними для встановлення ціни на рекламу залишаються:

охоплення;

ER (engagement rate, коефіцієнт залученості).

Саме вони показують, яка аудиторія читає канал, і саме від них залежить ціна реклами.