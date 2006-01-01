Альбіна Федотова

Інформація про себе

Створення текстів — її хобі дитинства, яке мисткиня пера перетворила на професію.

У 2017 році проходила курс у «Школі молодого письменника» від Сергія Жадана у старшій групі (16–22 роки)

У грудні 2018 склала іспит JLPT на рівні N4 — рівень «Нижчий середній». Так, на сьогоднішній день Альбіна має середній, хоч і не підтверджений сертифікатом рівень володіння японською.

У 2019 отримала диплом магістра зі спеціальності «Журналістика» на філологічному факультеті ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Молода журналістка, яка почала свій професійний шлях контент-менеджера в розквіті популярності Telegram. У 2022 році приєдналася до Netpeak. Володіє українською, англійською та японською мовами. Російську свідомо перестала використовувати з 2020 року.