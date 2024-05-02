Робота або інвестиції: як заробляти в Telegram

Робота або інвестиції: як заробляти в Telegram

З початку повномасштабного вторгнення 63,3% українців зазначили, що почали читати новинні публікації в застосунку Telegram. Його популярність росте з кожним днем, а завдяки цьому відкривається чимало можливостей для заробітку.

У матеріалі я проаналізувала та розібрала два шляхи заробітку в Telegram: без інвестицій та з вкладеннями.

Заробіток без вкладень

Заробіток без вкладень означає найману працю і враховує всі професії, які потрібні для ведення Telegram-каналу. Розгляну кожну детально, перелічуючи обов’язки та рівень заробітної плати.

Контент-менеджер або копірайтер

Без контент-фахівців не існувало б каналів. Ці люди постійно досліджують нішу, поєднуючи творчість із професійністю, щоб їхній канал виглядав привабливіше за конкурентів.

Гарний копірайтер має поєднувати в собі наступні професії:

психолог, що гарно розуміє цільову аудиторію і знаходить до неї підхід;

письменник з грамотною мовою, без хибодруків, тавтологій та інших поширених помилок;

журналіст, що розуміє, як працюють новини, як їх шукати, обирати цікаві й корисні, перевіряти фейки;

маркетолог, який знає сильні й слабкі сторони продукту і використовує їх на користь бізнесу;

дизайнер, що за потреби створює візуально красиве медіа і підвищує привабливість контенту.

Оклад варіюється залежно від ніші. Початківці заробляють від 3000 грн/міс. на ринку, а більш досвідченні фахівці — понад $1000/міс.

Редактор

Також працює з контентом, проте має більше відповідальності. Зазвичай, це вже впевнений у своїх навичках, досвідчений контент-менеджер, який робить телеграм-канал привабливим для ЦА.

Редактор фокусується на оптимізації ведення контенту:

розробляє контент-план;

аналізує реакцію аудиторії на ті чи інші пости й адаптує наступні публікації під потреби ЦА;

виправляє стилістичні й орфографічні помилки контент-менеджерів.

Залежно від запиту працедавця, умови співпраці різняться: редактор може зосередитися на виправленні орфографічних і стилістичних помилок або зосередитися на формуванні контенту, або ж виконувати всі пункти роботи.

Оклад редакторів у телеграм-каналах стартує від 15 000 гривень.

Адміністратор

А також помічник адміністратора чи модератор. Їх робочі задачі зосереджені на взаємодії з аудиторією. Це важливий спеціаліст для каналів із великою кількістю коментарів під кожним дописом.

Адміністратор має:

відстежувати тип контенту, який цікавий аудиторії й надавати правки та поради контент-менеджеру;

слідкувати за чатами та дотриманням визначених правил підписниками;

за недотримання правил вводити санкції;

видаляти неприпустимі повідомлення, зокрема, спам, заклики до насильства, медіа з еротичним контентом тощо;

відповідати на звернення підписників до адміністрації каналу через окремий чат-бот або від імені каналу в чаті спілкування.

Також задача адміністратора — контролювати залучення трафіку на канал: слідкувати за змінами переглядів і кількістю підписників, відстежувати кількість проданої реклами.

Від працедавця до працедавця різниться визначення «адміністратора каналу». Найкращий варіант — коли власник у змозі покластися на свого адміна, щоб делегувати йому основну роботу.

Оклад адміністратора залежить від обсягу роботи, а також від кількості каналів, за які адмін буде відповідальним. Стартова пропозиція — від 10 000 грн/міс. Є випадки, коли за таку роботу готові платити 30 000–40 000 грн/міс.

Менеджер із реклами

Вирішує, яке оголошення і коли виходить на каналі, ставить до відома контент-відділ і контролює оплати.

Менеджер має вести:

фінансову звітність;

статистику проданої реклами;

звіт за кількістю та часом опублікованих оголошень.

Це потрібно для розрахунку окупності проєкту.

Зазвичай менеджерам платять відсоток від проданої реклами. Оплата залежить від того, чи це один канал, чи сітка, і чи проєкт відомий, такий, що на практиці «сам себе продає», чи потрібно постаратись, щоб продаж відбувся.

За ринком, це діапазон у 5–20% від продажів.

Баєр або закупник трафіку

Займається просуванням проєкту. В його обов’язки входить:

створення рекламного допису, завдяки якому нові люди переходитимуть на канал і підписуватимуться на нього;

домовленості з менеджерами інших проєктів про розміщення оголошень у них і відповідну оплату.

Оклад часто має відсоткову ставку і залежить від тематики. Вилка складає 10–25% від витраченого рекламного бюджету і закриття поставлених KPI.

TikTok-баєр

Переливає трафік з TikTok у Telegram. Для цього створює відео, які мають заохотити підписників переходити на новий канал, наприклад, треш-новини, цікаві події. Дуже часто такі відео є клікбейтом.

Перелив трафіку відбувається на постійній основі й ведеться водночас на декількох TikTok-акаунтах, або навіть на десятках різних акаунтів, оскільки висока ймовірність блокування.

Перевага переливів трафіку з TikTok — відсутність оплати за розміщення відео. Але таке залучення займає багато часу і приводить слабко зацікавлену аудиторію, яка швидко відписується.

Оклад залежить від кількості нових підписників на каналі. Оплата відбувається по-різному, залежно від тематики. В середньому становить від трьох до семи гривень за одного підписника.

Таргетолог

Це баєр, що заливає трафік на канали через Facebook та Google. Для цього таргетолог має розбиратися в роботі рекламних кабінетів. Зарплати стартують від 20 000 грн/міс., однак зустрічаються і дешевші пропозиції, залежно від завантаженості.

Якщо у вас добре з аналітикою — сміливо йдіть навчатися на таргетолога: у Telegram на них великий попит, але дуже мало фахівців. До речі, якщо ви вже розібралися в роботі рекламних кабінетів і шукаєте роботу — сміливо звертайтеся в Netpeak.

Важливо зазначити, що на телеграм-канали з маленькою аудиторією не набирають велику команду: одна й та сама людина може відповідати за весь контент і рекламу. Проте і заробітна плата таких співробітників має розраховуватися інакше і залежати від того, скільки обов’язків із професійних посад виконує найманий працівник.

Заробіток із вкладеннями

Створення власного каналу

Перший крок до інвестування в Telegram — створення власного Telegram-каналу. Для успішності потрібно одразу визначитися з його напрямом та позиціюванням.

Про що буде ваш канал

Ціль та тематику варто визначити в першу чергу.

Наприклад, ви — власник нішевого бізнесу і хочете просувати косметичний продукт на новому майданчику. Робити це в каналі про психологію немає сенсу, не зберете потрібну аудиторію. Створіть телеграм-канал про б’юті-індустрію і використовуйте його для реклами продукції.

Бізнеси наповнюють канали контентом про свою нішу. Окрім залучення зацікавленої ЦА, це також формує довіру до бренду.

Наприклад, так робить бізнес-школа Laba.

Приклад більш творчого каналу про кравецьке мистецтво — «Три ниточки».

Якщо ви журналіст або інвестор, новинний канал — те що треба. Новинні телеграм-канали займають найбільший відсоток на майданчику в Україні, і зацікавленої аудиторії відповідно теж більше.

Втім, відтік підписників в цій тематиці великий — люди втомлюються від поганих новин сьогодення. Щоб цього уникнути, створіть розважальний новинний канал, як-от «Фродо и Мордор», який висвітлює російські новини у сатиричній риториці.

Розваги — не єдиний варіант. На сьогодні популярні аналітичні авторські матеріали, інсайди, нішеві новини про спорт, певні професійні сфери тощо.

Чималий попит також мають блоги, в тому числі авторські. Якщо ви спеціаліст у своїй сфері та готові ділитися успіхами та невдачами — це буде чудовий контент.

Читайте, як створити та вести авторський блог в матеріалах журналу.

Наприклад, телеграм-канал засновника Netpeak Group Артема Бородатюка публікує аналітичні авторські матеріали про бізнес із власного досвіду. Такий підхід за умови власного авторства є унікальним контентом, що надовго затримує аудиторію.

І не останніми за популярністю є розважальні канали. Зазвичай це про гумор, меми, космос, різноманітні лайфхаки — контент, який не несе негативної інформації та не є важким для сприйняття.

Бро скинув мем

Пенсіонери

Лайфхакер.UA

Такий проєкт підійде інвестору будь-якого напряму для розігріву — щоб набити руку на веденні телеграм-каналу і заробити на рекламі. Це безплатний рекламний майданчик послуг, товарів чи основного каналу.

Оберіть нішеву тему. Загальнотематичному каналу (все про психологію, загальноукраїнські новини) важче пробитися на верхні позиції. Хоча це й можливо, але коштуватиме дорожче. Нішевий канал виграє, бо має вужчу тему (когнітивна психологія, новини українського кіно) і внаслідок меншої кількості прямих конкурентів. Але водночас варто розуміти: якщо тематика дуже вузька, її просування буде дорогим.

Назва

Коли визначитеся з тематикою, треба обрати каналу ім’я.

Не робіть шаблонну назву.

Якщо у вас новинний телеграм-канал про загальноукраїнські новини, забудьте слова «Україна», «новини», «online», «24/7», «війна», «зараз» та інші подібні ключі з теми.

Таких назв в Telegram десятки, якщо не сотні. Шанс, що новий канал «злетить» і стане популярним, меншає у прямій залежності від кількості вже наявних каналів із такими чи схожими назвами.

Інколи виграє назва за власним іменем, хоча канал і не є блогом про особистість, як-от «Лачен пише» чи «Правда Геращенко». Власники бренду називають майданчик відповідно: ТСН.ua, Rozetka, Vodafone Україна і подібні.

Та що робити більш нішевим каналам, які не мають бренду?

Оберіть поняття-асоціацію до вашої тематики і перевірте через сервіс TGStat, наскільки багато існує каналів за вашим запитом.

Шукайте умовну асоціацію з темою, наприклад: «Фродо и Мордор» — про новини, «Взагалі не смішно» — про гумор, у криптовалютах один із варіантів — поєднати слово крипто і друге на ваш смак.

Аватар

Аватар має виділятися, але не бути перевантаженим. Найкращий аватар — це поєднання простоти й оригінальності:

перші літери вашої назви, але не забудьте перевірити це рішення на популярність у конкурентів;

ілюстрація до вашого слова-асоціації, яка має попит, але не в обраній тематиці, наприклад, кіт у новинній тематиці;

портретні світлини медійних осіб для блогу.

Уникайте занадто дрібних елементів — у передперегляді нічого не буде видно. Також небажані занадто темні, неконтрастні або навпаки, надто яскраві, кислотні кольори.

Створіть аватар за допомогою штучного інтелекту на безплатних майданчиках або знайдіть на стоках з фотографіями. Рекомендую сервіси:

Контент

Визначтеся зі стилістикою, кількістю постів і наявністю візуальних елементів. Підписники краще взаємодіють із контентом, де є медіафайли: світлини або відео до тексту.

Кількість постів залежно від тематики кардинально різниться. Якщо загальноновинні канали пишуть 20–80 постів на день, для криптосфери нормально випускати 1–2 пости на день.

Бувають новинні канали, які випускають аналітичні матеріали, і оскільки контент-фахівці витрачають більше часу на унікальні тексти, кількість постів зменшується. Бізнесові блоги випускають один пост на тиждень або навіть місяць. У таких нішевих каналах підписники цінують не кількість контенту, а його якість і користь.

Просування

Існує два способи просувати свій телеграм-канал: безплатний і платний. Детально про обидва мій колега розповів у своєму матеріалі « Просування в Telegram. 14 способів розкрутки та інші поради ».

Для заробітку підійде лише платний. Виключення — у випадку наявності мільйонної аудиторії в Instagram чи TikTok, яка готова перейти в Telegram.

Рекламу проєкту краще не розміщувати в перші дні після його створення: спочатку зробіть бодай 7–10 постів, щоб новий підписник не видалився з каналу. Маючи від 20 дописів, ви дасте підписникам привід ознайомитися з контентом, зацікавитися і залишитися.

Для підтримування кількості підписників, а особливо для їхнього збільшення, необхідно постійно заливати трафік на канали. Це вже гроші, відповідно реінвестиції. Точно ніхто не скаже % відписок із каналу: це буде видно тільки на практиці. Показник стартує від 5–7% загальної кількості людей на каналі на місяць й інколи досягає 25–27%.

Монетизація каналу

Як і в будь-якому бізнесі, задля зростання доходів на перших етапах весь заробіток потрібно буде вкладати в розвиток проєкту.

Серед способів монетизації розрізняють такі:

реклама власного товару, з купівлі якого ви отримуватимете гроші;

проведення платних стрімів, вебінарів чи надання інших послуг профільного характеру;

перелив трафіку на закритий канал, із платною підпискою;

розміщення рекламних постів.

Прибуток прямо пропорційно залежить від інвестицій у канал. Якщо коротко, більша аудиторія — більше підписників побачить монетизаційний контент.

Щоб відстежити, наскільки ваш товар у Telegram має попит, використайте сервіс Cuttly. На сайті в спеціальний рядок треба вставити посилання, яке вас цікавить, скоротити його, а потім вставити скорочене посилання в допис у Telegram. Після цього на сайті побачите кількість переходів за вашим унікальним посиланням і проаналізуєте клікабельність посилань.





Монетизацією на каналах мають займатися контент-менеджери та баєри. Залежно від того, наскільки вузька й унікальна інформація, спеціалісти звертатимуться до вас за наданням матеріалів або з пропозиціями проведення заходів для залучення нових покупців.

Інвестування

Припустимо, бюджет — 10 000 доларів, і ви бажаєте просувати новинний телеграм-канал.

Бюджети зазвичай рахуються в доларах, а продаж реклами — у гривні.

Середня ціна 1000 охоплень у каналів-конкурентів — 100–120 грн.

Зважаючи на тенденції актуального телеграм-ринку, якісний рекламний креатив приводить одного підписника на новинний телеграм-канал у середньому за 16 грн.

Читайте як за допомогою Telegram Ads команда Netpeak знизила вартість підписника на 41% .

Якщо у вас вже є рекламний пост, що приводить підписників, на $10 000 ви залучите на канал приблизно 22 500 підписників. Також потрібно врахувати, що будуть і відписки, їх не уникнути. Візьму середнє значення 15%, тобто на каналі буде 19 125 підписників.

При постійному залученні нових підписників відсоток середньої кількості охоплень за добу (ER) становитиме 40–50%. Це приблизно 9 560 переглядів на один пост.

Витрачаючи 1000 доларів на місяць, ви залучаєте приблизно 2125 підписників.

Розрахунок Бюджет: 1000 доларів. Середня ціна 1 підписника: 16 грн або $0,41. Кількість підписників: 1000 х 0,41 = 2439 підписників (для зручності розрахунку округлю до 2500). Відсоток відписок у місяць в середньому: 15% або близько 375 підписників. 2500 - 375 = 2125 підписників на місяць з урахуванням відписок

Це результат не першого місяця роботи, бо потрібен час на тестування рекламних креативів.

Тому, для прикладу, в перший місяць після тестів і перших ефективних закупів у вас 1500 підписників. На другий місяць буде витрачено $2000, що надасть 3625 підписників.

Для продажу реклами кількість підписників не має значення, оскільки ринок орієнтується на кількість охоплень, тобто переглядів на постах. Більшість каналів починають продавати рекламу від 2000 переглядів. Із середини третього місяця просування ви зможете продавати рекламу.

Оскільки у вас новий канал і нова аудиторія, першу рекламу ви зможете продавати від 2000 переглядів на добу. Ці свіжі рекламні місця йдуть по вищому тарифу.

Ви дасте 10 рекламних місць за 140 грн на кожну тисячу переглядів (140CPM). Рекомендую давати не більше двох рекламних постів на день, бо кожна публікація на каналі — це відписки, а рекламні пости їх збільшують.

Перші шість місяців раджу робити повну реінвестицію із цих коштів у канал. Далі на реінвестиції можна відводити 50%.

Щомісяця вдаватиметься залучати приблизно 2000 додаткових підписників, враховуючи, що ваш рекламний пост буде «вигоряти», а над контентом потрібно постійно працювати.

У такий спосіб, за рік просування ви отримаєте канал з аудиторією 30 000 підписників і приблизно 13 500 переглядів за добу — 45% від кількості підписників. Одне рекламне розміщення у вас буде коштувати в середньому 120 СРМ або 1620 грн. 50 розміщень на місяць дадуть чек у 81 000 гривень без урахування комісії та заробітної плати.

Ціни наведені на квітень 2024.

Ви можете значно зменшити вартість підписника на ваш канал, звернувшись до команди Telegram Department.

Висновки