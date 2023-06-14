Як вести телеграм-канал: рутина та творчість

Один із найкращих месенджерів світу, Telegram, дозволяє створювати канали, які, по суті, є новітніми засобами масової інформації. Останнім часом вони набули значної популярності. Адже тут поєднуються користь и зиск: окрім залучення широкої аудиторії можна ще й монетизувати свої зусилля.

Я розповім, як створити, вести і просувати телеграм-канал, а також пораджу — що треба, аби ця корисна справа не перетворилася на рутину.

Розробка концепції телеграм-каналу

Перш ніж створити свій канал, варто визначити:

про що він розповідатиме;

хто буде його читати;

як подаватиметься контент;

періодичність та частоту публікацій.

Продумайте і запишіть заздалегідь максимальну кількість деталей — легше буде починати і не застрягнете на початку.

Ідея

Насамперед визначте ідею каналу. Кращий варіант, якщо будете писати на близькі вам теми. Не буде труднощів з контентом, і підписники швидко знайдуться.

Якщо ж ідей бракує — беріть приклад із вже існуючих розкручених каналів і прагніть їх перевершити!

Tone of voice

Оберіть правильний Tone of voice — стиль розмови зі своєю аудиторією. Він допоможе відрізнятися серед конкурентів і має бути стандартним для всього, що відбувається на каналі.

Tone of voice визначає: манеру викладання тексту, використання емодзі, знаків пунктуації та caps lock. Треба узагальнити елементи дизайну, подачу медіаконтенту і навіть підписи у постів.

Якщо коротко — ваші пости повинні мати своє обличчя. Тоді вийде цілісна картина.

Створення телеграм-каналу

Раджу приступати до цього етапу, коли повністю сформуєте в уяві ваш проєкт. Можете створити чернетку — закритий телеграм-канал особисто для себе та своїх друзів, потренуватися, а потім приступайте до офіційної версії.

Реєстрація каналу

Отож, зайдіть у розділ «Чати» застосунку і натисніть на зображення олівця. У меню оберіть «Новий канал». Наступна сторінка — тисніть «Створити канал». Вам буде запропоновано ввести назву, додати опис і встановити аватар.

Зверніть увагу — назва, опис та аватар мають відповідати обраній ідеї каналу та бути впізнаваними.

Аватар має форму кола, це варто врахувати.

Відкрите посилання втілює індивідуальність вашого проєкту. Зробіть його коротким і зрозумілим.

Натискайте «Далі» у верхній правій частині екрану. Все, канал створений, час налаштовувати його опції.

Оберіть тип каналу: звичайний (публічний) або приватний.

Звичайний канал може переглядати будь-який користувач Telegram, який знаходить його в пошуку або отримує від будь-кого посилання на канал.

Приватний канал можуть відвідувати лише особи, внесені до списку підписників або ті, що отримали посилання із запрошенням.

Вам буде запропоновано додати людей з вашого списку контактів Telegram — рекомендую натиснути «Пропустити». Ліпше зробити це пізніше, коли на вашому каналі вже з’являться перші пости.

Адміністратор: права і можливості

Отже, ви створили телеграм-канал і автоматично стали його головним адміністратором. У цій якості ви можете: публікувати різноманітний контент, виставляти відкладений постинг, призначати інших (допоміжних) адміністраторів, змінювати аватар, назву та опис, налаштовувати реакції, блокувати користувачів, створювати запрошення тощо.

Аби скористатися правами адміністратора — натисніть на назву у верхній частині екрану або на аватар.

Увімкніть «Підписувати повідомлення» — і пости на каналі матимуть той же підпис, як і у вашому особистому Telegram.

Можете дозволити певним особам редагувати канал або публікувати пости. Для цього натисніть на «Три крапки» — «Адміністратори» — «Додати адміністратора».

Оберіть, які дії на каналі досяжні новому адміністратору:

Змінювати інформацію каналу — зазвичай, це дозволено тільки його власникам. Публікувати повідомлення — забезпечує можливість публікувати пости. Редагувати чужі повідомлення — тобто редагувати будь-які пости, у тому числі ваші або інших адміністраторів. Видаляти повідомлення інших — видалення чужих постів. Запрошення користувачів посиланнями — дає змогу створювати та керувати запрошувальними посиланнями для нових підписників. Управління трансляціями — запуск та модерація аудіо- або відеотрансляцій. Призначати адміністраторів — дає змогу робити адміністратором каналу ще когось. Будьте уважні — з цим налаштуванням можна передати канал іншому власнику.

Коли ви підключаєте для допомоги телеграм-бота, також потрібно призначити його адміністратором і видати права на потрібні функції.

Контент каналу

Після створення каналу та ознайомлення з налаштуваннями приступайте до своїх перших постів.

Які види контенту можна публікувати на каналі

У телеграм-каналах можна публікувати:

текстові пости;

фото, відео, аудіо;

голосові повідомлення;

голосові повідомлення в кружечках;

опитування та вікторини;

проводити аудіо- та відеотрансляції.

У тексті можна використовувати жирний шрифт, підкреслення, курсив, моноширинний та закреслений текст, спойлер, вставляти гіперпосилання.

Формат постів багато в чому залежатиме від тематики і спрямованості каналу. Не варто очікувати успіху, якщо ви розповідатимете про подорожі без єдиного медіа або про квіти лише за допомогою фото з кількома реченнями тексту.

Запам’ятайте — найбільший інтерес для користувачів Telegram становлять відео. Підписники пересилають один одному цікаві ролики набагато частіше за іншу візуалізацію.

Втім, усе залежить від актуальності матеріалу. У Telegram навіть великі текстові пости можуть бути популярними. Оптимально використовувати комбінацію медіа та тексту.

Які теми найкраще підходять для каналу

У Telegram користується попитом насамперед розважальний контент, новини та авторські блоги .

Розважальний контент не має обмежень — це можуть бути музика і меми, сатиричні твори і стендап.

Новинні канали користуються стабільним попитом, хоча останнім часом інтерес до них став трохи нижчим.

Авторські канали відрізняються великим розмаїттям. Тут експерти або любителі діляться своїм досвідом.

Щоб залучити підписників, треба обрати цільову аудиторію та публікувати контент, що буде кращим за інші канали. Не бійтесь експериментів — адже пости, схожі на десятки інших, навряд будуть цікавими для вибагливої аудиторії.

Публікація контенту

Дотримуйтесь кількох правил:

Контент потрібно публікувати регулярно. Він не обов’язково має бути щоденним або навіть щогодинним. Однак визначте ритм появи постів, який спонукатиме користувачів повертатися на ваш канал. Враховуйте час публікації контенту. Якщо, наприклад, канал присвячений бізнесу, краще це робити у будні дні і в робочий час. Звертайте увагу на формат публікацій. У разі розміщення переважно текстових постів — знайдіть можливість хоч іноді додавати картинки або відео, щоб зробити контент більш привабливим.

Текст має бути зручним для читання як на моніторі комп’ютера, так і на смартфоні. Уникайте великих блоків. Зазвичай кілька речень в абзаці виглядають органічно.

Стежте за поєднанням фото/відео з текстом. Вузьке та високе медіа звужує текст на екрані. Тому якщо хочете опублікувати довгий текст із вузьким медіа, краще подивитися заздалегідь — який вигляд це матиме.

Слідкуйте за якістю візуального контенту. Зрозуміло, що неприйнятні зображення чи відео низького розширення, але й дуже великі ролики також стануть проблемою для користувачів. Залишайте на картинці або відео найважливіше, решту обріжте. Ролики варто прискорити у відеоредакторі. Обирайте потрібний вам час публікації з використанням відкладеного постингу Telegram. Підготувавши пост, затисніть кнопку «Відправити», оберіть «Відправити пізніше», дату і час і підтвердіть. На комп’ютері для цього потрібно натиснути правою кнопкою миші на відправлення. У відкладених повідомленнях завжди можна змінити текст, медіа, дату і час.

«Секрети» поліпшення контенту:

влаштовуйте пізнавальні або розважальні опитування/вікторини — це зазвичай приваблює аудиторію;

відповідайте дописами на власні пости або посилайтесь на них у тексті;

структуруйте канал і додавайте хештеги на різні рубрики;

забезпечте можливість підписатися на свій канал.

Контент-план

Перші пости новоствореного каналу зазвичай з’являються «стихійно», однак для подальшої ефективної роботи варто замислитися над тактикою і стратегією. Тому планування контенту — важливий етап у розвитку вашого каналу.

Навіщо планувати пости

Контент-план допомагає заощадити час і ресурси на пошук і створення нових постів, уникнути стресу і поспіху під час їхньої підготовки.

Якісне планування зберігає стиль і концепцію контенту, підтримує інтереси аудиторії та збільшує залученість користувачів.

Як планувати пости

Збирайте матеріал заздалегідь: підготуйте медіа, напишіть тексти постів. Майте на увазі — ідеї, що перебувають виключно у вашій голові, часто втрачаються.

Варто підготувати контент-календар, у якому визначено дати публікації, формат та ідеї постів.

Залучення аудиторії

Щоб канал зростав, на нього потрібно час від часу залучати нову аудиторію.

Як знайти підписників

Для цього можна використовувати рекламні інструменти месенджера, інші канали та боти. Рекламні розміщення в Telegram можуть виявитися досить дорогими для початківця. Тому краще розповісти про себе на інших каналах.

Обирайте ресурси зі схожою цільовою аудиторією і домовляйтесь з власниками каналу особисто. Зверніть особливу увагу на підготовку власного рекламного посту — майбутні підписники мають зрозуміти сенс відвідування вашого каналу

Можна спробувати рекламні розміщення в ботах. Вони дешеві, однак у цьому випадку значно важче знайти потрібну аудиторію.

Ще один, досить ефективний варіант — розповісти про свій канал у тематичних чатах.

Реклама каналу на інших платформах

Щоб залучити нових підписників на канал, варто розмістити посилання на нього у Facebook, Instagram або TikTok, розповідати там про нові пости.

Іноді досить вдалою виявляється співпраця з брендами, іншими контент-креаторами.

Взаємодія з аудиторією

Для успіху каналу треба реагувати на запитання підписників, приймати відгуки та пропозиції.

Способи зворотного зв’язку в Telegram

Як адміністратор, ви визначаєте — які реакції увімкнені на вашому каналі.

підписники можуть коментувати пости, залишати повідомлення в боті зворотного зв’язку. Аби це забезпечити, натисніть олівець — «Обговорення» — «Створити групу». Оберіть для неї назву, аватар та опис.

Ви також можете проводити опитування і голосування, щоб дізнатися думку підписників про контент.

Боти зворотного зв’язку можна легко створити за допомогою конструкторів ботів. Вони допоможуть отримати зворотній зв’язок та залишитись автору каналу анонімним.

Особливості коментарів у Telegram

Усі пости каналу дублюватимуться в групу, яку ви підключили для коментарів. За її допомогою ви можете виконувати модерацію та визначати — які права матимуть підписники, які медіа дозволено надсилатися в чат, які реакції включені в коментарях.

Зверніть увагу — у Telegram забезпечена можливість відповідати підписникам у коментарях від імені чату. Для цього просто надсилайте повідомлення з групи.

Аналітика і поліпшення каналу

Щоб зрозуміти ефективність каналу, слід звернути увагу на статистику. Це можливо, якщо у вас понад 50 підписників.

Як відстежувати статистику каналу

Статистику Telegram можна відкрити тільки в мобільному застосунку. Для цього натисніть на «Три крапки» — «Статистика».

Ви побачите інформацію щодо підписників та мови їхніх пристроїв, переглядів (з розбивкою за годинами) постів, кількості увімкнених сповіщень і загальної кількості репостів.

Зверніть увагу на відсоток відписок. Якщо канал не залучає до себе нову аудиторію, оптимальний рівень 0,9-1%. Коли канал зростає, відписок може бути більше — 8-20%.

Відписки — цілком нормальне явище, але різкі коливання мають стати предметом аналізу.

Поліпшення каналу на основі статистики

Telegram показує статистику за останній тиждень. Щоб аналізувати тривалі періоди — занотовуйте самостійно необхідну інформацію.

Варто звернути увагу на таке:

Актуальний час перегляду постів. Знаючи, коли підписники відвідують ваш канал, ви зможете вдосконалити надання інформації. Репости. Це один із кращих способів органічного зростання в месенджері. Якщо ваш пост пересилає більше 1% підписників — ви досягли мети. Найкращі пости. Визначте — на які реагують найбільше. У статистиці це прямо не відображається, але є можливість обчислити самостійно.

Проаналізуйте формат і спосіб подачі контенту найбільш визначних постів. У майбутньому намагайтесь використовувати їх у якості шаблону.

Слід однак розуміти, що іноді пост може мати менше охоплення, але водночас бути важливим і цінним для вашої аудиторії. Тому не робіть висновків тільки на підставі переглядів і реакцій.

Для глибшого аналізу можна вдатися до сторонніх інструментів:

Вони допоможуть вивчити не тільки свій канал, а й конкурентів.

Монетизація каналу

Щоб канал приносив не тільки задоволення, а й кошти — займайтесь його монетизацією. Є різні способи: пряма реклама, рекламна інтеграція, платний контент і донати.

Якщо маєте дуже багато підписників, можна створити власний бренд і продавати сувеніри, одяг чи інші товари, пов’язані з тематикою вашого каналу.

Загалом — дохід залежатиме від розміру аудиторії. Але вона може зменшитись через втрату довіри підписників. Тому відповідально обирайте — що рекламувати.

Рекламні розміщення

Залиште в описі каналу контакт для рекламодавців. Вам можуть надходити пропозиції про рекламу товарів, послуг або інших телеграм-каналів, ботів та чатів.

Варто розмістити свій канал на різних біржах, щоб рекламодавці вас швидше помітили. Однак будьте пильні — трапляються шахраї.

Найчастіше рекламодавці приходять з готовим постами. Але ви можете зробити їх більш пристосованими до вашого каналу.

Платні підписки і пости

У Telegram є підписка на контент, доступний тільки для певних користувачів, які оплатили доступ до вашого каналу. Можливі також платні пости з цінною інформацією.

Власник каналу встановлює ціну підписки чи перегляду поста та визначає термін її дії.

Донати

Якщо канал виявився корисним для читачів, можна запропонувати їм підтримати вашу роботу добровільними внесками, донатами. У Telegram для цього є спеціальний бот, до якого можна під’єднати будь-який канал.

Боротьба за контент

За останній рік ринок Telegram сильно виріс: з’явилося більше каналів, інформація поширюється значно швидше, конкуренція серед власників каналів стала серйознішою.

З чого складається конкуренція

Власники все більшого числа каналів замислюються про монетизацію свого ресурсу. Вони регулярно публікують пости, стежать за статистикою, намагаються показувати себе з кращого боку для рекламодавців.

Як здобути конкурентну перевагу

Боротьба за контент є важливим аспектом володіння каналом у Telegram. Щоб максимально захистити себе від копіювання матеріалів, можна заборонити пересилання контенту у своєму каналі (за замовчуванням увімкнено пересилання постів). Опція унеможливить також копіювання чи збереження.

Зайдіть у налаштування каналу — «Тип каналу» — увімкніть «Заборонити збереження змісту».

Ще один спосіб захисту — використання водяних знаків на своїх медіа. У цьому випадку можна не вмикати «Заборонити збереження змісту», адже використання такого контенту по суті буде рекламою вашого каналу.

Баланс між рутиною та творчістю

Щоб зберегти натхнення під час ведення каналу, треба знайти баланс між виробництвом і творчими елементами.

Дисципліна

З одного боку, аби канал мав успіх, вам потрібно дотримуватися розкладу публікацій, продуктивності та ефективного виконання завдань, постійного залучення до розвитку. Тобто ставитися так само серйозно, як до звичайної роботи.

Стандартизація контенту — корисний елемент досягнення потрібного результату. Дотримання вибудуваної структури, tone of voice, концепції дасть змогу не тільки полегшити вам процес створення контенту, а й забезпечити однакову якість публікацій для вашої аудиторії.

Ці елементи сформують і підтримуватимуть стиль і бренд вашого каналу.

Експерименти

Творчість — це те, що робить ваш контент унікальним. Ідеї можуть виникати у будь-який момент, тому найкраще складати нотатки з чернеток, щоб зберегти їх і потім реалізувати у життя.

Експерименти з контентом дають змогу вам розширити аудиторію і відкрити нові можливості каналу. Пробуйте нові форми, подачі, інфоприводи.

Пам’ятайте, що творчість — це не лише про створення контенту, а й про пошук натхнення, передача свого власного бачення.

Запам’ятати

Ведення телеграм-каналу — це цікаве і захопливе заняття, яке може принести не тільки задоволення, а й дохід. Для того щоб отримати максимальну віддачу від каналу, необхідно враховувати безліч факторів: від вибору тематики до просування.

Головне, щоб ви зберігали творчі елементи, активно взаємодіяли з аудиторією і публікували якісний контент, який буде цікавий вашим підписникам.

Для появи популярного і успішного телеграм-каналу:

Почніть з розробки концепції. Створіть телеграм-канал — технічно це дуже просто. Розробіть контент-план. Почніть регулярні публікації. Працюйте над залученням аудиторії. Регулярно відслідковуйте статистику каналу. Налагодіть монетизацію.

Якщо ви мрієте про свій власний телеграм-канал, але не можете знайти час, щоб вести його — даю слушну пораду. Залиште заявку на консультацію з експертами у веденні Telegram каналів. Команда Telegram Network візьме на себе всю роботу зі створення та просування каналу, щоб реалізувати вашу ідею, поки ви займаєтесь іншими справами.