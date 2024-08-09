Как вести телеграм-канал: рутина и творчество

Один из самых лучших мессенджеров мира, Telegram, разрешает создавать каналы, являющиеся, по сути, современными средствами массовой информации. В последнее время они стали очень популярны. Ведь позволяют кроме привлечения широкой аудитории еще и монетизировать свои усилия.

Я расскажу, как создать, вести и продвигать телеграм-канал, а также посоветую — что надо, чтобы это полезное дело не превратилось в рутину.

Разработка концепции телеграм-канала

Прежде чем создать свой канал, стоит определить:

о чем он будет рассказывать;

кто будет его читать;

как будет подаваться контент;

периодичность и частота публикаций.

Продумайте и запишите заранее максимальное количество деталей — легче будет начинать, плюс не застрянете вначале.

Идея

Прежде всего определите идею канала. Лучший вариант, если будете писать на близкие вам темы. Не будет трудностей с контентом, и подписчики быстро найдутся.

Если же идей не хватает — берите пример с уже существующих раскрученных каналов и стремитесь их превзойти!

Tone of voice

Выберите правильный Tone of voice — стиль общения со своей аудиторией. Он поможет выделяться среди конкурентов и должен быть стандартизированным для всего, что происходит на канале.

Tone of voice определяет: стиль текста, использование эмодзи, знаков пунктуации и caps lock. Надо обобщить элементы дизайна, подачу медиаконтента и даже подписи к постам.

Если коротко — ваши посты должны иметь своё лицо. Тогда выйдет целостная картина.

Создание телеграм-канала

Советую приступать к этому этапу, когда полностью сформируете в уме ваш проект. Можете создать черновик — закрытый телеграм-канал лично для себя и своих друзей, потренироваться, а потом приступайте к официальной версии.

Регистрация канала

Итак, зайдите в раздел приложения «Чаты» и нажмите на изображение карандаша. В меню выберите «Новый канал». Следующая страница — нажмите «Создать канал». У вас будет возможность ввести название, добавить описание и установить аватар.

Обратите внимание — название, описание и аватар должны соответствовать выбранной идее канала и быть узнаваемыми.

Аватар имеет форму круга, это необходимо учитывать.

Открытая ссылка воплощает индивидуальность вашего проекта. Сделайте ее короткой и понятной.

Нажимайте «Дальше» в верхней правой части экрана. Все, канал создан, пора настраивать его опции.

Выберите тип канала: обычный (публичный) или частный.

Обычный канал может просматривать любой пользователь Telegram, который находит его в поиске или получает ссылку на канал.

Честный канал могут посещать только лица, внесенные в список подписчиков или те, кто получил пригласительную ссылку.

Вам будет предложено добавить людей из вашего списка контактов Telegram — рекомендую нажимать «Пропустить». Лучше сделайте это позже, когда на вашем канале уже появятся первые посты.

Администратор: права и возможности

Итак, вы создали телеграм-канал и автоматически стали его главным администратором. В этом качестве вы можете:

публиковать разнообразный контент;

выставлять отложенный постинг;

назначать других (вспомогательных) администраторов;

изменить аватар, название и описание;

настраивать реакции, блокировать пользователей, создавать приглашения.

Чтобы воспользоваться правами администратора — нажмите на название в верхней части экрана или на аватар.

Включите «Подписывать сообщения» — и посты на канале будут иметь такую же подпись, как и в вашем личном Telegram.

Можете разрешить определенным лицам редактировать канал или публиковать посты. Для этого в настройках нажмите «Администраторы» — «Добавить».

Выберите, какие действия на канале доступны новому администратору.

Менять информацию канала — обычно это разрешено только его владельцам. Публиковать сообщения — обеспечивает возможность публиковать посты. Редактировать чужие сообщения — то есть редактировать любые посты, в том числе ваши или других администраторов. Удалять сообщения других — удаление чужих постов. Приглашение пользователей ссылками — дает возможность создавать и управлять пригласительными ссылками для новых подписчиков. Управление трансляциями — запуск и модерация аудио- или видеотрансляций. Назначать администраторов — дает возможность делать администратором канала еще кого-нибудь. Будьте внимательны — с этой настройкой можно передать канал другому владельцу.

Когда вы подключаете для помощи телеграм-бот, также надо назначить его администратором и выдать права на нужные функции.

Контент канала

После создания канала и ознакомлением с настройками приступайте к своим первым постам.

Какие виды контента можно публиковать на канале

В телеграм-каналах можно публиковать:

текстовые посты;

фото, видео, аудио;

голосовые сообщения;

сообщения в кружочках;

опросы и викторины;

проводить аудио- и видеотрансляции.

В тексте можно использовать жирный шрифт, подчеркивание, курсив, моноширинный и зачеркнутый текст, спойлер, вставлять гиперссылку.

Формат постов много в чем зависит от тематики и направленности канала. Не стоит ожидать успеха, если вы будете рассказывать о путешествиях без единого медиа или о цветах только с помощью фото с несколькими предложениями текста.

Запомните — самый большой интерес для пользователей Telegram составляют видео. Подписчики пересылают друг другу интересные ролики намного чаще, чем другую визуализацию.

Впрочем, все зависит от актуальности материала. В Telegram даже большие текстовые посты могут быть популярными. Оптимально использовать комбинацию медиа и текста.

Какие темы лучше всего подходят для канала

В Telegram пользуется спросом прежде всего развлекательный контент, новости и авторские блоги.

Развлекательный контент не имеет ограничений — это могут быть музыка и мемы, сатирические произведения и стендап.

Новостные каналы пользуются стабильным спросом, хотя в последнее время интерес к ним стал немного ниже.

Авторские каналы отличаются большим разнообразием. Тут эксперты или любители делиться своим опытом.

Чтобы привлечь подписчиков, надо выбрать целевую аудиторию и публиковать контент, который будет лучше, чем в других каналах. Не бойтесь экспериментов — ведь посты, похожие на десятки других, вряд ли будут интересны для прихотливой аудитории.

Читайте также, как начать вести авторский блог уже сейчас.

Публикация контента

Придерживайтесь нескольких правил:

Контент необходимо публиковать регулярно. Он не обязательно должен быть ежедневным или ежечасным. Однако определите ритм появления постов, который будет побуждать пользователей возвращаться на ваш канал. Учитывайте время публикации контента. Если, например, канал посвящен бизнесу, лучше это делать в будние дни и в рабочее время. Обращайте внимание на формат публикаций. В случае размещения преимущественно текстовых постов — найдите возможность хотя бы иногда добавлять картинки или видео, чтобы сделать контент более привлекательным. Текст должен быть удобным для чтения как на мониторе компьютера, так и на смартфоне. Избегайте больших блоков. Обычно несколько предложений в абзаце выглядят органично.

Следите за сочетанием фото/видео с текстом. Узкое и высокое медиа сужает текст на экране. Поэтому если хотите опубликовать длинный текст с узким медиа, лучше посмотреть заранее — как это будет выглядеть.

Следите за качеством визуального контента. Понятно, что неприемлемы изображения или видео низкого разрешения, но и очень большие ролики также станут проблемой для пользователей. Оставляйте на картинке или видео самое важное, остальное обрежьте. Ролики стоит ускорить в видеоредакторе. Выбирайте нужное вам время публикации благодаря отложенному постингу Telegram. Подготовив пост, зажмите кнопку «Отправить», выберите «Отправить позже», дату и время, и подтвердите. На компьютере для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на отправку. В отложенных сообщениях всегда можно изменить текст, медиа, дату и время.

«Секреты» улучшения контента:

устраивайте познавательные или развлекательные опросы/викторины — это обычно привлекает аудиторию;

отвечайте сообщениями на собственные посты или ссылайтесь на них в тексте;

структурируйте канал и добавляйте хэштеги на разные рубрики;

обеспечьте возможность подписаться на свой канал.

Контент-план

Первые посты новосозданного канала обычно появляются «стихийно», однако для дальнейшей эффективной работы стоит задуматься над тактикой и стратегией. Поэтому планирование контента — важный этап в развитии вашего канала.

Зачем планировать посты

Контент-план помогает сэкономить время и ресурсы на поиск и создание новых постов, избежать стресса и спешки во время их подготовки.

Качественное планирование сохраняет стиль и концепцию контента, поддерживает интересы аудитории и увеличивает вовлеченность пользователей.

Как планировать посты

Собирайте материал заранее: подготовьте медиа, напишите тексты постов. Имейте ввиду — идеи, которые находятся исключительно в вашей голове, часто теряются.

Стоит подготовить контент-календарь, в котором определены даты публикаций, формат и идеи постов.

Привлечение аудитории

Чтобы канал рос, на него необходимо время от времени привлекать новую аудиторию.

Как найти подписчиков

Для этого можно использовать телеграм-рекламу, другие каналы и боты. Рекламные размещения в Telegram могут оказаться достаточно дорогими для новичка. Поэтому лучше рассказать о себе на других каналах.

Выбирайте ресурсы с похожей целевой аудиторией и договаривайтесь с владельцами канала лично. Обратите особенное внимание на подготовку собственного рекламного поста — будущие подписчики должны понимать смысл посещения вашего канала

Можно попробовать рекламные размещения в ботах. Они дешевые, однако в этом случае значительно труднее найти нужную аудиторию.

Еще один, достаточно эффективный вариант — рассказать о своем канале в тематических чатах.

Реклама канала на других платформах

Чтобы привлечь новых подписчиков на канал, стоит разместить ссылку на него в Facebook, Instagram или TikTok, рассказывать там о новых постах.

Иногда достаточно успешной оказывается сотрудничество с брендами, другими контент-креаторами.

Читайте подробнее о 15 способах продвижения телеграм-канала.

Взаимодействие с аудиторией

Для успеха канала необходимо реагировать на вопросы подписчиков, принимать отзывы и предложения.

Способы обратной связи в Telegram

Как администратор, вы определяете — какие реакции включены на вашем канале.

Подписчики могут комментировать посты, оставлять сообщения в боте обратной связи. Чтобы это обеспечить, нажмите карандаш — добавьте «Обсуждение» — «Создать группу». Выберите для неё название, аватар и описание.

Вы также можете проводить опросы и голосования, чтобы узнать мнение подписчиков про контент.

Боты обратной связи можно легко создать с помощью конструкторов ботов. Они помогут получить обратную связь и остаться автору канала анонимным.

Особенности комментариев в Telegram

Все посты канала будут дублироваться в группу, которую вы подключили для комментариев. С её помощью вы сможете выполнять модерацию и определять — права подписчиков, какие медиа разрешено отправлять в чат, какие реакции включены в комментариях.

Обратите внимание — в Telegram есть возможность отвечать подписчикам в комментариях от имени чата. Для этого просто отправляйте сообщение из группы.

Аналитика и улучшение канала

Чтобы понять эффективность канала, следует обратить внимание на статистику. Она досступна, если у вас больше 50 подписчиков.

Как отслеживать статистику канала

Статистику Telegram можно открыть только в мобильном приложении. Для этого нажмите на «Три точки» — «Статистика».

Вы увидите информацию по поводу подписчиков и языки их устройств, просмотров (с расбивкой по часам) постов, количество включенных оповещений и общее количествп репостов.

Обратите внимание на процент отписок. Если канал не привлекает к себе новую аудиторию, оптимальный уровень 0,9-1%. Когда канал растет, отписок может быть больше — 8-20%.

Отписки — вполне нормальное явление, но резкие колебания должны стать предметом анализа.

Оптимизация канала на основе статистики

Telegram показывает статистику за последнюю неделю. Чтобы анализировать длительные периоды — записывайте самостоятельно необходимую информацию.

Стоит обратить внимание на такое:

Актуальное время просмотра постов. Зная, когда подписчики посещают ваш канал, вы можете усовершенствовать предоставление информации. Репосты. Это один из лучших способов органичного роста в мессенджере. Если ваш пост пересылает больше 1% подписчиков — вы достигли цели. Самые лучшие посты. Определите — на какие реагируют больше всего. В статистике это прямо не отображается, но есть возможность вычислить самостоятельно.

Проанализируйте формат и способ подачи контента наиболее выдающихся постов. В будущем старайтесь использовать их в качестве шаблона.

Но стоит понимать, что иногда пост может иметь меньше охвата, но в тоже время быть важным и ценным для вашей аудитории. Поэтому не делайте выводов только на основе просмотров и реакций.

Для более глубокого анализа можно обратиться к посторонним инструментам:

Они помогут изучить не только свой канал, а и конкурентов.

Монетизация канала

Чтобы канал приносил не только удовольствие, но и средства — занимайтесь его монетизацией. Есть разные способы: прямая реклама, рекламная интеграция, платный контент и донаты.

Когда много подписчиков, можно создать собственный бренд и продавать сувениры, одежду или другие товары, связанные с тематикой вашего канала.

В общем — доход будет зависеть от размера аудитории. Но она может уменьшиться из-за потери доверия подписчиков. Поэтому ответственно выбирайте — что рекламировать.

Читайте детальнее о работе и инвестициях в Telegram.

Рекламные размещения

Оставьте в описании канала контакт для рекламодателей. Вам могут поступать предложения о рекламе товаров, услуг или других телеграм-каналов, ботов и чатов.

Стоит разместить свой канал на разных биржах, чтобы рекламодатели вас быстрее заметили. Однако будьте внимательны — попадаются мошенники.

Чаще всего рекламодатели приходят с готовыми постами. Но вы можете сделать их более адаптированными к вашему каналу.

Платные подписки и посты

В Telegram есть подписка на контент, доступный только для определенных пользователей, которые оплатили доступ к вашему каналу. Возможны также платные посты с ценной информацией.

Владелец канала устанавливает цену подписки или просмотра поста и определяет срок ее действия.

Донаты

Если канал оказался полезным для читателей, можно предложить им поддержать вашу работу добровольными взносами, донатами. В Telegram для этого есть специальный бот, к которому можно присоединить любой канал.

Борьба за контент

За последний год рынок Telegram сильно вырос: появилось больше каналов, информация распространяется значительно быстрее, конкуренция среди владельцев каналов стала серьезнее.

Из чего складывается конкуренция

Владельцы все большего числа каналов задумываются о монетизации своего ресурса. Они регулярно публикуют посты, следят за статистикой, пытаются показать себя с лучшей стороны для рекламодателей.

Как приобрести конкурентное преимущество

Борьба за контент является важным аспектом владения канала в Telegram. Чтобы максимально защитить себя от копирования материалов, можно запретить пересылание контента в своем канале (по умолчанию включена пересылка постов). Опция делает невозможным также копирование или сохранение.

Зайдите в настройки канала — «Тип канала» — включите «Запретить сохранение содержимого».

Еще один способ защиты — использование водных знаков на своих медиа. В этом случае можно не включать «Запретить сохранение содержимого», ведь использование такого контента по существу будет рекламой вашего канала.

Баланс между рутиной и творчеством

Чтобы сохранить вдохновение во время ведения канала, надо найти баланс между производством и творческими элементами.

Дисциплина

С одной стороны, чтобы канал имел успех, вам необходимо придерживаться расписания публикаций, продуктивности и эффективного выполнения заданий, постоянного вовлечения в развитие. То есть относиться также серьезно, как к обычной работе.

Стандартизация контента — полезный элемент достижения необходимого результата. Соблюдение выстроенной структуры, tone of voice, концепции даст возможность не только облегчить вам процесс создания контента, а и обеспечить одинаковое качество публикаций для вашей аудитории.

Эти элементы сформируют и будут поддерживать стиль и бренд вашего канала.

Эксперименты

Творчество — это то, что делает ваш контент уникальным. Идеи могут возникать в любой момент, поэтому лучше всего складывать заметки из черновиков, чтобы сохранить их и потом реализовать в жизнь.

Эксперименты с контентом дают возможность вам расширить аудиторию и открыть новые возможности канала. Пробуйте новые формы, подачи, инфоповоды.

Помните, что творчество — это не только о создании контента, а и о поиске вдохновения, передача своего собственного видения.

Запомнить

Ведение телеграм-канала — это интересное и захватывающее занятие, которое может принести не только удовольствие, а и доход. Для того, чтобы получить максимальную отдачу от канала, необходимо учитывать множество факторов: от выбора тематики до продвижения.

Главное, чтобы вы сохраняли творческие элементы, активно взаимодействовали с аудиторией и публиковали качественный контент, который будет интересен вашим подписчикам.

Для появления популярного и успешного телеграм-канала:

Начните с разработки концепции. Создайте телеграм-канал — технически это очень просто. Разработайте контент-план. Начните регулярные публикации. Работайте над привлечением аудитории. Регулярно отслеживайте статистику канала. Настройте монетизацию.

Если вы мечтаете о своем собственном телеграм-канале, но не можете найти время, чтобы вести его — даю дельный совет. Оставьте заявку на консультацию с экспертами в ведении Telegram-каналов. Команда Telegram Department возьмет на себя всю работу по созданию и продвижению канала, чтобы реализовать вашу идею, пока вы занимаетесь другими делами.