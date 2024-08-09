Как вести телеграм-канал: рутина и творчество
Один из самых лучших мессенджеров мира, Telegram, разрешает создавать каналы, являющиеся, по сути, современными средствами массовой информации. В последнее время они стали очень популярны. Ведь позволяют кроме привлечения широкой аудитории еще и монетизировать свои усилия.
Я расскажу, как создать, вести и продвигать телеграм-канал, а также посоветую — что надо, чтобы это полезное дело не превратилось в рутину.
Разработка концепции телеграм-канала
Прежде чем создать свой канал, стоит определить:
- о чем он будет рассказывать;
- кто будет его читать;
- как будет подаваться контент;
- периодичность и частота публикаций.
Продумайте и запишите заранее максимальное количество деталей — легче будет начинать, плюс не застрянете вначале.
Идея
Прежде всего определите идею канала. Лучший вариант, если будете писать на близкие вам темы. Не будет трудностей с контентом, и подписчики быстро найдутся.
Если же идей не хватает — берите пример с уже существующих раскрученных каналов и стремитесь их превзойти!
Tone of voice
Выберите правильный Tone of voice — стиль общения со своей аудиторией. Он поможет выделяться среди конкурентов и должен быть стандартизированным для всего, что происходит на канале.
Tone of voice определяет: стиль текста, использование эмодзи, знаков пунктуации и caps lock. Надо обобщить элементы дизайна, подачу медиаконтента и даже подписи к постам.
Если коротко — ваши посты должны иметь своё лицо. Тогда выйдет целостная картина.
Создание телеграм-канала
Советую приступать к этому этапу, когда полностью сформируете в уме ваш проект. Можете создать черновик — закрытый телеграм-канал лично для себя и своих друзей, потренироваться, а потом приступайте к официальной версии.
Регистрация канала
Итак, зайдите в раздел приложения «Чаты» и нажмите на изображение карандаша. В меню выберите «Новый канал». Следующая страница — нажмите «Создать канал». У вас будет возможность ввести название, добавить описание и установить аватар.
Обратите внимание — название, описание и аватар должны соответствовать выбранной идее канала и быть узнаваемыми.
Аватар имеет форму круга, это необходимо учитывать.
Открытая ссылка воплощает индивидуальность вашего проекта. Сделайте ее короткой и понятной.
Нажимайте «Дальше» в верхней правой части экрана. Все, канал создан, пора настраивать его опции.
Выберите тип канала: обычный (публичный) или частный.
Обычный канал может просматривать любой пользователь Telegram, который находит его в поиске или получает ссылку на канал.
Честный канал могут посещать только лица, внесенные в список подписчиков или те, кто получил пригласительную ссылку.
Вам будет предложено добавить людей из вашего списка контактов Telegram — рекомендую нажимать «Пропустить». Лучше сделайте это позже, когда на вашем канале уже появятся первые посты.
Администратор: права и возможности
Итак, вы создали телеграм-канал и автоматически стали его главным администратором. В этом качестве вы можете:
- публиковать разнообразный контент;
- выставлять отложенный постинг;
- назначать других (вспомогательных) администраторов;
- изменить аватар, название и описание;
- настраивать реакции, блокировать пользователей, создавать приглашения.
Чтобы воспользоваться правами администратора — нажмите на название в верхней части экрана или на аватар.
Включите «Подписывать сообщения» — и посты на канале будут иметь такую же подпись, как и в вашем личном Telegram.
Можете разрешить определенным лицам редактировать канал или публиковать посты. Для этого в настройках нажмите «Администраторы» — «Добавить».
Выберите, какие действия на канале доступны новому администратору.
- Менять информацию канала — обычно это разрешено только его владельцам.
- Публиковать сообщения — обеспечивает возможность публиковать посты.
- Редактировать чужие сообщения — то есть редактировать любые посты, в том числе ваши или других администраторов.
- Удалять сообщения других — удаление чужих постов.
- Приглашение пользователей ссылками — дает возможность создавать и управлять пригласительными ссылками для новых подписчиков.
- Управление трансляциями — запуск и модерация аудио- или видеотрансляций.
- Назначать администраторов — дает возможность делать администратором канала еще кого-нибудь. Будьте внимательны — с этой настройкой можно передать канал другому владельцу.
Когда вы подключаете для помощи телеграм-бот, также надо назначить его администратором и выдать права на нужные функции.
Контент канала
После создания канала и ознакомлением с настройками приступайте к своим первым постам.
Какие виды контента можно публиковать на канале
В телеграм-каналах можно публиковать:
- текстовые посты;
- фото, видео, аудио;
- голосовые сообщения;
- сообщения в кружочках;
- опросы и викторины;
- проводить аудио- и видеотрансляции.
В тексте можно использовать жирный шрифт, подчеркивание, курсив, моноширинный и зачеркнутый текст, спойлер, вставлять гиперссылку.
Формат постов много в чем зависит от тематики и направленности канала. Не стоит ожидать успеха, если вы будете рассказывать о путешествиях без единого медиа или о цветах только с помощью фото с несколькими предложениями текста.
Запомните — самый большой интерес для пользователей Telegram составляют видео. Подписчики пересылают друг другу интересные ролики намного чаще, чем другую визуализацию.
Впрочем, все зависит от актуальности материала. В Telegram даже большие текстовые посты могут быть популярными. Оптимально использовать комбинацию медиа и текста.
Какие темы лучше всего подходят для канала
В Telegram пользуется спросом прежде всего развлекательный контент, новости и авторские блоги.
Развлекательный контент не имеет ограничений — это могут быть музыка и мемы, сатирические произведения и стендап.
Новостные каналы пользуются стабильным спросом, хотя в последнее время интерес к ним стал немного ниже.
Авторские каналы отличаются большим разнообразием. Тут эксперты или любители делиться своим опытом.
Чтобы привлечь подписчиков, надо выбрать целевую аудиторию и публиковать контент, который будет лучше, чем в других каналах. Не бойтесь экспериментов — ведь посты, похожие на десятки других, вряд ли будут интересны для прихотливой аудитории.
Читайте также, как начать вести авторский блог уже сейчас.
Публикация контента
Придерживайтесь нескольких правил:
- Контент необходимо публиковать регулярно. Он не обязательно должен быть ежедневным или ежечасным. Однако определите ритм появления постов, который будет побуждать пользователей возвращаться на ваш канал.
- Учитывайте время публикации контента. Если, например, канал посвящен бизнесу, лучше это делать в будние дни и в рабочее время.
- Обращайте внимание на формат публикаций. В случае размещения преимущественно текстовых постов — найдите возможность хотя бы иногда добавлять картинки или видео, чтобы сделать контент более привлекательным.
- Текст должен быть удобным для чтения как на мониторе компьютера, так и на смартфоне. Избегайте больших блоков. Обычно несколько предложений в абзаце выглядят органично.
- Следите за сочетанием фото/видео с текстом. Узкое и высокое медиа сужает текст на экране. Поэтому если хотите опубликовать длинный текст с узким медиа, лучше посмотреть заранее — как это будет выглядеть.
- Следите за качеством визуального контента. Понятно, что неприемлемы изображения или видео низкого разрешения, но и очень большие ролики также станут проблемой для пользователей. Оставляйте на картинке или видео самое важное, остальное обрежьте. Ролики стоит ускорить в видеоредакторе.
- Выбирайте нужное вам время публикации благодаря отложенному постингу Telegram. Подготовив пост, зажмите кнопку «Отправить», выберите «Отправить позже», дату и время, и подтвердите. На компьютере для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на отправку. В отложенных сообщениях всегда можно изменить текст, медиа, дату и время.
«Секреты» улучшения контента:
- устраивайте познавательные или развлекательные опросы/викторины — это обычно привлекает аудиторию;
- отвечайте сообщениями на собственные посты или ссылайтесь на них в тексте;
- структурируйте канал и добавляйте хэштеги на разные рубрики;
- обеспечьте возможность подписаться на свой канал.
Контент-план
Первые посты новосозданного канала обычно появляются «стихийно», однако для дальнейшей эффективной работы стоит задуматься над тактикой и стратегией. Поэтому планирование контента — важный этап в развитии вашего канала.
Зачем планировать посты
Контент-план помогает сэкономить время и ресурсы на поиск и создание новых постов, избежать стресса и спешки во время их подготовки.
Качественное планирование сохраняет стиль и концепцию контента, поддерживает интересы аудитории и увеличивает вовлеченность пользователей.
Как планировать посты
Собирайте материал заранее: подготовьте медиа, напишите тексты постов. Имейте ввиду — идеи, которые находятся исключительно в вашей голове, часто теряются.
Стоит подготовить контент-календарь, в котором определены даты публикаций, формат и идеи постов.
Привлечение аудитории
Чтобы канал рос, на него необходимо время от времени привлекать новую аудиторию.
Как найти подписчиков
Для этого можно использовать телеграм-рекламу, другие каналы и боты. Рекламные размещения в Telegram могут оказаться достаточно дорогими для новичка. Поэтому лучше рассказать о себе на других каналах.
Выбирайте ресурсы с похожей целевой аудиторией и договаривайтесь с владельцами канала лично. Обратите особенное внимание на подготовку собственного рекламного поста — будущие подписчики должны понимать смысл посещения вашего канала
Можно попробовать рекламные размещения в ботах. Они дешевые, однако в этом случае значительно труднее найти нужную аудиторию.
Еще один, достаточно эффективный вариант — рассказать о своем канале в тематических чатах.
Реклама канала на других платформах
Чтобы привлечь новых подписчиков на канал, стоит разместить ссылку на него в Facebook, Instagram или TikTok, рассказывать там о новых постах.
Иногда достаточно успешной оказывается сотрудничество с брендами, другими контент-креаторами.
Читайте подробнее о 15 способах продвижения телеграм-канала.
Взаимодействие с аудиторией
Для успеха канала необходимо реагировать на вопросы подписчиков, принимать отзывы и предложения.
Способы обратной связи в Telegram
Как администратор, вы определяете — какие реакции включены на вашем канале.
Подписчики могут комментировать посты, оставлять сообщения в боте обратной связи. Чтобы это обеспечить, нажмите карандаш — добавьте «Обсуждение» — «Создать группу». Выберите для неё название, аватар и описание.
Вы также можете проводить опросы и голосования, чтобы узнать мнение подписчиков про контент.
Боты обратной связи можно легко создать с помощью конструкторов ботов. Они помогут получить обратную связь и остаться автору канала анонимным.
Особенности комментариев в Telegram
Все посты канала будут дублироваться в группу, которую вы подключили для комментариев. С её помощью вы сможете выполнять модерацию и определять — права подписчиков, какие медиа разрешено отправлять в чат, какие реакции включены в комментариях.
Обратите внимание — в Telegram есть возможность отвечать подписчикам в комментариях от имени чата. Для этого просто отправляйте сообщение из группы.
Аналитика и улучшение канала
Чтобы понять эффективность канала, следует обратить внимание на статистику. Она досступна, если у вас больше 50 подписчиков.
Как отслеживать статистику канала
Статистику Telegram можно открыть только в мобильном приложении. Для этого нажмите на «Три точки» — «Статистика».
Вы увидите информацию по поводу подписчиков и языки их устройств, просмотров (с расбивкой по часам) постов, количество включенных оповещений и общее количествп репостов.
Обратите внимание на процент отписок. Если канал не привлекает к себе новую аудиторию, оптимальный уровень 0,9-1%. Когда канал растет, отписок может быть больше — 8-20%.
Отписки — вполне нормальное явление, но резкие колебания должны стать предметом анализа.
Оптимизация канала на основе статистики
Telegram показывает статистику за последнюю неделю. Чтобы анализировать длительные периоды — записывайте самостоятельно необходимую информацию.
Стоит обратить внимание на такое:
- Актуальное время просмотра постов. Зная, когда подписчики посещают ваш канал, вы можете усовершенствовать предоставление информации.
- Репосты. Это один из лучших способов органичного роста в мессенджере. Если ваш пост пересылает больше 1% подписчиков — вы достигли цели.
- Самые лучшие посты. Определите — на какие реагируют больше всего. В статистике это прямо не отображается, но есть возможность вычислить самостоятельно.
Проанализируйте формат и способ подачи контента наиболее выдающихся постов. В будущем старайтесь использовать их в качестве шаблона.
Но стоит понимать, что иногда пост может иметь меньше охвата, но в тоже время быть важным и ценным для вашей аудитории. Поэтому не делайте выводов только на основе просмотров и реакций.
Для более глубокого анализа можно обратиться к посторонним инструментам:
Они помогут изучить не только свой канал, а и конкурентов.
Монетизация канала
Чтобы канал приносил не только удовольствие, но и средства — занимайтесь его монетизацией. Есть разные способы: прямая реклама, рекламная интеграция, платный контент и донаты.
Когда много подписчиков, можно создать собственный бренд и продавать сувениры, одежду или другие товары, связанные с тематикой вашего канала.
В общем — доход будет зависеть от размера аудитории. Но она может уменьшиться из-за потери доверия подписчиков. Поэтому ответственно выбирайте — что рекламировать.
Читайте детальнее о работе и инвестициях в Telegram.
Рекламные размещения
Оставьте в описании канала контакт для рекламодателей. Вам могут поступать предложения о рекламе товаров, услуг или других телеграм-каналов, ботов и чатов.
Стоит разместить свой канал на разных биржах, чтобы рекламодатели вас быстрее заметили. Однако будьте внимательны — попадаются мошенники.
Чаще всего рекламодатели приходят с готовыми постами. Но вы можете сделать их более адаптированными к вашему каналу.
Платные подписки и посты
В Telegram есть подписка на контент, доступный только для определенных пользователей, которые оплатили доступ к вашему каналу. Возможны также платные посты с ценной информацией.
Владелец канала устанавливает цену подписки или просмотра поста и определяет срок ее действия.
Донаты
Если канал оказался полезным для читателей, можно предложить им поддержать вашу работу добровольными взносами, донатами. В Telegram для этого есть специальный бот, к которому можно присоединить любой канал.
Борьба за контент
За последний год рынок Telegram сильно вырос: появилось больше каналов, информация распространяется значительно быстрее, конкуренция среди владельцев каналов стала серьезнее.
Из чего складывается конкуренция
Владельцы все большего числа каналов задумываются о монетизации своего ресурса. Они регулярно публикуют посты, следят за статистикой, пытаются показать себя с лучшей стороны для рекламодателей.
Как приобрести конкурентное преимущество
Борьба за контент является важным аспектом владения канала в Telegram. Чтобы максимально защитить себя от копирования материалов, можно запретить пересылание контента в своем канале (по умолчанию включена пересылка постов). Опция делает невозможным также копирование или сохранение.
Зайдите в настройки канала — «Тип канала» — включите «Запретить сохранение содержимого».
Еще один способ защиты — использование водных знаков на своих медиа. В этом случае можно не включать «Запретить сохранение содержимого», ведь использование такого контента по существу будет рекламой вашего канала.
Баланс между рутиной и творчеством
Чтобы сохранить вдохновение во время ведения канала, надо найти баланс между производством и творческими элементами.
Дисциплина
С одной стороны, чтобы канал имел успех, вам необходимо придерживаться расписания публикаций, продуктивности и эффективного выполнения заданий, постоянного вовлечения в развитие. То есть относиться также серьезно, как к обычной работе.
Стандартизация контента — полезный элемент достижения необходимого результата. Соблюдение выстроенной структуры, tone of voice, концепции даст возможность не только облегчить вам процесс создания контента, а и обеспечить одинаковое качество публикаций для вашей аудитории.
Эти элементы сформируют и будут поддерживать стиль и бренд вашего канала.
Эксперименты
Творчество — это то, что делает ваш контент уникальным. Идеи могут возникать в любой момент, поэтому лучше всего складывать заметки из черновиков, чтобы сохранить их и потом реализовать в жизнь.
Эксперименты с контентом дают возможность вам расширить аудиторию и открыть новые возможности канала. Пробуйте новые формы, подачи, инфоповоды.
Помните, что творчество — это не только о создании контента, а и о поиске вдохновения, передача своего собственного видения.
Запомнить
Ведение телеграм-канала — это интересное и захватывающее занятие, которое может принести не только удовольствие, а и доход. Для того, чтобы получить максимальную отдачу от канала, необходимо учитывать множество факторов: от выбора тематики до продвижения.
Главное, чтобы вы сохраняли творческие элементы, активно взаимодействовали с аудиторией и публиковали качественный контент, который будет интересен вашим подписчикам.
Для появления популярного и успешного телеграм-канала:
- Начните с разработки концепции.
- Создайте телеграм-канал — технически это очень просто.
- Разработайте контент-план.
- Начните регулярные публикации.
- Работайте над привлечением аудитории.
- Регулярно отслеживайте статистику канала.
- Настройте монетизацию.
Если вы мечтаете о своем собственном телеграм-канале, но не можете найти время, чтобы вести его — даю дельный совет. Оставьте заявку на консультацию с экспертами в ведении Telegram-каналов. Команда Telegram Department возьмет на себя всю работу по созданию и продвижению канала, чтобы реализовать вашу идею, пока вы занимаетесь другими делами.
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