Авторский блог в Telegram: почему это перспективно, и Как начать уже сейчас

Авторский блог в Telegram: почему это перспективно, и Как начать уже сейчас

Telegram — это открытая платформа для общения и распространения информации, которая насчитывает более 800 миллионов пользователей по всему миру. 10 миллионов из них находятся в Украине. Именно поэтому это идеальная площадка для развития авторского блога, который поможет вам не только увеличить активную аудиторию, но и зарабатывать дополнительные средства.

В этом материале я расскажу о преимуществах ведения авторского блога в Telegram и о том, как его создать.

Почему именно авторский блог

Для бизнесменов, предпринимателей, блогеров или специалистов в любой отрасли блог дает ряд преимуществ:

Заслуженный авторитет. Специализированный контент, личный опыт, кейсы, собственное видение определенных процессов в сфере показывают экспертность автора и делают его авторитетом в глазах читателей. Подписчики ценят искренность и готовность поделиться как положительными результатами, так и ошибками. Продвижение продуктов и услуг. Аудитория будет доверять автору, а значит и товару, который он рекомендует. Потенциал заработка. С популярностью блога растет его коммерческий потенциал. Вы будете получать предложения на сотрудничество, рекламу или спонсорские сделки. Социальное влияние. Автор может поднимать социальные вопросы, запускать инициативы и активизировать аудиторию для важного дела, например, сборов на ВСУ.

Соединив индивидуальный подход, качество контента и взаимодействие с аудиторией, вы увидите, как стремительно будет расти ваша репутация.

Почему именно Telegram

Telegram — эффективный инструмент для создания сообществ, распространения информации и привлечения новых клиентов. Мессенджер также используется для организации мероприятий и проведения промокампаний. В контексте авторского блога, выделю три его основных преимущества.

Функционал

Telegram дает больше свободы в отношении контента, чем другие платформы. В частности:

предоставляет ряд необходимых инструментов — опросы, разнообразные реакции и комментарии под каждым постом на канале;

не имеет функции теневого бана, что урезает охват, как в Instagram;

не имеет ограничений по использованию фрагментов видео или аудио из разных медиа;

предлагает различные методы защиты вашего контента, в частности, ограничения на его копирование.

Все эти функции удобны и практичны для построения сообщества.

Возможность монетизации

Есть много путей получения прибыли от контента в Telegram: спонсорские посты, реклама продуктов или услуг, собственный платный контент для подписчиков. Также через эту площадку вы можете привлечь инвестиции в свой проект.

Благодаря каналам в Telegram, предприниматели рассказывают о своем бизнесе, делятся успешными кейсами или трудностями. Это помогает привлечь к блогу активную и заинтересованную целевую аудиторию, в частности, спонсоров.

И главное — через Telegram можно предоставлять информацию о продукции, привлекать клиентов и использовать канал для увеличения объема продаж.

Низкая конкуренция

По сравнению с более развитыми рынками Telegram и других платформ, Украина имеет еще много не завоеванных ниш и подписчиков, которые ищут интересный контент именно в Telegram.

Согласно исследованиям forbes.ua, в 2021 году количество украинских микроинфлюенсеров в Instagram с аудиторией от 10 000 до 100 000 составляло до 64 000 аккаунтов. Для сравнения — те же показатели в Telegram с аналитического сайта TGStat:

В то же время уровень доверия к каналам со времен начала полномасштабного вторжения значительно вырос. Согласно августовскому исследованию аудитории от рекламной биржи AdSell, более 30% пользователей доверяют публичным авторам:

Для 27,21% пользователей Telegram теперь — главный источник новостей:

Популярные телеграм-каналы/авторские блоги в Украине

В Украине авторы популярных телеграм-каналов в основном предприниматели, IT-специалисты, блогеры, военные и общественные активисты. Каналы используют как площадку для освещения последних новостей, информирования о товарах и услугах, популяризации ценностей и мнений, привлечения большего внимания к личности.

Также авторские каналы занимаются поиском специалистов к себе в команду, развитием комьюнити и часто поддержкой ВСУ, в частности, информируют о сборах или последних новостях с передовой.

До начала полномасштабного вторжения большинство украинцев могли отдавать предпочтение российским блогерам и русскоязычному контенту. Сейчас ситуация противоположная. Языковая идентичность важна для многих читателей, и открытость к украинской культуре играет роль на пути к успеху. Учитывайте это при планировании своего блога.

Примеры успешных украинских авторских блогов

Лачен пише — украинский телеграм-канал, который активно набрал аудиторию с начала полномасштабного вторжения. Через оперативную публикацию новостей, сотрудничество с публичными личностями, распространение сборов сформировался личный блог Лачена. Теперь люди имеют доверие к личности и к имеющемуся на канале контенту.

Охват одного поста за сутки: 713 000.

Вовлеченность аудитории: 49%.

Тематика блога: война, новости.

МАДЯР🇺🇦 — полковник Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны в 2014-2017 годах. С августа 2022 года — командир 28-й ОМБр. Один из крупнейших каналов украинского военного. Публикует сборы, мнения относительно ситуации на фронте, иногда делится собственными впечатлениями.

Охват одного поста за сутки: 155 600.

Вовлеченность аудитории: 53%.

Тематика блога: война.

ОГо! — канал украинского бизнесмена — Олега Гороховского, соучредителя компании Fintech Band. Он популяризирует через канал свой проект monobank, поддержку Украины, развивает сообщество мобильного банкинга.

Охват одного поста за сутки: 93 400.

Вовлеченность аудитории: 52,98%.

Тематика блога: интернет-банкинг, украинские сервисы и IT.

Сергій Притула — телеведущий, актер, основатель благотворительного фонда, волонтер. Имеет один из крупнейших каналов среди украинских общественных и политических деятелей. Освещает сборы, поддержку армии, работу фонда, публикует отчеты.

Охват одного поста за сутки: 51 200.

Вовлеченность аудитории: 32,46%.

Тематика блога: война, волонтерство.

Дурнєв — youtube-блогер Алексей Дурнев. Публикует анонсы новых выпусков, новинок собственного магазина одежды, анонсы туров и концертов.

Охват одного поста за сутки: 11 600.

Вовлеченность аудитории: 11,35%.

Тематика блога: развлекательный контент

Артем Бородатюк — канал IT-предпринимателя, основателя компаний Netpeak Group. В постах продвигает мысли относительно IT-индустрии страны, менталитета украинцев. Контент выходит нерегулярно, но всегда касается важных и актуальных тем.

Количество охватов одного поста за сутки: 4 100.

Вовлеченность аудитории: 20,20%.

Тематика блога: IT, digital.

НЕСЛУХ — канал украинской журналистки Рамины Эсхакзай, автора и ведущей YouTube-канала «RAMINA».

Охват одного поста за сутки: 19 000.

Вовлеченность аудитории: 48,60%.

Тематика блога: журналистика, интервью, темы, интересные для женской ЦА.

Кстати, держите 30 украинских авторских блогов в Telegram, которые точно стоит иметь в подписках тем, кто интересуется бизнесом и IT.

Анонимные каналы

Помимо открытых авторских блогов, многие каналы ведутся анонимно от первого лица, продвигая авторские мысли. Вот несколько примеров.

Николаевский Ванёк — анонимный канал мониторинга и предупреждения об авиаударах врага по территории Украины. Также появляются сборы для военных или общеукраинские новости, например, о коррупционных скандалах или громких расследованиях.

Охват одного поста за сутки: 930 000.

Вовлеченность аудитории: 50,23%.

Тематика блога: война.

Батальон «Монако» 💎 — анонимный блог о новостях Украины, войне, коррупционных скандалах в стране. Также публикует сборы для ВСУ.

Охват одного поста за сутки: 217 000.

Вовлеченность аудитории: 17,02%.

Тематика блога: новости, коррупция.

С чего начать вести авторский блог

Подробнее о создании и ведении телеграм-канала я уже писал ранее. Здесь расскажу об основных моментах именно для авторских блогов.

1. Выберите тему и нишу

Определите свои интересы и знания. О чем вам нравится говорить? В чем вы хорошо разбираетесь?

Исследуйте целевую аудиторию. Кто ваши потенциальные читатели? Какие темы им интересны?

Проанализируйте конкурентов. Какие другие каналы существуют на эту тему? Чем вы будете отличаться?

Выделиться можно контентом или же стилем его подачи. Последнее зависит от личности и предпочтений, можно писать как в официальном, так и в разговорном стиле. Главное — чтобы контент был понятен и доступен для аудитории.

Чаще всего авторы пытаются говорить с читателями как с друзьями, предоставляя им ощущение личного общения. Это одна из верных, хотя и довольно типичных тактик, поэтому подход постоянно надо улучшать.

Вот несколько примеров популярных тем для авторских блогов в Telegram:

новости и политика — всегда актуально и интересно для большой аудитории;

бизнес и маркетинг — для предпринимателей, IT-специалистов и людей, которые стремятся строить свою карьеру;

культура;

психология и саморазвитие;

спорт и здоровье.

2. Создайте канал

Выберите название канала. Оно должно быть коротким, четким и запоминающимся.

Заполните описание. Объясните, о чем ваш канал, предоставьте ссылки на свои социальные сети или важные страницы. Здесь же стоит указать контакт для связи.

Загрузите аватар и обложку. Визуальные элементы делают ваш канал более привлекательным.

3. Наполните канал контентом

Определитесь с форматом контента. Текст, фото, видео, опрос, инфографика и тому подобное. Формат бывает смешанный или однотипный.

Самое важное — это придерживаться более или менее четкого узнаваемого стиля. Это не значит, что вы не можете написать лонгрид, если обычно ваши сообщения не более 200 знаков. Однако 90% постов должны соответствовать выбранной стилистике.

Не забывайте, что авторский блог — о личности. Делитесь своими мыслями, опытом, инсайтами, даже если они не всегда положительные. Честность способствует установлению доверия с аудиторией.

Создайте календарь публикаций. Это поможет вам регулярно публиковать контент и готовить материалы заранее.

Подготовьте черновики постов. Напишите тексты и соберите материалы. Не обязательно писать посты изо дня в день — подготовьте десять постов заранее, в удобное для вас время, и публикуйте их постепенно через отложенные сообщения.

Большинство бизнесменов, предпринимателей, блогеров и других деятелей обычно достаточно загружены, чтобы управлять ведением блога от А до Я. Поэтому без специалистов, которые разбираются в ведении и продвижении блогов, не обойтись:

Копирайтеры и контент-менеджеры для написания текстов и создания визуального контента. Графические дизайнеры и видеомейкеры отвечают за визуальную составляющую. Их работа заключается в создании привлекательных изображений, графики, видеоматериалов, придающих блогу уникальный стиль. Эксперты в продвижении и аналитике гарантируют привлечение самой качественной аудитории. Они также проводят анализ эффективности канала и дают рекомендации для дальнейшего совершенствования стратегии.

Удачное сотрудничество автора и всех членов команды гарантирует, что блог будет отличаться среди конкурентов и набирать популярность.

4. Общайтесь с подписчиками

Отвечайте на комментарии и сообщения, прислушивайтесь к запросам читателей, интересуйтесь их мнением. Несколько простых советов для построения доверительных отношений с аудиторией:

Реагируйте на актуальные события. Блог — это информационный ресурс для читателей. Автору важно следить и реагировать на события и новости в отрасли. Кроме этого, советую обращать внимание на новости в стране, ведь взгляд большинства украинцев прикован и к ним тоже. Проводите опросы и голосования. Это позволит аудитории выразить свое мнение и принять участие в формировании контента блога. На платформе есть опция для создания викторин — крутой способ взаимодействия с подписчиками, им стоит воспользоваться. Создавайте специальные мероприятия на канале. Организовывайте конкурсы, вебинары, аудиотрансляции и видеотрансляции. Кроме взаимодействия, это также увеличивает активность читателей.

Заключение

Авторский блог в Telegram поможет:

увеличить целевую аудиторию;

привлечь новых клиентов;

построить собственный бренд;

улучшить узнаваемость бренда;

развить экспертность.

Для авторов блогов Telegram предлагает удобный функционал и возможность монетизации. По сравнению с другими платформами, в этой нише у Telegram низкая конкуренция. Самые популярные авторские блоги в Telegram принадлежат предпринимателям, IT-специалистам, блогерам, военным и общественным активистам. У них есть что позаимствовать для собственного блога. Чтобы создать блог, важно выбрать тему и нишу, создать канал, наполнить его контентом и построить с аудиторией доверительные отношения. Ведение большого блога занимает время и нуждается в помощи в продвижении. Команда Netpeak Ukraine поможет вам с этим и сделает ваш канал лидером ниши.

Материал написан в соавторстве с Анастасией Паламар.