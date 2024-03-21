Авторський блог у Telegram: чому це перспективно, та Як почати вже зараз

Авторський блог у Telegram: чому це перспективно, та Як почати вже зараз

Telegram — це відкрита платформа для спілкування та поширення інформації, яка налічує понад 800 мільйонів користувачів по всьому світу. 10 мільйонів із них знаходяться в Україні. Саме тому це ідеальний майданчик для розвитку авторського блогу, який допоможе вам не лише збільшити активну аудиторію, але і заробляти додаткові кошти.

В цьому матеріалі я розкажу про переваги ведення авторського блогу в Telegram та про те, як його створити.

Чому саме авторський блог

Для бізнесменів, підприємців, блогерів чи фахівців в будь-якій галузі блог дає ряд переваг:

Заслужений авторитет. Спеціалізований контент, особистий досвід, кейси, власне бачення певних процесів у сфері показують експертність автора і роблять його авторитетом в очах читачів. Підписники цінують щирість та готовність поділитися як позитивними результатами, так і помилками. Просування продуктів та послуг. Аудиторія довірятиме автору, а отже і товару, який він рекомендує. Потенціал заробітку. З популярністю блогу зростає його комерційний потенціал. Ви будете отримувати пропозиції на співпрацю, рекламу чи спонсорські угоди. Соціальний вплив. Автор може порушувати соціальні питання, запускати ініціативи та активізувати аудиторію для важливої справи, наприклад, зборів на ЗСУ.

Поєднавши індивідуальний підхід, якість контенту та взаємодію з аудиторією, ви побачите, як стрімко зростатиме ваша репутація.

Чому саме Telegram

Telegram — ефективний інструмент для створення спільнот, поширення інформації та залучення нових клієнтів. Месенджер також використовується для організації заходів та проведення промокампаній. В контексті авторського блогу, виділю три його основні переваги.

Функціонал

Telegram дає більше свободи щодо контенту, аніж інші платформи. Зокрема:

надає ряд необхідних інструментів — опитування, різноманітні реакції та коментарі під кожним постом на каналі;

не має функції тіньового бану, що урізає охоплення, як в Instagram;

не має обмежень щодо використання фрагментів відео чи аудіо з різних медіа;

пропонує різні методи захисту вашого контенту, зокрема, обмеження на його копіювання.

Всі ці функції зручні та практичні для побудови спільноти.

Можливість монетизації

Є багато шляхів отримання прибутку від контенту в Telegram: спонсорські пости, реклама продуктів або послуг, власний платний контент для підписників. Також через цей майданчик ви можете залучити інвестиції у свій проєкт.

Завдяки каналам у Telegram, підприємці розповідають про свій бізнес, діляться успішними кейсами чи труднощами. Це допомагає долучити до блогу активну та зацікавлену цільову аудиторію, зокрема, спонсорів.

І головне — через Telegram можна надавати інформацію про продукцію, залучати клієнтів та використовувати канал для збільшення обсягу продажів.

Низька конкуренція

У порівнянні з більш розвинутими ринками Telegram та інших платформ, Україна має ще багато не завойованих ніш і підписників, які шукають цікавий контент саме в Telegram.

Згідно з дослідженнями forbes.ua, у 2021 році кількість українських мікроінфлюенсерів в Instagram з аудиторією від 10 000 до 100 000 складала до 64 000 акаунтів. Для порівняння — ті самі показники в Telegram з аналітичного сайту TGStat:

Водночас рівень довіри до каналів з часів початку повномасштабного вторгнення значно виріс. Згідно із серпневим дослідженням аудиторії від рекламної біржі AdSell, понад 30% користувачів довіряють публічним авторам:

Для 27,21% користувачів Telegram тепер — головне джерело новин:

Популярні телеграм-канали/авторські блоги в Україні

В Україні автори популярних телеграм-каналів здебільшого підприємці, IT-фахівці, блогери, військові та громадські активісти. Канали використовують як майданчик для висвітлення останніх новин, інформування про товари та послуги, популяризації цінностей і думок, залучення більшої уваги до особистості.

Також авторські канали займаються пошуком спеціалістів до себе в команду, розвитком комьюніті та часто підтримкою ЗСУ, зокрема, інформують про збори чи останні новини з передової.

До початку повномасштабного вторгнення більшість українців могли віддавати перевагу російським блогерам та російськомовному контенту. Наразі ситуація протилежна. Мовна ідентичність важлива для багатьох читачів, і відкритість до української культури грає роль на шляху до успіху. Зважайте на це при плануванні свого блогу.

Приклади успішних українських авторських блогів

Лачен пише — український телеграм-канал, який активно набрав аудиторію з початку повномасштабного вторгнення. Через оперативну публікацію новин, співпрацю із публічними особистостями, поширення зборів сформувався особистий блог Лачена. Тепер люди мають довіру до особистості й до наявного на каналі контенту.

Охоплення одного поста за добу: 713 000.

Залученість аудиторії: 49%.

Тематика блогу: війна, новини.

МАДЯР🇺🇦 — полковник Збройних Сил України, учасник російсько-української війни у 2014-2017 роках. Від серпня 2022 року — командир 28-ї ОМБр. Один з найбільших каналів українського військового. Публікує збори, думки стосовно ситуації на фронті, інколи ділиться власними враженнями.

Охоплення одного поста за добу: 155 600.

Залученість аудиторії: 53%.

Тематика блогу: війна.

ОГо! — канал українського бізнесмена — Олега Гороховського, співзасновника компанії Fintech Band. Він популяризує через канал свій проєкт monobank, підтримку України, розвиває спільноту мобільного банкінгу.

Охоплення одного поста за добу: 93 400.

Залученість аудиторії: 52,98%.

Тематика блогу: інтернет-банкінг, українські сервіси та IT.

Сергій Притула — телеведучий, актор, засновник благодійного фонду, волонтер. Має один з найбільших каналів серед українських громадських та політичних діячів. Висвітлює збори, підтримку армії, роботу фонду, публікує звіти.

Охоплення одного поста за добу: 51 200.

Залученість аудиторії: 32,46%.

Тематика блогу: війна, волонтерство.

Дурнєв — youtube-блогер Олексій Дурнєв. Публікує анонси нових випусків, новинок власного магазину одягу, анонси турів та концертів.

Охоплення одного поста за добу: 11 600.

Залученість аудиторії: 11,35%.

Тематика блогу: розважальний контент.

Артем Бородатюк — канал IT-підприємця, засновника компаній Netpeak Group. У постах просуває думки стосовно IT-індустрії країни, менталітету українців. Контент виходить не регулярно, але завжди стосується важливих та актуальних тем.

Кількість охоплень одного поста за добу: 4 100.

Залученість аудиторії: 20,20%.

Тематика блогу: IT, digital.

НЕСЛУХ — канал української журналістки Раміни Есхакзай, авторки і ведучої YouTube-каналу «RAMINA».

Охоплення одного поста за добу: 19 000.

Залученість аудиторії: 48,60%.

Тематика блогу: журналістика, інтерв’ю, теми, цікаві для жіночої ЦА.

До речі, тримайте 30 українських авторських блогів у Telegram , які точно варто мати в підписках тим, хто цікавиться бізнесом та IT.

Анонімні канали

Окрім відкритих авторських блогів багато каналів ведуться анонімно від першої особи, просуваючи авторські думки. Ось кілька прикладів.

Николаевский Ванёк — анонімний канал моніторингу та попередження про авіаудари ворога по території України. Також з’являються збори для військових або загальноукраїнські новини, наприклад, щодо корупційних скандалів чи гучних розслідувань.

Охоплення одного поста за добу: 930 000.

Залученість аудиторії: 50,23%.

Тематика блогу: війна.

Батальон «Монако» 💎 — анонімний блог про новини України, війну, корупційні скандали в країні. Також публікує збори для ЗСУ.

Охоплення одного поста за добу: 217 000.

Залученість аудиторії: 17,02%.

Тематика блогу: новини, корупція.

З чого почати вести авторський блог

Детальніше про створення та ведення телеграм-каналу я вже писав раніше. Тут розкажу про основні моменти саме для авторських блогів.

1. Виберіть тему та нішу

Визначте свої інтереси та знання. Про що вам подобається говорити? У чому ви добре розбираєтеся?

Дослідіть цільову аудиторію. Хто ваші потенційні читачі? Які теми їм цікаві?

Проаналізуйте конкурентів. Які інші канали існують на цю тему? Чим ви будете відрізнятися?

Виділитись можна контентом або ж стилем його подачі. Остання залежить від особистості та уподобань, можна писати як в офіційному, так і в розмовному стилі. Головне — щоб контент був зрозумілий і доступний для аудиторії.

Найчастіше автори намагаються говорити з читачами як з друзями, надаючи їм відчуття особистого спілкування. Це одна з вірних, хоч і доволі типових тактик, тому підхід постійно треба покращувати.

Ось кілька прикладів популярних тем для авторських блогів у Telegram:

новини та політика — завжди актуально і цікаво для великої аудиторії;

бізнес і маркетинг — для підприємців, IT-фахівців та людей, які прагнуть будувати свою кар’єру;

культура;

психологія і саморозвиток;

спорт і здоров’я.

2. Створіть канал

Виберіть назву каналу. Вона повинна бути короткою, чіткою та запам’ятовуватися.

Заповніть опис. Поясніть, про що ваш канал, надайте посилання на свої соціальні мережі або важливі сторінки. Тут же варто вказати контакт для зв’язку.

Завантажте аватар і обкладинку. Візуальні елементи роблять ваш канал більш привабливим.

3. Наповніть канал контентом

Визначтеся з форматом контенту. Текст, фото, відео, опитування, інфографіка тощо. Формат буває змішаний чи однотипний.

Найважливіше — це дотримуватись більш менш чіткого впізнаваного стилю. Це не означає, що ви не можете написати лонгрід, якщо зазвичай ваші дописи не більше 200 знаків. Проте 90% постів мають відповідати обраній стилістиці.

Не забувайте, що авторський блог — про особистість. Діліться своїми думками, досвідом, інсайтами, навіть якщо вони не завжди позитивні. Чесність сприяє встановленню довіри з аудиторією.

Створіть календар публікацій. Це допоможе вам регулярно публікувати контент та готувати матеріали заздалегідь.

Підготуйте чернетки постів. Напишіть тексти та зберіть матеріали. Не обов’язково писати пости день у день — підготуйте десять постів наперед, у зручний для вас час, і публікуйте їх поступово через відкладені повідомлення.

Більшість бізнесменів, підприємців, блогерів та інших діячів зазвичай доволі завантаженні, щоб керувати веденням блогу від А до Я. Тому без фахівців, які знаються на веденні та просуванні блогів, не обійтись:

Копірайтери та контент-менеджери для написання текстів та створення візуального контенту. Графічні дизайнери та відеомейкери відповідають за візуальну складову. Їхня робота полягає у створенні привабливих зображень, графіки, відеоматеріалів, що надають блогу унікальний стиль. Експерти в просуванні й аналітиці гарантують залучення найякіснішої аудиторії. Вони також проводять аналіз ефективності каналу та дають рекомендації для подальшого вдосконалення стратегії.

Вдала співпраця автора та всіх членів команди гарантує, що блог буде вирізнятися серед конкурентів та набиратиме популярність.

4. Спілкуйтеся з підписниками

Відповідайте на коментарі та повідомлення, прислухайтеся до запитів читачів, цікавтесь їхньою думкою. Кілька простих порад для побудови довірливих відносин з аудиторією:

Реагуйте на актуальні події. Блог — це інформаційний ресурс для читачів. Автору важливо слідкувати та реагувати на події та новини у галузі. Окрім цього, раджу звертати увагу на новини в країні, адже погляд більшості українців прикутий і до них також. Проводьте опитування і голосування. Це дасть аудиторії змогу виразити свою думку та взяти участь у формуванні контенту блогу. На платформі є опція для створення вікторин — крутий спосіб взаємодії з підписниками, ним варто скористатися. Створюйте спеціальні заходи на каналі. Організовуйте конкурси, вебінари, аудіо й відеотрансляції. Окрім взаємодії, це також збільшує активність читачів.

Висновок

Авторський блог у Telegram допоможе:

збільшити цільову аудиторію;

залучити нових клієнтів;

побудувати власний бренд;

покращити впізнаваність бренду;

розвинути експертність.

Для авторів блогів Telegram пропонує зручний функціонал та можливість монетизації. У порівнянні з іншими платформами, в цій ніші у Telegram низька конкуренція. Найпопулярніші авторські блоги в Telegram належать підприємцям, IT-фахівцям, блогерам, військовим та громадським активістам. В них є що запозичити для власного блогу. Щоб створити блог, важливо обрати тему і нішу, створити канал, наповнити його контентом та побудувати з аудиторією довірливі відносини. Ведення великого блогу займає час і потребує допомоги в просуванні. Команда Netpeak Ukraine допоможе вам з цим і зробить ваш канал лідером ніші.

Матеріал написно у співавторстві с Анастасією Паламар.