Журнал
Послуги
Кейси
Подкаст 🎙
Вакансії 🔥
Глосарій
Клієнти
Контакти
Сертифікати
Послуги
Кейси
Подкаст 🎙
Вакансії 🔥
Глосарій
Клієнти
Контакти
Сертифікати
Надіслати заявку
Кейси
SEO
PPC
Email-маркетинг
SMM
Telegram
App Marketing
SERM
Аналітика
Антикейс
Лідогенерація
UX/UI & CRO
Бізнес
Маркетинг
Інсайди
Команда
Місія
Фан
Інтерв’ю
Процеси
SEO
Академія SEO
Кейси
Лінкбілдинг
Семантичне ядро
Внутрішня оптимізація
PPC
Google Ads
Таргетована реклама
Кейси
Академія PPC
Контекстна реклама
App Marketing
Академія RadASO
ASO
Кейси
Досліди
Реклама застосунків
Telegram
Кейси
Фішки
Добірки
Telegram Ads
Аналітика
Google Analytics
BigQuery
Power BI
Кейси
Академія аналітики
Email-маркетинг
Кейси
Академія email
SMM
Академія SMM
Кейси
Instagram
TikTok
Контент-маркетинг
Копірайтинг
Ідеї для контенту
SERM
Кейси
Marketplace Promotion
Etsy
Amazon
Кейси
Мобайл
Retention-маркетинг
Лідогенерація
Кейси
UX/UI & CRO
Кейси
Послуги
Кейси
Подкаст 🎙
Вакансії 🔥
Глосарій
Клієнти
Контакти
Сертифікати
Кейси
SEO
PPC
Email-маркетинг
SMM
Telegram
App Marketing
SERM
Аналітика
Антикейс
Лідогенерація
UX/UI & CRO
Бізнес
Маркетинг
Інсайди
Команда
Місія
Фан
Інтерв’ю
Процеси
SEO
Академія SEO
Кейси
Лінкбілдинг
Семантичне ядро
Внутрішня оптимізація
PPC
Google Ads
Таргетована реклама
Кейси
Академія PPC
Контекстна реклама
App Marketing
Академія RadASO
ASO
Кейси
Досліди
Реклама застосунків
Telegram
Кейси
Фішки
Добірки
Telegram Ads
Аналітика
Google Analytics
BigQuery
Power BI
Кейси
Академія аналітики
Email-маркетинг
Кейси
Академія email
SMM
Академія SMM
Кейси
Instagram
TikTok
Контент-маркетинг
Копірайтинг
Ідеї для контенту
SERM
Кейси
Marketplace Promotion
Etsy
Amazon
Кейси
Мобайл
Retention-маркетинг
Лідогенерація
Кейси
UX/UI & CRO
Кейси
Анастасія Паламар
Автор NJ з 2023
Компанія:
Netpeak
Інформація про себе
Спеціаліст агенції Netpeak, підрозділ Telegram Promotion. Займаюсь рекламою та просуванням різноманітних каналів та ботів з 2019 року.
Свіжі матеріали
Telegram
2172
3
Telegram-гід. Дев’ять найпоширеніших питань
Telegram
Telegram-гід. Дев’ять найпоширеніших питань
2172
3
Кейси
Telegram
1529
4
Як завдяки просуванню каналу в Telegram отримати перші ліди та впізнаваність у вузькій ніші
Кейси
Telegram
Як завдяки просуванню каналу в Telegram отримати перші ліди та впізнаваність у вузькій ніші
1529
4
Кейси
Telegram
1697
8
Товарний бізнес в Telegram: як за два місяці отримати 8 000 підписників за мінімальну вартість — кейс Retromagaz
Кейси
Telegram
Товарний бізнес в Telegram: як за два місяці отримати 8 000 підписників за мінімальну вартість — кейс Retromagaz
1697
8
Кейси
Telegram
1900
4
Як підвищити впізнаваність телеграм-каналу та збільшити кількість підписників у 20 разів — кейс «Голос Криму»
Кейси
Telegram
Як підвищити впізнаваність телеграм-каналу та збільшити кількість підписників у 20 разів — кейс «Голос Криму»
1900
4
Кейси
Telegram
2566
16
Як залучити цільову аудиторію при мінімальному бюджеті — кейс просування телеграм-каналу «Андрій Чумаченко | Sad But True»
Кейси
Telegram
Як залучити цільову аудиторію при мінімальному бюджеті — кейс просування телеграм-каналу «Андрій Чумаченко | Sad But True»
2566
16
Кейси
Telegram
3068
4
10 тисяч підписників за три місяці у криптотематиці — кейс каналу Dvizh у Telegram
Кейси
Telegram
10 тисяч підписників за три місяці у криптотематиці — кейс каналу Dvizh у Telegram
3068
4
Telegram
7364
12
Сторонні сервіси Telegram: чотири найцікавіші альтернативи
Telegram
Сторонні сервіси Telegram: чотири найцікавіші альтернативи
7364
12