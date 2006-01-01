Анастасія Паламар

Анастасія Паламар

Автор NJ з 2023
Компанія:
Netpeak
Інформація про себе
Спеціаліст агенції Netpeak, підрозділ Telegram Promotion. Займаюсь рекламою та просуванням різноманітних каналів та ботів з 2019 року.

Telegram
2172 3
Telegram-гід. Дев’ять найпоширеніших питань
Кейси
Telegram
1529 4
Як завдяки просуванню каналу в Telegram отримати перші ліди та впізнаваність у вузькій ніші
Кейси
Telegram
1697 8
Товарний бізнес в Telegram: як за два місяці отримати 8 000 підписників за мінімальну вартість — кейс Retromagaz
Кейси
Telegram
1900 4
Як підвищити впізнаваність телеграм-каналу та збільшити кількість підписників у 20 разів — кейс «Голос Криму»
Кейси
Telegram
2566 16
Як залучити цільову аудиторію при мінімальному бюджеті — кейс просування телеграм-каналу «Андрій Чумаченко | Sad But True»
Кейси
Telegram
3068 4
10 тисяч підписників за три місяці у криптотематиці — кейс каналу Dvizh у Telegram
Telegram
7364 12
Сторонні сервіси Telegram: чотири найцікавіші альтернативи
