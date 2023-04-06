Сторонні сервіси Telegram: чотири найцікавіші альтернативи

Telegram щодня користуються біля 55 млн людей, сумарна аудиторія — 700 млн. Це один з кращих і доволі безпечних месенджерів для спілкування, розваг, організації роботи, фінансових операцій, навчання та отримання інформації. В Україні число його прихильників минулого року зросло більше ніж на 40%.

Telegram доволі демократичний — дозволяє стороннім розробникам створювати власні модифікації застосунку. Вони не є геть окремими додатками: зберігається аккаунт, всі листування, канали та чати, але з’являються нові можливості. Функціонал цих версій (їх більше 20), може бути схожим на те, що пропонує платний Telegram, або добудовуватись за участю окремих ботів. Інколи зустрічаються унікальні «фішки», що не мають аналогів.

Я вирішила розповісти про декілька найцікавіших застосунків на базі Telegram, які можуть бути корисними у роботі і побуті.

iMe Messenger

Платформи: Android, iOS

Додаток на основі Telegram API з Crypto Wallet, криптогаманцем та блокчейном, штучним інтелектом, а також новими вбудованими інструментами для роботи і розваг.

iMe Messenger стане у нагоді, якщо ви активно користуєтесь криптовалютами, здійснюєте багато криптооперацій і обговорень щодо цього у Telegram. Його переваги:

Криптовалюта для облікових записів Ethereum і Binance Smart Chain (зберігання, купівля та переказ). Великий вибір криптовалют і токенів (ETH, USDT, LIME, BNB, BUSD, LINK, WBTC, MATIC, OKB, LIT тощо). Перекази на публічні адреси, за QR-кодом, за ID користувача та безпосередньо в чатах. Перемикання між мережами ERC20 / BEP20 і обмінним мостом. Програми DeFi і стейкинг, як у великих додатках для роботи із криптовалютами. Симплексна інтеграція для безпечних покупок криптовалюти за допомогою банківських карток — тобто купувати та продавати крипту можна прямо через додаток, не користуючись окремими біржами. Децентралізований обмін через біржі криптовалют Uniswap і Pancakeswap.

Окрім того, додаток згодиться і тим, хто потребує більш детальне налаштування чатів та каналів, а також зручного менеджменту повідомлень:

теми та папки для групування чатів, розширені налаштування для папок, автоматичне сортування чату за типом, включаючи архів — це дозволяє зручніше і детальніше поділити свої контакти і канали за категоріями, створити окремі позиції для хоббі, роботи, навчання чи розваг;

селекція повідомлень у чатах та хмарі — аби не втратити важливу інформацію, нові повідомлення додаються в окрему папку, після прочитання канали та чати з цієї папки автоматично видаляються;

приватні альбоми в хмарі для зберігання зображень — можна облаштувати безліч окремих сховищ для візуального контенту і не перейматися, що важливі скани документів будуть змішані із мемами;

фільтри для контактів і учасників групи — у великих чатах (більше 100 осіб) можна заблокувати обраних людей, щоб не бачити повідомлень від них;

множинні відповіді в групах — повідомлення розсилається у декілька груп одночасно;

можливість при написанні кількох повідомлені підряд автоматично об’єднати їх в один блок без додаткової редактури (забув щось — просто робиш ще одне повідомлення і воно стикується з попереднім);

створення закладок обраних повідомлень з різних чатів/каналів, які групуються в окрему папку;

музика з чатів і пристрою в одному розділі — додаток автоматично підтягує музику з пристрою та з каналів, на які ви підписані, можна заборонити доступ до музики на телефоні чи створювати окремі альбоми з музикою і сортувати її за джерелом (канали, боти, телефон);

вилучення тексту з фотографій і описів зображень;

переклад голосових повідомлень до 1 хвилини в текст;

додавання реакцій і кнопок з посиланнями на повідомлення;

нейроботи-помічники, що пропонують швидкі відповіді у вигляді фраз і GIF-файлів — схоже на рекомендації стікерів з оригіналу;

очищення кешу один раз на день, окремо в чатах і в архіві.

Відеодемонстрація IMe на Android

Graph Messenger (Telegraph)

Платформа: Android

Graph Messenger відрізняє просунутий менеджер завантажень та конфіденційність у роботі.

Його фішки:

Логін для 100 одночасно активних облікових записів. Менеджер завантажень, одразу з декількох джерел. Менеджер файлів, показує всі медіафайли в чатах на одній сторінці. Класифікація переліку чатів — можливість створювати категорії та додавати до них чати. Хронологічній показ всіх повідомлень каналів на одній сторінці — все, що ви пропустили з моменту останніх відвідин мессенджеру. Функція не є обов’язковою і налаштовується (можна обрати, які канали відображатимуться у стрічці). Редактор зображень, вбудований у чат. Зміна голосу під час надсилання аудіоповідомлень. Прихований розділ, дозволяє зробити конфіденційними свої чати/контакти та встановити для них пароль (відбиток пальця). Автовідповідач для контакту, якому ви не можете вчасно відповісти — створюється текстове повідомлення, яке автоматично надійде людині, що звернеться у певний, встановлений вами, проміжок часу. Відображення зміни контактів: імені, аватару та телефону на одній сторінці. Спеціальний контакт, повідомляє вам, коли обрана особа з’являється в мережі. Професійні налаштування проксі, Multi видалення, спільне використання та копіювання, сортування за часом пінгу. Розумне підключення до проксі з урахуванням пінгу – додаток обирає проксі, у якого час пінгу є найкращим. Імпорт проксі з файлу та буфера обміну, експорт проксі у файл – якщо у вас є окремо придбаний проксі, його можна підключити до додатку, імпортувавши як файл або скопіювавши з буферу обміну. Також є можливість експортувати дані встановленого раніше у додатку проксі (у файл).

Graph Messenger підвищує ефективність у роботі із текстами, каналами та группами, особливо якщо потрібно робити багато розсилок або використовувати більше ніж три акаунти з одного пристрою. Недоліком слід вважати нав’язливу рекламу.

Відеодемонстрація Graph Messenger на Android

Telegram X

Платформа: Android

Це офіційний додаток Telegram, який раніше називався Challegram.

Майданчик для тестування нових можливостей, випробування перспективних функцій:

Використовує для роботи Telegram Database Library (TDLib), оптимізований для 64-бітових пристроїв. Передача даних, завантаження та відправлення швидші, ніж через офіційний клієнт. Кастомізація — дуже багато налаштувань зовнішнього вигляду. Інтерфейс програми простий і зрозумілий. Економія трафіку — надає силу можливостей для відключення автоматичного завантаження фото та відео та ін.

Telegram X давно не оновлювався, проте швидкість передачі файлів у цієї версії все ще вища, ніж у базовому застосунку. Зважте — це спрощена версія, що позбавлена деякого функціоналу оригінального Telegram. Підійде для тих, хто не бажає відволікатись на деталі чи довго налаштовувати мессенджер під себе.

Відеодемонстрація Telegram X на Android

Vidogram

Платформи: Android

Зручний для поглинання контенту в рамках Telegram.

Оптимальний для відеодзвінків та спілкування:

Спільна стрічка новин із усіх каналів, на які підписаний аккаунт. Вбудоване IPTV — дивіться розважальні канали, спортивні передачі тощо. Окрема вкладка із вбудованими відеоіграми. Можливість створювати різноманітні музичні плейлисти: з телефону, каналів, інших джерел. Функція Speech to Text, що перетворює голосове повідомлення у текст. Підтвердження відправки — дозволяє уникати випадкових повідомлень. Приховані чати в окремих папках під паролем.

Vidogram найкраще пристосований для відеодзвінків, це зручна версія месенджеру для розваг у дорозі і сортування контенту.

Відеодемонстрація Vidogram на Android

Висновок

Модифікації Telegram знадобляться тим, хто прагне зручнішої роботи у месенджері. Серед популярних запитів — фінанси, закріплення більшої кількості чатів, підвищена безпека та мультиакаунт.

Якщо не подобається базовий застосунок, можна спробувати:

iMe Messenger — для шанувальників криптовалют. Graph Messenger — масові розсилки, використання багатьох акаунтів, робота із текстами, каналами та групами. Telegram X — швидка та спрощена версія месенджера. Vidogram — акцентований варіант для відеодзвінків та розваг.

Доречі, розробники Telegram уважно слідкують за подібними новаціями і час від часу доповнюють його функціями з «клонів».

Взагалі ж, якщо ви не вирішуєте якісь специфічні задачі, краще довіряти оригінальному додатку, не наражаючи власні смартфони та ноутбуки на небезпеку від експериментів з новоствореними версіями.