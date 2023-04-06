Telegram
1680765002
UK

Сторонние сервисы Telegram: четыре интересные альтернативы
99
12
16
Анастасия Паламар

Telegram ежедневно пользуется около 55 млн человек, суммарная аудитория — 700 млн. Это один из лучших и достаточно безопасных мессенджеров для общения, развлечений, организации работы, финансовых операций, обучения и получения информации. В Украине число его сторонников в прошлом году выросло более чем на 40%.

Telegram достаточно демократичный — позволяет сторонним разработчикам создавать собственные модификации приложения. Они сохраняют аккаунт, все переписки, каналы и чаты, но получают новые возможности. Функционал этих версий (их более 20), может походить на то, что предлагает платный Telegram, или достраиваться с участием отдельных ботов. Иногда встречаются уникальные «фишки», не имеющие аналогов.

Я решила рассказать о нескольких интересных приложениях на базе Telegram, которые могут быть полезны в работе и быту.

iMe Messenger

Платформы: Android, iOS

Приложение на основе Telegram API с Crypto Wallet, криптокошельком и блокчейном, искусственным интеллектом, а также новыми встроенными инструментами для работы и развлечений.

iMe Messenger пригодится, если вы активно пользуетесь криптовалютами, совершаете много крипто-операций и обсуждений по этому поводу в Telegram. Его преимущества:

  1. Криптовалюта для учетных записей Ethereum и Binance Smart Chain (хранение, покупка и перевод).
  2. Большой выбор криптовалют и токенов (ETH, USDT, LIME, BNB, BUSD, LINK, WBTC, MATIC, OKB, LIT и т.п.).
  3. Переводы на публичные адреса, по QR-коду, ID пользователя и непосредственно в чатах.
  4. Переключение между сетями ERC20/BEP20 и обменным мостом.
  5. Программы DeFi и стейкинг, как в больших приложениях для работы с криптовалютами.
  6. Симплексная интеграция для безопасных покупок криптовалюты с помощью банковских карт - то есть покупать и продавать крипту можно прямо через приложение, не пользуясь отдельными биржами.
  7. Децентрализованный обмен через биржи криптовалют Uniswap и Pancakeswap.

продавать крипту можно прямо через приложение

Децентрализованный обмен через биржи криптовалют

Кроме того, приложение пригодится и тем, кто нуждается в более подробной настройке чатов и каналов, а также удобном менеджменте сообщений:

  • темы и папки для группировки чатов, расширенные настройки для папок, автоматическая сортировка чата по типу, включая архив — это позволяет удобнее и подробнее разделить свои контакты и каналы по категориям, создать отдельные позиции для хобби, работы, обучения или развлечений;
  • селекция сообщений в чатах и облаке — чтобы не потерять важную информацию, новые сообщения добавляются в отдельную папку, после прочтения каналы и чаты из этой папки автоматически удаляются;
  • частные альбомы в облаке для хранения изображений — можно обустроить множество отдельных хранилищ для визуального контента и не беспокоиться, что важные сканы документов будут смешаны с мемами;
  • фильтры для контактов и участников группы — в больших чатах (более 100 человек) можно заблокировать выбранных людей, чтобы не видеть сообщений от них;
  • множественные ответы в группах — сообщение рассылается в несколько групп одновременно;
  • возможность при написании нескольких сообщенных подряд автоматически объединить их в один блок без дополнительной редактуры (забыл что-то — просто делаешь еще одно сообщение и оно стыкуется с предыдущим);
  • создание закладок выбранных сообщений из разных чатов/каналов, которые группируются в отдельную папку;
  • музыка из чата и устройства в одном разделе — приложение автоматически подтягивает музыку с устройства и каналов, на которые вы подписаны, можно запретить доступ к музыке на телефоне или создавать отдельные альбомы с музыкой и сортировать ее по источнику (каналы, боты, телефон);
  • удаление текста из фотографий и описаний изображений;
  • перевод голосовых сообщений до 1 минуты в текст;
  • добавление реакций и кнопок со ссылками на сообщения;
  • нейроботы-помощники, предлагающие быстрые ответы в виде фраз и GIF-файлов – похоже на рекомендации стикеров с оригинала;
  • очистка кэша раз в день, отдельно в чатах и в архиве.

Видеодемонстрация IMe на Android

Graph Messenger (Telegraph)

Платформа: Android

Graph Messenger отличает продвинутый менеджер загрузок и конфиденциальность в работе.

Его фишки:

  1. Логин для 100 одновременно активных аккаунтов.
  2. Менеджер загрузок, одновременно из нескольких источников.
  3. Менеджер файлов показывает все медиа-файлы в чатах на одной странице.
  4. Классификация списка чатов – возможность создавать категории и добавлять в них чаты.
  5. Хронологический показ всех сообщений каналов на одной странице — все, что вы пропустили с момента последнего посещения мессенджера. Функция не обязательна, она настраивается (можно выбрать, какие каналы будут отображаться в ленте).
  6. Редактор изображений, встроенный в чат.
  7. Изменение голоса при отправке аудиосообщений.
  8. Скрытый раздел позволяет сделать конфиденциальными свои чаты/контакты и установить для них пароль (отпечаток пальца).
  9. Автоответчик для контакта, которому вы не можете вовремя ответить — создается текстовое сообщение, которое автоматически придет человеку, обратившемуся в определенный, установленный вами промежуток времени.
  10. Отображение изменения контактов: имени, аватара и телефона на одной странице.
  11. Специальный контакт уведомляет вас, когда определенный человек появляется в сети.
  12. Профессиональные настройки прокси, Multi удаление, совместное использование и копирование, сортировка по времени пинга.
  13. Умное подключение к прокси с учетом пинга – приложение выбирает прокси с лучшим временем пинга.
  14. Импорт прокси из файла и буфера обмена, экспорт прокси в файл – если у вас есть отдельно приобретенный прокси, его можно подключить к приложению, импортировав как файл или скопировав из буфера обмена. Также можно экспортировать данные установленного ранее в приложении прокси (в файл).

Умное подключение к прокси с учетом пинга

Graph Messenger повышает эффективность в работе с текстами, каналами и группами, особенно если нужно делать много рассылок или использовать более трех аккаунтов с одного устройства. Недостатком следует считать навязчивую рекламу.

Видеодемонстрация Graph Messenger на Android

Telegram X

Платформа: Android

Это официальное приложение Telegram, которое ранее называлось Challegram.

Площадка для тестирования новых возможностей, испытания перспективных функций:

  1. Использует для работы Telegram Database Library (TDLib), оптимизировано для 64-битных устройств.
  2. Передача данных, загрузка и отправка происходят быстрее, чем через официальный клиент.
  3. Кастомизация — многочисленные настройки внешнего вида.
  4. Интерфейс программы прост и понятен. Экономия трафика — предоставляет много возможностей для отключения автоматической загрузки фото и видео и т.д.

Кастомизация — многочисленные настройки внешнего вида

Telegram X давно не обновлялся, однако скорость передачи файлов в этой версии все еще выше, чем в базовом приложении. Учтите — это упрощенная версия, лишенная некоторого функционала оригинального Telegram. Подойдет для тех, кто не хочет отвлекаться на детали или долго настраивать мессенджер под себя.

Видеодемонстрация Telegram X на Android

Vidogram

Платформы: Android

Удобен при поглощении контента в рамках Telegram.

Оптимален для видеозвонков и общения:

  1. Общая новостная лента со всех каналов, на которые подписан аккаунт.
  2. Встроенное IPTV — смотрите развлекательные каналы, спортивные передачи и т.д.
  3. Отдельная вкладка со встроенными видеоиграми.
  4. Возможность создавать разнообразные музыкальные плейлисты: с телефона, каналов, других источников.
  5. Функция Speech to Text, которая преобразует голосовое сообщение в текст.
  6. Подтверждение отправки — позволяет избегать случайных сообщений.
  7. Скрытые чаты в отдельных папках под паролем.

Подтверждение отправки — позволяет избегать случайных сообщений

Vidogram лучше всего приспособлен для видеозвонков

Vidogram лучше всего приспособлен для видеозвонков, это удобная версия мессенджера для развлечений в дороге и сортировки контента.

Видеодемонстрация Vidogram на Android

Вывод

Модификации Telegram понадобятся тем, кто стремится к более удобной работе в мессенджере. Среди популярных запросов – финансы, закрепление большего количества чатов, повышенная безопасность и мультиаккаунт.

Если не нравится базовое приложение, можно попробовать:

  1. iMe Messenger — для поклонников криптовалют.
  2. Graph Messenger — массовые рассылки, использование многих аккаунтов, работа с текстами, каналами и группами.
  3. Telegram X — быстрая и упрощенная версия мессенджера.
  4. Vidogram — акцентированный вариант для видеозвонков и развлечений.

Кстати, разработчики Telegram внимательно следят за подобными новациями и время от времени дополняют его функциями из «клонов».

В целом же, если вы не решаете какие-либо специфические задачи, лучше доверять оригинальному приложению, не подвергая собственные смартфоны и ноутбуки опасности от экспериментов с вновь созданными версиями.

Если вы заинтересованы в создании или продвижении собственного телеграмм-канала — получите бесплатную консультацию у наших специалистов по Telegram Promotion

Анастасия Паламар

Специалист агентства Netpeak, подразделение Telegram Promotion. Занимаюсь рекламой и продвижением разных каналов и ботов с 2019 года.

Другие статьи автора
Узнайте больше
Telegram
12
2
4
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Свежее

Как Community Manager объединяет свою аудиторию и помогает бизнесу

Шесть шагов, которые помогут community manager наладить организацию эффективных встреч работников компании

75 ошибок при ASO-оптимизации и при анализе ее результатов

ТОП распространенных ошибок в ASO-оптимизации, которых стоит избегать

30 украинских авторских блогов в Telegram, которые точно должны быть в подписках

Самые эффективные каналы, которые пишут о бизнесе и IT

Подписаться

на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
Cookies policy
Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok