Сторонние сервисы Telegram: четыре интересные альтернативы

Telegram ежедневно пользуется около 55 млн человек, суммарная аудитория — 700 млн. Это один из лучших и достаточно безопасных мессенджеров для общения, развлечений, организации работы, финансовых операций, обучения и получения информации. В Украине число его сторонников в прошлом году выросло более чем на 40%.

Telegram достаточно демократичный — позволяет сторонним разработчикам создавать собственные модификации приложения. Они сохраняют аккаунт, все переписки, каналы и чаты, но получают новые возможности. Функционал этих версий (их более 20), может походить на то, что предлагает платный Telegram, или достраиваться с участием отдельных ботов. Иногда встречаются уникальные «фишки», не имеющие аналогов.

Я решила рассказать о нескольких интересных приложениях на базе Telegram, которые могут быть полезны в работе и быту.

iMe Messenger

Платформы: Android, iOS

Приложение на основе Telegram API с Crypto Wallet, криптокошельком и блокчейном, искусственным интеллектом, а также новыми встроенными инструментами для работы и развлечений.

iMe Messenger пригодится, если вы активно пользуетесь криптовалютами, совершаете много крипто-операций и обсуждений по этому поводу в Telegram. Его преимущества:

Криптовалюта для учетных записей Ethereum и Binance Smart Chain (хранение, покупка и перевод). Большой выбор криптовалют и токенов (ETH, USDT, LIME, BNB, BUSD, LINK, WBTC, MATIC, OKB, LIT и т.п.). Переводы на публичные адреса, по QR-коду, ID пользователя и непосредственно в чатах. Переключение между сетями ERC20/BEP20 и обменным мостом. Программы DeFi и стейкинг, как в больших приложениях для работы с криптовалютами. Симплексная интеграция для безопасных покупок криптовалюты с помощью банковских карт - то есть покупать и продавать крипту можно прямо через приложение, не пользуясь отдельными биржами. Децентрализованный обмен через биржи криптовалют Uniswap и Pancakeswap.

Кроме того, приложение пригодится и тем, кто нуждается в более подробной настройке чатов и каналов, а также удобном менеджменте сообщений:

темы и папки для группировки чатов, расширенные настройки для папок, автоматическая сортировка чата по типу, включая архив — это позволяет удобнее и подробнее разделить свои контакты и каналы по категориям, создать отдельные позиции для хобби, работы, обучения или развлечений;

селекция сообщений в чатах и облаке — чтобы не потерять важную информацию, новые сообщения добавляются в отдельную папку, после прочтения каналы и чаты из этой папки автоматически удаляются;

частные альбомы в облаке для хранения изображений — можно обустроить множество отдельных хранилищ для визуального контента и не беспокоиться, что важные сканы документов будут смешаны с мемами;

фильтры для контактов и участников группы — в больших чатах (более 100 человек) можно заблокировать выбранных людей, чтобы не видеть сообщений от них;

множественные ответы в группах — сообщение рассылается в несколько групп одновременно;

возможность при написании нескольких сообщенных подряд автоматически объединить их в один блок без дополнительной редактуры (забыл что-то — просто делаешь еще одно сообщение и оно стыкуется с предыдущим);

создание закладок выбранных сообщений из разных чатов/каналов, которые группируются в отдельную папку;

музыка из чата и устройства в одном разделе — приложение автоматически подтягивает музыку с устройства и каналов, на которые вы подписаны, можно запретить доступ к музыке на телефоне или создавать отдельные альбомы с музыкой и сортировать ее по источнику (каналы, боты, телефон);

удаление текста из фотографий и описаний изображений;

перевод голосовых сообщений до 1 минуты в текст;

добавление реакций и кнопок со ссылками на сообщения;

нейроботы-помощники, предлагающие быстрые ответы в виде фраз и GIF-файлов – похоже на рекомендации стикеров с оригинала;

очистка кэша раз в день, отдельно в чатах и в архиве.

Видеодемонстрация IMe на Android

Graph Messenger (Telegraph)

Платформа: Android

Graph Messenger отличает продвинутый менеджер загрузок и конфиденциальность в работе.

Его фишки:

Логин для 100 одновременно активных аккаунтов. Менеджер загрузок, одновременно из нескольких источников. Менеджер файлов показывает все медиа-файлы в чатах на одной странице. Классификация списка чатов – возможность создавать категории и добавлять в них чаты. Хронологический показ всех сообщений каналов на одной странице — все, что вы пропустили с момента последнего посещения мессенджера. Функция не обязательна, она настраивается (можно выбрать, какие каналы будут отображаться в ленте). Редактор изображений, встроенный в чат. Изменение голоса при отправке аудиосообщений. Скрытый раздел позволяет сделать конфиденциальными свои чаты/контакты и установить для них пароль (отпечаток пальца). Автоответчик для контакта, которому вы не можете вовремя ответить — создается текстовое сообщение, которое автоматически придет человеку, обратившемуся в определенный, установленный вами промежуток времени. Отображение изменения контактов: имени, аватара и телефона на одной странице. Специальный контакт уведомляет вас, когда определенный человек появляется в сети. Профессиональные настройки прокси, Multi удаление, совместное использование и копирование, сортировка по времени пинга. Умное подключение к прокси с учетом пинга – приложение выбирает прокси с лучшим временем пинга. Импорт прокси из файла и буфера обмена, экспорт прокси в файл – если у вас есть отдельно приобретенный прокси, его можно подключить к приложению, импортировав как файл или скопировав из буфера обмена. Также можно экспортировать данные установленного ранее в приложении прокси (в файл).

Graph Messenger повышает эффективность в работе с текстами, каналами и группами, особенно если нужно делать много рассылок или использовать более трех аккаунтов с одного устройства. Недостатком следует считать навязчивую рекламу.

Видеодемонстрация Graph Messenger на Android

Telegram X

Платформа: Android

Это официальное приложение Telegram, которое ранее называлось Challegram.

Площадка для тестирования новых возможностей, испытания перспективных функций:

Использует для работы Telegram Database Library (TDLib), оптимизировано для 64-битных устройств. Передача данных, загрузка и отправка происходят быстрее, чем через официальный клиент. Кастомизация — многочисленные настройки внешнего вида. Интерфейс программы прост и понятен. Экономия трафика — предоставляет много возможностей для отключения автоматической загрузки фото и видео и т.д.

Telegram X давно не обновлялся, однако скорость передачи файлов в этой версии все еще выше, чем в базовом приложении. Учтите — это упрощенная версия, лишенная некоторого функционала оригинального Telegram. Подойдет для тех, кто не хочет отвлекаться на детали или долго настраивать мессенджер под себя.

Видеодемонстрация Telegram X на Android

Vidogram

Платформы: Android

Удобен при поглощении контента в рамках Telegram.

Оптимален для видеозвонков и общения:

Общая новостная лента со всех каналов, на которые подписан аккаунт. Встроенное IPTV — смотрите развлекательные каналы, спортивные передачи и т.д. Отдельная вкладка со встроенными видеоиграми. Возможность создавать разнообразные музыкальные плейлисты: с телефона, каналов, других источников. Функция Speech to Text, которая преобразует голосовое сообщение в текст. Подтверждение отправки — позволяет избегать случайных сообщений. Скрытые чаты в отдельных папках под паролем.

Vidogram лучше всего приспособлен для видеозвонков, это удобная версия мессенджера для развлечений в дороге и сортировки контента.

Видеодемонстрация Vidogram на Android

Вывод

Модификации Telegram понадобятся тем, кто стремится к более удобной работе в мессенджере. Среди популярных запросов – финансы, закрепление большего количества чатов, повышенная безопасность и мультиаккаунт.

Если не нравится базовое приложение, можно попробовать:

iMe Messenger — для поклонников криптовалют. Graph Messenger — массовые рассылки, использование многих аккаунтов, работа с текстами, каналами и группами. Telegram X — быстрая и упрощенная версия мессенджера. Vidogram — акцентированный вариант для видеозвонков и развлечений.

Кстати, разработчики Telegram внимательно следят за подобными новациями и время от времени дополняют его функциями из «клонов».

В целом же, если вы не решаете какие-либо специфические задачи, лучше доверять оригинальному приложению, не подвергая собственные смартфоны и ноутбуки опасности от экспериментов с вновь созданными версиями.