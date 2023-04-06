Сторонние сервисы Telegram: четыре интересные альтернативы
Telegram ежедневно пользуется около 55 млн человек, суммарная аудитория — 700 млн. Это один из лучших и достаточно безопасных мессенджеров для общения, развлечений, организации работы, финансовых операций, обучения и получения информации. В Украине число его сторонников в прошлом году выросло более чем на 40%.
Telegram достаточно демократичный — позволяет сторонним разработчикам создавать собственные модификации приложения. Они сохраняют аккаунт, все переписки, каналы и чаты, но получают новые возможности. Функционал этих версий (их более 20), может походить на то, что предлагает платный Telegram, или достраиваться с участием отдельных ботов. Иногда встречаются уникальные «фишки», не имеющие аналогов.
Я решила рассказать о нескольких интересных приложениях на базе Telegram, которые могут быть полезны в работе и быту.
iMe Messenger
iMe Messenger пригодится, если вы активно пользуетесь криптовалютами, совершаете много крипто-операций и обсуждений по этому поводу в Telegram. Его преимущества:
- Криптовалюта для учетных записей Ethereum и Binance Smart Chain (хранение, покупка и перевод).
- Большой выбор криптовалют и токенов (ETH, USDT, LIME, BNB, BUSD, LINK, WBTC, MATIC, OKB, LIT и т.п.).
- Переводы на публичные адреса, по QR-коду, ID пользователя и непосредственно в чатах.
- Переключение между сетями ERC20/BEP20 и обменным мостом.
- Программы DeFi и стейкинг, как в больших приложениях для работы с криптовалютами.
- Симплексная интеграция для безопасных покупок криптовалюты с помощью банковских карт - то есть покупать и продавать крипту можно прямо через приложение, не пользуясь отдельными биржами.
- Децентрализованный обмен через биржи криптовалют Uniswap и Pancakeswap.
Кроме того, приложение пригодится и тем, кто нуждается в более подробной настройке чатов и каналов, а также удобном менеджменте сообщений:
- темы и папки для группировки чатов, расширенные настройки для папок, автоматическая сортировка чата по типу, включая архив — это позволяет удобнее и подробнее разделить свои контакты и каналы по категориям, создать отдельные позиции для хобби, работы, обучения или развлечений;
- селекция сообщений в чатах и облаке — чтобы не потерять важную информацию, новые сообщения добавляются в отдельную папку, после прочтения каналы и чаты из этой папки автоматически удаляются;
- частные альбомы в облаке для хранения изображений — можно обустроить множество отдельных хранилищ для визуального контента и не беспокоиться, что важные сканы документов будут смешаны с мемами;
- фильтры для контактов и участников группы — в больших чатах (более 100 человек) можно заблокировать выбранных людей, чтобы не видеть сообщений от них;
- множественные ответы в группах — сообщение рассылается в несколько групп одновременно;
- возможность при написании нескольких сообщенных подряд автоматически объединить их в один блок без дополнительной редактуры (забыл что-то — просто делаешь еще одно сообщение и оно стыкуется с предыдущим);
- создание закладок выбранных сообщений из разных чатов/каналов, которые группируются в отдельную папку;
- музыка из чата и устройства в одном разделе — приложение автоматически подтягивает музыку с устройства и каналов, на которые вы подписаны, можно запретить доступ к музыке на телефоне или создавать отдельные альбомы с музыкой и сортировать ее по источнику (каналы, боты, телефон);
- удаление текста из фотографий и описаний изображений;
- перевод голосовых сообщений до 1 минуты в текст;
- добавление реакций и кнопок со ссылками на сообщения;
- нейроботы-помощники, предлагающие быстрые ответы в виде фраз и GIF-файлов – похоже на рекомендации стикеров с оригинала;
- очистка кэша раз в день, отдельно в чатах и в архиве.
Видеодемонстрация IMe на Android
Graph Messenger (Telegraph)
Платформа: Android
Его фишки:
- Логин для 100 одновременно активных аккаунтов.
- Менеджер загрузок, одновременно из нескольких источников.
- Менеджер файлов показывает все медиа-файлы в чатах на одной странице.
- Классификация списка чатов – возможность создавать категории и добавлять в них чаты.
- Хронологический показ всех сообщений каналов на одной странице — все, что вы пропустили с момента последнего посещения мессенджера. Функция не обязательна, она настраивается (можно выбрать, какие каналы будут отображаться в ленте).
- Редактор изображений, встроенный в чат.
- Изменение голоса при отправке аудиосообщений.
- Скрытый раздел позволяет сделать конфиденциальными свои чаты/контакты и установить для них пароль (отпечаток пальца).
- Автоответчик для контакта, которому вы не можете вовремя ответить — создается текстовое сообщение, которое автоматически придет человеку, обратившемуся в определенный, установленный вами промежуток времени.
- Отображение изменения контактов: имени, аватара и телефона на одной странице.
- Специальный контакт уведомляет вас, когда определенный человек появляется в сети.
- Профессиональные настройки прокси, Multi удаление, совместное использование и копирование, сортировка по времени пинга.
- Умное подключение к прокси с учетом пинга – приложение выбирает прокси с лучшим временем пинга.
- Импорт прокси из файла и буфера обмена, экспорт прокси в файл – если у вас есть отдельно приобретенный прокси, его можно подключить к приложению, импортировав как файл или скопировав из буфера обмена. Также можно экспортировать данные установленного ранее в приложении прокси (в файл).
Graph Messenger повышает эффективность в работе с текстами, каналами и группами, особенно если нужно делать много рассылок или использовать более трех аккаунтов с одного устройства. Недостатком следует считать навязчивую рекламу.
Видеодемонстрация Graph Messenger на Android
Telegram X
Платформа: Android
Площадка для тестирования новых возможностей, испытания перспективных функций:
- Использует для работы Telegram Database Library (TDLib), оптимизировано для 64-битных устройств.
- Передача данных, загрузка и отправка происходят быстрее, чем через официальный клиент.
- Кастомизация — многочисленные настройки внешнего вида.
- Интерфейс программы прост и понятен. Экономия трафика — предоставляет много возможностей для отключения автоматической загрузки фото и видео и т.д.
Telegram X давно не обновлялся, однако скорость передачи файлов в этой версии все еще выше, чем в базовом приложении. Учтите — это упрощенная версия, лишенная некоторого функционала оригинального Telegram. Подойдет для тех, кто не хочет отвлекаться на детали или долго настраивать мессенджер под себя.
Видеодемонстрация Telegram X на Android
Vidogram
Платформы: Android
Оптимален для видеозвонков и общения:
- Общая новостная лента со всех каналов, на которые подписан аккаунт.
- Встроенное IPTV — смотрите развлекательные каналы, спортивные передачи и т.д.
- Отдельная вкладка со встроенными видеоиграми.
- Возможность создавать разнообразные музыкальные плейлисты: с телефона, каналов, других источников.
- Функция Speech to Text, которая преобразует голосовое сообщение в текст.
- Подтверждение отправки — позволяет избегать случайных сообщений.
- Скрытые чаты в отдельных папках под паролем.
Vidogram лучше всего приспособлен для видеозвонков, это удобная версия мессенджера для развлечений в дороге и сортировки контента.
Видеодемонстрация Vidogram на Android
Вывод
Модификации Telegram понадобятся тем, кто стремится к более удобной работе в мессенджере. Среди популярных запросов – финансы, закрепление большего количества чатов, повышенная безопасность и мультиаккаунт.
Если не нравится базовое приложение, можно попробовать:
- iMe Messenger — для поклонников криптовалют.
- Graph Messenger — массовые рассылки, использование многих аккаунтов, работа с текстами, каналами и группами.
- Telegram X — быстрая и упрощенная версия мессенджера.
- Vidogram — акцентированный вариант для видеозвонков и развлечений.
Кстати, разработчики Telegram внимательно следят за подобными новациями и время от времени дополняют его функциями из «клонов».
В целом же, если вы не решаете какие-либо специфические задачи, лучше доверять оригинальному приложению, не подвергая собственные смартфоны и ноутбуки опасности от экспериментов с вновь созданными версиями.
Если вы заинтересованы в создании или продвижении собственного телеграмм-канала — получите бесплатную консультацию у наших специалистов по Telegram Promotion
Свежее
Как Community Manager объединяет свою аудиторию и помогает бизнесу
Шесть шагов, которые помогут community manager наладить организацию эффективных встреч работников компании
75 ошибок при ASO-оптимизации и при анализе ее результатов
ТОП распространенных ошибок в ASO-оптимизации, которых стоит избегать
30 украинских авторских блогов в Telegram, которые точно должны быть в подписках
Самые эффективные каналы, которые пишут о бизнесе и IT