Як завдяки просуванню каналу в Telegram отримати перші ліди та впізнаваність у вузькій ніші

Як завдяки просуванню каналу в Telegram отримати перші ліди та впізнаваність у вузькій ніші

Проєкт: PRO InfoBud. Період співпраці щодо просування: квітень 2023 — травень 2023. Період співпраці щодо контенту: квітень 2023 — листопад 2024. Регіон просування: Україна. Послуга: Telegram Promotion. Команда проєкту: Максим Цап, Head of Telegram Promotion; Анастасія Паламар, Telegram Promotion specialist; Антон Гембарський, Content Manager; Денис Гаєнко, Project Manager.

Хто наш партнер

PRO InfoBud — телеграм-канал для професійних юристів, інвесторів, забудовників та інших учасників процесу зведення об’єктів. На каналі публікуються новини й експертна інформація щодо юридичних питань у будівництві. Правові акти, дозволи, аналіз містобудівної документації й умов зведення, якісна Due Diligence — процедура незалежної перевірки компанії. Це лише частина аспектів, на яких знаються і спеціалізуються автори телеграм-ресурсу.

Автори каналу — експерти консорціуму CLC Group, який надає юридичний та інженерно-технічний супровід об’єктів будівництва.

Цілі просування

Телеграм-канал PRO InfoBud уже мав 1600 підписників.

Перед нами постали кілька задач:

збільшити кількість цільових підписників;

створювати контент-план та тексти для публікацій;

підвищити активність і залучення нових клієнтів із каналу на послуги консорціуму CLC Group.

Дії команди

Просування каналу. Залучення винятково цільової аудиторії

Клієнт звернувся до нас із запитом збирати на каналі тільки зацікавлених підписників. Щоб знайти відповідну аудиторію, ми:

провели детальний аналіз — хто є цільовим підписником для PRO InfoBud;

підібрали канали, в яких може знаходитись потрібна ЦА.

Показники, які використали для таргетування на аудиторію

Поспілкувавшись із клієнтом, ми визначили характеристики потрібних підписників. Це:

дорослі, зазвичай до 45 років;

інвестори, девелопери, власники та голови будівельних компаній, посередники, архітектори, керівники будівельних проєктів, спеціалісти сфер, пов’язаних зі зведенням об’єктів, інженери тощо;

аудиторія, яка постійно шукає нову інформацію, готова отримувати знання, прагне високих доходів, постійного навчання і саморозвитку.

Також визначили найбільш цільові регіони для таргетування — Київ і Одеса. А ще встановили для себе тематики, за якими можна шукати аудиторію:

авто;

бізнес;

інвестиції;

фінанси;

нерухомість;

спорт;

освіта (профільні курси, вебінари, пов’язані з фінансами, економікою, бізнесом).

Ціна за підписника була не ключовим показником, хоча все ще важливим.

Як ми визначали, чи аудиторія в тематичних каналах цільова

Щоби перевірити, наскільки аудиторія в кожному каналі для нас цільова, і, відповідно, підібрати релевантні тези для рекламних оголошень, ми користувались таким алгоритмом:

Досліджували джерела набору підписників каналів-донорів. Проводили детальний розбір, де саме раніше власник каналу-донору купував рекламу для свого каналу, звідки залучав підписників — через Telegram чи інші платформи. Також ми спілкувались напряму з адміністраторами телеграм-ресурсів щодо їхньої аудиторії. Наприклад, дізнавались, чи проводили вони опитування в каналах для визначення своєї аудиторії. Тестували рекламу як у специфічних каналах, так і в більш обширних, новинних тематиках. Ціна за підписника була майже однакова, а от якість підписника відрізнялась. З новинних каналів прийшла менш зацікавлена ЦА, яка згодом частково відписалась. А показник відписок аудиторії, що прийшла зі специфічних профільних каналів (із юридичною, будівельною та фінансово-економічною тематикою) дуже низький.

Підхід до створення рекламних креативів

Паралельно зі збором каналів для реклами ми почали роботу над креативами.

Використовували «прямі» пости, які найбільш влучно передають тематику каналу, щоб залучити лише бажану ЦА.

«Прямі» рекламні пости інформують, що певний канал рекомендує своїй аудиторії ознайомитись з іншим каналом.

Ми протестували дев’ять варіантів. Найбільш ефективним можна назвати цей.

У середньому ціна за підписника сягала 40 гривень. Проте були випадки, коли креатив приносив підписника і за сім гривень, і за 300. Всі наведені цифри — дорогий варіант, тобто, використовувати такий метод для масштабування невигідно.

Ось ще кілька прикладів постів, які спрацювали не на нашу користь через високу ціну за підписника.

Ціна за підписника — 69,97 гривень ($1,89).

Ціна за підписника — 150,13 гривень ($4,06).

Це не дешево, але ми працювали над тим, щоб зменшити вартість. Звести таку ціну до мінімуму складно, адже в нас був запит на конкретну вузьку цільову аудиторію, а детального таргетингу в Telegram, на жаль, на той час не було.

Ми прийшли до висновку, що для кожного окремого каналу та тематики потрібно створювати чи адаптувати вже готові рекламні матеріали, щоби більш влучно потрапляти в проблеми аудиторії.

Читайте більше наших кейсів про просування каналів в Telegram:

Залучення підписників з інших майданчиків

YouTube

Окрім реклами в Telegram ми використали платну інтеграцію на ютуб-каналі.

Спираючись на портрет ЦА клієнта, визначили інфлюєнсерів, які підходять під потрібні параметри в інших соціальних мережах та проаналізували їх.

Ми обрали 22 релевантні ютуб-канали і зв’язалися з їхніми менеджерами, щоб зібрати всі ціни й умови розміщення. Проаналізували якість і залученість аудиторії, прорахували середню можливу кількість переглядів відео й обрали найкращі варіанти. Після цього показали нашому партнеру варіант, який вважали найбільш відповідним для розміщення рекламної інтеграції. Обраний канал — один із найпопулярніших та експертних у цій галузі. Він підійшов за вартістю розміщення і його добре оцінив наш клієнт, відзначивши фаховість автора каналу. Домовились про інтеграцію, підготували й затвердили детальне ТЗ, й відео з рекламною інтеграцією вийшло на YouTube.

За ефективністю розміщення виявилось таким самим, як і в більшості телеграм-каналів. Один підписник коштував 106,71 гривень ($2,88). Попри доволі високу ціну ми отримали на канал виключно потрібну нам аудиторію.

На відміну від телеграм-каналів, де більшість бачить пост в перші 24 години, відео не видаляють, його можуть переглядати нові користувачі. Так, після основого періоду розміщення (перші два тижні), за посиланням перейшло ще 22% від загальної кількості глядачів (141 клік спочатку, 183 загалом).

Таргетована реклама

Після закупів в Telegram, ми отримали якісні результати, але щоб розширити наші можливості і продовжувати розвивати канал, потрібно було розширяти цільову аудиторію.

Тому вирішили використати таргетовану рекламу, «прямі» пости в Instagram та Facebook.

З червня по вересень витратили на це $510, отримали 2 288 кліків, тож один клік коштував $0,22.

Висновки:

як правило, користувачі підписуються, якщо їм цікава тема та залишаються надовго на каналі. Але через вузьку тематику швидко зростати великими об’ємами в такий спосіб неможливо;

за допомогою цього типу реклами вдалося зростати приблизно на 150-200 підписників на місяць. Попри незначну кількість, це хороший спосіб, щоби поступово оновлювати аудиторію каналу, особливо із вузькою ЦА.

Розробили кастомну стратегію створення контенту

Перед початком роботи ми проаналізували канали конкурентів, ознайомились із їхнім контентом, послугами й можливостями в ніші та розробили абсолютно нову стратегію розвитку для PRO InfoBud.

Контент на канал створювали й публікували спеціалісти PRO InfoBud. Почавши співпрацю, ми розробили власну стратегію ведення такого вузькопрофільного каналу, яка допомогла:

покращити якість і урізноманітнити експертний контент;

просувати послуги клієнта.

Що було на каналі до співпраці

Загалом на каналі були новини та анонси, рідше — експертні огляди.

Основні недоліки такого формату ведення телеграм-каналу:

слабке оформлення постів — проблеми із форматуванням тексту, неякісні зображення, відсутність стилістики;

не було звернень до читачів;

не фіксувались ліди з каналу (наразі для цього всі зовнішні посилання вбудовані через cutt.ly для відслідковування кліків);

опис каналу й інші показники були недопрацьовані та не розкривали повної сутності каналу;

публікувались лише п’ять-шість малоінформативних постів на місяць.

Це «симптоми» відсутності загального бачення каналу і стратегії його розвитку. Ми запропонували й почали впроваджувати свою, узгоджену з клієнтом стратегію.

Як ми впроваджували контент-стратегію

Визначили наступні цілі:

розробити концепцію каналу й обрати вектор розвитку;

збільшити кількість контенту;

підвищити активність підписників;

урізноманітнити контент каналу — розповісти про юридичні аспекти у сфері будівництва, новини по цій темі в деталях та познайомити аудиторію з командою.

У PRO InfoBud унікальна тематика — більшість подібних каналів в Telegram займаються загальною юридичною практикою. Наш клієнт може запропонувати унікальний, авторський контент — власний досвід, кейси, справжні практичні поради й закриття болей клієнтів, навчання тощо.

Тому вирішили використовувати ці сильні сторони в контент-стратегії.

Збільшили кількість корисної й експертної інформації, не забуваючи про анонси подій клієнта. Поширювали пости для різних груп аудиторії. Концентрувались не лише на забудовниках, а й на архітекторах, юристах та інших професіях, що можуть бути дотичними до тематики будівництва. Публікували кейси компанії. Побудували воронку звернень підписників за юридичними послугами. Пропрацьовували коментарі під постами.

Як створювати контент для каналу з вузькопрофільною тематикою

Зважаючи на те, що тематика доволі спеціалізована, доступно розібратись у ній за декілька підходів у контент-менеджера відділу Telegram Promotion вийшло тільки поверхнево.

Звісно, у публікаціях на юридичні теми помилки неприпустимі, адже вони швидко можуть підірвати довіру до авторів каналу і звести на нуль усі напрацювання.

Тому роботу контент-менеджера команди Telegram Promotion синхронізували зі спеціалістами команди каналу PRO InfoBud.

1. Фахівці PRO InfoBud надають експертні матеріали, згідно із розробленим нами контент-планом, а контент-менеджер робить готовий пост для каналу, з оформленням, закликом до дії та медіа. Також надає свої рекомендації з приводу доопрацювання постів і готує частину матеріалів, які перевіряють експерти з будівництва.

2. Робота щотижнево будується в спільному чаті, де обговорюємо потрібні питання, актуальні зміни, але, звісно, й час від часу з’являються новини, які треба публікувати першочергово.

Як урізноманітнити контент для каналу й відслідкувати реакцію аудиторії

1. Ми створили візуальну структуру для окремих тематик постів і медіа.

2. Для відслідковування лідів і можливості перевірки активності користувачів усі посилання на каналі робимо у відповідному сервісі, який фіксує кліки за посиланням. Це полегшує аналіз реклами івентів і послуг компанії. Щомісячно ми бачимо, як аудиторія реагує на ту, чи іншу тему та в чому є потреба й запити.

3. Кожного місяця на каналі публікуємо матеріали, згідно контент-плану по декільком об’ємним темам. Це можуть бути детальні розбори певних тем, враховуючи думку експерта, кейси чи «болі» учасників будівельного процесу.

4. На зв’язок із підписниками виходять спеціалісти — знімають відео, розповідають про новини в індустрії, надсилають привітання з професійними й державними святами.

5. Розширили теми контенту, додали експертні матеріали, гумор, опитування й вікторини. До речі, гумор, як одну з рубрик постів, радимо використовувати в більшості тематик, незалежно від tone of voice. Як правило, гумористичні пости частіше репостять, а це один із можливих та безплатних способів зростання в Telegram.

Результати просування

Ми зосередили зусилля лише на ключовій цільовій аудиторії, щоб досягти максимальної залученості на каналі.

Як зазначив наш партнер, на ініціативи (авторські вебінари, онлайн-семінари), які рекламували у каналі PRO InfoBud, реагували, реєструвались та долучались учасники.

Фактичні показники каналу «було/стало»:

Кількість підписників 1 600 3 600 Охоплення на каналі 890 1300 ER% 55,6% 36,1%

Вартість одного підписника в середньому становила $1,61 — $2,65. Це хороший результат для нішевого каналу. Кількість рекламного бюджету, який вдалося зекономити в процесі: 13,76% або $319, які також використали для додаткової реклами. Рівень відписок із каналу на момент закупів становив 1,3% — 2,4%, протягом подальшого ведення каналу 0,11% — 0,25%. Цей колосальний результат, показує, що на каналі цільова аудиторія, якій цікавий контент. Завдяки таргетованій рекламі залучили 1 100 цільових підписників.

Результати вийшли відмінними — отримали авторитетний, спеціалізований канал серед групи юристів, будівельників, архітекторів, інвесторів й інших спеціалістів із галузі українського будівництва.

На канал надходили запити висвітлити дослідження у темі. Наприклад, звертався один із підписників — член робочої групи Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади з проханням підтримати дослідження. Опитування стосувалось проблених питань у наданні адмніпослуг у галузі будівництва.

Завдяки каналу вдалось залучити 90 учасників дослідження.

Звісно, найбільшу активність набирають безоплатні послуги — 306 людей відвідали сайт генерального партнера PRO InfoBud — консорціуму CLC Group, щоб залишити свої дані та отримати безкоштовну послугу.

З 2018 переглядів поста отримали конверсію 14%.

Також команда партнера організувала три воркшопи, які відвідали 55, 50 та 50 людей. Конверсія цих подій із кліків до відвідувачів становила понад 30%.

Загалом із квітня по серпень на сім вебінарів та воркшопів долучилось 580 учасників. А на особисті консультації до експертів консорціуму CLC Group записались 25 людей.

Робота зі створення контенту продовжується.

Висновки

Ми ретельно пропрацювали загальну стратегію по веденню й просуванню каналу. Постійно покращували рекламні розміщення й прискіпливо підбирали канали для розміщення реклами. Використавши найбільш релевантні канали по ціні підписника, досягли гарних цільових результатів, але не зупинились і долучили до реклами зовнішні майданчики, які також добре себе показали. Сформувавши стратегію розвитку каналу та співпрацю з фахівцями партнера, запровадили активний постинг якісних матеріалів. Постійно аналізуючи реакцію підписників, актуальність новин, вдосконалюємо контент. Покращуємо контент, даючи аудиторії експертні й унікальні матеріали, які ведуть підписників по воронці й допомагають клієнту отримувати лідів.

Запрошуємо вас зв’язатися з Netpeak Ukraine для консультації та розробки ефективної стратегії просування в Telegram. Ми розуміємо всі тонкощі цього середовища й маємо досвід успішної співпраці з різними клієнтами. Разом ми зможемо створити впізнаваний бренд і збільшити аудиторію вашого каналу.