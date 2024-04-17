Як підвищити впізнаваність телеграм-каналу та збільшити кількість підписників у 20 разів — кейс «Голос Криму»

Як підвищити впізнаваність телеграм-каналу та збільшити кількість підписників у 20 разів — кейс «Голос Криму»

Просування новинного каналу в Telegram вимагає цікавих та нестандартних ходів. Та задача ускладнюється, коли необхідно залучити аудиторію на канал з конкретно визначеним регіоном просування. У цьому кейсі ми працювали із суспільно-медійним проєктом «Голос Криму». Які ж підходи працюють для не типового новинного майданчика?

Проєкт: Голос Криму. Період просування: березень 2023 — грудень 2023. Регіон просування: Україна. Послуга: Telegram Promotion. Команда проєкту: Ольга Сиволап, Project Manager; Анастасія Паламар, Team Lead Media Bayer; Максим Цап, Head of Telegram Promotion.

Хто клієнт

У березні 2023 року до нас звернулось видання «Голос Криму» із запитом на просування свого телеграм-каналу. Це незалежний інформаційний ресурс, спрямований на висвітлення новин, матеріалів з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Цілі просування

На початку співпраці канал мав 1 187 підписників.

Головна ціль просування — зібрати й збільшити активну цільову аудиторію, яка цікавиться подіями у Криму і залучена у цей інфопростір.

Також нам необхідно було підвищити впізнаваність «Голосу Криму» та вплив на інформаційний простір у Telegram.

Дії команди

У першу чергу проаналізували актуальних конкурентів клієнта. Досліджували, як та за який період вони набрали підписників. А відбирали за такими критеріями:

Географічне розташування. Цільова аудиторія — мешканців Кримського півострова. Кількість підписників та переглядів. Канали із ER (показником залученості аудиторії) нижче 5% ігнорували. Частотність публікацій постів. Формат ведення. Розглядали канали, які дотримувалися новинного формату публікацій, без особистої оцінки авторів. Методи просування.

Зібравши статистику по конкурентах зрозуміли, що:

більшість каналів мають доволі високий рівень залученості. Водночасє канали, які просувались як в українському інфопросторі, так і на російську аудиторію. Ми вирішили концентруватися виключно на українському ринку;

переважна частина телеграм-каналів публікує новини про перебіг війни, повідомляє про вибухи чи збройну загрозу для певних регіонів. Також присутні канали, які висвітлюють волонтерську та партизанську діяльність.

Ми бачили, що контент «Голосу Криму» відрізняється якісним підходом до збору інформації, поширенням, окрім висвітлення бойових дій, важливих для суспільства питань.

Тому нам необхідно було розробити унікальну стратегію просування, яка б відповідала тематиці каналу. Для цього застосували вісім різних підходів.

1. Просування за допомогою «прямих» рекламних повідомлень

Для реклами ми використовували різні варіації рекламних повідомлень із зображеннями та відео, щоб зацікавити читачів та залучити відповідну ЦА.

«Прямі» рекламні пости інформують, що певний канал рекомендує своїй аудиторії ознайомитись з іншим каналом. При цьому в пості наводяться причини підписатись та чим цей ресурс цікавий.

2. Просування через «клікбейтні» пости

Для клікбейту використовували гарячі новини і заклики, які емоційно могли відгукнутись у користувачів та спонукати їх підписатись на канал. Зазвичай такий рекламний пост рідко включає назву каналу. Частіше причиною для підписки є якась тригерна новина чи дія, «доступ» до якої може відкрити підписка на канал.

3. Підлаштовування рекламних постів під актуальні події

Використовували актуальні інфоприводи для залучення підписників. Проте цей підхід дуже ситуативний і вимагає швидкої реакції.

4. Використання таргетованої реклами у Facebook

Ми використовували внутрішній рекламний кабінет Meta, щоб залучати аудиторію на телеграм-канал. У перший місяць, на початку пошуку робочих рекламних креативів та аудиторії, ціна за підписника була висока, близько $2. Проте до кінця місяця нам вдалось знайти варіант залучення підписника по $0,5.

Утім, знайти відповідні зв’язки рекламного посту та інфоприводу на каналі для якісного та дешевого залучення аудиторії не вдалось, тому ми відмовились від цього способу.

5. Залучення аудиторії через чат-боти

Цей підхід передбачає використання зібраної у чат-ботах аудиторії для розсилок рекламного повідомлення. Зазвичай таке розміщення відбувається або по фіксованій ціні за розсилку, або по сталій вартості за одну заявку. Фіксована ціна за одну заявку може значно знизити вартість підписника. Проте у цього методу є недолік — залучити ЦА важче. А після прийому заявок на підписку на канал завжди великий відсоток відписок.

6. Залучення аудиторії через ТіkTоk

Для цього проєкту ми монтували окремі відео, які допомагають залучати аудиторію з TikTok у Telegram.

Цей метод підходить не для всіх каналів. Ціна встановлюється за заявки — скільки запитів отримає канал після реклами, стільки і треба заплатити. Дешево, проте аудиторія приходить не завжди цільова. Тому після прийому заявок є багато відписок. Знаючи про це, ми заздалегідь домовились про дуже низьку ціну залучення. Це значно зменшує вартість підписника і для новинних каналів може бути корисним.

7. Залучення через «опитування»

Використовували «опитування» на пов’язану із каналом тематику. Щоб проголосувати, потрібно бути підписником каналу.

Залежно від теми, опитувальники працюють по-різному. Гучні інфоприводи дають хорошу реакцію аудиторії. Проте масштабувати цей спосіб важко, оскільки теми з новин є швидкоплинними та часто змінюються.

8. Довготривала співпраця із каналами для залучення аудиторії

Мова про домовленість із іншими каналами про довготривалу, договірну регулярну публікацію рекламних та інформаційних постів із посиланням на канал. Від звичайної реклами відрізняється тим, що може включати репости із нашого каналу. Кількість матеріалів, які публікуються на каналах-донорах значно більша, ніж при звичайній рекламі.

Цей метод дає змогу значно знизити ціну за просування. Практика показала, що для такої співпраці найкраще працюють прямі рекламні пости.

У результаті ми зупинились на комбінованому варіанті: використовували прямі пости та TikTok для зниження ціни за підписника.

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Результати просування

Під час співпраці ми протестували роботу різних форматів публікацій, у тому числі оцінили ефективність репостів та регулярних згадувань на інших каналах.

Середня ціна за підписника за весь період співпраці: 17,17 гривень. Найбільша ціна за підписника за місяць: 27,34 гривень. Найменша ціна за підписника за місяць: 13,08 гривень. Найменший відсоток знижки, яку отримали при купівлі реклами у каналах за місяць: 6,78%. Найбільший відсоток знижки за місяць: 38,65%. Відсоток відписок на каналі: від 6,5% до 16,15%. Кількість створених та протестованих рекламних текстів-креативів: 40.

Фактичні показники каналу «було/стало»:

Кількість підписників 1 187 23 100 Охоплення на каналі 350 7 100 ER% 29% 31%

Ефективність та виклики

Основні складнощі, які виокремили під час роботи:

Специфіка теми. Новини про Крим — можуть бути чутливою темою для українців. Крім того, багато людей, які живуть на окупованому півострові, не мають доступу до Telegram або не хочуть його використовувати. Ціна за підписника. Реклама в телеграм-каналах може бути ефективною і дорогою. Знизити ціну за підписника, при цьому залучаючи відповідну ЦА, було не просто. Неефективність клікбейту. Це дієвий спосіб залучити увагу до новинної тематики в короткостроковий період, але клікбейт може призвести до великого відсотка відписок. Якщо користувачі очікують одну інформацію, а отримують іншу, навряд їх втримає навіть якісний контент.

Позитивні аспекти, яких вдалось досягти, попри складнощі:

реклама у каналах із військовою тематикою (військові блоги, проукраїнські військові канали) набирала багато позитивних реакцій та мала гарний відгук;

доволі легко було домовлятись про взаємні репости із якісними каналами — у власників інших каналів не було претензій до тематики каналу чи його аудиторії.

Висновки

Партнерство між командою Telegram Promotion та «Голосом Криму» було успішним. Завдяки нашій співпраці канал «Голос Криму» значно зріс як у кількості підписників, так і в охопленні аудиторії. Ці позитивні зміни є результатом ефективності нашої стратегії та підібраних методів просування.

Протягом співпраці ми:

знайшли працюючі формати постів;

зрозуміли ринок новинних каналів у період військового стану;

змогли підкреслити відмінність каналу від більшості інших.

Ми завжди готові до співпраці та допоможемо досягти нових висот у просуванні та розвитку в Telegram.