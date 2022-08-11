Як я набрав першу тисячу підписників у телеграм-каналі — огляд платних та безкоштовних методів

Як прокачати Telegram з нуля до тисячі підписників? Цим питанням я зацікавився на початку 2019 року і вирішив створити канал у ніші, в якій у мене є досвід та знання. Саме тоді організував нетворкінг для фахівців з просування в соцмережах. У певні дні ми збиралися у кав'ярнях, спілкувалися та ділилися досвідом. Хтось із учасників тоді запропонував назвати наші зустрічі SMM Lunch — мені варіант сподобався.

Відразу після першої зустрічі я вирішив створити телеграм-канал SMM Lunch (зараз канал перейменований — примітка редакції), щоб учасникам було зручно. Додав туди сімох людей (саме стільки прийшло на зустріч) і подумав, чому б у майбутньому не прокачати канал. Спочатку не планував монетизувати SMM Lunch: я більше чотирьох років налаштовую таргет, і мені хотілося поекспериментувати з маркетинговими інструментами для залучення цільової аудиторії.

Безкоштовні способи

Перших 60 людей вдалося залучити за допомогою публікацій на особистих сторінках у Facebook та LinkedIn. На той момент сумарна кількість друзів моїх сторінок перевищувала 4000, і я просто написав пост про запуск каналу і попросив підписатися. Вручну нікого не додавав — всі користувачі каналу прийшли самостійно.

Якось у Facebook мені написали в особисті із запрошенням підписатися на телеграм-канал з бізнесу чи щось таке. Тоді я подумав, що це не найкращий варіант просування. Тим не менш, перейшов за посиланням і здивувався: у каналі було понад 400 підписників, при тому, що перший пост опублікований майже місяць тому і, судячи з активності, аудиторія каналу була цільовою.

Я вирішив також спробувати, але не ризикувати своїм акаунтом у Facebook — мені знадобився LinkedIn. Як виявилося, для цих цілей він дуже зручний завдяки фільтрам за всіма потрібними параметрами. Я поставив пошук «SMM» і додав регіон України — отримав довгий список акаунтів.

Потім склав невелике запрошення і щодня протягом тижня надсилав по 30-40 листів. На розсилку я витрачав приблизно 20 хвилин. Важливо: перед кожним наступним відправленням потрібно робити невеликі паузи, щоб не забанили обліковий запис.



З 500 надісланих повідомлень 50 людей перейшли за посиланням та підписалися. Не дуже ефективно, але безкоштовно, і аудиторія максимально цільова. Як не дивно, у відповідь на розсилку не було негативу. Або «ок, дякую», або тиша. Таким чином, до другої сотні підписників канал можна прокачати без додаткових бюджетів, а лише витративши трохи часу.

Звичайно, таким інструментом зібрати багатотисячну аудиторію буде важко і, мабуть, навіть неможливо. Тому я почав розглядати взаємний піар (далі – ВП).

Проблема цього інструменту в тому, що на початковому етапі він не є особливо ефективним. Доводиться робити пости у таких самих невеликих пабликах, які іноді і менші за кількістю аудиторії. Але, як би там не було, це працює, і нові користувачі приходять.

Ось мої початкові результати:

перший ВП: +22 підписники;

другий ВП: +7 підписників;

третій ВП: +13 підписників.

Непогано, але досі повільно.

Реклама в тематичних каналах

Взаємний піар вважається методом безкоштовного просування, але є також платні посіви.

Першим пішов тест на посів в одному із тематичних пабліків із 1500+ підписників. Я вирішив посилити ефект і розіграти дві книги з маркетингу та бізнесу. Пост коштував мені $14 — за цю суму адміністратор закріпив його на п’ять днів.



До посіву в цьому каналі я мав 130 підписників. Після публікації додалося близько 50 людей. $0,28 за залучення користувача — дорого. До того ж, якщо врахувати вартість призових книг, ціна кожного взагалі $0,68.

Потім за чотири дні до завершення конкурсу з книгами я вирішив запустити ще й рекламу в Instagram Stories, також використовуючи для креативу призові книги.



З бюджетом $4 я отримав 30 нових користувачів, а значить, підписник коштував у два рази дешевше, ніж при платному взаємному піарі.

Хоч і з'явилася позитивна динаміка, але на таких бюджетах не видно реальних показників, тому після розіграшу я запустив ще одну рекламу — невеликий відеоролик, який я швидко створив у Sony Vegas Pro.



Для тесту запустив рекламу на тиждень із бюджетом $8 і отримав дуже добрий результат: +195 підписників. Вартість одного коштувала $0,04. Ціна знизилася ще вдвічі порівняно з попередньою. Цікаво, що аудиторія була однакова — маркетинг + адміністратори сторінок Facebook + фільтр по Україні та за віком. Тепер це можна легко масштабувати і розуміти реальні терміни/бюджети.

Після невеликої паузи я захотів таким же чином прокачати канал до 500 підписників. У цей момент вирішив серйозніше зайнятися каналом:

збільшив кількість постів до двох на тиждень (раніше один пост на тиждень);

підключив спеціальний бот, який може додавати кнопки з реакціями, кнопки для переходів. Пости стали виглядати симпатично.



До речі, бот називається @ControllerUpdates, дозволяє також робити відкладені пости (спасибі адміну каналу «N/FB креативи» за наводку).

Ще один важливий крок — я додав канал до каталогу телеграм-каналів. У ньому відображається статистика каналу — це зручно для адміністратора, бо через якийсь час складно згадати, коли і звідки прийшли нові підписники. Також відображається середнє охоплення посту та ще два важливі показники (ERR та ІЦ).

ERR — рівень залученості аудиторії вашого каналу.

Охоплення одного посту/кількість підписників * 100%.

Під час розрахунку ERR у режимі реального часу враховується статистика публікацій за попередні 30 днів.

ІЦ (індекс цитування) — показник авторитетності телеграм-каналу, розрахований на основі згадок про нього, а також репостів та згадок публікацій цього каналу в інших.

Ці показники та вартість посту в каталозі бачать рекламодавці. Я, наприклад, поставив галочку навпроти статусу ВП — тобто підтвердив, що готовий зробити рекламний пост у схожому паблику в обмін на такий самий рекламний пост у себе.

Таргетована реклама

Важливий момент для всіх, кого цікавить розкрутка в Telegram. Ви можете спробувати запустити рекламу, і вона швидше за все спочатку буде дорогою. Причина з високою ймовірністю буде саме в креативі. Я запускав кілька різних зображень та відео, поки не знайшов найвигідніший варіант.

При цьому, вартість такого переходу іноді різниться утричі. При великих бюджетах це може бути дуже болючим для бізнесу.

Рекомендую на старті запуску використовувати спліт-тест зі змінною «Креативи». Так буде легше зрозуміти, який банер найефективніший, і надалі масштабуватиме саме його.

На момент запуску реклами в каналі було трохи більше 200 користувачів. Витрати: $58. Це вартість нішевого телеграм-каналу з позначкою в 1000 підписників. Важливо — цільових.

Виходячи з бюджету: $58/800 = $0,07 за цільового підписника. Слід врахувати, що до цієї вартості входять і невдалі експерименти з аудиторією та креативами. Після оптимізації реальна вартість варіюється в діапазоні $0,04-$0,05, що є більш ніж прийнятним.

Результат

Напрямки, які я використав для просування:

Органіка. Розміщення постів із закликом підписатися на моїх особистих сторінках у соцмережах. Можливо, рекомендації та розсилки. Як показала практика, це працює на перших 130 осіб (саме стільки прийшло в канал без будь-яких витрат). Небагато, але безкоштовно.

Взаємний піар. У моєму випадку +42 підписники. Взаємні публікації у тематичних групах.

Це безплатні методи. Думаю, якщо тема каналу буде не така нішева, ця цифра може бути набагато більшою.

Реклама через Instagram Stories. Після опитування колег я дійшов висновку, що найдешевший метод — реклама в Instagram Stories. Багато хто використовує цей плейсмент і для реклами своїх каналів у YouTube. Але то вже інша історія.

Результат просування каналу:

від 0 до 130 підписників — безкоштовно, пости на особистих сторінках у соцмережах + розсилка через особисті повідомлення у LinkedIn;

від 130 до 172 підписників — безкоштовно, взаємний піар у тематичних пабліках;

до 220 — платний пост у групі, $0,28 за залучення підписника — дорого.

від 220 до 1001 – таргетована реклама. Ціна за цільового підписника – $0,07. З урахуванням оптимізації – $0,05.

Загалом вартість нішевого каналу з 1000 підписників мені обійшлася у $72. При цьому я отримав аудиторію для довгострокової взаємодії, це важливо, якщо розглядати проєкт як перспективу.

Для мене канал SMM Lunch грав ще одну важливу роль: допомагав із просуванням мого YouTube-каналу. Після публікації нового ролика на YouTube я відразу давав посилання в Telegram, тим самим зростали перегляди та кількість нових підписників.

І, звичайно, я щомісяця анонсую на каналі офлайн-зустрічі SMM Lunch для нетворкінгу. Така взаємодія є дуже продуктивною для покращення загального результату: якщо є суміжні проєкти, їх логічно посилювати один одним.

Зверніть увагу: телеграм-канал для ширшої аудиторії коштуватиме ще дешевше. Це мій наступний проєкт, про який я спробую написати, коли канал пройде рубіж у 5000 підписників.

Висновки