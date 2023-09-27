10 тисяч підписників за три місяці у криптотематиці — кейс каналу Dvizh у Telegram

10 тисяч підписників за три місяці у криптотематиці — кейс каналу Dvizh у Telegram

У Telegram майже не існує органічного зростання. Особливо це стосується нішевих, специфічних тем на кшталт «криптовалюти». Коли ми почали співпрацю із телеграм-каналом Dvizh, вони мали 2,5 тисячі підписників та сильну інформаційну контент-базу, проте малий відсоток залученості підписників. Така картина доволі стандартна для цієї тематики. Ще й відносяться до подібних ресурсів із недовірою. Тим не менш, нам вдалося досягти значних результатів у просуванні і протестувати багато цікавих ідей. Про це наш кейс.

Проєкт: Dvizh. Період просування: грудень 2022 — червень 2023. Регіон просування: Україна. Послуга: Telegram Promotion. Команда проєкту: Анастасія Паламар, Telegram Promotion specialist; Максим Цап, Head of Telegram Promotion; Денис Гаєнко, Project Manager в Netpeak.

Хто клієнт

Власники українського криптообміннику Dvizh вже 10 років успішно працюють на ринку обмінних та Р2Р-операцій. Основний акцент — індивідуальні замовлення обміну як фіатних, так і криптовалют, завдяки чому сформовано значну базу постійних клієнтів.

У травні 2022 року вони створили свій телеграм-канал. Аби формувати й об’єднувати українську криптоспільноту та популяризувати свій бренд на українському ринку. Коли стало питання про активне просування, партнери звернулись до Netpeak.

Цілі просування

Команда Dvizh хотіла масштабуватись, стати впізнаваним брендом у сфері криптовалют і підвищити його популярність серед українського криптотовариства. Для цього ми мали створити ефективні методи залучення підписників, водночас привертаючи увагу саме цільової аудиторії.

Також на початку співпраці визначили такі цілі:

отримати 10 000 підписників на каналі;

середня ціна одного підписника — до $1,5.

Це була непроста задача, адже наразі близько 90% криптоканалів в Україні досі ведуться російською мовою і мають змішану аудиторію. Ще менше відсоток дійсно корисних майданчиків із перевіреною інформацією, а не з різними «схемами» та «як заробляти від $1 000, практично нічого не роблячи».

Тож підхід до просування такого каналу, як «Двіж» мав бути специфічним.

Дії команди

Наша робота розпочалася з аналізу аналогічних каналів. Основну увагу зосередили на блогах із новинами про крипту. Такі ще треба було пошукати, бо більшість каналів ніші наразі створені не для інформування, а наповнені обіцянками роздачі безкоштовних монет (біткоїнів, тезерів тощо), сірими схемами легкого заробітку або іншої «вигоди».

Основні критерії відбору:

географічне положення;

кількість підписників та переглядів;

активність публікацій;

медійна популярність;

формат ведення каналу;

методи його просування.

Ми провели ретельний аналіз та визначили декількох найбільших конкурентів. Це дозволило бачити ринок в цілому, а також наші сильні сторони.

Що цікавого виокремили? До прикладу, у більшості криптоканалів доволі низький ER% — рівень залученості або взаємодії аудиторії з контентом. Пов’язано це із декількома факторами:

Падіння ринку на момент початку просування. Для нас це вже факт — якщо криптовалюти ростуть, тематичні канали показують себе значно краще. Коли ж ринок різко змінюється, стагнує, падає, результати просування даються важко. Саме така ситуація останні приблизно 1,5 роки. Якість каналів. Наприклад, більшість криптоканалів позиціонуються та ведуться не як інформаційні , а як «схеми для легкого заробітку». Способи залучення підписників. Зазвичай, для цього використовують боти привітань, тік-ток, акції та розіграші, після яких цікавість до самого каналу значно падає.

Відтак важливим фактором у створенні рекламних публікацій стало позиціонування каналу і його виразність, відмінність від більшості конкурентів.

Dvіzh виділяється на українському ринку авторською подачею інформації, її якістю, розмаїттям та оперативністю, а також надійністю джерел. На каналі не публікують «сірі схеми заробітку» чи рекламу. Можна сказати, що канал позиціонує себе як надійний дайджест новин із криптовалютної тематики.

Проте без клікбейтних «гачків» добитись хорошої ціни за підписника було б нереально. Про них і не тільки розповімо детальніше.

Який метод просування обрати

Спочатку ми проаналізвали різні методи просування та залучення аудиторії на ринку криптовалютних каналів.

1. Акції та розіграші.

Головна ідея: один або декілька каналів влаштовують серед своїх підписників розіграш товарів, певної суми чи криптовалютних монет. Щоб взяти участь, треба підписатись на всі канали-учасники.

Плюси: швидкий набір аудиторії, можливий обмін аудиторією із «конкурентами».

Мінуси: після завершення розіграшу цікавість до вашого каналу сильно падає, і починаються великі відписки.

Цей варіант можна використовувати лише час від часу як підтримуючий, а не основний. Водночас пост такого типу навряд буде ефективний у разі реклами в новинних телеграм-каналах. Його бажано використовувати виключно на «внутрішню» аудиторію каналів, що беруть участь у такому «розіграші». Це зменшить відсоток можливих відписок після проведення акції.

2. Клікбейтний пост про отримання «безкоштовної вигоди».

Головна ідея: у різних каналах розміщується пост із пропозицією конкретної вигоди у разі підписки на канал — виплата, посилання на монети тощо.

Плюси: є шанс залучити аудиторію, яка цікавиться темою криптовалют.

Мінуси: як і з розіграшем, після отримання «халяви», більшість залишать канал, якщо той не спеціалізується на таких «роздачах» і не триматиме підписників на бажанні підзаробити. Крім того, якщо ви не пропонуєте насправді ніякої вигоди на каналі, підписник навряд затримається довше кількох годин.

3. Клікбейтний пост.

Головна ідея: створити інфопривід, через який людина може захотіти підписатись на канал. Скажімо, обіцянка виплати, але не за принципом «кому повезе», а «усім, хто встигне зареєструватись до певної дати».

Плюси: таким постом можливо залучати аудиторію з каналів майже будь-якої тематики. Відтак кінцева ціна підписника навіть після відписок виходить доволі низькою.

Мінуси: як у випадку із попередніми постами, більшіcть підписників, отримавши виплату чи не знайшовши обіцяний заробіток, одразу відпишуться. Набрати якісну ЦА таким методом майже неможливо.

4. Прямий пост через канали та боти привітань.

Головна ідея: розміщуєте у каналах із крипто-, бізнес-, новинною тематикою пост, який напряму інформує підписників, що за канал рекламується, у чому його переваги і чому варто звернути на нього увагу.

Плюси: таким постом можна залучити гарну ЦА, збільшити відсоток залученості, популяризувати власний бренд.

Мінуси: це дорого, адже криптотематика доволі вузька і коштовна. Проте із правильно підібраними каналами та постом під них, ціну можна зменшити, а через низький рівень відписок за рахунок залучення ЦА, фінальна ціна за підписника вийде нижчою за «клікбейтну».

5. Пост-добірка.

Головна ідея: знаходите кілька конкурентів або схожих за тематиками каналів і домовляєтесь про публікацію. Вона має бути розміщена на всіх каналах добірки зі згадуванням кожного з учасників.

Плюси: є можливість привести на канал безкоштовних підписників. Йде обмін аудиторією, і на таку рекламу приходить переважно ЦА, тож є можливість покращити показники каналу.

Мінуси: ваші підписники можуть піти до «сусідів», до того ж такий метод актуальний для каналів, які вже мають певну аудиторію. Бо інші не погодяться на спільну рекламу із тими, у кого підписників немає, адже суть добірки як раз в обміні аудиторіями. Ну і будьте готові до відписок через розміщення «реклами» інших каналів на своєму.

Якщо все-таки є бажання взяти участь у добірці, можна домовитись із її учасниками і заплатити гроші, щоб не розміщувати пост-добірку у себе, але бути присутнім у ній, буквально виступаючи спонсором.

Врешті ми зупинились на четвертому підході. Він забезпечує вищу якість ЦА та ширший асортимент каналів-майданчиків для просування.

Ціна підписника: тестування форматів та схем оплати

Далі почався тест різних форматів просування, каналів реклами та схем оплати, аби вийти на оптимальні показники.

Просування закритого чи відкритого каналу

Відкритий канал ви легко знайдете за назвою або за посиланням у пошуковій стрічці Telegram. Людина може без проблем перейти на нього, якщо побачить репост звідти, та одразу ознайомитись із контентом.

Відкритий канал має постійне посилання, яке ви обираєте самостійно. Воно закріплюється за вами і відображається над описом.

Закритий канал має унікальне запрошувальне посилання, воно генерується системою автоматично, і його не можна «відредагувати». Саме через запрошувальні посилання підписники потрапляють на канал, точніше, подають туди заявку. А далі вже власник автоматично приймає кожну людину чи налаштовує для цього спеціальний бот. Якщо спробувати перейти через назву такого каналу в разі репосту десь у Telegram, вас просто відкине на попередню сторінку. Поки не станете підписником, контент не побачите.

Такий формат корисний, щоб відсіювати ботів, створювати контрольоване закрите ком’юніті тощо.

Цікаво, що хоч відкритий канал виглядає як більш коректний варіант для залучення ЦА, статистика і наші спостереження вказують:

Більшості людей цікавіше підписатись на закритий канал і після ознайомитись із ним, аніж перейти на відкритий і підписатись.

Ми протестували кожен із підходів та провели спочатку рекламу каналу із відкритим посиланням, а після — із закритим.

Різниця була значна: із середнього значення $2,40 ми знизили ціну за одного підписника до $0,97.

Реклама у привітальних ботах

Мова про спеціальні боти, які вже підключені до великих каналів.

Коли ви підписуєтесь, вас автоматично додають у бот. Там можуть бути привітання з підпискою, до прикладу, чи прохання підтвердити її.

Власники зазвичай роблять у таких ботах розсилки. В тому числі це може бути реклама інших телеграм-каналів.

У такому форматі можна домовитись про рекламу за фіксованою ціною за підписника.

Як це працює:

власник бота розміщує у себе пост із унікальним запрошувальним посиланням;

ви накопичуєте заявки через нього до обумовленої суми (наприклад, поки не набереться підписників на 1000 грн);

після цього оплачуєте рекламу.

Проте, можна домовлятись і на інші умови. Наприклад, про конкретну кількість підписників за конкретну суму. Тоді, власник боту буде публікувати вашу рекламу, поки не набереться ця домовлена кількість.

По факту це теж саме, але підхід трошки відрізняється.

Реклама по гарантованій ціні

Також ми практикували співпрацю із впливовими каналами у сфері крипти по «гарантованій» ціні за підписника.

Алгоритм дій. Домовляєтесь із власником каналу про оплату конкретної суми за певну кількість заявок. Скажімо, $0,9 за 1 підписника. Це означає, що реклама в підсумку має бути для вас не дорожча за такий тариф.

Якщо запит на підписку подадуть 100 людей, вартість реклами складатиме $90.

Якщо ви заплатили ДО виходу реклами більшу суму, і врешті до вас прийшло менше підписників, рекламодавець зобов’язується повернути різницю.

Що ще варто знати про ціну за підписника в Telegram?

Велике значення має тематика каналів, де розміщується реклама: новинні майданчики чи канали із крипто- та бізнес тематиками. В другому випадку ціни у рази вищі. Якщо середня ціна у новинах 100-150 грн за 1000 переглядів, у крипто ціна стартує приблизно від $45 за рекламу у маленькому канал і далі може сягати $$100-300 та навіть $700 за 1000 переглядів.

Водночас ефективність таких розміщень занизька. Нагадаю, у криптотематиці завжди великі відписки. Тому використовувати цей канал варто з обережністю.

Отже, які методи залучення підписників ми використовували:

прямі та клікбейтні пости в новинах;

прямі та клікбейтні пости в криптоканалах;

залучення з криптоканалів по гарантованій ціні;

залучення через розсилки у привітальних ботах.

Тепер давайте розглянемо, який саме контент дав нам результати.

Рекламні креативи

Через постійні зміни на ринку ми провели численні тести з рекламними креативами. В результаті, виявили успішні та неефективні стратегії, що дозволило покращити нашу стратегію просування та створити ефективні рекламні кампанії.

Всього створили та протестували 28 текстів-креативів.

1. Пост у новинних каналах № 1.

Використовували протягом січня-лютого 2023 року. Він давав доволі низьку ціну за підписника, в середньому $0,97.

2. Пост у новинних каналах № 2.

Цей варіант стали використовувати після попереднього поста. Він також давав гарну ціну, але вже вищу! Тому ми працювали із ним, паралельно тестуючи інші варіанти публікацій, щоб не зупиняти залучення підписників.

3. Пост у каналах із бізнес- та криптотематикою, аби залучати вже зацікавлену у даній інформації аудиторію. Діапазон цін за підписника у такого поста від $1,1 до $2.

4. Даний пост є одним із тестів, які ми проводили у криптотематиці. Спрацював погано — ціна підписника була від $2 до $9.

5. Креатив для каналів новинної та бізнес-тематики.

Ціна за підписника для нього варіювалась від $1 до $7 в залежності від каналу.

Варто зазначити, що на початку співпраці ми довго шукали рекламні креативи, що забезпечували б гарну ціну за підписника та одночасно привертали цільову аудиторію. Початкова ціна в середньому сягала $2,31. Але доволі швидко ситуацію вдалось вирівняти.

Врешті отримали такі цифри:

середня ціна за підписника за весь період співпраці — $1,45;

найбільша ціна за підписника за місяць — $2,98;

найменша ціна за підписника за місяць — $0,97.

Антикейс. Скамери в Telegram

Як ми вже зазначили, працювати доводилось у непростій ніші. Ми зіткнулись із завищенням цін на рекламу через тематику та навіть із відмовами від каналів зі сфери фінансів та бізнесу через небажання асоціюватися з криптою.

Також зустрілись із великою кількістю скамерів. У Telegram шахраїв вистачає. Більшості проблем вдалось уникнути, хоча один неприємний випадок все-таки стався. Ми купили рекламу на $1000 у фейковому каналі і помітили це, вже коли нам на канал накрутили біля 400 ботів.

Одночасне приєднання 400 підписників свідчить про накрутку ботів

Повернути гроші від шахрая так і не вдалось, тому ми зі своєї сторони повністю компенсували «втрачені» гроші, клієнт все одно отримав розміщення на цю суму. Наша команда завжди працює на таких умовах.

Ситуація показує, що може статися взагалі в Telegram, і що ніхто від цього не застрахований. Але все таки краще довіритись професіоналам та закрити увесь свій рекламний бюджет на 100% за рахунок послуги, ніж ризикувати незворотно втратити гроші.

Результати просування

Головною початковою метою була ціль набрати 10 000 підписників. Її ми закрили за 3 місяці співпраці — щомісяця приводили від 2 до 5 тисяч підписників, в залежності від наявного бюджету.

У роботі потрібно було врахувати і рівень відписок, тому насправді ми залучили на канал більшу кількість людей — близько 13 500 підписників загалом.

Фактичні показники каналу «було/стало»:

Показник Було Стало Кількість підписників 2 592 11 557 Охоплення на каналі 300 1 800 ER% 12,00% 15,57%

Графік зростання каналу:

Скільки зекономили за допомогою торгу: 13,64% від загального рекламного бюджету. І це нормальна практика в Telegram — будь-яку вартість можна обговорити і зменшити. Бували місяці, коли торг давав нам 8,92% скидки (у квітні), а ось у червні вдалось зберегти 28% бюджету. Обсяг переглядів рекламних публікацій: 7 239 723 перегляди. Кількість рекламних публікацій за весь час: 316. Після корегування нашої стратегії зосередились на привертанні лише цільової аудиторії. І це дало позитивний результат зменшення відписок та збільшення активних підписників. В останні місяці просування відсоток відписок становив 6,52%.

Лайфхаки та поради

Кейс вийшов великий, але є ще декілька загальних висновків щодо просування в Telegram, які би хотілось озвучити.

Ми не рекомендуємо заходити на просування каналу у криптотематиці, якщо ви не готові на бюджет щонайменше в $3000 на місяць без урахування комісії. З меншою сумою досягти якихось результатів буде дуже важко і практично не відчутно. Ми рекомендуємо зробити акцент на побудові довгострокових партнерств із впливовими особистостями та криптоекспертами. Також варто дослідити можливості розширення присутності каналу в інших соціальних мережах та платформах, щоб залучити нову аудиторію.

Як агентство ми завжди готові до співпраці та допомогти вашому бізнесу досягти нових висот у просуванні і розвитку в Телеграм.

Запрошуємо вас зв’язатися з нами для консультації та розробки ефективної стратегії просування в Телеграмі. Разом ми зможемо створити впізнаваний бренд та збільшити аудиторію вашого каналу.