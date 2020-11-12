30+ мясных Telegram-каналов по digital-маркетингу: что читать новичку и опытному бизнесмену

Несколько сотен каналов в Телеграме обещают предоставить ценную информацию об интернет-маркетинге, контекстной рекламе, SMM, аналитике, но в итоге так делают не все. Мы выбрали для вас каналы с незаезженными советами, лайфхаками, гайдами и актуальным взглядом на мир интернет-продаж. Список составлен по убыванию количества подписчиков, а не по качеству контента.

Канал раскрывает особенности разных товаров с точки зрения их продажи. Щебень, антикомариная одежда, здоровый фастфуд — здесь можно прочитать о популярности всего этого в мире и взвесить актуальность товаров в своей стране. Встречаются очень интересные идеи, с которыми можно выйти на рынок одним из первых.

Канал мыслей, идей, инсайтов бизнесмена Аркадия Морейниса. Подборки свежих новостей, идеи стартапов, перспективы развития разных рынков, советы опытных бизнесменов и рассуждения автора о социальных сетях, актуальных сервисах для бизнеса.

Канал коммуникационного агентства. Тесты, подборки, инфографика, ссылки на статьи с кратким содержанием — здесь нескучно и полезно. Иллюстрации как отдельный вид искусства и регулярно пополняющийся digital-словарь.

Самые важные и актуальные новости бизнеса, нововведения сервисов, принципы успешных предпринимателе, рекомендации для чтения — книги, гайды, статьи. Много интересной и полезной информации, которую не нужно отыскивать самому.

Авторский канал Саши Чижова, основателя и директора SMM-агентства «Студия Чижова», бывшего главного редактора SMMPlaner и исполнительного директора сервиса Pepper Ninja. Вот его интервью для Netpeak Journal. Канал наполняется интервью, статьями, шпаргалками и кейсами его студии. Кроме непосредственно SMM есть также рекомендации для SMMщиков по поиску клиентов и посты «про жизнь» с точки зрения опытного бизнесмена.

Много о продвижении в Instagram, хорошие и плохие примеры SMM. Интересные наблюдения и про другие соцмедиа, но меньше. Полезные ссылки на статьи, вебинары и подскасты — присутствуют.

Реальные цифры о товарах/услугах, проверенные ниши и их анализ, а также советы по построению и развитию бизнеса, ведению социальных сетей, личной эффективности. Здесь также есть примеры интересного маркетинга компаний.

Все — от классических знаний до современных теорий построения бизнеса, личной эффективности, развития карьеры. Канал обновляется каждый день подробными материалами, многие из которых можно читать без перехода на сторонний сайт.

Авторский канал про digital-маркетинг и коммуникации на украинском языке директора по стратегии Patsany Agency, Евгения Зингера. Много новостей, личных рассуждений о маркетинге, ведении бизнеса, развитии. Просто must read для каждого украинского бизнеса, особенно, растущего.

Канал о PPC, аналитике, а затем уже — маркетинге. Много ссылок на полезные статьи для новичков в интернет-рекламе и опытных специалистов. Есть короткие заметки и активное обсуждение с комментариями подписчиков.

Канал маркетингового консультанта Линор Горалик. Она работает над построением стратегии и коммуникации в брендах. На канале — разбирает заметные и даже скандальные примеры рекламы, делится рассуждениями о психологии аудитории, предлагает альтернативные медиа для гостевых публикаций разным нишам, дает рекомендации о выгодной самопрезентации бренда в соцсетях.

Канал ведет Артем Бородатюк, основатель девяти IT-компаний, входящих в Netpeak Group — вот его интервью для YouTube-канала Big Money. Артем пишет о внутренней кухне бизнеса, кейсах, факапах, наблюдениях за трендами интернет-маркетинга. Серьезно, с анализом, фактами, статистикой и в комментариях можно найти мнения подписчиков по каждому вопросу и дополнительные ссылки на материалы по теме постов.

Канал Сергея Кокшарова с его размышлениями о SEO, интернет-маркетинге. Например, что лучше: одна ссылка на сайт с крутого ресурса или 100 ссылок с сайтов похуже. Можно поучаствовать в обсуждении, изучить мнения коллег и пообщаться с автором канала. Чтобы узнать больше о Сергее, читайте интервью с ним для Netpeak Journal.

Канал SMM-агентства wishdo agency. Здесь арт-отдел публикует много разных референсов на любой случай жизни с расшифровкой идеи «что хотел сказать автор». Подойдет всем, кто ведет аккаунт в соцсетях и развивает бизнес благодаря, в том числе, хорошему визуальному наполнению.

Канал про маркетинг в социальных сетях. Много актуальной статистики, ссылок на исследования, новостей, примеров. В рубрике «Дайджест» автор собирает новости недели и делится своим мнением по каждому инфоповоду. Живо, честно, понятно для любого уровня знаний в маркетинге.

Автор канала — копирайтер Александр Постанович — публикует ссылки на статьи и издания о маркетинге, рекламе, SMM. Есть также ссылки на бесплатные электронные книги и краткие материалы с практическими советами. Александр дает саммари некоторых статей из других изданий, это экономит врем яна чтении лонгридов.

На этом канале обо всем, чему учит образовательная платформа — интернет-маркетинге, дизайне, аналитике, бизнесе. Также анонсы новых курсов, в том числе бесплатных лекций. Помимо привычных образовательных материалов, есть также подборки художественных фильмов о технологиях или полезные книги по построению бренда.

Совместный канал интернет-издания о поисковом продвижении и заработке в интернете SEOnews и интернет-издания про маркетинг Лайкни. Обновляется каждый день подборками интересных статей, свежими новостями и анонсами мероприятий. Первый пост стабильно выходит каждое утро около 8:00.

Как автор сам пишет о тематике своего канала: «Мысли предпринимателя с 14 летним стажем — об IT-бизнесе, финтехе, стартапах, инвестициях, команде, мотивации и будущем». Роман Катеринчик — Founder в Artjoker, MyCredit, Oncredit, DDApp, Ahundred Board Member в IT-Cluster Kharkiv. На канале есть и подборки книг, и размышления над трендами, а в комментариях подписчики часто высказываются по теме постов.

Канал маркетолога Валентины Евтюхиной, в котором она делится ссылками на полезные статьи. Есть посты с ее собственными инсайтами и новости маркетинга. Благодаря крутому авторскому стилю, весь контент живой и интересный, — даже реклама инструментов и обучающих программ.

Один пост в день о трендах интернет-маркетинга, SEO, PPC, веб-аналитике, а также подсказки для тех, кто планирует заниматься продвижением самостоятельно. Доступный слог, материалы для разного уровня предпринимателей — от начинающих до крупного бизнеса. Также в наличии материалы о самой компании и опыте основателей.

Новинки, кейсы, решения и посты с личным мнением и рекомендациями автора — Андрея Осипова, основателя школы веб-аналитики имени себя. Много внимания уделено обновлению рынка инструментов веб-аналитики, есть обзоры и резюме с мнением автора канала. В комментариях можно задавать дополнительные вопросы, и Андрей ответит на них. Осипов настолько крут, что мы решили воспользоваться этим и вынести его имя в заголовок нашего первого теста в Netpeak Journal.

Авторский канал сооснователя компании I-Marketing, Сергея Аликсюка, со свежими новостями из мира маркетинга. Много про социальные сети, мобильные игры, приложения, построение бренда и продажи. Бонус: Сергей приводит цитаты и практические советы своих коллег. Весь контент без воды, с достойной экспертизой и активным обсуждением.

Авторский канал Алексея Чумаченко, сооснователя Netpeak. Он делится рассуждениями, инструментами и наблюдениями, а также ссылками на интересные публикации со своими комментариями. Ценный контент про маркетинг, бизнес, управление от бизнес-практика и многое из внутреннего опыта Netpeak.

Ведется специалистами многофункциональной SEO-платформы Serpstat (входит в состав Netpeak Group). Также у сервиса есть свои академия и блог. Материалы про SEO, контекстную рекламу, интернет-маркетинг. Здесь не только ссылки на тексты блога, но и проведение актуальных исследований.

Новости email-маркетинга, короткие практические советы, выжимки интересных вебинаров и статей по теме. Это «сборная солянка» разных email-сервисов и экспертов, однозначно заслуживающая внимания.

Канал об ASO, поисковой оптимизации для AppStore и GooglePlay. А также фишки, лайфхаки, кейсы и просто новости сферы от автора — Радомира Новковича, основателя агентства RadASO, известного спикера и эксперта в сфере поискового продвижения мобильных приложений и Apple Search Ads, владельца компании по разработке и продвижению собственных мобильных приложений Tonti Laguna Mobile (входит в Netpeak Group). Радомир разбирает различные ситуации и обязательно дает по ним понятные выводы, часто с иллюстрациями:

Тренды, советы, лайфхаки и юмор, понятный только специалистам сферы. Полезные подборки, например, лучшие сервисы, списки книг must read для маркетолога, самые актуальные и интересные вакансии сферы, рассуждения о преимуществах и недостатках работы в маркетинге. Увлекающее разнообразие и много полезных постов внутри канала, без перехода на другие сайты.

Автор канала — Алексей Селезнёв, руководитель отдела аналитики в Netpeak, автор R пакетов: ryandexdirect, rfacebookstat и др. Опытный и увлеченный своим делом практик в канале публикует статьи, доклады, новости, заметки по языку R. Он также активно ведет свой блог в Netpeak Journal, анализируя стоимость кликов, рассказывая о работе с данными, статистикой и других тонкостях. Его интервью о создании личного бренда внутри компании читайте по ссылке. В Телеграм-канале многие рекомендации Алексей дает сразу с примерами и кусками кода:

Инсайты и полезные лайфхаки, чек-листы, мануалы для SEO и PPC-специалистов, маркетологов, разработчиков от опытных специалистов Netpeak.

Помимо привычных ссылок на статьи и интервью здесь автор канала предлагает подписчикам маркетинговые задачки и тематические тесты на определение уровня знаний по интернет-маркетингу, веб-аналитике, PPC. Есть также контент о продуктивности и даже темы вроде «Когда и кому нужно к психотерапевту?». Канал ориентирован на интернет-маркетологов, директоров по маркетингу и предпринимателей.

Канал сервиса автоматизации маркетинга для B2C, eSputnik. Компания внедряет рассылки и уведомления по важным для бизнеса каналам, совмещает их. В канале вы найдете статьи из блога, ссылки на подкасты, новости и обновления сервиса, а также интересные викторины про технологии, маркетинг и информационные системы.

Канал имени и авторства основателя сервиса Serpstat. Олег анонсирует обучающие посты и фишки, а также интересную статистику по SEO и интернет-маркетингу. Первый пост, и сразу польза — об эффективности редиректов, подкрепленный статистикой:

Здесь всегда актуальные материалы про аналитику, маркетинг, инструменты для повышения конверсии сайтов и автоматизации бизнес-процессов. Много постов и ссылок на материалы с обзорами соцсетей, сравнениями, подборками полезных видео, книг и статей по темам канала.

Больше каналов от сотрудников Netpeak — по ссылке.