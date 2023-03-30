30 українських авторських блогів у Telegram, які точно варто мати в підписках
У Telegram давно й активно розвивається спільнота авторських блогерів. В тому числі бізнесових. Ви мабуть бачили не один рейтинг із такими каналами. Але чи оцінювали їх не просто з точки зору цікавості, а й ефективності? Кількість підписників, залученість, охоплення за добу тощо. Я оцінила і пропоную вам топ українських авторських блогів із цікавою статистикою щодо них.
Як прорахувати ефективність телеграм-каналу
Наша команда із просування в Telegram має понад два роки досвіду на ринку, а також успішні кейси в різних тематиках, включаючи спорт, новини, криптовалюти, авторські блоги та інше. Тож поступово ми напрацювали необхідні інструменти для оцінки ефективності каналу:
- Показник охоплень — кількість переглядів поста за добу. Виходячи з нього, можна бачити, наскільки активні підписники, чи є їх накрутка.
- ER — відсоток залученості підписників. Показує зацікавленість аудиторії контентом. Особисто ми розуміємо, чи варто рекламувати певний продукт на певному каналі. Рахується так:
обсяг переглядів *100%/кількість підписників
- Накрутки підписників та переглядів. Є купа сервісів, що допомагають накрутити ботів. Але це говорить про неякісний телеграм-канал.
- Оцінка контенту каналу за тематиками. Важлива, щоб знайти релевантну ЦА.
- Аналіз та джерела залучення підписників. Важливо для спеціалістів, щоб зрозуміти ефективність рекламних каналів.
Ґрунтуючись на цих параметрах, я і оцінила бізнесові блоги. Для зручності відсортувала їх від більшого до меншого за кількістю підписників. Вона не завжди велика, якщо порівнювати з новинними ресурсами на кшталт Украина Сейчас: новости, война, Россия (1,7 млн підписників). Це профільні майданчики для спеціалістів із якісним контентом.
1. ОГо!
Канал Олега Гороховського, співзасновника компанії Fintech Band. Колишній перший заступник голови правління ПриватБанку до його націоналізації. Разом із партнерами розвиває monobank та британський проєкт koto. Останнім часом публікує неймовірно масштабні збори та звіти по ним.
Дата створення: 03.01.2019
Кількість підписників: 168 800
Кількість охоплень за добу: 100 000
Залученість аудиторії: 59,24%
Джерела росту: автор каналу має добре розвинений профіль у Facebook та канал на YouTube
Активний період росту каналу: січень 2023*
Напрям контенту: бізнес та підприємництво
*До речі, у 15 каналів зі списку, тобто в половини, активний рост припав вже на час повномасштабного вторгнення. Аудиторія Telegram стрімко зростає і набирає обертів.
2. Dubilet
Український підприємець, один із творців monobank, першого мобільного банку в Україні. З 2015 року займався розвитком порталу iGov. Автор ділиться своїми думками та досвідом у створенні успішних проєктів, а також висвітлює важливі події в галузі технологій і бізнесу.
Дата створення: 18.09.2017
Кількість підписників: 87 500
Кількість охоплень за добу: 65 000
Залученість аудиторії: 74,3%
Джерела росту: автор каналу має добре розвинений профіль у Facebook
Активний період росту каналу: квітень 2022
Напрям контенту: стартапи, інновації та IT-індустрії
3. addmeto
Канал СТО компанії Parimatch Tech — Григорія Бакунова. Автор розповідає про цікаві новини зі світу IT та технологій з посиланнями на англомовні джерела.
Дата створення: 23.09.2015
Кількість підписників: 71 900
Кількість охоплень за добу: 26 000
Залученість аудиторії: 36,16%
Джерела росту: Telegram
Активний період росту каналу: лютий 2023
Напрям контенту: IT
4. Технології, медіа та суспільство
Андрій Бродецький — журналіст, блогер, ексголовний редактор видань Apparat та Vector, колумніст. Канал зосереджується на різних аспектах бізнесу та маркетингу.
Тут ви знайдете корисні поради та рекомендації щодо ефективного маркетингу, бізнесу, персонального брендингу, лідерства, продажів та інших тем, пов’язаних з бізнесом і розвитком кар’єри.
Дата створення: 18.01.2016
Кількість підписників: 28 400
Кількість охоплень за добу: 4 800
Залученість аудиторії: 16,9%
Джерела росту: автор каналу має добре розвинений профіль в Facebook
Активний період росту каналу: січень 2022
Напрям контенту: новини IT
5. Артем Бородатюк
Автор — засновник 20 ІТ-компаній, які входять у Netpeak Group. Зазвичай Артем публікує лонгріди про те, як економіка, технології, фінанси, IT і бізнес змінюють наш світ.
Дата створення: 12.03.2020
Кількість підписників: 22 200
Кількість охоплень за добу: 4 500
Залученість аудиторії: 20,2%
Джерела росту: автор каналу має добре розвинений профіль у Facebook, Telegram
Активний період росту каналу: березень 2020
Напрям контенту: Новини IT та бізнесу
6. Роман Катеринчик
Автор каналу засновник IT-компанії Artjoker та фінтех компаній MyCredit та Oncredit. За словами Романа, він веде свій канал, щоб допомагати, надихати, заряджати енергією і підкидати інсайтів на кшталт «а що, так можна було?».
Контент у телеграм-каналі різноманітний: зовсім недавно Роман поділився простою формулою самопрезентації на всі випадки життя. Хітом стали правила цифрового ділового етикету, і пост про головне питання життя підприємця.
Дата створення: 01.05.2020
Кількість підписників: 14 800
Кількість охоплень за добу: 4000
Залученість аудиторії: 27,0%
Джерела росту: автор каналу має добре розвинений профіль в Facebook
Активний період росту каналу: червень 2020
Напрям контенту: Новини IT та бізнесу
7. Devaka Talk
Канал Сергія Кокшарова, експерта-аналітика в галузі пошукової оптимізації, веде проєкти і надає консультації щодо оптимізації і просування сайтів. Тут ви знайдете посилання на корисні матеріали та новини з SEO та інтернет-маркетингу.
Дата створення: 29.06.2016
Кількість підписників: 13 300
Кількість охоплень за добу: 2 200
Залученість аудиторії: 16,5%
Джерела росту: автор каналу має добре розвинений профіль у Facebook та канал на YouTube
Активний період росту каналу: жовтень 2021
Напрям контенту: SEO PRO
8. БлоGнот
Підприємець з Одеси, CEO коворкінгу Термінал 42 Сергій Петренко пише про новини онлайн-бізнесу, стартапів і сервісів. Вони особисто відібрані та прокоментовані автором, з урахуванням своїх знань і досвіду. Фокус каналу зосереджений на новинах про інтернет-бізнес.
Дата створення: 16.05.2016
Кількість підписників: 10 300
Кількість охоплень за добу: 4 000
Залученість аудиторії: 38,8%
Джерела росту: Telegram
Активний період росту каналу: грудень 2022
Напрям контенту: новини IT
9. WebAnalytics
Дмитро Осіюк — аналітик та MarTech-спеціаліст в продуктовій IT-компанії MacPaw. Займається розробкою рішень на стику маркетингу, технологій і даних. Що впливає на якість даних, які ви бачите в аналітичних звітах, апдейти, статті про вирішення тих чи інших актуальних аналітичних задач. Про все це та і багато іншого він пише на каналі WebAnalytics. Також автор має канал MarkeTech про застосування сучасних технологій в маркетингу.
Дата створення: 02.08.2016
Кількість підписників: 8 300
Кількість охоплень за добу: 3 200
Залученість аудиторії: 38,5%
Джерела росту: автор каналу має добре розвинений профіль у Facebook та веде власний блог
Активний період росту каналу: січень 2022
Напрям контенту: WebAnalytics
10. Sad But True | Андрій Чумаченко
Автор каналу — співзасновник компанії Netpeak. На каналі Андрій розповідає про свій досвід з управління людьми, бізнесом та собою, а також веде подкаст «Давай спробуємо?» про життя та роботу в сучасних українських компаніях.
Дата створення: 23.09.2015
Кількість підписників: 7 500
Кількість охоплень за добу: 1 200
Залученість аудиторії: 16,0%
Джерела росту: автор каналу має сторінку у Facebook та веде власний підкаст
Активний період росту каналу: серпень 2020
Напрям контенту: Marketing
11. automation-remarks.com
Сергій Пірогов надає компаніям високоякісне програмне забезпечення за допомогою експертного тестування та автоматизації тестування. Канал буде цікавий для QA-інженерів, тестувальників, QA Automation та SDET.
Дата створення: 07.01.2018
Кількість підписників: 7 000
Кількість охоплень за добу: 2 300
Залученість аудиторії: 32,8%
Джерела росту: автор має добре розвинений канал на YouTube
Активний період росту каналу: лютий 2022
Напрям контенту: QA
12. Frontend Info
Все про найновіші та найцікавіші статті про розробку Front End, Javascript, CSS, ReactJS, React Native, Redux. На каналі зазвичай короткі пости з посиланнями на офіційні джерела.
Дата створення: 10.08.2018
Кількість підписників: 5 500
Кількість охоплень за добу: 800
Залученість аудиторії: 14,5%
Джерела росту: Telegram
Активний період росту каналу: січень 2023
Напрям контенту: Java, Frontend, WebAnalytics
13. Pavlo Pedenko
Організатор Global Hack Weekend,співорганізатор Growth Marketing Stage, Confidence Conf, Senior PM в Wise.com. Канал про продуктивний менеджмент та підприємництво.
Дата створення: 14.07.2018
Кількість підписників: 5 400
Кількість охоплень за добу: 3 700
Залученість аудиторії: 68,5%
Джерела росту: автор каналу має добре розвинений профіль в Facebook
Активний період росту каналу: січень 2022
Напрям контенту: Product Management
14. xpinjection
Автор каналу Микола Аліменков, Senior Delivery Manager, Solution Architect, Java Tech Lead і незалежний консультант з глибоким досвідом успішної доставки продукту, реалізації ціннісно-орієнтованих процесів Agile для проєктів різного розміру та складності. Пише про Java, розподілені системи, Agile, процеси розробки, інженерні практики, QA, конференції, інфраструктуру та багато іншого.
Дата створення: 13.07.2018
Кількість підписників: 5 300
Кількість охоплень за добу: 2 300
Залученість аудиторії: 44,2%
Джерела росту: автор каналу має добре розвинений профіль в Facebook та канал на YouTube
Активний період росту каналу: січень 2022
Напрям контенту: Новини IT
15. Ободряшки: Павел Обод
Власник каналу IT-підприємець, інвестор, нетворкер. Ділиться ідеями, кейсами і фейлами з життя CEO.
У своєму телеграм-каналі Павло пише про те, «як вбити в собі жлоба» середнього класу, щоб не економити на дійсно важливому, коли насправді потрібно страхувати себе і майно і яким 5 навичками він вчить свою дочку, готуючи її до дорослого життя.
Дата створення: 02.06.2020
Кількість підписників: 5 200
Кількість охоплень за добу: 1 500
Залученість аудиторії: 28,8%
Джерела росту: автор каналу має добре розвинений профіль в Facebook та власний сайт «про себе».
Активний період росту каналу: листопад 2020
Напрям контенту: новини IT
16. ДевОпс Інженер
Олег Миколайченко — DevOps-інженер, засновник спільноти Kyiv DevOps Community, веде DevOps-дайджести на DOU.UA. На каналі розглядає топові технології та рішення, розповідає про реальні архітектурні проблеми, контейнери, оркестратори, скейлинг.
Дата створення: 26.02.2018
Кількість підписників: 5 100
Кількість охоплень за добу: 2 000
Залученість аудиторії: 39,2%
Джерела росту: Telegram
Активний період росту каналу: січень 2022
Напрям контенту: DevOps
17. Лавка Продуктова
Автор каналу Денис Судилковський, Head (VP) of Products Design в ЛУН.ua, куратор Product Design Professium. Розкриває тему Product Design.
Дата створення: 25.11.2016
Кількість підписників: 4 900
Кількість охоплень за добу: 1 300
Залученість аудиторії: 26,5%
Джерела росту: автор каналу має добре розвинений профіль у Facebook
Активний період росту каналу: січень 2022
Напрям контенту: Product designer
18. CatOps
Англомовний канал Юрія Рочняка. Трансляція власних думок на тему Development Operations. Зазвичай на каналі короткі, проте інформативні пости з посиланнями на офіційні джерела.
Дата створення: 22.05.2017
Кількість підписників: 4 600
Кількість охоплень за добу: 900
Залученість аудиторії: 19,5%
Джерела росту: Telegram, інтерв’ю на YouTube
Активний період росту каналу: січень 2022
Напрям контенту: DevOPS
19. ✙rozho)))k✙
Володимир Рожков, архітектор, техлід, менеджер. За допомогою лонгрідів Володимир розповідає про розробку, кар’єру, своє життя та про все що вважає цікавим. Також робить огляди українських телеграм-каналів та рекомендує літературу.
Дата створення: 26.09.2018
Кількість підписників: 3 800
Кількість охоплень за добу: 1000
Залученість аудиторії: 26,3%
Джерела росту: Telegram
Активний період росту каналу: січень 2022
Напрям контенту: Новини IT
20. Экстраполяция IT
Авторський канал Олексія Осипенка. В лонгрідах автора ви знайдете все про IT загалом та програмування зокрема.
Дата створення: 24.06.2016
Кількість підписників: 3 500
Кількість охоплень за добу: 700
Залученість аудиторії: 20,0%
Джерела росту: Telegram
Активний період росту каналу: травень 2020
Напрям контенту: Новини IT
21. Security QA
Канал належить Святославу Логіну, QA Lead в компанії EVO. Тут про книги з тестування, інструменти щодо хакінгу, відео з конференцій.
Дата створення: 22.01.2020
Кількість підписників: 3 400
Кількість охоплень за добу: 800
Залученість аудиторії: 23,5%
Джерела росту: Telegram
Активний період росту каналу: лютий 2023
Напрям контенту: QA
22. Плохой Продукт
Канал створений засновником і керівником компаній CapableBits та CB Labs Євгеном Плохим. Канал про стратегію, розвиток та маркетинг.
Дата створення: 02.02.2017
Кількість підписників: 3 000
Кількість охоплень за добу: 900
Залученість аудиторії: 30,0%
Джерела росту: Telegram
Активний період росту каналу: лютий 2023
Напрям контенту: Новини IT
23. Жабаскрипт
Авторський контент від Віктора Турського, Cofounder at Webbylab, SWE в Google. Пише про архітектуру, best practices, продуктивність, безпеку, інструментарій.
Дата створення: 27.01.2029
Кількість підписників: 2 700
Кількість охоплень за добу: 1 000
Залученість аудиторії: 37,0%
Джерела росту: автор каналу має добре розвинений профіль в Facebook
Активний період росту каналу: квітень 2022
Напрям контенту: Java, Frontend, WebAnalytics
24. Павлуцький Олександр
Керівник NX-Agency розповідає, як генерувати 260 000 слів за $1, чому потрібно припинити користуватися text.ru, чому AI-тексти не підходять під Affiliate-сайти.
Дата створення: 26.11.2020
Кількість підписників: 2 500
Кількість охоплень за добу: 1 000
Залученість аудиторії: 40,0%
Джерела росту: автор каналу має добре розвинений профіль в Facebook, Telegram
Активний період росту каналу: січень 2022
Напрям контенту: SEO
25. SEO inside
Автор каналу В’ячеслав Вареня, Google News Product Expert. Тут SEO інсайди, секрети пошукової оптимізації, новини, практики.
Дата створення: 22.05.2020
Кількість підписників: 2 300
Кількість охоплень за добу: 900
Залученість аудиторії: 39,1%
Джерела росту: Telegram
Активний період росту каналу: лютий 2022
Напрям контенту: SEO
26. BizDeva
Автор каналу Марина Нікітчук, Financial Services Companies, Healthcare & Wellness, Blockchain. Консультує IT-компанії на теми b2b продажів, лідогенерації, аудиту та побудови business development процесів.
Дата створення: 24.02.2018
Кількість підписників: 2 200
Кількість охоплень за добу: 500
Залученість аудиторії: 22,7%
Джерела росту: автор каналу має добре розвинений профіль в Facebook
Активний період росту каналу: лютий 2023
Напрям контенту: Java, Frontend, WebAnalytics
27. Product Development and Management
Михайло Нестор, Chief Product Officer у Kyivstar та співзасновник фонду KOLO, розкриває теми лідерства, розповідає про KOLO.
Дата створення: 17.11.2017
Кількість підписників: 2 050
Кількість охоплень за добу: 500
Залученість аудиторії: 24,3%
Джерела росту: Telegram
Активний період росту каналу: лютий 2023
Напрям контенту: Product Management
28. Продакт борщ
Ко-фаундер у KOLO, Head of Growth у Readdle Рей Астафічев пише про продакт, розуміння користувачів, інтерв’ю і менторинг-коучинг.
Дата створення: 03.10.2020
Кількість підписників: 2 000
Кількість охоплень за добу: 800
Залученість аудиторії: 40%
Джерела росту: автор каналу має добре розвинений профіль в Facebook, Telegram
Активний період росту каналу: лютий 2023
Напрям контенту: Product Management
29. Improve Your Product
Канал ведуть Олександр Єленевич, CMO Codegym та Наталія Єленевич — авторка першого в Україні дослідження ринку продакт-менеджерів. Розповідають про продукти та стартапи.
Дата створення: 21.08.2018
Кількість підписників: 1 900
Кількість охоплень за добу: 700
Залученість аудиторії: 36,8%
Джерела росту: Telegram
Активний період росту каналу: лютий 2023
Напрям контенту: Product Management
30. QA спільнота (popeliuha)
Senior Test Automation Engineer Наталія Пислар-Попелишко розробила та виклала у відкритий доступ найбільший безкоштовний курс з тестування програмного забезпечення українською мовою. Канал спільноти тестувальників, де ви знайдете практичні курси, різноманітні гайди, шпаргалки тощо.
Дата створення Telegram-каналу: 08.10.2021
Кількість підписників: 1 800
Кількість охоплень за добу: 700
Залученість аудиторії: 38,8%
Джерела росту: автор має добре розвинений канал на YouTube
Активний період росту каналу: лютий 2023
Направлення контенту: QA
*Інформація стосовно цифр по каналах актуальна на 10.03.2022.
Зміна кількості підписників може бути обумовлена різними факторами, такими як зміна тематики, стилю контенту, висока активність каналу, частота виходу нових публікацій.
Замість висновків
Є кілька причин, чому створення авторського блогу в Telegram може бути корисним:
- Простота використання. Telegram є дуже зручною платформою для створення та публікації контенту. Це дозволяє швидко і легко розповсюджувати інформацію.
- Широка аудиторія. Месенджер має велику кількість активних користувачів по всьому світу, що дає можливість привернути увагу до своєї галузі.
- Взаємодія з аудиторією. Майданчик дозволяє взаємодіяти з аудиторією у режимі реального часу, зокрема, створювати групи, у яких можна обговорювати та обмінюватися думками на різні теми.
- Авторський контент. Створення авторського контенту може допомогти розвинути вміння писати та створювати нові ідеї. Крім того, це допоможе збільшити свою особистісну бренд-ідентичність та привернути увагу до своєї творчості.
- Збільшення аудиторії. Telegram є дуже популярною соціальною мережею, і за допомогою авторського блогу можна залучити нову аудиторію та розширити свою онлайн-присутність.
- Збільшення впливу. Telegram дозволяє авторам збільшити свій вплив та стати лідером думок у своїй галузі завдяки можливості швидко ділитися своїми знаннями з аудиторією.
Авторський блог у Telegram — це корисний інструмент для висловлювання своїх думок та ідей, поширенням досвіду та знань з іншими людьми, ефективне джерело для збільшення трафіку і довіри до бренду, залучення ЦА і вашого становлення як лідера думок у своїй ніші.
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