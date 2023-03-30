30 українських авторських блогів у Telegram, які точно варто мати в підписках

30 українських авторських блогів у Telegram, які точно варто мати в підписках

У Telegram давно й активно розвивається спільнота авторських блогерів. В тому числі бізнесових. Ви мабуть бачили не один рейтинг із такими каналами. Але чи оцінювали їх не просто з точки зору цікавості, а й ефективності? Кількість підписників, залученість, охоплення за добу тощо. Я оцінила і пропоную вам топ українських авторських блогів із цікавою статистикою щодо них.

Як прорахувати ефективність телеграм-каналу

Наша команда із просування в Telegram має понад два роки досвіду на ринку, а також успішні кейси в різних тематиках, включаючи спорт, новини, криптовалюти, авторські блоги та інше. Тож поступово ми напрацювали необхідні інструменти для оцінки ефективності каналу:

Показник охоплень — кількість переглядів поста за добу. Виходячи з нього, можна бачити, наскільки активні підписники, чи є їх накрутка. ER — відсоток залученості підписників. Показує зацікавленість аудиторії контентом. Особисто ми розуміємо, чи варто рекламувати певний продукт на певному каналі. Рахується так:

обсяг переглядів *100%/кількість підписників

Накрутки підписників та переглядів. Є купа сервісів, що допомагають накрутити ботів. Але це говорить про неякісний телеграм-канал. Оцінка контенту каналу за тематиками. Важлива, щоб знайти релевантну ЦА. Аналіз та джерела залучення підписників. Важливо для спеціалістів, щоб зрозуміти ефективність рекламних каналів.

Ґрунтуючись на цих параметрах, я і оцінила бізнесові блоги. Для зручності відсортувала їх від більшого до меншого за кількістю підписників. Вона не завжди велика, якщо порівнювати з новинними ресурсами на кшталт Украина Сейчас: новости, война, Россия (1,7 млн підписників). Це профільні майданчики для спеціалістів із якісним контентом.



1. ОГо! Канал Олега Гороховського, співзасновника компанії Fintech Band. Колишній перший заступник голови правління ПриватБанку до його націоналізації. Разом із партнерами розвиває monobank та британський проєкт koto. Останнім часом публікує неймовірно масштабні збори та звіти по ним.

Дата створення: 03.01.2019

Кількість підписників: 168 800

Кількість охоплень за добу: 100 000

Залученість аудиторії: 59,24%

Джерела росту: автор каналу має добре розвинений профіль у Facebook та канал на YouTube

Активний період росту каналу: січень 2023*

Напрям контенту: бізнес та підприємництво

*До речі, у 15 каналів зі списку, тобто в половини, активний рост припав вже на час повномасштабного вторгнення. Аудиторія Telegram стрімко зростає і набирає обертів.



2. Dubilet Український підприємець, один із творців monobank, першого мобільного банку в Україні. З 2015 року займався розвитком порталу iGov. Автор ділиться своїми думками та досвідом у створенні успішних проєктів, а також висвітлює важливі події в галузі технологій і бізнесу.

Дата створення: 18.09.2017

Кількість підписників: 87 500

Кількість охоплень за добу: 65 000

Залученість аудиторії: 74,3%

Джерела росту: автор каналу має добре розвинений профіль у Facebook

Активний період росту каналу: квітень 2022

Напрям контенту: стартапи, інновації та IT-індустрії



3. addmeto Канал СТО компанії Parimatch Tech — Григорія Бакунова. Автор розповідає про цікаві новини зі світу IT та технологій з посиланнями на англомовні джерела.

Дата створення: 23.09.2015

Кількість підписників: 71 900

Кількість охоплень за добу: 26 000

Залученість аудиторії: 36,16%

Джерела росту: Telegram

Активний період росту каналу: лютий 2023

Напрям контенту: IT



4. Технології, медіа та суспільство Андрій Бродецький — журналіст, блогер, ексголовний редактор видань Apparat та Vector, колумніст. Канал зосереджується на різних аспектах бізнесу та маркетингу.

Тут ви знайдете корисні поради та рекомендації щодо ефективного маркетингу, бізнесу, персонального брендингу, лідерства, продажів та інших тем, пов’язаних з бізнесом і розвитком кар’єри.

Дата створення: 18.01.2016

Кількість підписників: 28 400

Кількість охоплень за добу: 4 800

Залученість аудиторії: 16,9%

Джерела росту: автор каналу має добре розвинений профіль в Facebook

Активний період росту каналу: січень 2022

Напрям контенту: новини IT



5. Артем Бородатюк Автор — засновник 20 ІТ-компаній, які входять у Netpeak Group. Зазвичай Артем публікує лонгріди про те, як економіка, технології, фінанси, IT і бізнес змінюють наш світ.

Дата створення: 12.03.2020

Кількість підписників: 22 200

Кількість охоплень за добу: 4 500

Залученість аудиторії: 20,2%

Джерела росту: автор каналу має добре розвинений профіль у Facebook, Telegram

Активний період росту каналу: березень 2020

Напрям контенту: Новини IT та бізнесу