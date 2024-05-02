Работа или инвестиции: как зарабатывать в Telegram

Работа или инвестиции: как зарабатывать в Telegram

С начала полномасштабного вторжения 63,3% украинцев отметили, что начали читать новости в Telegram. Его популярность растет с каждым днем, а благодаря этому открывается немало возможностей для заработка.

В материале я проанализировала и разобрала два пути заработка в Telegram: без инвестиций и с вложениями.

Заработок без вложений

Заработок без вложений означает наемный труд и учитывает все профессии, которые нужны для ведения Telegram-канала. Рассмотрю каждую подробно, перечисляя обязанности и уровень заработной платы.

Контент-менеджер или копирайтер

Без контент-специалистов не существовало бы каналов. Эти люди постоянно исследуют нишу, сочетая творчество с профессионализмом, чтобы их канал выглядел привлекательнее конкурентов.

Хороший копирайтер должен сочетать в себе следующие профессии:

психолог, хорошо понимающий целевую аудиторию и находящий к ней подход;

писатель с грамотной речью, без опечаток, тавтологий и других распространенных ошибок;

журналист, понимающий, как работают новости, как их искать, выбирать интересные и полезные, проверять фейки;

маркетолог, который знает сильные и слабые стороны продукта и использует их в пользу бизнеса;

дизайнер, который при необходимости создает визуально красивое медиа и повышает привлекательность контента.

Оклад варьируется в зависимости от ниши. Начинающие зарабатывают от 3000 грн/мес. на рынке, а более опытные специалисты — более $1000/мес.

Редактор

Также работает с контентом, однако имеет больше ответственности. Обычно, это уже уверенный в своих навыках, опытный контент-менеджер, который делает телеграм-канал привлекательным для ЦА.

Редактор фокусируется на оптимизации ведения контента:

разрабатывает контент-план;

анализирует реакцию аудитории на те или иные посты и адаптирует последующие публикации под потребности ЦА;

исправляет стилистические и орфографические ошибки контент-менеджеров.

В зависимости от запроса работодателя, условия сотрудничества разнятся: редактор может сосредоточиться на исправлении орфографических и стилистических ошибок, или сосредоточиться на формировании контента, или выполнять все пункты работы.

Оклад редакторов в телеграм-каналах стартует от 15 000 гривен.

Администратор

А также помощник администратора или модератор. Их рабочие задачи сосредоточены на взаимодействии с аудиторией. Это важный специалист для каналов с большим количеством комментариев под каждым сообщением.

Администратор должен:

отслеживать тип контента, который интересен аудитории и предоставлять правки и советы контент-менеджеру;

следить за чатами и соблюдением определенных правил подписчиками;

за несоблюдение правил вводить санкции;

удалять недопустимые сообщения, в частности, спам, призывы к насилию, медиа с эротическим контентом и тому подобное;

отвечать на обращения подписчиков к администрации канала через отдельный чат-бот или от имени канала в чате общения.

Также задача администратора — контролировать привлечение трафика на канал: следить за изменениями просмотров и количеством подписчиков, отслеживать количество проданной рекламы.

От работодателя к работодателю различается определение «администратора канала». Лучший вариант — когда владелец в состоянии положиться на своего админа, чтобы делегировать ему основную работу.

Оклад администратора зависит от объема работы, а также от количества каналов, за которые админ будет ответственным. Стартовое предложение — от 10 000 грн/мес. Есть случаи, когда за такую работу готовы платить 30 000–40 000 грн/мес.

Менеджер по рекламе

Решает, какое объявление и когда выходит на канале, ставит в известность контент-отдел и контролирует оплаты.

Менеджер должен вести:

финансовую отчетность;

статистику проданной рекламы;

отчет по количеству и времени опубликованных объявлений.

Это нужно для расчета окупаемости проекта.

Обычно менеджерам платят процент от проданной рекламы. Оплата зависит от того, это один канал или сетка, и проект известный, такой, что на практике «сам себя продает», или нужно постараться, чтобы продажа состоялась.

По рынку, это диапазон в 5-20% от продаж.

Байер или закупщик трафика

Занимается продвижением проекта. В его обязанности входит:

создание рекламного сообщения, благодаря которому новые люди будут переходить на канал и подписываться на него;

договоренности с менеджерами других проектов о размещении объявлений в них и соответствующей оплате.

Оклад часто имеет процентную ставку и зависит от тематики. Вилка составляет 10–25% от потраченного рекламного бюджета и закрытия поставленных KPI.

ТикТок-баер

Переливает трафик с TikTok в Telegram. Для этого создает видео, которые должны поощрить подписчиков переходить на новый канал, например, треш-новости, интересные события. Очень часто такие видео являются кликбейтом.

Перелив трафика происходит на постоянной основе и ведется одновременно на нескольких TikTok-аккаунтах, или даже на десятках разных аккаунтов, поскольку высока вероятность блокировки.

Преимущество переливов трафика с TikTok — отсутствие оплаты за размещение видео. Но такое привлечение занимает много времени и приводит слабо заинтересованную аудиторию, которая быстро отписывается.

Оклад зависит от количества новых подписчиков на канале. Оплата происходит по-разному, в зависимости от тематики. В среднем составляет от трех до семи гривен за одного подписчика.

Таргетолог

Это байер, заливающий трафик на каналы через Facebook и Google. Для этого таргетолог должен разбираться в работе рекламных кабинетов. Зарплаты стартуют от 20 000 грн/мес., однако встречаются и более дешевые предложения, в зависимости от загруженности.

Если у вас хорошо с аналитикой — смело идите учиться на таргетолога: в Telegram на них большой спрос, но очень мало специалистов. Кстати, если вы уже разобрались в работе рекламных кабинетов и ищете работу — смело обращайтесь в Netpeak.

Важно отметить, что на телеграм-каналы с маленькой аудиторией не набирают большую команду: один и тот же человек может отвечать за весь контент и рекламу. Однако и заработная плата таких сотрудников должна рассчитываться иначе и зависеть от того, сколько обязанностей из профессиональных должностей выполняет наемный работник.

Заработок с вложениями

Создание собственного канала

Первый шаг к инвестированию в Telegram — создание собственного Telegram-канала. Для успешности нужно сразу определиться с его направлением и позиционированием.

О чем будет ваш канал

Цель и тематику стоит определить в первую очередь.

Например, вы — владелец нишевого бизнеса и хотите продвигать косметический продукт на новой площадке. Делать это в канале о психологии нет смысла, не соберете нужную аудиторию. Создайте телеграм-канал о бьюти-индустрии, используйте его для рекламы продукции.

Бизнесы наполняют каналы контентом о своей нише. Кроме привлечения заинтересованной ЦА, это также формирует доверие к бренду.

Например, так делает бизнес-школа Laba.

Пример более творческого канала о портновском искусстве — «Три ниточки».

Если вы журналист или инвестор, новостной канал — то что надо. Новостные телеграм-каналы занимают самый большой процент на площадке в Украине, и заинтересованной аудитории соответственно тоже больше.

Впрочем, отток подписчиков в этой тематике большой — люди устают от плохих новостей настоящего. Чтобы этого избежать, создайте развлекательный новостной канал, например «Фродо и Мордор», который освещает российские новости в сатирической риторике.

Развлечения — не единственный вариант. На сегодня популярны аналитические авторские материалы, инсайды, нишевые новости о спорте, определенных профессиональных сферах и тому подобное.

Немалым спросом также пользуются блоги, в том числе авторские. Если вы специалист в своей сфере и готовы делиться успехами и неудачами — это будет отличный контент.

Читайте, как создать и вести авторский блог в материалах журнала.

Например, телеграм-канал основателя Netpeak Group Артема Бородатюка публикует аналитические авторские материалы о бизнесе из собственного опыта. Такой подход при условии собственного авторства является уникальным контентом, который надолго задерживает аудиторию.

И не последними по популярности являются развлекательные каналы. Обычно это о юморе, мемах, космосе, различных лайфхаках — контент, который не несет негативной информации и не является тяжелым для восприятия.

Бро скинув мем

Пенсіонери

Лайфхакер.UA

Такой проект подойдет инвестору любого направления для разогрева — чтобы набить руку на ведении телеграм-канала и заработать на рекламе. Это бесплатная рекламная площадка услуг, товаров или основного канала.

Выберите нишевую тему. Общетематическому каналу (все о психологии, общеукраинские новости) труднее пробиться на верхние позиции. Хотя это и возможно, но будет стоить дороже. Нишевый канал выигрывает, потому что имеет более узкую тему (когнитивная психология, новости украинского кино) и за счет меньшего количества прямых конкурентов. Но при этом стоит понимать: если тематика очень узкая, ее продвижение будет дорогим.

Название

Когда определитесь с тематикой, надо выбрать каналу имя.

Не делайте шаблонное название.

Если у вас новостной телеграм-канал об общеукраинских новостях, забудьте слова «Украина», «новости», «online», «24/7», «война», «сейчас» и другие подобные ключи по теме.

Таких названий в Telegram десятки, если не сотни. Шанс, что новый канал «залетит» и станет популярным, уменьшается в прямой зависимости от количества уже существующих каналов с такими или похожими названиями.

Иногда выигрывает название по имени собственному, хотя канал и не является блогом о личности, например «Лачен пише» или «Правда Геращенко». Владельцы бренда называют площадку соответственно: ТСН.ua, Rozetka, Vodafone Украина и подобные.

Но что делать более нишевым каналам, которые не имеют бренда?

Выберите понятие-ассоциацию к вашей тематике и проверьте через сервис TGStat, насколько много существует каналов по вашему запросу.

Ищите условную ассоциацию с темой, например: «Фродо и Мордор» — о новостях, «Вообще не смешно» — о юморе, в криптовалютах один из вариантов — совместить слово крипто и второе на ваш вкус.

Аватар

Аватар должен выделяться, но не быть перегруженным. Лучший аватар — это сочетание простоты и оригинальности:

первые буквы вашего названия, но не забудьте проверить это решение на популярность у конкурентов;

иллюстрация к вашему слову-ассоциации, которая пользуется спросом, но не в выбранной тематике, например, кот в новостной тематике;

портретные фотографии медийных лиц для блога.

Избегайте слишком мелких элементов — в предпросмотре ничего не будет видно. Также нежелательны слишком темные, неконтрастные или наоборот, слишком яркие, кислотные цвета.

Создайте аватар с помощью искусственного интеллекта на бесплатных площадках или найдите на стоках с фотографиями. Рекомендую сервисы:

Контент

Определитесь со стилистикой, количеством постов и наличием визуальных элементов. Подписчики лучше взаимодействуют с контентом, где есть медиафайлы: фотографии или видео к тексту.

Количество постов в зависимости от тематики кардинально разнится. Если общеновостные каналы пишут 20-80 постов в день, для криптосферы нормально выпускать 1-2 поста в день.

Бывают новостные каналы, которые выпускают аналитические материалы, и поскольку контент-специалисты тратят больше времени на уникальные тексты, количество постов уменьшается. Бизнес блоги выпускают один пост в неделю или даже месяц. В таких нишевых каналах подписчики ценят не количество контента, а его качество и пользу.

Продвижение

Существует два способа продвигать свой телеграм-канал: бесплатный и платный. Подробно мой коллега рассказал в своем материале «Продвижение в Telegram. 14 способов раскрутки и другие советы».

Для заработка подойдет только платный. Исключение — в случае наличия миллионной аудитории в Instagram или TikTok, которая готова перейти в Telegram.

Рекламу проекта лучше не размещать в первые дни после его создания: сначала сделайте хотя бы 7–10 постов, чтобы новый подписчик не удалился с канала. Имея от 20 постов, вы дадите подписчикам повод ознакомиться с контентом, заинтересоваться и остаться.

Для поддержания количества подписчиков, а особенно для их увеличения, необходимо постоянно заливать трафик на каналы. Это уже деньги, соответственно реинвестиции. Точно никто не скажет % отписок с канала: это будет видно только на практике. Показатель стартует от 5–7% общего количества людей на канале в месяц и иногда достигает 25–27%.

Монетизация канала

Как и в любом бизнесе, для роста доходов на первых этапах весь заработок нужно будет вкладывать в развитие проекта.

Среди способов монетизации различают следующие:

реклама собственного товара, с покупки которого вы будете получать деньги;

проведение платных стримов, вебинаров или предоставление других услуг профильного характера;

перелив трафика на закрытый канал, с платной подпиской;

размещение рекламных постов.

Прибыль прямо пропорционально зависит от инвестиций в канал. Если коротко, больше аудитория — больше подписчиков увидит монетизационный контент.

Чтобы отследить, насколько ваш товар в Telegram пользуется спросом, используйте сервис Cuttly. На сайте в специальную строку надо вставить ссылку, которая вас интересует, сократить ее, а затем вставить сокращенную ссылку в сообщение в Telegram. После этого на сайте увидите количество переходов по вашей уникальной ссылке и проанализируете кликабельность ссылок





Монетизацией на каналах должны заниматься контент-менеджеры и байеры. В зависимости от того, насколько узкая и уникальная информация, специалисты будут обращаться к вам за предоставлением материалов или с предложениями проведения мероприятий для привлечения новых покупателей.

Инвестирование

Допустим, бюджет — 10 000 долларов, и вы желаете продвигать новостной телеграм-канал.

Бюджеты обычно считаются в долларах, а продажа рекламы — в гривне.

Средняя цена 1000 охватов у каналов-конкурентов — 100–120 грн.

Учитывая тенденции актуального телеграм-рынка, качественный рекламный креатив приводит одного подписчика на новостной телеграм-канал в среднем за 16 грн.

Читайте как с помощью Telegram Ads команда Netpeak снизила стоимость подписчика на 41% с помощью Telegram Ads.

Если у вас уже есть рекламный пост, приводящий подписчиков, на $10 000 вы привлечете на канал примерно 22 500 подписчиков. Также нужно учесть, что будут и отписки, их не избежать. Возьму среднее значение 15%, то есть на канале будет 19 125 подписчиков.

При постоянном привлечении новых подписчиков процент среднего количества охватов за сутки (ER) будет составлять 40-50%. Это примерно 9 560 просмотров на один пост.

Тратя 1000 долларов в месяц, вы привлекаете примерно 2125 подписчиков.

Расчет Бюджет: 1000 долларов. Средняя цена 1 подписчика: 16 грн или $0,41. Количество подписчиков: 1000 х 0,41 = 2439 подписчиков (для удобства расчета округляю до 2500). Процент отписок в месяц в среднем: 15% или около 375 подписчиков. 2500 — 375 = 2125 подписчиков в месяц с учетом отписок

Это результат не первого месяца работы, потому что нужно время на тестирование рекламных креативов.

Поэтому, например, в первый месяц после тестов и первых эффективных закупов у вас 1500 подписчиков. На второй месяц будет потрачено $2000, что даст 3625 подписчиков.

Для продажи рекламы количество подписчиков не имеет значения, поскольку рынок ориентируется на количество охватов, то есть просмотров на постах. Большинство каналов начинают продавать рекламу от 2000 просмотров. С середины третьего месяца продвижения вы сможете продавать рекламу.

Поскольку у вас новый канал и новая аудитория, первую рекламу вы сможете продавать от 2000 просмотров в сутки. Эти свежие рекламные места идут по более высокому тарифу.

Вы дадите 10 рекламных мест за 140 грн на каждую тысячу просмотров (140CPM). Рекомендую давать не более двух рекламных постов в день, так как каждая публикация на канале — это отписки, а рекламные посты их увеличивают.

Первые шесть месяцев советую делать полную реинвестицию из этих средств в канал. Далее на реинвестиции можно отводить 50%.

Ежемесячно будет удаваться привлекать примерно 2000 дополнительных подписчиков, учитывая, что ваш рекламный пост будет «выгорать», а над контентом нужно постоянно работать.

Таким образом, за год продвижения вы получите канал с аудиторией 30 000 подписчиков и примерно 13 500 просмотров в сутки — 45% от количества подписчиков. Одно рекламное размещение у вас будет стоить в среднем 120 СРМ или 1620 грн. 50 размещений в месяц дадут чек в 81 000 гривен без учета комиссии и заработной платы.

Цены приведены на апрель 2024 года.

Вы можете значительно уменьшить стоимость подписчика на ваш канал, обратившись к команде Telegram Department в Netpeak Ukraine.

Выводы